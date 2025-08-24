В ожидании загрузки

Количество бронирований отелей Краснодарского края на бархатный сезон сократилось на 18-36%. Эксперты связывают это с ЧС в Керченском проливе, экономической нестабильностью и логистическими сложностями. Устойчивым спросом пользуются отели с развитой инфраструктурой и средства размещения, предлагающие формат «все включено». На общем фоне выделяется Геленджик, где бронирования на бархатный сезон сохраняются на высоком уровне.

В 2025 году количество бронирований средств размещения Краснодарского края на бархатный сезон сократилось на 18-36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные направления — Сочи и Геленджик. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Основное влияние на снижение общего турпотока оказала ситуация в Анапе, но и некоторые другие кубанские курорты демонстрируют отрицательную динамику. Горизонт бронирования сократился в сравнении с прошлым годом на 5-6 дней и сейчас составляет около 18 дней до поездки. Связываем это с наличием достаточного количества свободных номеров в Краснодарском крае, туристы могут не спешить с покупкой»,— поясняет эксперт.

По данным Сергея Ромашкина, стоимость отдыха в Краснодарском крае за год увеличилась на 9-10%. Средняя суточная стоимость номера в сентябре-октябре составила 11-12 тыс. руб., средняя продолжительность пребывания — 9-10 ночей. Самый дорогой курорт — Сочи, самый бюджетный — Туапсе. Стоимость отдыха в бархатный сезон на 20-25% ниже, чем в высокий.

В пресс-службе национального туроператора «Алеан» уточняют, что из форматов отдыха на черноморском побережье в бархатный сезон популярностью пользуются пляжные туры, активный отдых (в частности йога-туры, трекинг в Красной Поляне, вейкбординг в Геленджике), санаторно-курортное лечение и эногастрономические туры.

Горизонт планирования сократился

По данным туроператора «Алеан», количество бронирований средств размещения на бархатный сезон в Сочи (на начало августа) снизился в пределах 20% относительно прошлого года. Спад продаж наблюдался и на летние месяцы в сравнении с аналогичными датами 2024 года.

«На осенние бронирования влияют те же факторы, что и на летние. Снизился спрос на пакетные туры. Авиационные коллапсы и трудности с ж/д-перевозкой вынуждают туристов пересаживаться на личный транспорт, и все чаще автомобилисты переориентируются на локации рядом с домом — в своем или соседнем регионе. Влияет и общее подорожание транспортной составляющей туров. Также можно отметить усиление конкуренции за туристов с зарубежными курортами, в частности, с Турцией: на фоне укрепления рубля это направление стало более привлекательным, в том числе для осенней поездки»,— рассказывают в пресс-службе туроператора «Алеан».

В Сочи спросом пользуются отели среднего ценового сегмента и санатории. Наиболее бюджетные объекты можно найти в Лазаревском, дорогие — в Сириусе, Адлере. На бархатный сезон, как и на лето, действуют скидки от 10 до 30% и различные спецпредложения для туристов (например, размещение детей до 11-12 лет на дополнительном месте бесплатно; бесплатные спа-процедуры; комплементарный обед или ужин по системе «шведский стол» при выборе тарифа с завтраком; скидки при длительном проживании от 5, 14, 30 дней). Относительно высокого сезона цены на осень на 10-15% ниже.

Как рассказала директор отельной управляющей компании «ДЕСО.Курорт» Ольга Кирюшина, бронирование в сочинском отеле Grand Cascade 5* характеризуется коротким окном — 7-9 дней до заезда.

«Мы наблюдаем, что объект может прибавить до 20% загрузки буквально за неделю. Это связано как с изменившимся поведением гостей — тенденцией бронировать в последний момент на фоне экономической нестабильности, — так и с периодическими ограничениями по транспортной доступности, в первую очередь по авиаперелетам. В текущем моменте загрузка на бархатный сезон около 50%, но мы рассчитываем на традиционный прирост бронирований ближе к дате заезда и выравнивание показателей к целевым бюджетам года», — поясняет собеседница «Ъ-Кубань».

