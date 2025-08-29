Через самооценку к звездам

К концу июля процедуру самооценки в Краснодарском крае прошли 24%, на Ставрополье — 34%, а в Крыму — 30% коллективных средств размещения (КСР) туристов. Она необходима для актуализации данных в едином реестре объектов классификации в сфере туриндустрии. Эту работу отели, базы отдыха, санатории, кемпинги должны завершить к 1 сентября, иначе их деятельность будет признана незаконной. Эксперты рассказали, какие проблемы возникают при прохождении средствами размещения этапа самооценки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Классификации подлежат все средства размещения туристов, включая кемпинги, глэмпинги, модульные гостиницы

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Классификации подлежат все средства размещения туристов, включая кемпинги, глэмпинги, модульные гостиницы

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

На Кубани 728 (24%) из 3 тыс. коллективных средств размещения (гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги) подтвердили тип средства размещения, то есть прошли самооценку, сообщили Guide в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. «Предстоит еще большая работа, и мы совместно с администрациями муниципальных образований активизировали работу по информированию отельеров»,— рассказали в ведомстве. Там добавили, что Росаккредитация разработала для КСР инструкцию, а сотрудники министерства провели ряд совещаний и онлайн-консультаций с бизнес-сообществом, на которых ответили на вопросы представителей курортной сферы.

В федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» были внесены изменения. В соответствии с ними в России с начала 2025 года началось формирование единого реестра объектов классификации в сфере туристической индустрии. Кроме средств размещения, туда войдут горнолыжные трассы и пляжи. Оказание услуг в объектах туриндустрии, не включенных в единый реестр, запретят. При этом владельцев агрегаторов информации об услугах средства размещения обяжут доводить до потребителей сведения об идентификационном номере средства размещения в едином реестре и проверять достоверность указанных в нем сведений.

Классификации подлежат все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов, включая кемпинги, глэмпинги, модульные гостиницы. При этом требование о прохождении классификации не распространяется на детские лагеря, объекты сельского туризма, религиозные объекты размещения, например для паломников. Добровольный порядок предусмотрен для санаториев.

На первом этапе объекты размещения должны пройти самооценку, то есть самостоятельно определить свой вид и подать заявку на включение в реестр через анкету в мобильном приложении. На втором пройдут оценка их категорий и присвоение звезд объекту экспертами аккредитованной организации.

В Крыму процедуру самооценки прошли порядка 30% средств размещения, сообщили в минкурортов республики. Наиболее активно эта работа проходит в Евпатории, Саки, Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском и Ленинском районах. Для помощи бизнесменам в министерстве сформирован специальный отдел, специалисты которого помогают собственникам средств размещения пройти самооценку. С начала года в Крыму прошло более 20 консультационных совещаний по этому вопросу. В дальнейшем чиновники планируют наносить профилактические визиты в новые гостиницы, проводить консультации, выездные обследования и выдавать предписания и предостережения для устранения выявленных нарушений.

На Ставрополье из зарегистрированных 497 коллективных средств размещения процедуру самооценки прошли 170, или 34%. Здесь власти также сконцентрировались на разъяснительной работе. Кроме порядка прохождения процедуры, они предупреждают владельцев отелей и баз отдыха, что в случае отсутствия информации о проведенной оценке в федеральном реестре до 1 сентября действие присвоенной их объекту категории будет временно приостановлено до момента получения подтверждения соответствия установленным требованиям. Впоследствии, если подтверждение так и не поступит, ранее присвоенная им категория звездности будет аннулирована.

Времени мало

О проблемах, с которыми сталкиваются представители отельного бизнеса при прохождении самооценки, рассказали в минкурортов Крыма. В ведомстве сообщили, что работе препятствуют сложности бюрократического характера. С украинских времен здесь осталась проблема неправильно оформленной документации на землю. Есть сложности с постановкой участков на кадастровый учет. «От муниципалитетов требуется внимательный и системный подход к проблеме, помощь предпринимателям в оформлении справок. Данный вопрос находится на контроле председателя Совета министров (Юрий Гоцанюк.— "G")»,— рассказали в ведомстве.

