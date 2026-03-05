«Военные действия относятся к исключениям по страхованию ВЗР»

В результате военного конфликта в Иране тысячи россиян не могут вернуться домой. По оценке Российского союза туроператоров на 2 марта, например, из ОАЭ не могут вылететь около 20 тыс. граждан России. Директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александр Казаков рассказал «Ъ-Кубань», как страховщики адаптируется к этим событиям, и какую помощь получают туристы, застрявшие в зоне военного конфликта.

Александр Казаков

Фото: предоставлено автором

«Отмечу, что традиционно военные действия относятся к исключениям по страхованию выезжающих за рубеж. Однако сейчас этот подход пересматривается. Мы расширяем покрытие и включаем риск отмены рейса из-за военных действий. Туристам будет оказана вся необходимая медицинская помощь и произведены выплаты за несостоявшиеся перелеты.

В период с 28 февраля по 3 марта в компанию поступило более 123 обращений от туристов, которые пока не могут вылететь обратно в Россию. Специалисты страховой компании консультируют их по алгоритму подачи на выплату по задержке или отмене рейса.

Сейчас мы расширили страховое покрытие для клиентов, находящихся на территории Ближнего Востока, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, Израиле и других странах региона. Это решение направлено на дополнительную защиту путешественников в связи с текущей геополитической ситуацией.

Если туристам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке, требуется помощь по страховке выезжающих за рубеж (ВЗР), то специалистами будут исполнены все обязательства по оформленным полисам, включая случаи, произошедшие после истечения срока действия договора.

Около 3% от действующих сейчас полисов ВЗР компании оформлено на ОАЭ. Но есть большая вероятность, что многие клиенты как раз оказались в числе тех, у кого из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке поездка не состоялась. При этом по статистике за 2025 год защиту от “отмены поездки” включает в полис путешественника почти каждый второй клиент (42%)».