Она добавляет, что ситуация на горных курортах Сочи отличается. Отели компании, расположенные на «Розе Хутор», ориентированы в первую очередь на групповой сегмент, и здесь бронирование идет заранее, часто за несколько месяцев. Уже сейчас номерной фонд на бархатный сезон загружен на 70-80% — в основном за счет организованных туров и выездных программ. Индивидуальный спрос составляет 20-30%, и здесь вступает в силу ценовая конкуренция и маркетинговая привлекательность объектов. В основном гости приезжают из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ставрополья.

Особой популярностью пользуются специализированные программы с акцентом на отдых и восстановление: spa-ритуалы, аква-термальный комплекс, вечерние программы. В горном кластере востребованы природные активности: пешеходные маршруты, прогулки, контактные зоны с животными, в том числе альпака-парк и капибары, которые стали настоящим магнитом для гостей. «Осень на “Розе Хутор” — это красивые виды, тишина, свежий воздух и возможность включиться в жизнь курорта вне высокого сезона», — отмечает Ольга Кирюшина.

Все включено

По данным национального туроператора «Алеан», относительно прошлого года спрос на осенние туры в Анапу снизился на 60-70%. «Интерес к бархатному сезону есть. В связи с сокращением глубины бронирования по направлению в этом сезоне ожидается, что активнее покупать туры на осень будут во второй половине августа», — уточняют в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Алеана» уточняют, что в Анапе осенью сохраняются летние скидки от 10 до 55% и спецпредложения (бесплатные парковки, поздний выезд, ранний заезд, бесплатные спа-процедуры, посещение корта и др.). На бархатный сезон цены традиционно снижаются: осенью отдых может обойтись на курорте на 35% дешевле, чем летом. «Все включено» на семь ночей на двоих во второй половине сентября в Анапе обойдется от 39,7 тыс. руб. Наибольшим спросом, как и летом, пользуются отели, работающие по системе «все включено», санатории, отели с развитой инфраструктурой и бассейнами.

Так, стабильный спрос на уровне прошлого года в бархатный сезон фиксируют на анапском курорте Miracleon. Средняя продолжительность пребывания увеличилась. Это связано с высокой лояльностью гостей, внедрением новых программ для межсезонного отдыха, специальными предложениями по раннему бронированию, а также с устойчивым интересом к формату “все включено” вне пляжного сезона. Большую роль играет позиционирование Miracleon как всесезонного SPA-курорта: в осенний период туристы едут за восстановлением, уединением, эногастрономическими путешествиями и качественным сервисом», — рассказывает основатель и инвестор всесезонного SPA-курорта Miracleon Валерий Димоев.

Аудитория курорта — семья с детьми до 15 лет, пары от 35 лет и путешествующие компании. Основной поток — из домашнего региона, Москвы, Санкт-Петербурга. «Мы также отмечаем рост интереса со стороны корпоративных клиентов и индивидуальных путешественников, предпочитающих отдых в межсезонье. Сегодня турист стал более осознанным: он ожидает комплексный продукт с продуманной инфраструктурой, wellness-компонентом и качественным питанием», — отмечает эксперт.

По его словам, осенью востребованы круглосуточные SPA-комплексы с термальными зонами; уходовые и оздоровительные процедуры; гастрономические события в a la carte ресторанах; детокс-программы; программы эногастрономического туризма.

«Анапа сочетает морской и горный климат, обилие солнечных дней, целебные грязи и минеральные источники — все это делает ее по-настоящему уникальным местом для оздоровительного и всесезонного отдыха. Отход от исключительно пляжного туризма позволяет продлить сезон и привлечь новую аудиторию. Гостям важны комфорт, развитая инфраструктура и качественный сервис. Мы видим высокий потенциал для запуска форматов, связанных с оздоровлением, тишиной, романтическим и корпоративным отдыхом вне пикового сезона», — говорит Валерий Димоев.

