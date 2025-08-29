Не морем единым

В 2025 году количество гостей горных курортов Сочи увеличилось на 5% в зимний сезон и 13% в весенне-летний. При этом отдельные направления показывают более существенный рост популярности. Так, курорт «Газпром Поляна» сообщает об увеличении турпотока в 2025 году на 28%. Интерес к отдыху в горах проявляют не только россияне, но и иностранцы, в частности жители Ближнего Востока. Эксперты говорят, что горные курорты Сочи по уровню сервиса не уступают европейским, но пока проигрывают по протяженности трасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Популярность горных курортов растет не только зимой, но и в межсезонье

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Популярность горных курортов растет не только зимой, но и в межсезонье

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Объем турпотока на горные курорты Сочи в 2025 году увеличился на 4–5% в зимний сезон и 12–13% в весенне-летний. Об этом «G» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, безусловный лидер по популярности — поселок Красная Поляна, на который приходится две трети общего турпотока на горные курорты Северного Кавказа и Сочи. Один из главных факторов, способствующих популярности горных курортов Сочи,— наличие аэропорта.

По данным Национального туроператора Алеан, самыми популярными горнолыжными курортами в зимнем сезоне 2024–2025 стали сочинские «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна». На них пришелся 61% бронирований от общероссийского объема продаж горнолыжных туров.

На курорт круглый год

В 2025 году количество гостей курорта «Газпром Поляна» увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. «Такой результат стал возможен благодаря гибкой ценовой политике, большому выбору форматов размещения, разнообразной программе досуга в летний период, а также расширению межсезонных активностей. Курорт все чаще выбирают семьи с детьми, wellness-аудитория и любители активного отдыха»,— рассказывают в пресс-службе «Газпром Поляны».

По мнению представителей компании, рост турпотока также связан с увеличением интереса к внутреннему туризму, поиском альтернатив отдыху на морском побережье, улучшением транспортной доступности и стабильной логистикой.

За период с декабря 2024 по май 2025 года в отелях и апартаментах курорта «Красная Поляна» остановились 410 тыс. гостей — это на 10% больше, чем за аналогичный период предшествующего сезона. Об этом «G» рассказали в пресс-службе курорта. Большая часть туристов предпочла многодневный отдых, основную аудиторию по традиции составили семьи с детьми.

Загрузка этим летом на курорте «Красная Поляна» соответствует уровню прошлых лет. Это связано как с традиционным спросом со стороны российских туристов, так и с интересом гостей из ближневосточных стран: Омана, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ. Курорт активно развивает инфраструктуру, адаптируя сервис под потребности гостей из этих стран, включая халяль-питание.

Среди россиян наибольший интерес к отдыху на курорте проявляют жители городов-миллионников — Москвы, Санкт-Петербурга, а также гости из Южного федерального округа, Урала и Сибири. «Аналитика показывает, что летний сезон постепенно догоняет по популярности зимний»,— говорят в пресс-службе курорта.

Растущий спрос на горный туризм в летний сезон отмечают и на курорте «Роза Хутор». «Наблюдается устойчивый рост популярности курортов не только зимой, но и в межсезонье — летние посещения увеличились на 40% благодаря развитию велотрасс, трекинговых маршрутов и направления спа- или медицинского туризма»,— отмечает заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

По данным туроператора «Дельфин», средний чек на путевку в Красную Поляну (без учета перелета) зимой достигает 140 тыс. (в путевке в среднем 2,5 человека, средняя продолжительность — пять ночей), летом — 64 тыс. руб. (в среднем 2,5 человека, пять ночей). Сергей Ромашкин уточняет, что за год цены изменились незначительно — на 6–7%. Если туристы добирались до курортов на самолете, то стоимость путешествия увеличивалась на 60–90 тыс. руб. на семью.

«Сравнение стоимости отдыха год к году затруднительно из-за динамического ценообразования, зависящего от сезона, спроса и формата размещения. В начале августа средняя стоимость недели отдыха на двоих (семь ночей) составляла 159 тыс. руб. в "Гранд Отель Поляна" и 174 тыс. руб. в "Поляна 1389 Отель и СПА"»,— рассказывают в пресс-службе курорта «Газпром Поляна».

