Отпуск по рецепту

За последние пять лет количество иностранцев, приезжающих в Россию для лечения, увеличилось более чем в пять раз и превысило 21,5 млн человек. По данным минздрава Краснодарского края, с 2019 по 2024 годы регион принял более 26,5 тыс. медицинских туристов из-за рубежа. Участники рынка уверенно заявляют о росте спроса на медуслуги, в том числе со стороны туристов из стран СНГ, Индии, Турции и Китая. Сдерживающим фактором эксперты называют дефицит кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медтуристы стали чаще выбирать комплексные программы, включающие обследование, лечение и уходовые процедуры

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рынок медицинских услуг в России может вырасти благодаря азиатским туристам, количество которых ежегодно увеличивается — в первую очередь за счет граждан Китая, Монголии и КНДР. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной развитию медицинского туризма в РФ. Всего, по данным Минздрава России, за пять лет поток иностранцев, приезжающих в Россию ради лечения, вырос более чем в пять раз, превысив 21,5 млн человек.

Данных по количеству медицинских туристов, посетивших в 2025 году Краснодарский край и Республику Адыгея, пока нет. Ранее в министерстве здравоохранения Кубани сообщали, что в 2023 году медики региона оказали помощь более чем 6,6 тыс. иностранцев. За время работы региональной программы «Развитие экспорта медицинских услуг» нацпроекта «Здравоохранение» лечение получили 26,5 тыс. иностранных граждан. Чаще всего Краснодарский край выбирают пациенты из Армении, Казахстана, Индии, Китайской Народной Республики, Сербии, Турции.

Управляющая сети клиник «Здрава» Мария Мостовая говорит, что укрепление рубля и возобновление авиасообщения в 2025 году способствовали увеличению интереса к медицинскому туризму в Краснодарском крае.

Регион постепенно восстанавливает поток иностранных пациентов, прежде всего из стран СНГ, добавляет главный врач «РЖД-Медицина» (Сочи) Виктория Фисун. Среди иностранных медтуристов, по ее словам, есть представители Индии, Китая, Сербии, Турции, а также ряда европейских стран.

Мария Мостовая констатирует: доля зарубежных пациентов сегодня минимальна из-за сложностей с получением виз. Однако, по ее словам, наличие уникальных технологий способно нивелировать административные барьеры. «Если вы обладаете эксклюзивным решением проблемы — пациенты будут искать способ приехать»,— поясняет она.

По словам директора по маркетингу и сбыту санатория «Лаба» Александра Кузнецова, в основном на Кубань приезжают за медпомощью граждане стран СНГ: Казахстана, Армении, Беларуси, Узбекистана.

Менеджер по связям с общественностью клиники им. Х.М. Совмена Мариета Чуц говорит, что аудитория медицинского туризма в Краснодарском крае, как и в Адыгее, достаточно разнообразна.

«В первую очередь это пациенты из других регионов России, которые приезжают на плановое лечение или диагностику. Для них важны несколько факторов: возможность пройти обследование быстро, высокий уровень специалистов и более спокойная атмосфера, чем в крупных мегаполисах. Отдельную группу составляют пациенты из стран СНГ — Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Абхазии. Южные регионы России традиционно остаются для них удобными с точки зрения логистики и мягкого климата. Наконец, существует категория так называемых "комбинированных пациентов" — людей, которые совмещают отдых с профилактическими медицинскими программами. Например, во время поездки на юг проходят комплексное обследование организма»,— рассказывает госпожа Чуц.

Глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев отмечает, что в прошлом году произошла заметная трансформация спроса, которая характеризуется тремя основными трендами: «Во-первых, это взрывной рост внутреннего туризма — спрос увеличился на 35–40%. Это связано не только с закрытием некоторых зарубежных направлений, но и с развитием транспортной доступности и, что важнее, с изменением менталитета. Люди перестали воспринимать лечение на юге России как вынужденную меру, теперь это осознанный выбор в пользу качества. Во-вторых, увеличился чек: прирост идет не только за счет количества пациентов, но и за счет запроса на комплексные программы. Если раньше приезжали на одну конкретную процедуру, то сейчас берут пакеты "Полный чекап + реабилитация + косметология". В-третьих, произошла смена географии въезда: поток из стран Европы и США практически обнулился, но он с лихвой компенсируется приростом туристов из стран СНГ и новых регионов России».

