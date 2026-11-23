Сегодня послы стран НАТО встретились, чтобы обсудить инцидент с нарушением воздушного пространства Польши. В альянсе допустили, что на польской территории развернут дополнительные военные силы и средства. «Все союзники выражают полную солидарность с Польшей. НАТО сохраняет единство, готовность и решимость защищаться от любой угрозы»,— утверждает альянс в публикации.