Туризм пошел в гору

В зимнем сезоне 2025/2026 года на поселки Эсто-Садок и Красная Поляна пришлось почти две трети от общего объема бронирования средств размещения на горнолыжных курортах России. Эксперты связывают это с развитой инфраструктурой горного кластера Сочи, позволяющей удовлетворить растущий спрос на комплексный отдых с богатой развлекательной программой. Участники рынка отмечают, что если количество российских гостей соответствует уровню турпотока прошлого сезона, то иностранных туристов в 2025 году в некоторых отелях стало в два раза больше.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Во время путешествия гости хотят сочетать катание с восстановительными и оздоровительными программами

В зимнем сезоне 2025/2026 года (с ноября по февраль) горнолыжные курорты Сочи лидировали по популярности у российских туристов, опережая Архыз, Шерегеш и Домбай. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», на Эсто-Садок и Красную Поляну пришлось почти две трети (60%) от общего объема резервирования на горнолыжных курортах России.

Бронирование ночи в отелях и апартаментах Сочи в зимнем сезоне 2025/2026 в среднем стоило 5,1 тыс. руб. — на 2% меньше, чем годом ранее, в Эсто-Садке — 13,6 тыс. руб. (+5% год к году), в Красной Поляне — 11,4 тыс. руб. (без изменений). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средняя продолжительность пребывания на этих курортах не изменилась и составила три ночи.

«Структура потребительского поведения заметно меняется. Туристы вместо длительных бюджетных поездок все чаще выбирают короткие, насыщенные путешествия продолжительностью до пяти дней. Если раньше основным мотивом поездки было катание на лыжах и сноуборде, то сейчас гости чаще хотят совместить несколько видов досуга: посетить рестораны, термальные комплексы, сходить на мероприятия, прогуляться по панорамным маршрутам»,— рассказывает генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Алексеева.

По наблюдениям эксперта, горные курорты Сочи активно реагируют на этот запрос: появляется больше гастрономических проектов, развлечений, apres-ski-активностей (комплекс развлечений после катания на лыжах). «Это позволяет привлекать более широкую аудиторию: не только опытных лыжников, но и семьи с детьми, начинающих спортсменов и туристов, для которых важна атмосфера и разнообразие отдыха»,— поясняет собеседница «G».

Она добавляет, что трансформация происходит и в маркетинге сочинских курортов. Если раньше коммуникация строилась вокруг спорта и качества трасс, то сегодня в продвижении делается акцент на формате отдыха. «Курорты формируют пакетные предложения, которые объединяют проживание, катание, развлечения и оздоровительные услуги. Это помогает увеличивать среднюю продолжительность поездки и стимулировать повторные визиты»,— отмечает Инна Алексеева.

Потоки устремились наверх

В горнолыжном сезоне 2025/2026 года «Газпром Поляна» сохраняет стабильно высокий уровень туристического потока, утверждают в пресс-службе курорта. Загрузка номерного фонда «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа», а также вилл и коттеджей в период с 1 января по 25 февраля 2026 года соответствовала аналогичному показателю прошлого года.

Ключевым вызовом горнолыжного сезона 2025/2026 года стали погодные условия. «Недостаточный снежный покров в начале зимы повлиял на более поздний старт полноценного катания и, соответственно, на динамику спроса в декабре. Для части аудитории, ориентированной преимущественно на лыжный отдых, погодный фактор остается определяющим при выборе дат поездки. В январе-феврале турпоток стабилизировался»,— поясняют в пресс-службе курорта.

Там добавляют, что горные курорты Сочи устойчиво воспринимаются как круглогодичный кластер с развитой инфраструктурой для семейного и комбинированного отдыха. Это позволяет сглаживать влияние погодных факторов на общую динамику сезона, утверждает представитель курорта.

Зимний сезон на Курорте Красная Поляна традиционно один из самых продолжительных в горном кластере Сочи, кататься на лыжах и сноубордах обычно можно до конца майских праздников, утверждают в пресс-службе курорта. «Поэтому на данный момент давать оценку текущему сезону преждевременно. Тем более что из-за погодных условий сезон стартовал на две-три недели позже обычного, трассы открыли только 26 декабря. Однако уже можно выделить два пиковых периода загрузки — это новогодние каникулы и конец февраля — первая неделя марта»,— отмечает представитель курорта.