Эта сумма включает проживание с завтраками, обзорный тур на канатных дорогах, услуги термальной зоны спа-центра, тренажерный зал и детский игровой клуб. Дополнительно гости могут приобрести пакетные предложения, включающие посещение канатных дорог, wellness-услуг и экскурсий.

«Финальная стоимость отдыха зависит от выбранного набора услуг, сезонных акций и личных предпочтений гостей. В межсезонье стоимость отдыха на курорте осталась стабильной по сравнению с 2024 годом. В горнолыжный сезон эта сумма увеличивается в среднем на 25–30% за счет покупки абонементов (ски-пасс) и сезонных тарифов»,— уточняют в пресс-службе курорта.

Раньше — дешевле

На курорте «Красная Поляна» бронирование отелей и комплекса апартаментов на зимний сезон открыли еще в июле. В пресс-службе курорта пояснили, что это обусловлено тем, что к середине года ежегодно накапливается довольно большое количество заявок в листе ожидания от постоянных гостей. В этом году их порядка 65%. Также у всех туристов, кто привык планировать свой отпуск заранее, есть возможность оформить проживание с большой экономической выгодой. В частности, до конца августа ски-пасс можно купить со скидкой 20%. Стоимость взрослого билета — 52,5 тыс. руб., а детского — 24 тыс. руб. Далее дисконт будет снижаться по мере приближения к открытию зимнего сезона. Весь сентябрь скидка составит 15%, с октября по ноябрь — 10%. Стоимость сезонного ски-пасса с 1 декабря до 30 апреля — 65,5 тыс. руб. для взрослых и 30 тыс. руб. для детей. Кроме того, в период предпродаж для гостей, купивших сезонные ски-пассы, предусмотрены еще и специальные бонусы в некоторых ресторанах, скидки на занятия с инструкторами, а также прокат горнолыжного оборудования.

«Самым популярным периодом на зиму остаются Новый год и каникулы. Многие гости выбирают конец февраля и начало марта — отрезок между праздниками. Также есть отдельная категория туристов, которые любят приезжать после Рождества. Это время, когда основной турпоток уже возвращается в свои города и есть небольшое "окно" покататься на склонах, где будет относительно немноголюдно»,— рассказывают в пресс-службе курорта.

Курорт «Роза Хутор» полное бронирование на зимний сезон открыл во второй половине августа. Однако уже в июле можно было забронировать проживание в некоторых отелях на предстоящий горнолыжный сезон с выгодой 30–40%. «Продажи идут, но пока не так активно, так как люди все-таки еще сосредоточены на летнем отдыхе. "Роза Хутор" востребован круглый год»,— отмечает Рушан Сабиров.

Скидки до 50% на отдых в зимний сезон действуют до конца августа на курорте «Газпром Поляна». «К концу года возможно повышение цен в пределах 10–12% в связи с динамическим ценообразованием и ростом операционных издержек. Однако за счет специальных предложений на проживание, акций на ски-пассы и пакетных тарифов мы прогнозируем сохранение итоговой цены для туриста на уровне прошлогодней»,— говорят в пресс-службе курорта.

Европейским курортам не уступают

По мнению Сергея Ромашкина, горные курорты Сочи по уровню сервиса не уступают европейским, но проигрывают по протяженности трасс.

«"Три Долины" во Франции — 600 км трасс, а горные курорты Сочи — более 170 км. Понятно, что наши курорты очень молоды и активно строятся, но туристы-горнолыжники едут туда, где больше трасс, богаче разнообразие. Нужно быстрее развивать и строить новые трассы. С другой стороны, для летнего отдыха в горах трассы не нужны, а именно этот сегмент развивается очень быстро: пешие прогулки, конные маршруты, скалолазание, велопоездки — здесь масса активностей, которые привлекают туристов. Думаю, наши курорты найдут нужный баланс летнего и зимнего отдыха»,— считает эксперт.

