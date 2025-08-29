Загрузились по полной

Краснодарский край, Крым и Ставрополье — традиционно главные направления оздоровительного туризма в России. В пик сезона загрузка самых популярных санаториев достигает 100%. В 2025 году турпоток в кубанские здравницы вырос на 5,6%, а в крымские — почти на 22%. Стабильно востребованы и санатории Кавминвод. Эксперты считают, что спрос на санаторно-курортные услуги превышает предложение. Развитие отрасли сдерживают изношенность инфраструктуры, дефицит кадров и проблемы с логистикой.

Фото: Санаторий «Одиссея» Каждый четвертый турист из тех, кто предпочитает оздоровительный отдых, выбирает санатории Краснодарского края

В Краснодарском крае ежегодная заполняемость здравниц в среднем достигает 70%. В 2024 году санаторно-курортные организации региона посетили почти 1,8 млн человек с приростом 10% к аналогичному периоду прошлого года (2023 год — 1,6 млн человек). За первое полугодие 2025 года оздоровились свыше 850 тыс. человек, что на 5,6% больше, чем за первые шесть месяцев предшествующего года. Такие данные Guide предоставили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По информации ведомства, санаторно-курортный комплекс региона включает в себя более 200 санаторно-курортных организаций с вместимостью свыше 110 тыс. отдыхающих. Номерной фонд составляет 20% от общего количества номеров в здравницах России. Круглогодично гостей принимают 140 санаториев. Пиковые загрузки — до 98% — приходятся на летний сезон.

«Подавляющее большинство здравниц расположено на основных курортных территориях черноморского побережья: в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе. Также санатории есть в степной и предгорной зоне края — в Горячем Ключе и Лабинском районе. Кроме того, функционируют пять бальнеолечебниц, позволяющих получать процедуры амбулаторно»,— сообщили в пресс-службе минкурортов Кубани.

По данным ведомства, на базе здравниц Краснодарского края функционируют 123 бальнеологических и 97 грязевых отделений. Ежегодно обновляются программы лечения, вводятся новые методики оздоровления, расширяется спектр предлагаемых медицинских услуг. Собственные диагностические отделения и лаборатории имеют 115 организаций.

«Каждый четвертый турист из тех, кто предпочитает оздоровительный отдых, выбирает санатории Краснодарского края, а география отдыхающих весьма обширна. Это Москва и Московская область, Новосибирская, Астраханская, Свердловская области. И, конечно же, соседние регионы — Ростовская область и Ставропольский край»,— прокомментировали в пресс-службе минкурортов.

Спрос стабилен

Для туристического комплекса Крыма стратегическими задачами является расширение рамок высокого туристского сезона и развитие круглогодичности, которое возможно прежде всего за счет санаторно-курортного лечения, отмечают в министерстве курортов и туризма республики. По данным ведомства, в Крыму работает 91 санаторий, из них 65 — круглогодично. Программы оздоровления и лечения предлагают не только классические здравницы, но и современные отели и комплексы уровня 4 и 5 «звезд». Средняя загрузка отелей и санаториев в Крыму летом 2025 года составила более 65%. «Загрузка санаториев традиционно выше других средств размещения. По многим объектам, особенно тем, которые работают по социальным программам, она достигает 100% на протяжении всего года»,— отметили в пресс-службе минкурортов республики.

По данным аналитиков сервиса Санатории-России.рф за пять месяцев 2025 года, количество отдыхающих в санаториях Крыма к аналогичному периоду прошлого года выросло на 21,7% — до 195 971 человек. Доходность увеличилась на 35,7% к аналогичному периоду прошлого года, количество ночевок — на 15,7%.

«В целом турпоток в Крыму показывает стабильную динамику. Более 2,3 млн туристов посетило республику в январе—июне текущего года, что на 15% больше, чем в прошлом году. Только в июне в Крыму отдохнуло около 830 тыс. человек, что на 11% превышает аналогичный показатель 2024 года. Круглогодично оздоравливаются льготные категории граждан из 54 регионов России, от Запорожской области до Чукотки, в том числе по семейным и детским программам. Так, за 2024 год санатории оздоровили 110 тыс. льготных граждан РФ. Основные потребители услуг по лечению льготных категорий на 2024 год — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленобласть»,— прокомментировали «G» в минкурортов Крыма.

Инвестиционные проекты в санаторно-курортной отрасли Краснодарского края Санаторий «Кристалл» 4* в Сочи Инвестор — АО «Пансионат «Кристалл»

Объем инвестиций — 12,2 млн руб.

Вместимость — более 349 номеров.

Новые рабочие места — 290.

Открытие — осень 2025 года. Реконструкция санатория «Волна» 4* в Сочи Инвестор — АО «Санаторий "Волна"»

Объем инвестиций — 14,5 млн руб.

Вместимость — 340 номеров.

Новые рабочие места — 220.

Открытие — 2026 год. Капитальный ремонт здания водолечебницы санатория «Жемчужина моря» в Анапе, а также строительство спального корпуса с медицинским блоком, благоустройством пляжа и парка Инвестор — ЗАО «Санаторий "Жемчужина Моря"».