В период новогодних и рождественских праздников Курорт Красная Поляна посетили более 85 тыс. гостей. Из них порядка 45 тыс. человек выбрали проживание в отелях курорта. Во время январских каникул средний уровень загрузки средств размещения превысил 75%, а в новогоднюю ночь отели курорта были заполнены более чем на 90%.

«Высокий интерес к зимнему отдыху в горах отразился и на показателях горнолыжной инфраструктуры: с 1 по 11 января было реализовано около 27 тыс. ски-пассов. При этом курорт остается привлекательным не только для любителей активного спорта. За праздничные дни более 23 тыс. гостей приобрели прогулочные билеты на канатные дороги, чтобы насладиться заснеженными пейзажами и атмосферой гор. Значительная часть туристов сделала выбор в пользу неспешного отдыха, уделив время спа-комплексам и горным баням, которые традиционно пользуются высоким спросом в зимний период. На данный момент показатели турпотока остаются в пределах прошлого года»,— рассказывают в пресс-службе курорта.

Не нужен им берег турецкий

География гостей горных курортов Сочи представлена преимущественно российскими регионами. Как уточняют в пресс-службе курорта «Газпром Поляна», лидируют Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области.

«За последние три года отмечается рост доли гостей из Москвы и Московской области на 2%, а также из Краснодарского края — на 2%»,— уточняют в пресс-службе Курорта Красная Поляна. При этом количество зарубежных гостей в 2025 году увеличилось на 45% по сравнению с 2024 годом. «Существенный вклад в динамику обеспечили туристы из стран Ближнего Востока, их стало в два раза больше»,— отмечают в пресс-службе Курорта Красная Поляна.

Свыше 14,3 тыс. иностранных туристов принял в прошлом году курорт «Роза Хутор». Это в 1,6 раза превысило показатели 2024 года. «72% составили туристы из стран Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар), 17% — СНГ (Беларусь, Казахстан, Узбекистан), 3% — страны ЕС»,— уточняет заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Василий Афанасьев.

Он рассказал, что в январе 2026 года курорт «Роза Хутор» принимал у себя руководителей двух главных туристических ассоциаций Турции. «Сейчас мы вместе с турецкой стороной прорабатываем планы по привлечению гостей из Турции в Сочи. Да, пока их немного, но потенциал огромный. Турция — страна с 85-миллионным населением и растущим спросом на горные курорты. Почему бы им не приехать к нам? Тем более что курорт предлагает прекрасные возможности для MICE-туризма, по многим параметрам превосходящие турецкие. Для нас это выход на новый рынок, а для турецких туроператоров — возможность расширить свой продукт. У Турции много планов по развитию горного туризма, но готовой инфраструктуры такого уровня, как в Сочи, у них нет»,— рассказывает Василий Афанасьев.

В отеле Rosa Springs также отмечают рост интереса иностранных туристов к горному Сочи. «Но ввиду политической напряженности этот интерес чаще всего не переходит в реальные сделки и контракты. Например, у нас не состоялись горнолыжные туры из Израиля. Тем не менее в работе на летний период есть запросы со стороны ОАЭ и Иордании, а также совместные проекты с представителями Китая и Германии»,— рассказывает коммерческий директор отеля Rosa Springs Денис Лушин.

Туристы вместо длительных бюджетных поездок все чаще выбирают короткие, но насыщенные впечатлениями путешествия

Фото: Андрей Куценко Туристы вместо длительных бюджетных поездок все чаще выбирают короткие, но насыщенные впечатлениями путешествия

Под себя любимых

Среди трендов горнолыжного туризма в «Газпром Поляне» называют трансформацию формата зимнего отдыха. «Горнолыжная составляющая по-прежнему остается ключевой, однако фокус внимания гостя смещается в сторону комплексного сценария пребывания. Люди хотят сочетать катание с восстановительными и оздоровительными программами, гастрономией, купанием в бассейнах и спа. Фактически речь идет о переходе от "поездки на трассы" к формату полноценного горного курорта с широкой экосистемой услуг»,— рассказывают в пресс-службе курорта.