По данным национального туроператора «Алеан», в Геленджике бронирования на бархатный сезон сохраняются на уровне прошлого года. С двадцатых чисел июля туристы начали активно покупать туры на октябрь-ноябрь. В прошлом году интересоваться путевками на эти месяцы начинали немного позже — в начале августа, отмечают в компании. В основном бронируют санатории, пансионаты, объекты размещения с развитой инфраструктурой. На более короткие заезды — отели, расположенные в пешей доступности от набережной курорта. Относительно прошлого года цены выросли в среднем на 5-10%. У объектов размещения с полным пансионом стоимость увеличилась на 15%.

«Раньше бархатным сезоном считался только сентябрь, сейчас все больше людей выбирают октябрь для спокойного, размеренного отдыха. Это комфортное время для поездки, нередко в начале октября сохраняются по-летнему теплые дни и продолжается пляжный сезон. При этом цены значительно ниже, чем в высокий сезон — до -40%. Кроме того, в октябре достаточно много отдыхающих приезжают ради занятий вейксерфингом, вейкбордингом. Можно сказать, что Геленджик развивается и уверенно движется к статусу всесезонного курорта», — рассказывают в пресс-службе «Алеан».

Конкурентоспособность усилят

Эксперты отмечают, что главным конкурентом курортов Краснодарского края является Крым. В пресс-службе «Алеана» отмечают, что осенью высоким спросом пользуется санаторно-курортное лечение: часть туристов переориентируется на здравницы КМВ и Беларуси. Для коротких поездок выбирают Архыз. Также некоторые туристы в это время года выбирают Дагестан, где держатся комфортные температуры и можно совместить пляжный отдых с экскурсиями в горы. В сегменте пляжного отдыха с курортами Краснодарского края конкурируют выездные направления, в частности, Абхазия, привлекающая путешественников демократичными ценами.

Ольга Кирюшина среди главных проблем туристической отрасли Кубани выделяет сложности с транспортной доступностью. «Без стабильной и предсказуемой логистики курорты теряют спонтанного туриста и становятся уязвимыми к любым внешним факторам», — отмечает эксперт.

Кроме того, внутри туристических кластеров остро ощущается дефицит доступного жилья и рабочих мест для обслуживающего персонала, что влечет за собой рост себестоимости и ограничивает возможности масштабирования.

«Также курорты нуждаются в ярких событиях вне сезона, чтобы обеспечить стабильную загрузку круглый год», — подчеркивает эксперт.

Главный потенциал развития она видит в активном внедрении формата «все включено». По словам эксперта, сегодня All Inclusive представлена очень ограниченно, но при грамотной реализации может стать важным драйвером роста.

«Важно понимать, что All Inclusive требует высокой управленческой квалификации, комплексной инфраструктуры и четкой логистики — от кухни до развлечений. Но именно такая модель способна удерживать гостя на территории отеля и работать даже в нестабильной внешней среде. Уверена, что будущее — за комплексными, технологичными, круглогодичными курортами, где гость получает не только отдых, но и доверие к стабильному качеству сервиса»,— резюмировала Ольга Кирюшина.

В пресс-службе туроператора «Алеан» отмечают, что курорты Краснодарского края движутся по пути благоустройства, внимания к единой визуальной концепции, архитектурному стилю, реновации и строительству новых апарт-отелей и отелей уровня «четыре-пять звезд». Так, до конца 2025 года в Сочи должны начать принимать туристов пансионат «Сокол» 3* (с трехразовым питанием и лечением), санаторий «Кристалл Хоста» 4*, в 2026 году после реновации откроется пансионат «Волна». В Геленджике ожидается открытие винного города «Белый Мыс».

Маргарита Синкевич