Коммерческий директор управляющей компании Vizant Group, занимающейся менеджментом отелей в Крыму, Денис Логачев говорит, что инструмент, который разработали для самооценки,— простой и понятный, основные же сложности связаны с дефицитом времени в высокий сезон. «Мы видим, что даже крупные объекты испытывают давление сроков — и не потому, что не хотят пройти классификацию, а потому, что готовить документацию нужно в условиях высокого курортного сезона, когда основная часть сил направлена на работу с гостями, поддержание должного функционирования объекта и предоставление качественного сервиса»,— рассказывает он. В минкурортов Ставрополья сообщили, что прохождение процедуры затрудняется из-за технических сбоев, периодически возникающих на интернет-ресурсе Росаккредитации, а также из-за отсутствия присвоенных адресов в информационной системе.

Коллективные средства размещения, конец июля 2025 года 3000 — всего на Кубани, 728 (24%) провели самооценку 497 — всего на Ставрополье, 170 (34%) провели самооценку По данным минтуризма регионов

Председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов говорит, что, по его данным, полученным из общения в профессиональных кругах, процесс самооценки идет в регионе неравномерно, например, наиболее активно — в Сочи, менее — в Туапсе, небыстро — на азовском побережье. Ситуацию в Сочи он объясняет опытом, наработанным местными отельерами при подготовке к Олимпиаде 2014 года. А невысокие темпы в целом на юге — сменой классификационных критериев.

«Дело в том, что ряд тех объектов, которые мы раньше считали гостиницами, сегодня как гостиницы классифицированы быть не могут. Например, сейчас выясняется, что отель построен на земле под ИЖС или не имеет паспорта антитеррористической безопасности,— все, он уже как отель классификацию не пройдет. И, соответственно, ожидать, что все объекты, ранее считавшиеся отелями, к 1 сентября пройдут самооценку, не нужно»,— поясняет он.

Гостевым домам приготовиться

С сентября к системе самооценки подключатся и гостевые дома. Росаккредитация совместно с Минэкономразвития разработали для них отдельную методику.

Эксперимент по легализации гостевых домов стартует 1 сентября 2025 года и будет проводиться до конца 2027 года. Он пройдет в республиках Алтай, Крым, Дагестан, в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Ростовской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Архангельской, Иркутской, Ивановской, Херсонской областях, а также в Кемеровской области, Севастополе и на ФТ Сириус.

Владелица гостевого дома «Санторини» (Геленджик) Анастасия Хаустова, которая является активным участником публичных обсуждений вопросов законодательного регулирования этой деятельности и автором ряда предложений, рассказывает, что проблемы могут возникнуть у нескольких категорий объектов. В первую очередь речь идет о хозпостройках (не являющихся жилыми домами), эксплуатируемых как средства размещения отдыхающих. Таких много в Кринице, Архипо-Осиповке, Дивноморском, Витязево, Голубицкой и некоторых других курортных поселках.

Вторая группа — это объекты, которые являются жилыми, но не подпадают под требования закона о гостевых домах, например, там более 15 номеров или они изначально выстроены как коммерческие (с парикмахерскими, магазинами на первых этажах). «По закону им гостевыми домами никогда не стать — они могут быть только гостиницами, что им не выгодно, потому что это повлечет за собой и увеличение размера уплачиваемых налогов, и коммерческие тарифы на жилищно-коммунальные услуги»,— поясняет госпожа Хаустова.

И третья категория проблемных объектов — это те, у которых были выявлены нарушения разного плана и по которым уже вынесены судебные решения. Наличие вступившего в силу такого судебного акта само по себе является препятствием для включения в федеральный реестр классификации. «По Геленджику таких объектов — около тысячи. Недавно мы с представителями Госдумы искали пути решения этой проблемы. Есть предложения обращаться в суды за пересмотром этих дел по новым обстоятельствам или заключать с местными властями мировые соглашения и завершать исполнительные производства»,— рассказывает она.

Посуточная аренда — не выход

Дмитрий Богданов допускает, что сначала владельцы средств размещения, не прошедших самооценку, будут тихонько сидеть в расчете на отсутствие последствий и тянуть время. «Власти мягко напомнят им, что это нужно сделать, но потом начнут показательно привлекать конкретных лиц к административной ответственности, а штрафы там большие. К концу сезона острота проблемы спадет. Но к следующему сезону все равно отельерам нужно будет что-то решать»,— считает эксперт.