«Гости хотят получать комплексный отдых — комфортные трассы с возможностью выбирать сложность и протяженность маршрута, разнообразные аpres-ski, отели с полным спектром услуг, культурную программу»,— подтверждают в пресс-службе «Розы Хутор».

Второй тренд — укрепление семейного сегмента, продолжает представитель «Газпром Поляны». Растет доля гостей, приезжающих с детьми, и, соответственно, повышаются требования к инфраструктуре для обучения и досуга. Востребованы горнолыжные школы, детские программы и мастер-классы. «Для семей важен комплексный подход — когда ребенок вовлечен в активность, а родители получают возможность кататься и отдыхать»,— добавляют в пресс-службе курорта.

Третий тренд — цифровизация сервиса. По словам представителя «Газпром Поляны», гости ожидают простого и быстрого онлайн-бронирования, прозрачной тарифной политики, минимизации административных процедур и удобных цифровых инструментов планирования отдыха. Уровень технологичности инфраструктуры становится одним из факторов конкурентоспособности курортов.

«В целом можно отметить, что рынок горнолыжного туризма постепенно движется в сторону более диверсифицированного и устойчивого формата, где ценится не только спортивная составляющая, но и качество сервиса, безопасность и разнообразие сценариев отдыха. Для нас такая модель является органичной, поскольку инфраструктура курорта изначально развивалась как всесезонная»,— рассказывают в «Газпром Поляне».

На Курорте Красная Поляна отмечают усиление тенденции к персонализации отдыха: все больше гостей предпочитают самостоятельное планирование маршрутов и индивидуальные программы отдыха.

«Самый заметный прирост зафиксирован среди соло-путешественников — их стало больше на 22% по сравнению с прошлым годом. Положительная динамика наблюдается и в других категориях. Среди молодежной аудитории до 25 лет зафиксирован рост самостоятельных поездок на 11%, что отражает интерес активных путешественников к гибким форматам отдыха и возможности собирать программу "под себя"»,— рассказывает Александр Павлюк, руководитель департамента гостиничного развития курорта.

Он добавляет, что семейные туристы также все чаще выбирают индивидуальные маршруты с гибким графиком и повышенным уровнем комфорта — рост сегмента составил 10%. «Увеличение доли романтических туров на 8% связано с растущим интересом к приватным форматам отдыха и маршрутам для двоих. Таким образом, почти все категории туристов продемонстрировали рост индивидуальных поездок, что подтверждает общий тренд на персонализацию туристического опыта»,— заключает Александр Павлюк.

Ставка на всесезонность

В «Газпром Поляне» говорят, что взрывного роста цен на отдых в горном Сочи в следующем сезоне не ожидается. «Прогнозируется умеренная индексация тарифов в рамках общей динамики рынка и операционных затрат. При этом традиционно наиболее выгодные условия доступны при раннем бронировании — как правило, за несколько месяцев до начала зимнего сезона. Кроме того, горные курорты регулярно предлагают специальные межсезонные предложения и пакетные тарифы, позволяющие оптимизировать бюджет поездки»,— напоминают в пресс-службе курорта.

Перспективы развития горного туризма в Сочи связывают прежде всего с укреплением всесезонной модели. «Зима остается ключевым драйвером спроса, однако устойчивость бизнеса все в большей степени обеспечивается диверсификацией предложения»,— отмечают в пресс-службе курорта.

«Целевые аудитории горных курортов сегодня — это и молодые активные путешественники, и семьи с детьми, и райдеры, которые заранее планируют горнолыжный сезон и активно пользуются ранними бронированиями отелей и пресейлами ски-пассов, и гости серебряного возраста. Наша ключевая задача — поддерживать высокий уровень сервиса и формировать такой туристический продукт, к которому хочется возвращаться. Именно развитие всесезонной инфраструктуры, повышение качества сервиса и укрепление лояльности гостей я бы назвал основными драйверами роста горного туризма в регионе»,— добавляет генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Среди определяющих развитие курортов факторов в «Газпром Поляне» назвали дальнейшее развитие семейного и оздоровительного сегментов, модернизацию инфраструктуры и повышение уровня безопасности, расширение событийной повестки. Конкурентным преимуществом горных курортов Сочи в среднесрочной перспективе останется способность предложить комплексный отдых.

Маргарита Синкевич