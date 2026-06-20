«Ни фестиваля борща, ни казачьего хора»

Представители власти и отельного бизнеса обсудили проблемы туристической отрасли Краснодарского края. Главной проблемой на сегодняшний день участники прошедшей на форуме «Отпуск Экспо&Фест 2026» дискуссии считают снижение интереса к курортам региона, что, в свою очередь, отражается в снижении числа бронирований на побережье. Эксперты уверены, что проблема кроется в отсутствии системной работы по привлечению в край туристов, слабой экономической связью между решениями исполнительной власти, а также низкой культурной составляющей региональных курортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

В туристической сфере Краснодарского края наблюдается инвестиционный бум с одновременным снижением бронирований на побережье. Так вкратце обрисовали ситуацию в отрасли участники панельной дискуссии, прошедшей в Краснодаре 19 июня в рамках форума «Отпуск Экспо&Фест 2026». По словам президента Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, сегодня в регионе строится порядка 200 отелей общим бюджетом 1,5 трлн руб.

«Этот инвестиционный бум завтра и послезавтра не закончится, и через два-три года не закончится. Это на пять, на семь лет гарантированно»,— говорит эксперт рынка.

В то же время, господин Богданов отмечает, что разные госструктуры, принимая те или иные нормативные акты, создают своего рода «частокол фрагментированных решений», которые далеко не всегда идут на пользу развития отечественного туризма.

«Даже людям в отрасли непонятно, чего же мы в туризме строим, каким его хотим в России видеть? Когда-то думали, что это походы с палатками. Сейчас туризм — это инвестировать 120 млрд руб. Но все понимают, что без хорошего качественного отпуска никакого здоровья нации, роста продолжительности жизни, производительности труда не будет»,— говорит председатель ассоциации.

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко считает, что проблема туриндустрии в регионе кроется в отсутствии системного управления. По ее словам, в крае нет экономического подхода к туристической отрасли.

В качестве примера депутат привела ситуацию с экологической катастрофой в Анапе, после которой начали развивать Приазовье, но не учли особенности там детского отдыха, а также ряда других составляющих, которые были характерны для курорта с закрывшимися пляжами.

«В этом сезоне наше министерство туризма дает цифры, что, несмотря на падение числа бронирований на побережье, растет уровень бронирования в предгорных зонах, в Мостовском районе. Люди начинают узнавать об этих территориях. Так почему мы не работаем системно над развитием этого направления? В таких ситуациях мы могли бы системно перенаправлять туристический поток туда, где у нас растет количество средств размещения»,— рассуждает госпожа Костенко.

Она также отметила слабую работу над привлечением турпотока в регион. «Я проанализировала календарь событий летнего сезона этого года, который составляет министерство туризма, и хочу сказать, что половина мероприятий там вообще не ориентирована на туристов — это просто некие проходные выставки или какие-то “бескозырки”. Это точно не туристические мероприятия»,— говорит депутат.

Также, по словам Натальи Костенко, в Краснодарский край на отдых приезжают люди, увлекающиеся культурой, но им некуда пойти. «Одно дело в Сочи можно куда-то сходить, а, например, в Анапе: где туристам, кроме как в отеле, еще находиться? На Кипарисовое озеро можно съездить, куда-то еще — два дня максимум. <...>

Мы же казаки все тут на Кубани. Вот на что жалуются туристы? Что вообще нет ничего казачьего в нашем Краснодарском крае. Ни фестиваля борща какого-нибудь, ни казачьего хора.

Люди должны четко понимать, для чего они приезжают на Кубань, почему это уникальный продукт, который они не получат нигде»,— говорит депутат Госдумы.

Директор департамента развития гостиничной компании Alean Collection Андрей Абрамов считает, что серьезным законодательным подспорьем для развития отрасли станет возможность использовать средства частных инвесторов для строительства отелей в рамках 214-ФЗ, который ранее был ориентирован на покупку квартир дольщиками.

«Мне кажется, что на уровне министерств и на уровне органов государственной власти очень важно это взаимодействие, потому что наша отрасль регулируется далеко не туристическим законодательством. У нас есть и земельные отношения, и инженерная инфраструктура, и градостроительные нормы. Очень важно все это взаимоувязать.

Более того, наша отрасль становится сложнее — появляются апарт-отели, кондо-отели, интегрированные курорты. Важно все эти разноформатные объекты привести к единым знаменателям.

Чтобы законодательно инвестору было понятно, что он должен принять во внимание для реализации отеля»,— говорит господин Абрамов.

Он также отметил, что сегодня в классификации отелей фактически не учитывается качество сервиса. Это, по словам представителя Alean, необходимо для того, чтобы отельер видел добавленную стоимость в пройденной классификации, а гость, выбирая отель, понимал, какую добавленную стоимость он там получит.

В целом участники дискуссии в большинстве своем считают, что уход из России международных отельных брендов негативным образом сказался на качестве гостиничного сервиса. По мнению Андрея Абрамова, необходимо внедрять стандарты качества сервиса в классификацию отелей, проверку которых можно, к примеру, устраивать с помощью системы «тайного гостя».

По словам участников панельной дискуссии, на сегодняшний день назрела необходимость пересмотра подходов к статистике и критериям оценки туристического сезона. Так, в частности, поступило предложение сместить фокус на проданные дни, выручку и налоговые метрики. Наталья Костенко выразила намерение инициировать в профильном министерстве пересмотр критериев итоговой оценки сезона и проработку KPI-системы на базе существующей цифровой отчетности и сбора курортного налога.

Дмитрий Михеенко