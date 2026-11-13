Польша приостановила финансирование поставок вооружений США для Украины
Польша приостановила взносы в программу НАТО по закупкам американского оружия для Украины. Причиной стали дефицит бюджета и возросшие расходы на оборону, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVP Info.
«Я сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что мы в настоящее время пока не будем делать взносы в программу PURL — европейские деньги на американское оружие для Украины», — сказал господин Туск. Премьер не отрицает, что через какое-то время платежи будут возобновлены.
Страны Европы оплачивают американские поставки оружия Украине по механизму НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Программа была запущена в июле 2025 года по решению президента США Дональда Трампа и Марка Рютте. При присоединении Варшава выделила $100 млн. Первая поставка военного оборудования состоялась в сентябре того же года.