Объем инвестиций — 600 млн руб.

Срок реализации — 2026–2028 годы. Реновация ООО «КЦО "СИБУР-Юг"» в Анапе Инвестор — ООО «КЦО "СИБУР-Юг"».

Объем инвестиций — более 8 млрд руб.

Срок реализации — 2025–2027 годы. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Как отметили в ведомстве, санаторно-курортное лечение — преобладающее круглогодичное направление туризма. С целью лечения и оздоровления в Крым приезжает 51% гостей. По результатам анкетирования министерства курортов и туризма республики, более недели в Крыму провели 79% туристов: у 43% туристов продолжительность отдыха составила 7–14 дней, у 36% — более 14 дней.

На Ставрополье в основном приезжают из Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Московской области, а также Волгоградской области и Санкт-Петербурга. Главное направление турпотоков — города-курорты Кавминвод, а также Минеральные Воды и Ставрополь. При этом наблюдается тенденция снижения среднего возраста туристов — доля пожилых людей среди отдыхающих составляет всего 5,6%, приводят данные в минкурортов региона.

По данным компании «Алеан», Кавминводы стали одним из самых популярных летних направлений оздоровительного туризма — на июль этого года на них пришлось 48% от общего объема бронирований.

Молодежь решила оздоровиться

Лечебно-оздоровительный сегмент является одним из ключевых факторов роста внутреннего туризма, считает управляющий партнер «Бюро 1702» Артем Дмитренко. По оценкам эксперта, в Краснодарском крае он составляет до 15% общего турпотока. Несмотря на колебания и логистические вызовы, лечебный туризм обеспечивает более 25% бюджетных доходов региона, особенно благодаря целевым госпрограммам. Это позволяет прогнозировать рост потока туристов до 7–8 млн в 2025 году. В Ставропольском крае лечебно-оздоровительный туризм составляет до 80% турпотока. Такие локации, как Ессентуки, Кисловодск, Тамбукан, обеспечивают стабильный спрос более чем для 1 млн туристов ежегодно, отмечает собеседник «G».

Генеральный директор компании Veren Group Алексей Балыкин выделил три основных тренда 2025 года в оздоровительном туризме. Первый — это рост спроса на комплексные wellness-программы в формате туров. Второй тренд — медицинский туризм, когда отдыхающие целенаправленно едут на курорты для прохождения конкретных лечебных процедур. И третий — интеграция SPA и wellness-функции в обычные отели, которые не позиционируются как оздоровительные. «Если раньше оздоровительный туризм был преимущественно ориентирован на старшее поколение или людей с хроническими заболеваниями, то сейчас запрос на восстановительный отдых все чаще поступает от людей возрастной категории 30+»,— комментирует Алексей Балыкин.

Артем Дмитренко среди основных трендов назвал персонализацию услуг. Курорты активно внедряют широкую продуктовую линейку предложений, направленных на разные сегменты: индивидуальные пакеты для спортсменов, реабилитация, семейные предложения, короткие интенсивные программы на выходные. Также наблюдается объединение традиционных и инновационных методов. Типовые санаторные программы дополнены современными методиками: электротерапия, лазерная терапия, регенеративная медицина.

Как отмечает директор по развитию партнерских коммуникаций, создатель проекта «Медиаразведка», эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова, традиционно на санатории и пансионаты Кавминвод и Краснодарского края приходится больше всего бронирований. Это связано в первую очередь с объемом инфраструктуры и транспортной доступностью регионов. «Мы наблюдаем рост числа программ, в которых комбинируются лечение, например, с активным туризмом — трекингом, хайкингом, горными прогулками, рафтингом, каякингом, а также с этновелнесом. Санатории и пансионаты стараются гибко подходить к семейным туристам и разрабатывают отельную инфраструктуру и сервис для этой категории клиентов»,— комментирует Наталья Анисимова.

В 2024 году по основным направлениям был зафиксирован рост количества размещенных лиц по отношению к 2023 году: на 25% в Крыму и на 8% в Краснодарском крае, что выше, чем по России в целом (+4%), отмечает партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова. Увеличение спроса вызвало рост цен. По оценкам собеседницы «G», доходы санаториев на одну ночевку выросли за вышеуказанный период в Краснодарском крае на 12%, в Крыму на 7% и в Ставропольском крае на 17%, что в последнем случае стало одной из причин снижения количества размещенных лиц на 4%.

По данным Марины Смирновой, за первые пять месяцев 2025 года максимальный рост доходов на ночевку был зафиксирован в Ставропольском крае (+29%), минимальный — в Краснодарском крае (+11%) по отношению к тому же периоду прошлого года.

«Для крымских объектов оздоровительного туризма 2024 год был очень благополучным. Загрузка санаториев в летний сезон традиционно составила 100%. Отчетливо появился тренд на "сонный туризм". Сразу два крымских объекта стали предлагать специальные программы для улучшения качества сна. Также более четко оформился тренд на услуги превентивной медицины. В 2025 году был создан научно-исследовательский Консорциум "Превентивная, персонифицированная медицина и здоровое долголетие", куда вошли научные и образовательные учреждения нашей республики»,—комментирует эксперт Ассоциации отельеров АМОС Владислав Буря.

