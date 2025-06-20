Бальнеокурорту добавят пять звезд

Первый гостинично-оздоровительный комплекс класса пять звезд построит в Горячем Ключе компания «СЗ «Авеню». Срок реализации проекта составит 3,5 года, объем инвестиций превысит 5 млрд руб. В рамках проекта планируется строительство оздоровительного курорта в формате санатория емкостью 120 номеров, современным медицинским центром, термальной зоной, банным срубом, открытым круглогодичным бассейном. По мнению экспертов, в регионе не хватает около 5 тыс. номеров подобного класса. Они считают, что в сезон загрузка комплекса будет стопроцентной.

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Компания «СЗ «Авеню» (входит в структуру AVA Group — LeePrime Group) намерена создать в Горячем Ключе первый пятизвездочный гостинично-оздоровительный комплекс стоимостью более 5 млрд руб. Срок реализации проекта составит 3,5 года. Как сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, соглашение между инвестором и властями Горячего Ключа подписано в рамках ПМЭФ-2025. Объект расположится в селе Безымянном на левом берегу балки Орлова Щель.

AVA Group — многопрофильный холдинг, основанный в 2007 году в Краснодаре Ваганом Арутюняном. В сентябре прошлого года совладельцем холдинга стал Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса и владелец автодилерской компании «Рольф». Компания входит в топ-5 застройщиков Краснодарского края и топ-20 в России по объемам строительства. AVA Group строит жилье в основном на юге России. По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», у холдинга в стадии строительства находится 237 тыс. кв. м жилья. Группа также занимается агропроизводством (владеет, например, брендами растительного масла «Кубанская семечка», «Кубанский ГОСТ», Rafinitto, Solterra), гостиничным бизнесом и пр. Компания планирует построить премиальный бизнес-отель в Майкопе за 2,5 млрд руб., также холдинг занимается реновацией части отелей на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

В рамках проекта предполагается строительство оздоровительного курорта в формате санатория емкостью 120 номеров, современным медицинским центром, термальной зоной, банным срубом, открытым круглогодичным бассейном и общежитием для персонала. Лечебная база будет ориентирована на бальнеологическое и физиотерапевтическое направления, также предусмотрено создание консультационно-диагностического центра.

Как пояснил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, именно премиальные отели пользуются особенным спросом — их заполняемость в высокий сезон приближается к 100%. «За последние пять лет мы в полтора раза увеличили количество средств размещения категории 4 и 5 звезд — сейчас на наших курортах их 354. Строительство первого в Горячем ключе пятизвездочного объекта позволит увеличить турпоток в муниципалитет и станет новой точкой притяжения гостей»,— отметил вице-губернатор.

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский считает, что выбор отельеров на развитие медицинского туризма в Горячем Ключе логичен. «Это даст возможность создать туристическую и оздоровительную инфраструктуру нового поколения. Сегодня туристический поток в здравницы Горячего Ключа растет и уже сопоставим с черноморскими курортами — среднегодовая загрузка объектов размещения в муниципалитете составляет 80-85% в год»,— сказал Сергей Белопольский.

Генеральный директор LeePrime Group Лилия Дорохина рассказала «Ъ-Кубань», почему выбор инвестора пал на Горячий Ключ, а не на черноморское побережье. «Локация отвечает запросу потребителей заботы о своем здоровье. В муниципалитете отсутствуют объекты уровня премиум, строительство первого в Горячем Ключе пятизвездочного объекта позволит увеличить туристический поток. Местоположение идеально с медицинской точки зрения, здесь сочетаются целебные свойства ессентукских минеральных вод и сероводородных ванн сочинской Мацесты. Одновременно с медицинским кластером, близость к черноморскому побережью позволяет реализовать разнообразный отдых в течение отпуска»,— рассказала госпожа Дорохина.

Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств», генеральный директор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчан отмечает, что на Кубани в настоящее время не хватает 40-50 отелей класса пять звезд минимум на сто номеров. «То есть существует реальная нехватка 5 тыс. номеров этого класса. Сама локация также давно требует подобного проекта: Горячий Ключ находится в часе езды от Краснодара — это полуторамиллионный город, от которого в радиусе 50-60 километров вообще таких отелей практически нет. Конечно, этот проект необходим и будет крайне востребован»,— говорит эксперт.

По его мнению, загрузка комплекса с мая по октябрь составит 100%, с октября по май — при условии, что отель будет круглогодичным и на его территории будут располагаться бассейны, спа-центр и аквапарк,— превысит 60 %.

Елена Турбина