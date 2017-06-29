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11:54
Путин утвердил повышение штрафов за неповиновение силовикам на митингах
12:47
В Краснодаре возобновляют движение на перекрестке улиц Солнечная и Московская
11:54
Автомобильные центры и земля «дочки» автохолдинга «Модуса» продаются за 81 млн рублей
11:45
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг новороссийского «ДелоПортс» на уровне ruA
11:30
На Кубани за сутки умерло 15 человек с коронавирусом
11:17
На Кубани суточный прирост заболевших COVID-19 опустился до минимумов ноября 2020 года
10:55
В Геленджике два предприятия незаконно перекрыли доступ к реке Мезыбь
10:09
В Краснодаре на год раньше начнут расселять общежитие на улице Старокубанской
09:53
На Кубани количество киберугроз осталось на уровне 2019 года
09:32
На Кубани у администрации поселения арестовали автомобиль из-за неоплаченного штрафа
08:41
В Краснодаре на торгах продадут имущество «дочки» завода имени Седина на 86 млн рублей
08:07
На Кубани в январе 2021 года оборот общепита вырос на 3,3%
07:31
Кубань в январе 2021 года заняла второе место по продажам грузовиков с пробегом
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23/02
Градостроительный совет Сочи рассмотрел проект реконструкции олимпийской арены «Ледяной Куб»
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Тема
(обновлено: 22.02.2021)
Туристический рынок в Краснодарском крае и Адыгее
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