Полный чекап

По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, среди популярных направлений медицинского туризма лидируют онкологические услуги, включая лечение детей, акушерство и гинекология, общая терапия, травматология и ортопедия, общая хирургия, дерматология, нейрохирургия и кардиология.

Виктория Фисун также отметила, что онкология и гинекология пользуются наибольшим спросом среди пациентов, приезжающих на лечение на Кубань.

Феликс Гамзаев составил список из пяти самых востребованных направлений медицинского туризма в Краснодарском крае. По его данным, основу составляет санаторно-курортное лечение и реабилитация, включающие бальнеологию, грязелечение, восстановление после коронавируса и травм. «Это база, на которой стоит весь туризм Кубани»,— отметил эксперт.

Второе направление — диагностические чекап-программы.

Травматология и ортопедия, включая эндопротезирование, привлекают пациентов из других регионов к известным хирургам. По словам собеседника «G», замена суставов стала особенно востребованной услугой. Кроме того, Краснодарский край превратился в один из центров репродуктологии на юге России.

«Стоматология и эстетическая медицина развиваются по принципу комплексного подхода — пациенты совмещают лечение зубов с косметологическими процедурами во время отпуска. При этом цены остаются ниже московских при высоком техническом оснащении клиник»,— подчеркнул Феликс Гамзаев. Он добавил, что регион внедряет инновационные технологии, выходя за рамки традиционного курортного лечения. В ведущих частных и государственных центрах применяется роботизированная хирургия с системами Da Vinci, что привлекает туристов, нуждающихся в сложных малоинвазивных операциях.

По словам Александра Кузнецова, портрет гостя становится более диверсифицированным: «Ядро — это люди 50+, ориентированные на лечение и профилактику хронических заболеваний: суставы, сердце, органы дыхания, эндокринные заболевания, нервная система. Появился новый активный сегмент — жители мегаполисов 35–50 лет, которые выбирают программы "Антистресс", "Общеукрепляющая", "Детокс" и превентивную диагностику. Для них критичен уровень сервиса. Также мы видим рост семейного сегмента — родители хотят совмещать свой отдых с укреплением иммунитета детей, и корпоративного сектора — компании инвестируют в здоровье и лояльность сотрудников в условиях дефицита кадров. В географии лидируют Краснодарский край, Москва, Поволжье и Урал».

Кадры решают все

Главным фактором, который будет определять ценообразование в 2026 году, участники рынка единодушно называют дефицит персонала. По данным Александра Кузнецова, в Краснодарском крае не хватает порядка 2 тыс. врачей и 3,4 тыс. медработников среднего звена. Это существенно давит на фонд оплаты труда. Второй фактор — стоимость расходных материалов и обслуживание импортного оборудования.

Мария Мостовая обращает внимание на налоговые новации: «Частная медицина не попала в список направлений бизнеса, которые могут рассчитывать на льготы в 2026 году. Таким образом налоговое бремя фактически удвоилось. Разумеется, это скажется на ценах».

Эксперты прогнозируют сдержанное развитие медицинского туризма в среднесрочной перспективе. «Мы живем не в то время, когда можно уверенно давать прогнозы на 5–10 лет. Перспективы туманные, но мы "идем на ощупь"»,— говорит Мария Мостовая.

По мнению Александра Кузнецова, в ближайшее десятилетие рынок будет двигаться в сторону специализации и премиализации. «Санатории будут уходить в узкие ниши — реабилитация суставов, кардиология, эндокринология — вместо универсального формата,— прогнозирует эксперт.— Будет строительство новых объектов уровня "4–5 звезд". Интеграция с искусственным интеллектом для персонализации программ — пока тренд премиального сегмента, но за ним будущее».

Мариета Чуц считает, что в ближайшие годы медицинский туризм в Краснодарском крае, как и в соседней Адыгее, будет активно развиваться. «Эти регионы обладают рядом очевидных преимуществ: развитой туристической инфраструктурой, удобной транспортной доступностью и появлением современных медицинских центров. Особенно перспективным направлением становится профилактическая медицина и программы комплексной диагностики — все больше людей осознанно относятся к своему здоровью и готовы планировать медицинские обследования заранее. Особенно востребованы современные многопрофильные клиники, где пациент может получить полный цикл медицинской помощи — от диагностики и консультаций специалистов до лечения и последующего наблюдения»,— подчеркнула эксперт.

Наталья Решетняк