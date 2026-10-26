«Сегодня турист выбирает в первую очередь безопасность»

— Мы завели в реестр 5,5 тыс. объектов Осталось в тени, по нашим подсчетам, около 1,5 тыс. Да, действительно, не все подходят под требования. Но надо понимать, что новый закон о гостевых домах совсем свежий, и он, естественно, требует доработок. Мы знаем про эту боль. Проблемы есть, с ними работает, в том числе комитет Госдумы по туризму. Мы общаемся с хозяевами гостевых домов и тоже заслушиваем их основные проблемы. На текущей редакции закона, думаю, все не закончится. Скорее всего, будут еще изменения, будут даны определения, разъяснения.