Польша приостановила финансирование поставок вооружений США для Украины

«Я сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что мы в настоящее время пока не будем делать взносы в программу PURL — европейские деньги на американское оружие для Украины», — сказал господин Туск. Премьер не отрицает, что через какое-то время платежи будут возобновлены.