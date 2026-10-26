«Сегодня турист выбирает в первую очередь безопасность»
Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев — о турпотоке, инвесторах и сложностях сезона
Туристический сезон 2026 года стал одним из самых непростых для санаторно-курортной отрасли Кубани. По данным на начало октября, регион зафиксировал снижение турпотока на 2%. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев в открытом интервью «Ъ-Кубань» рассказал об обеспечении безопасности гостей региона, инвестициях за последние пять лет, драйверах туристической отрасли и ответил на критику кубанских курортов.
— Василий Юрьевич, вы заступили на должность в конце января этого года – не самый простой период. Какие задачи поставил перед вами губернатор, назначив на новую должность?
— Мы не первый год живем в условиях специальной военной операции, поэтому основная задача — безопасность туриста. Безопасность включает в себя как антитеррористическую защищенность средств размещения, так и безопасный отдых на пляжных территориях.
Каждый год мы работаем в рамках регионального комплексного плана по подготовке к курортному сезону, утверждаемого заместителем губернатора Краснодарского края Александром Руппелем. План включает в себя более 100 мероприятий, при этом большая часть направлена на обеспечение безопасности жителей и гостей региона.
Министерство взаимодействует с уполномоченными правоохранительными органами и муниципальными образованиями по вопросам безопасности, организации обмена информацией и решения проблемных вопросов.
В течение сезона для анализа текущей ситуации мы проводим выездные мероприятия на курортные территории. По итогам каждого выезда проводим совещания с муниципалитетами, на которых детально обсуждаем выявленные нарушения.
Также распространяем соответствующие памятки и методические рекомендации, подготовленные органами обеспечивающими безопасность, а также алгоритмы действий персонала и отдыхающих, подготовленные муниципальными образованиями Черноморского побережья.
Сегодня турист выбирает в первую очередь безопасность. Можно увидеть, что турпоток достаточно серьезно сместился в сторону Алтая и других направлений. Но по Краснодарскому краю мы тоже не снижаем темпы. По турпотоку мы плюс-минус на уровне прошлого года.
— Насколько атаки БПЛА, проблемы с топливом и другие сложности повлияли на турпоток, а также на интерес инвесторов к вложениям в курортный бизнес?
— Этот год, конечно, непростой. Но мы посмотрели статистику: на начало октября снижение по общему турпотоку составило 2% к прошлому году. Динамика не такая плохая, какой могла бы быть, учитывая объективные реалии. В 2024 году мы выполнили показатель – свыше 20 млн гостей. Потом был 2025-й — 18 млн. Этот год, думаю, мы должны закончить на тех же 18-ти.
— А как себя ведет инвестор?
— За пять лет объем инвестиций в курортную сферу вырос в 35 раз. А если смотреть в разрезе 10 лет, то практически в 100 раз. В целом инвестиционных проектов по всему Краснодарскому краю у нас реализуется на 5 трлн рублей. Нельзя сказать, что у нас какой-то провал, отрицательная динамика, стагнация, негативный тренд. Застройщики сегодня диверсифицируются, переходят с одной отрасли в другую. Меньше строят многоквартирные дома, уходят туда, где маржинальность выше — в апартаменты, строительство гостиниц.
Сегодня, согласно информации представленной АНО «Агентство по привлечению инвестиций» по итогам цифровизации, в Краснодарском крае в санаторно-курортном и туристском комплексе реализуются порядка 215 инвестпроектов на общую сумму 1,46 триллиона рублей. В том числе на сопровождении в министерстве — 74 инвестпроекта на 800 млрд руб.
Реализация данных соглашений до 2035 года обеспечит создание в Краснодарском крае новых современных объектов, позволит создать в регионе более 32 тыс. новых рабочих мест и порядка 52,5 тыс. номеров, а также окажет положительное влияние на комплексное развитие курортно-туристской отрасли в целом. Что в свою очередь обеспечит рост потока туристов в регион, в том числе иностранных.
— На какую окупаемость сегодня рассчитывают инвесторы в санаторно-курортной отрасли?
— Сроки окупаемости объектов разные. В среднем, если говорить про проекты от 5 млрд рублей, то не менее 12 лет. Это говорят бизнесмены, быстрее они не рассчитывают. Если брать за базу доковидный 2019 год, то мы выросли в разы. Появляются новые услуги, растет количество реализованных проектов, увеличивается налоговая база. За пять лет на территории региона ввели в эксплуатацию 200 объектов. В этом году у нас реализуется шесть или семь проектов, в следующем еще 11.
— По данным октябрь 2026 года, в крае уже отдохнули 14,4 млн туристов. Как все-таки удается привлекать гостей на фоне всех сложностей этого сезона?
— Давайте будем оценивать не только статистику. Все-таки нужно еще полагаться на свои ощущения, на свою насмотренность и на наблюдение просто со стороны. Мне лично кажется, что наши граждане распробовали вкус к путешествиям по стране и поняли, что Россия — очень разнообразная, и здесь есть что посмотреть. Начиная от огромных высокогорных территорий, заканчивая агротуристическими и эногастротуристическими направлениями.
Смотрел статистику по тем, кто путешествует на личном транспорте. Еще пять лет назад таких туристов было около 25–27%. Сегодня Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует от 47 до 51%, и ее эксперты считают, что к 2030 году таких людей будет около 70%. Поездка на личном автотранспорте — это мобильность, семейный отдых. Она отвечает сегодняшней потребности к сдержанному потреблению.
Туриста мы переориентируем так, чтобы по пути следования на побережье, он мог посмотреть много чего еще. Например, у нас есть проект «Винные дороги Краснодарского края». Это пятидневный маршрут, куда входят 19 виноделен. Можно разбавить отпуск гастрономическими историями: заехать, например, посмотреть улиточные, устричные фермы. Детям такое очень интересно.
С учетом динамики роста числа людей, которые едут в край на личном транспорте, с учетом развития транспортной и другой инфраструктуры, путешествовать по Краснодарскому краю стало комфортнее и удобнее. Таким образом, мы со своей стороны «подсвечиваем» предпринимателей и их бизнес в туристической сфере.
Прямая господдержка тоже имеет место. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» мы предоставляем субсидии на реализацию социальных проектов, различных общественных инициатив, а также на закупку, например, оборудования для обслуживания маломобильных туристов, на кемпинги, глэмпинги, на создание новых средств размещения, на развитие туристических маршрутов и на многое другое. В следующем году будем компенсировать предпринимателям фактически понесенные затраты на такого рода проекты — до 70% расходов в размере до 20 млн руб.
В следующем году у нас также предусмотрена поддержка тех предпринимателей, которые будут себя обозначать «с трассы». Должны быть места остановки туристических автобусов, должны быть наши ремесленники на виду, места для размещения ремесленников и все остальное.
Далее мы посмотрим, сколько на рубль субсидий вернется налогов. Исходим из того, что бюджетная эффективность должна быть не менее рубля на один вложенный рубль. Но вообще у нас всегда было больше: и четыре, и пять рублей налогов на каждый вложенный рубль.
— Какие новые территории в регионе планируется развивать с точки зрения рекреации и туризма? Куда имеет смысл «целиться» инвесторам?
— Во-первых, у нас очень перспективное Азовское побережье, которое будут выбирать более сдержанные по финансам туристы. Азов должен стать территорией класса комфорт – комфорт плюс. Это перспектива семи – десяти лет. Кто сейчас там первый встанет, того, как говорится, и тапки. Земля там относительно дешевая: по 300 тыс. руб. за сотку. Через 10 лет таких цен уже точно не будет. Уже есть стратегия развития Кубанского Приазовья, утвержденная губернатором.
В рамках Стратегии на территории пяти муниципальных образований Краснодарского края: Приморско-Ахтарском и Темрюкском муниципальных районах, Ейском, Славянском и Щербиновском районах — предусмотрена реализация 42 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций порядка 60 млрд рублей.
Есть еще стратегия Правительства РФ, которая называется «Стратегия устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года». После научных изысканий инвесторы, успевшие приобрести на этой территории землю, окажутся на коне. Остальные будут заходить уже по более дорогому чеку.
Второе направление — горно-предгорные районы: Мостовской, Апшеронский, Отрадненский, Северский, Абинский. Там нужно строить терренкуры, парки, парково-скверковые прогулочные территории. Перспективно развивать авто-, мототуризм, джиппинг и много других направлений. Взять, например, Собер-Баш. Там шикарные маунтинбайковские трассы, кататься — одно удовольствие. Спрос огромный. Особенно сильно там сейчас популярно катание на квадроциклах.