По словам коммерческого директора Skypark Сочи Артема Леонтьева, за последние годы, под влиянием взвешенной государственной политики и согласованных действий федеральных и региональных властей, с использованием всех доступных средств пропаганды, сформировался стойкий тренд на ЗОЖ. «Это напрямую отражается на предпочтениях туристов: активные форматы отдыха выбирают не только молодые люди 18–35 лет, но и старшие возрастные группы. Для горных всесезонных курортов это означает структурный рост базы клиентов и возможность диверсифицировать сервисы под разные жизненные сценарии»,— говорит эксперт.

Он отмечает, что традиционные лидеры: горные курорты Сочи, «Шерегеш», «Эльбрус», «Домбай» — удерживают высокую посещаемость. Параллельно ускоряются новые точки притяжения: Алтай, Камчатка, Сахалин, Хабаровский край, Татарстан, Северная Осетия и др. «Такая "полицентричность" создает здоровую конкуренцию, подталкивая всех игроков к повышению качества и расширению продуктовой линейки»,— считает эксперт.

Ценовая политика отечественных горных курортов остается ключевым конкурентным преимуществом для российских туристов, считает Рушан Сабиров. Среди сильных сторон он называет быстрое развитие инфраструктуры (современные подъемники, трассы, отели), комфортные условия для внутреннего туриста (родной язык, отсутствие виз, цены в рублях), уникальные природные возможности (длинный сезон, высотность, разнообразие ландшафтов).

В строительство курорта «Турьев Хутор» в Сочи вложат 92 млрд рублей Компания «Интеррос» направит 92 млрд руб. на строительство круглогодичного курорта «Турьев Хутор» в Сочи. Реализация проекта запланирована до 2036 года. Об этом генеральный директор компании Сергей Батехин сообщил изданию «Эксперт Юг» в конце июля 2025 года. Проектом предусматривается создание 80 км горнолыжных трасс, 13 км канатных дорог и туристической инфраструктуры, в том числе около 2 тыс. гостиничных номеров. Появится 1,5 тыс. новых рабочих мест. Отмечается, что канатная дорога на «Турьевом Хуторе» будет полностью создана из отечественных компонентов. Первую канатную трассу объекта расположат на северном склоне хребта Аибга. Она сможет перевозить до 2,4 тыс. человек в час. Турпоток прогнозируется на уровне 1,1 млн человек в год. «Турьев Хутор» станет продолжением «Розы Хутор» и стратегии по сохранению и развитию олимпийского наследия Сочи. Два курорта планируется соединить экологическими пешеходными тропами.

«Изменяются запросы гостей — теперь туристы ожидают комплексного отдыха с wellness-программами, гастрономическими впечатлениями и разнообразными активностями, а не просто катания на склонах. Средняя продолжительность пребывания увеличилась с трех-четырех до пяти-семи дней. Аудитория стала более разнообразной: 45% посетителей курорта "Роза Хутор" — молодежь 25–35 лет, 38% — семьи с детьми. Наполнение отдыха стало богаче: помимо традиционных активностей предлагаются вечерние катания, различные гастромероприятия, фестивали, концерты»,— рассказывает эксперт.

Рост продолжительности пребывания и количества молодых туристов (преобладают гости 30–45 лет, много семей с детьми) отмечают и на курорте «Газпром Поляна». «Мы наблюдаем более осознанный подход к отдыху — гости хотят не просто провести время, а улучшить самочувствие, восстановить силы, получить новые впечатления»,— говорят в пресс-службе курорта.

Рушан Сабиров считает, что российский горный туризм пика развития еще не достиг, но динамика положительная — можно говорить о крупных инвестициях в инфраструктуру и сервис. «Общероссийский фокус на импортозамещение во всех сферах ведет к росту спроса на внутренние курорты, что в свою очередь стимулирует развитие туротрасли, заставляя активно совершенствовать стандарты, повышать уровень профессионализма персонала и внедрять международные практики в работу отечественных курортов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горный Сочи успешно конкурирует с зарубежными курортами, предлагая цены на 20–30% ниже альпийских

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Горный Сочи успешно конкурирует с зарубежными курортами, предлагая цены на 20–30% ниже альпийских

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Безопасность в приоритете

Одна из проблем, с которой столкнулись отечественные курорты,— удорожание оборудования для горнолыжного комплекса за последние два года примерно на 300%. «Однако многие российские компании начинают переориентировать свои производства на нужды горнолыжных комплексов, что позволит в ближайшие один-два года существенно сократить необходимость в поставках зарубежного оборудования»,— рассказывают в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

По словам представителя курорта, способствует импортозамещению и государственная поддержка со стороны Министерства экономического развития, а также Министерства промышленности и торговли РФ. На данный момент на внутреннем отечественном рынке многие крупные компании занимаются металлообработкой, трубопрокатом, запускают всевозможные процессы производства, которые дают возможность отказаться, например, от ввоза дорогостоящих австрийских труб высокого давления.