Предоставление услуг средства размещения без включения сведений в реестр классифицированных средств размещения влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 70 тыс. руб.; на юридических лиц — от 300 тыс. до 450 тыс. руб. За повторное правонарушение штрафы значительно увеличиваются.

Он поясняет, что, если зарегистрировать проблемный объект как коллективное средство размещения не удастся, например из-за ИЖС-статуса земельного участка, у них остается путь регистрироваться как гостевой дом. «Но там есть свои ограничения: в гостевом доме должно быть не более 15 номеров и одновременно размещаться не более 45 отдыхающих. Если это крупный объект, он и как гостевой дом не пройдет. Тогда, я прогнозирую, многие попытаются выкрутиться и начнут уходить в посуточную аренду. Да, рекламироваться на профессиональных площадках они не смогут, но пока закон в России не запрещает гражданам сдавать комнаты»,— продолжает господин Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Крыму процедуру самооценки прошли порядка 30% средств размещения

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Крыму процедуру самооценки прошли порядка 30% средств размещения

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Анастасия Хаустова не вполне согласна с тем, что объектам, которые не смогут зарегистрироваться ни как коллективные средства размещения, ни как гостевые дома, удастся уйти в посуточную аренду. «Им это сделать не дадут. У властей для этого есть большое количество легальных рычагов. Единственный вариант, который у владельцев таких объектов останется,— это уход в долгосрочную аренду. Иными словами, им останется брать квартирантов»,— полагает она.

В целом же последствия реформы для владельцев гостевых домов и проблемных гостиниц она прогнозирует такие: «Если говорить о гостевых домах, то, по моим подсчетам, только в Геленджике их сейчас работает до пяти тысяч, но пройти самооценку из-за проблем, которые я обозначила, смогут только около половины из них. В основном проблемы будут у тех, у кого изначально земля или постройки имеют неподходящий статус, с которым ничего не сделать. Конечно, какая-то часть проблемных объектов пройдет оформления, несмотря ни на что, потому что фактор коррупции никуда не делся. Но далеко не все. Им придется, как я уже сказала, уходить в долгосрочный наем. И готовиться к этому нужно уже с 1 сентября».

Госпожа Хаустова поясняет: срок до конца 2027 года установлен для проведения классификационных процедур, но это не значит, что после 1 сентября этого года владельцы гостевых домов смогут продолжать сдавать свои объекты в краткосрочный наем. Затягивать с самооценкой не следует, чтобы не уходить в долгосрочные, гораздо менее прибыльные договоры.

Рынок станет прозрачнее, а услуги качественнее

Денис Логачев считает, что, несмотря на все сложности, реформа в сфере классификации в России необходима. «Те, кто не пройдет классификацию, к сожалению, окажутся в очень сложной ситуации. Возможно, кого-то это заставит уйти в тень. А вот для тех, кто прошел классификацию, появляется другой уровень доверия со стороны гостей и туроператоров. В целом внедрение нового порядка классификации — шаг абсолютно правильный. Да, непростой, да, требующий усилий и времени, но стратегически верный. Он структурирует рынок, отсеивает некачественные объекты, стимулирует инвестиции в модернизацию, повышает конкурентоспособность регионов. В частности, решится многолетняя проблема несоответствия объекта его звездности. Это тот фундамент, без которого говорить о качественном росте туризма бессмысленно»,— резюмирует он.

Опрошенные «G» представители министерств курортов и туризма Крыма, Кубани и Ставрополья считают, что прохождение классификации — это не формальность, а шаг к системной работе и повышению репутации каждого отеля. Также они отмечают, что по завершении самооценки и регистрации объектов размещения в госреестре повысится прозрачность гостевых услуг, а за счет приведения объектов в соответствие с требованиями улучшится качество обслуживания туристов, а сами отели станут конкурентоспособнее. В итоге вся эта работа приведет к повышению доверия клиентов, росту загрузки средств размещения и увеличению их доходов.

Михаил Волкодав