Однако, как считает эксперт, лечебно-оздоровительный туризм не стал пока драйвером внутреннего туризма для самих жителей полуострова. Крымчане в основной массе не являются потребителями услуг местных санаториев. В Крыму просто нет таких традиций, как и на других бальнеологических курортах России. Но если говорить о внутреннем туризме с межрегиональной точки зрения, то лечение в здравницах Крыма притягивает все больше людей из других регионов России, говорит Владислав Буря.

Инфраструктура требует обновления

Несмотря на высокий потенциал развития лечебно-оздоровительного туризма на юге России, есть ряд проблем, которые не находят эффективного решения уже многие годы, констатирует Алексей Балыкин. Первая проблема — устаревшая инфраструктура. «Большинство санаториев сегодня не могут предложить гостям комфортный, полноценный отдых и досуг в продуманной, эстетичной среде на уровне отеля "5 звезд". Этот фактор отсекает большую долю потенциальных клиентов в высоком ценовом сегменте»,— отмечает господин Балыкин.

Первая проблема тянет за собой вторую — дефицит квалифицированных кадров. Если санаторий или оздоровительный отель не ориентированы на платежеспособных клиентов, их экономика не позволяет оплачивать услуги врачей высокой квалификации. Третья проблема — цены, не соответствующие сервису, особенно в премиум-сегменте, которые также отталкивают опытных туристов, отмечает собеседник «G».

На хронический дефицит персонала также обращает внимание старший специалист по маркетингу ООО «Санаторий Источник Кисловодск» Ксения Конищева. По ее словам, даже «усиленные» смены работают на износ, а молодежь не стремится в туризм.

Есть проблемы с логистикой. С мая по июль2025года воздушное пространство закрывали свыше260раз. Перелет на Кубань, в Крым или на КМВ превращался в квест со скачущими ценами. Авто- и ж/д альтернатива влечет за собой лишние сутки в дороге плюс непривлекательное соотношение цена—комфорт. Тарифы в КМВ выросли на 10–20% за год: ЖКХ, налоги, расходники дорожают быстрее, чем готов платить гость. В сумме эти факторы задают «потолок» темпов роста для российского лечебно-оздоровительного туризма, говорит Ксения Конищева.

Артем Дмитренко отмечает проблемы с водоснабжением и канализацией в Крыму и Краснодарском крае, а также сложности, связанные с авиасообщением в Крыму и на Ставрополье. Досуговая инфраструктура сосредоточена в крупных точках притяжения (Сочи, Красная Поляна, Ялта), что значительно затрудняет развитие привлекательности остальных, менее крупных населенных пунктов. «Большое количество существующих норм и лицензий, а также отсутствие профильного отраслевого законодательства для оздоровительного туризма создают разумные опасения для существенных вложений в инфраструктуру со стороны частных инвесторов»,— комментирует эксперт.

Со своими особенностями

Тем не менее Кубань, Крым и Ставрополье продолжают набирать популярность как локации для оздоровительного туризма. «Каждый из регионов имеет свои особенности. Краснодарский край сочетает морской климат и грязелечение, Крым предлагает уникальные грязи с акцентом на реабилитацию после хронических заболеваний. Ставрополье знаменито минеральными водами и программами для кардиологических пациентов. Конкуренция между регионами скорее взаимодополняющая, чем прямая. Крым делает ставку на комплексную реабилитацию, Кубань — на семейный и детский отдых, а Ставрополье — на классическое санаторно-курортное лечение. Конкуренция проявляется в ценообразовании и маркетинге»,— отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Как отмечает Владислав Буря, Крым сильно конкурирует в первую очередь с морскими курортами Краснодарского края, но почти не конкурирует с бальнеологическими курортами Ставрополья, потому что КМВ — это в первую очередь «питьевые курорты», куда едут за минеральной водой. Крым — это в первую очередь уникальные лечебные грязи и климат.

«Кавказские Минеральные Воды уже заняли третье место среди самых популярных направлений для отдыха в 2025 году наравне с Петербургом (11%), уступив только Кубани (24%) и Москве (12%). Но в нынешней геополитической ситуации долгосрочные прогнозы нередко грешат избыточным оптимизмом — рынок может развернуться быстрее любых прогнозов»,— констатирует Ксения Конищева.

Впрочем, эксперты и участники рынка прогнозируют рост спроса на оздоровительный туризм в 2025 году на 10–15% за счет роста внутреннего туризма и возвращения части туристов из Турции. «Мы ожидаем, что SPA-курорты и wellness-отели будут занимать все более значимое место в оздоровительном туризме. Программы реабилитации и восстановительного лечения после операций или травм будут развиваться, акцент будут делать на использовании местных природных ресурсов»,— резюмирует руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Мария Журавлева.

Андрей Пугачев