«Важно отметить, что продукция российского производства не уступает по качеству европейским аналогам. Помимо этого, на рынок горнолыжной индустрии заходят и крупные китайские компании. Мощный толчок в развитии получили наши компании, занимающиеся изготовлением и строительством канатных дорог. Так, на курорте "Красная Поляна" ранее уже был произведен монтаж новой ветки искусственного оснежения на отечественных трубах»,— отмечает сотрудник пресс-службы курорта.

Рушан Сабиров говорит, что с увеличением спроса на горный туризм и запросов гостей на качественный сервис растет потребность в квалифицированных кадрах, нужны учебные центры и программы мотивации для привлечения и удержания сотрудников.

«Есть необходимость снижения антропогенного следа. Для этого нужно внедрять "зеленые" стандарты, ограничивать поток в уязвимых местах и развивать экотранспорт. В общероссийском масштабе горного туризма заметна разница в темпах развития инфраструктуры тех или иных курортов. Инвестиции идут в основном в несколько крупных курортов, а остальные отстают. Следует также поддерживать малые курорты, привлекать частных инвесторов и развивать сетевые отели»,— подчеркивает эксперт.

Он добавляет, что большого внимания и инвестиций требует обеспечение безопасности на горных курортах: трассы маркируют не везде, есть риск схода лавин. «В этой связи следует ввести обязательное страхование, автоматические системы оповещения и защитные сооружения. Безопасность должна быть абсолютным приоритетом»,— считает Рушан Сабиров.

Инвестиции продолжают развитие

По мнению Сергея Ромашкина, летний горный туризм будет развиваться быстрее зимнего, так как количество горнолыжников в десятки раз меньше, чем обычных гостей (5–7% катающихся против 95%). «Кроме того, спрос на отдых на природе, экологический туризм — растущий тренд на нашем рынке. Появление новых форматов (и скорее, летних) — глэмпинги, модульные отели — также работает на рост летнего турпотока. Цены летом существенно ниже — еще один плюс»,— отмечает эксперт.

О росте популярности экотуризма говорят и на курорте «Красная Поляна». «Этот тренд демонстрирует устойчивую положительную динамику. Курорты горного кластера Сочи особое внимание уделяют культурно-этнографическому компоненту и отдыху вблизи природы, но не лишенному привычного комфорта»,— говорят в пресс-службе курорта.

Рушан Сабиров считает, что развитие горного туризма в Краснодарском крае имеет серьезные перспективы. С каждым годом появляются новые возможности для отдыха — термальные комплексы, велотрассы и экотропы. Развивается оздоровительный туризм, что дает дополнительную ценность для посетителей.

«Курорты Сочи успешно конкурируют с зарубежными аналогами, предлагая цены на 20–30% ниже альпийских при сопоставимом уровне сервиса. Внедрение современных технологий, таких как VR-тренажеры, умные ски-пассы и удобные онлайн-сервисы, повышает комфорт и безопасность отдыхающих. Планируется также дальнейшее совершенствование инфраструктуры горного кластера Сочи. Таким образом, полагаю, что он имеет все шансы войти в топ мировых горных курортов, при условии качественной работы и продолжения инвестиций в развитие»,— говорит эксперт.

Артем Леонтьев обращает внимание, что развитие горного туризма дает мощный мультипликатор: растут сопутствующие услуги (прокат, гиды, фото- и транспортные сервисы), повышается инвестиционная привлекательность территорий. «Это уже отчетливо видно в сочинском регионе, аналогичная динамика проявляется и в других локациях. В сумме это формирует основу для устойчивого роста отрасли и укрепления позиций России на международном туристическом рынке»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич