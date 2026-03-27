Отдых на высоте

Количество гостей Адыгеи в 2025 году увеличилось на 17% в сравнении с 2024 годом. Эксперты связывают это как с ростом турпривлекательности республики, так и с открытием аэропорта в Краснодаре, что положительно сказалось на транспортной доступности региона. На новый уровень развития индустрия гостеприимства в АДЫГЕЕ выйдет после реализации двух крупных проектов — создания всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» и многофункционального туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна».

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Наибольшей популярностью у туристов пользуется горный кластер, в котором расположены все основные средства размещения, активности и объекты показа

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В 2025 году Адыгея приняла 1 млн гостей. Это на 17% больше, чем годом ранее, сообщили Guide в комитете республики по туризму и курортам. В ведомстве уточнили, что информация о динамике турпотока основана на аналитике сотовых операторов.

«Положительная динамика последних лет связана, в отдельных случаях, с беспрецедентным ростом спроса на внутренний туризм. Этот тренд отмечен по всей стране. Для себя же Адыгея бьет рекорды уже не один год. Традиционно в республику едут за спокойным отдыхом, чистым воздухом и здоровой едой. Наибольшей популярностью пользуется горный кластер, в котором расположены все основные средства размещения, активности и объекты показа»,— прокомментировал председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Ибрагим Билимготов.

С учетом всех форм размещения, включая личные домохозяйства и аренду частного сектора, реальный рост турпотока существеннее, считает старший преподаватель кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Елена Колосова.

«Согласно открытым данным, за новогодние каникулы республику посетило более 156 тыс. туристов. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Загрузка объектов размещения достигала 85%, что является продуктивным показателем. Основной приток туристов формируется из жителей соседних регионов — Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. При устойчивом развитии транспортной логистики ожидается расширение географии на более удаленные регионы России»,— прогнозирует эксперт.

В курортной клинике «Здравница Лаго-Наки» такая тенденция уже наметилась. «Традиционно к нам приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. В последние годы существенно вырос поток гостей из Сибири, Поволжья и с Урала»,— говорит коммерческий директор здравницы Наталья Давыдова.

Активный отдых и экскурсии можно совместить

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», по итогам 2025 года Адыгея заняла шестое место по популярности среди всех регионов Южного федерального округа (ЮФО). Объем бронирования соответствует уровню предшествующего года. В топ самых востребованных направлений вошли Майкоп, поселок Каменномостский и Даховское сельское поселение.

По оценкам вице-президента Ассоциации тур­операторов (АТОР), генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, спрос на отдых в Адыгее в прошлом году вырос на 6–7%.

«Направление растет сопоставимо со средними показателями внутреннего туризма по стране. Республика предлагает интересный и востребованный формат — "летний отдых в горах", когда активности (трекинг, рафтинг, конные прогулки, купание в геотермальных источниках) можно совмещать с классическими экскурсиями, например в Свято-Михайловский монастырь. В целом во время путешествия в Адыгею есть чем заняться и взрослым, и детям. Лидер по турпотоку — поселок Каменномостский, где много новых отелей, баз отдыха. Качество сервиса мы оцениваем как высокое, оценки туристов также положительные»,— отмечает эксперт.

Среди конкурентных преимуществ республики доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко называет уникальный природный комплекс и мягкий климат. «В Адыгее есть все возможности для активного оздоровительного отдыха всей семьей. Так, на территории республики находится одно из самых красивых мест Северо-Западного Кавказа — горное плато Лаго-Наки, или Лагонакское нагорье. Это идеальное направление для экопутешествия»,— считает собеседник «G».

Он также обращает внимание на транспортную доступность (наличие разветвленной сети дорог) республики и близость к Краснодару. Популярность, по словам Петра Щербаченко, набирают и местные бренды, например «Адыгейский сыр». Это стимулирует развитие в регионе гастротуризма, отмечает эксперт. Так, в прошлом году Фестиваль адыгейского сыра посетило около 70 тыс. гостей, что на 20 тыс. человек больше, чем в 2024 году.

Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки» займет площадь около 1,6 тыс. га в бассейне реки Курджипс и разместится на юго-западе Адыгеи, в 83 км от города Майкопа. С учетом экологических требований главный структурный компонент курорта — «Верхняя деревня» — будет построен за пределами Кавказского заповедника: в бассейне реки Бзыха на перевале Азишский. Перепад высот на территории курорта составит более 750 м — от минимальной отметки 1610 м над уровнем моря до максимальной отметки 2366 м. Помимо естественного для горного курорта развития трекинга (с преобладанием несложных синих и зеленых трасс), в «Лагонаки» создадут все условия для комфортного отдыха. К услугам посетителей — общедоступные сервисы, которые включают в себя полный спектр объектов обслуживания: рестораны и кафе, магазины и бутики, туристические центры, аптеки, медицинские центры, парикмахерские и салоны. В «Верхней деревне» разместятся три городские площади, пешеходные улицы и ландшафтный парк в альпийском стиле. Сценарий круглогодичного функционирования курорта предусматривает проведение широкого диапазона всесезонных активностей. По данным Корпорации развития туризма «Туризм. РФ»

Круглогодичное гостеприим­ство

Номерной фонд республики насчитывает 3503 единицы. Есть гостиницы категорий «4 и 5 звезд». Средства размещения работают круглогодично, сообщили «G» в комитете Адыгеи по туризму и курортам.

По данным «Островка», для отдыха в республике путешественники чаще всего выбирают гостевые дома — на них в 2025 году пришлась почти половина всех бронирований. На втором месте по популярности — отели без звезд (24%), на третьем — апартаменты (9%).

Сергей Ромашкин говорит, что отдых в Адыгее за год подорожал на 10%. Причины — инфляция, рост издержек. При этом средний чек, по его словам, по-прежнему невысок — 35–37 тыс. руб. за неделю отдыха.

В «Островке» отмечают, что средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах республики в 2025 году составила 6,5 тыс. — на 7% меньше, чем годом ранее. Средняя продолжительность поездки — две ночи, без изменений год к году.

«Номерной фонд Адыгеи увеличился на 40% в 2024 году, что создает конкурентную среду и сдерживает резкий рост цен. Активное развитие модульных некапитальных отелей с господдержкой способствует появлению предложений в разных ценовых сегментах. Так, согласно открытым данным, в 2024 году реализованы восемь проектов по возведению модульных некапитальных гостиниц. На эти цели выделено более 170 млн руб. субсидий, а софинансирование превысило 180 млн руб.»,— комментирует доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Туризм здоровья

По словам Натальи Давыдовой, в Адыгее растет популярность санаторного отдыха, в частности, увеличивается спрос на комплексные лечебные программы.

«В последние несколько лет мы наблюдаем устойчивый тренд: люди все чаще приезжают, чтобы в одном месте решить сразу несколько задач со здоровьем — пройти диагностику, найти первопричину боли, устранить ее, восстановить ресурс организма и получить рекомендации, как в дальнейшем управлять своим здоровьем и поддерживать качество жизни. По сути, происходит трансформация: от санаторного отдыха — к туризму здоровья»,— рассказывает коммерческий директор курортной клиники «Здравница Лаго-Наки».

Она отмечает, что людей привлекает не только медицинская составляющая программ, но и сама природная среда Республики Адыгея — предгорье Кавказа, мягкий климат, чистый воздух и возможность восстановиться в спокойном природном пространстве. По словам эксперта, все больше людей выбирают осмысленные путешествия, где можно отдыхать, восстанавливать здоровье, знакомиться с культурой и природой региона.

«Современный ритм жизни влияет на поведение гостей: все чаще люди осознанно планируют поездку именно для восстановления здоровья, заранее выделяя для этого полноценное время. Одновременно востребованы и более короткие заезды по программе диагностики Check-up — они позволяют за несколько дней пройти комплексное обследование, определить ключевые факторы, влияющие на состояние организма, и получить рекомендации для дальнейшей работы со здоровьем»,— поясняет Наталья Давыдова.

Портрет гостя, по словам эксперта, заметно изменился. Если раньше это была преимущественно аудитория старшего возраста, то теперь значительную долю составляют активные люди 35–55 лет — предприниматели, руководители, специалисты интеллектуальных профессий.

«Их главный запрос — не лечение симптомов, а восстановление ресурса, борьба со стрессом и профилактика заболеваний. Самые востребованные направления — комплексная диагностика, программы восстановления нервной системы, лечение опорно-двигательного аппарата, суставов и индивидуального восстановления. Гости все чаще выбирают холистический подход, когда рассматривается состояние организма в целом — нервная система, структура тела, обменные процессы»,— рассказывает Наталья Давыдова.

Инвестиции в развитие

Сергей Ромашкин считает, что открытие аэропорта в Краснодаре будет способствовать дальнейшему росту турпотока в Адыгею — на 3–4% в 2026 году.

По мнению Натальи Давыдовой, Адыгея обладает сильным потенциалом для развития туризма. «У региона есть то, что сегодня особенно ценится: уникальная природная среда, компактность территории и ощущение настоящего природного пространства. Интерес к региону растет, появляются новые маршруты, развивается событийная повестка. Адыгея может занять сильную нишу, если будет формировать единый образ территории — как места природного отдыха, культуры и туризма здоровья»,— отмечает эксперт.

Высоко оценивает туристический потенциал республики и Петр Щербаченко. Он считает, что у Адыгеи есть все, чтобы в условиях растущего спроса на внутренний туризм стать одним из главных его бенефициаров. Для этого необходимо продолжать развивать отельный бизнес и туристическую инфраструктуру. Также драйвером развития индустрии гостеприимства Адыгеи, по мнению эксперта, может стать событийный туризм.

В Адыгее активно развиваются оздоровительный, активный и экотуризм

Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ В Адыгее активно развиваются оздоровительный, активный и экотуризм

Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ

Как рассказала Наталья Давыдова, в 2026 году на территории «Здравницы Лаго-Наки» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив стартует реализация масштабного культурно-образовательного проекта — Фестиваля адыгских традиций «Орнамент жизни».

«Проект приурочен к году Единства народов России, объявленному Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина, и направлен на сохранение, развитие и современное переосмысление культурного наследия адыгского народа, на укрепление межнационального согласия и формирование устойчивого диалога между поколениями, знакомство с кавказским долголетием. Именно в этом направлении Адыгея имеет сильное конкурентное преимущество»,— подчеркивает эксперт. Она добавляет, что развивать туризм важно бережно, соблюдая баланс между ростом инфраструктуры и сохранением уникальной природной среды.

В среднесрочной перспективе развитие индустрии гостеприимства связано с реализацией крупных инвестпроектов. Как рассказал председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Ибрагим Билимготов, в республике реализуется сразу два масштабных проекта, совокупный объем инвестиций в которые до 2030 года может составить порядка 60 млрд руб. Это проект по созданию всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» и проект многофункционального туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна».

Дегуакская поляна — природная локация в Адыгее, расположенная в районе станицы Даховской. Через поляну протекает ручей Дегуако, приток реки Белой, откуда территория и получила свое название. Парк будет представлять собой этноаул, где туристы смогут комфортно разместиться и познакомиться с национальным колоритом. На территории предполагается возведение адыгских подворий, мест для ярмарки и сувениров, ремесленных мастерских, кафе с национальной кухней, туристского информационного центра.

По информации комитета Адыгеи по туризму и курортам, к 2026 году объем внебюджетных инвестиций в проект «Лагонаки» достиг порядка 7 млрд руб. На обеспечивающую инфраструктуру для реализации двух проектов направлено уже более 8,8 млрд руб. бюджетных средств.

«В рамках отраслевого национального проекта ведется строительство обеспечивающей инфраструктуры для будущего круглогодичного курорта "Лагонаки". На данный момент завершены первые этапы работ по подведению линий электроснабжения. Создаются линии водоснабжения и водоотведения. Строительство продлится практически до 2029 года. Параллельно с этим инвестор должен начать строительство объектов туристической инфраструктуры, проектирование большей части объектов уже завершено»,— рассказал Ибрагим Билимготов.

Маргарита Синкевич