Направление wellness тоже активно развивается. У нас есть инвестор, который задумывается об развитии «сонного туризма», но пока выбирает между Московской областью и Краснодарским краем. Планирует создать отельный комплекс, где отдых будет сводиться к здоровому сну. Оказывается, это очень востребованная вещь у определенной категории людей, испытывающих проблемы со сном.
— В Черноморском бассейне у Краснодарского края очень серьезные конкуренты. Как минимум, это Турция, в меньшей степени Грузия, где тоже много сейчас российских туристов. Какой вы видите нашу ближайшую перспективу при таком соседстве? Насколько мы конкурентоспособны по сравнению с ними?
— Отдых в Турции и Грузии, возможно, стоит дешевле, чем у нас. Но их отели, судя по отзывам, уже очень «уставшие». В нашем крае открывается очень много новых средств размещения, в том числе и франшизных. Я более чем уверен, что наш номерной фонд сильно новее, чем тот, куда наши туристы едут по «протоптанным тропинкам». Повторюсь, за последние пять лет у нас открылось 200 новых крупных объектов размещения. Турист в любом случае голосует своим кошельком.
— Эксперты в сфере курортной недвижимости говорят, что инвестировать в регион можно, но нужно что-то делать с инфраструктурными проблемами. Например, с водоснабжением на побережье. Имеют ли эти проблемы решение в ближайшем будущем?
— Они уже решаются. Край занимается Троицким групповым водоводом — на Геленджик, Новороссийск и Крымск. Средства на это выделены, все находится на очень жестком контроле.
Сложнее с проблемой энергодефицита и стоимости техприсоединения к инженерным сетям. Это болезненный вопрос для крупных инвесторов. В первую очередь, на большей части подстанций по всему краю отсутствуют резервные мощности Некоторые подстанции в принципе закрыты для техприсоединения. По магистральным газопроводам — это недостаточное количество точек для присоединения, не каждому дадут подключиться под малый объем. Где-то есть ограничения по пропускной способности. В таких ситуациях требуется реконструкция газопровода, которая, естественно, ложится на плечи инвестора.
— Что скажете по поводу критики наших курортов, которая периодически проскакивает в соцсетях?
— Плохой комментарий — это лучший комментарий, потому что он делает наши курорты лучше. Люди прямо говорят, что им не нравится. Это же идеально, просто подарок преподносят. Когда я работал в продажах, то усвоил для себя один очень хороший урок. Хороший клиент — не тот, который тебе заплатил сразу много, а тот, который придет снова и приведет друга. Поэтому такую критику нашему бизнесу нужно изучать, и с ней работать.
— Прошлый год прошел под флагом внесения гостевых домов в госреестр. Чем эта работа увенчалась?
— Мы завели в реестр 5,5 тыс. объектов Осталось в тени, по нашим подсчетам, около 1,5 тыс. Да, действительно, не все подходят под требования. Но надо понимать, что новый закон о гостевых домах совсем свежий, и он, естественно, требует доработок. Мы знаем про эту боль. Проблемы есть, с ними работает, в том числе комитет Госдумы по туризму. Мы общаемся с хозяевами гостевых домов и тоже заслушиваем их основные проблемы. На текущей редакции закона, думаю, все не закончится. Скорее всего, будут еще изменения, будут даны определения, разъяснения.
— Краснодар на сегодня — это сегодня удобный транспортный узел, перевалочный пункт. Но может ли он сам по себе стать привлекательным для туристов городом?
— По большому счету он уже сейчас такой. У нас развиваются парково-скверные территории. Та же Чистяковская роща, парк «Краснодар». Я считаю, что у нас гастрономия одна из лучших в стране. В 2025 году Краснодар привлек 1,3 млн человек. В городе есть, что посмотреть.
Самый, наверное, важный вопрос, как это все упаковать и показать, чтобы гость мог спланировать свой день и дальше двигаться по маршруту. Мы этим вопросом задались. Я сразу обратил внимание на наш туристический портал. Он требует, конечно, доработок.
Сегодня мы реализуем совершенно новую концепцию туристического портала. Он будет единый по Краснодарскому краю, где будет информация все обо всем. Будет полная афиша для каждого муниципального образования: что где происходит, куда сходить, что посмотреть, чем заняться и многое другое, вплоть до туристических маршрутов. Мы хотим сделать единый информационный ресурс по всем туристическим местам, и в том числе по Краснодару.