НАТО сообщила о развертывании в Польше самолета-радара AWACS
Страны НАТО согласовали развертывание в Польше самолетной системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS). Такое решение было принято после того, как на территории Польши упали ракеты и БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса в соцсети X.
AWACS — это летающий радиолокационный пост и воздушный командный пункт для дальнего обнаружения целей и координации боевых действий. С него передают информацию на наземные командные пункты для наведения истребителей-перехватчиков.
Сегодня послы стран НАТО встретились, чтобы обсудить инцидент с нарушением воздушного пространства Польши. В альянсе допустили, что на польской территории развернут дополнительные военные силы и средства. «Все союзники выражают полную солидарность с Польшей. НАТО сохраняет единство, готовность и решимость защищаться от любой угрозы»,— утверждает альянс в публикации.
В ночь на 20 ноября на территории Польши были обнаружены обломки двух ракет и беспилотника. Никто не пострадал. Польские власти утверждают, что упавшие снаряды — российские. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал нарушение воздушного пространства целенаправленной провокацией со стороны России. В Кремле обвинения отрицают.