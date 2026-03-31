Спрос разделил курорты
Эксперты назвали самые популярные направления для летнего отдыха в Краснодарском крае
Краснодарский край, традиционно считавшийся лидером внутреннего туризма, в летнем сезоне 2026 года оказался на втором месте по популярности среди россиян, уступая Санкт-Петербургу. Регион занимает 14% всех внутрироссийских бронирований. Эксперты объясняют тренд ростом интереса россиян к «некурортным» направлениям. Внутри края также происходит перераспределение туристических потоков между популярными морскими курортами. Кроме того, эксперты фиксируют изменения в потребительском поведении: глубина бронирований сокращается, а спрос смещается в сторону бюджетного отдыха.
Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ
Летом 2026 года Краснодарский край занимает второе место в рейтинге всех направлений, уступая лишь Санкт-Петербургу. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». На долю региона приходится 14% от всех внутрироссийских бронирований, запланированных на этот период.
По данным платформы Bronevik.com на конец марта 2026 года, объем ранних бронирований туристического жилья на лето в Краснодарском крае на 7% превышает показатели прошлого года. «Сдержанная динамика в регионе соответствует общероссийскому тренду на замедление роста внутреннего турпотока. Дополнительно влияет рост интереса россиян к "некурортным" туристическим направлениям — локациям Севера, Поволжья, Дальнего Востока, что вызывает перераспределение туристического спроса между регионами»,— отмечают в пресс-службе Bronevik.com.
Таким образом, по данным платформы, Краснодарский край сохраняет статус ключевого курортного региона страны, однако сталкивается с более высокой конкуренцией за туриста. Одновременно сокращается глубина бронирований: сейчас она составляет 161 день, что на 11 дней меньше, чем год назад. Это означает смещение части спроса на более поздние сроки — туристы чаще откладывают планирование, сравнивают цены и ждут специальных предложений.
Генеральный менеджер сочинского Grand Cascade Анна Домашенко говорит, что в этом сезоне изменилась модель бронирования: сокращается глубина продаж, и значительная часть спроса смещается в более короткий горизонт принятия решения. «Такая динамика делает спрос менее прогнозируемым по сравнению с предыдущими периодами. На данный момент формирование загрузки на июнь—август 2026 года продолжается, поэтому давать итоговые оценки преждевременно»,— отмечает госпожа Домашенко.
Менеджер по рекламе и маркетингу «Azimut Парк Отель Прометей Небуг» Александра Барандина называет спрос «стабильным с тенденцией к небольшому росту. «Уже сейчас фиксируем активное раннее бронирование на июнь—август, особенно со стороны семей с детьми. Гости все чаще планируют отдых заранее, чтобы зафиксировать выгодную стоимость и выбрать удобные категории номеров»,— говорит госпожа Барандина.
Сочи vs Анапа
На фоне общей сдержанной динамики внутри Краснодарского края происходит перераспределение потоков между курортами. По данным Национального туроператора «Алеан», в структуре бронирований на летние каникулы доля Сочи составляет 49%, Анапы — 27%, Геленджика — 20%.
При этом Сочи демонстрирует отставание от прошлогодних показателей, тогда как Анапа и Геленджик показывают уверенный рост. Число летних бронирований в Анапе увеличилось на 10%, в Геленджике — на 6%.
В пресс-службе «Алеан» объяснили, что на спрос влияет подорожание туров (рост стоимости проживания в отелях, а также авиа- и ж/д билетов), стремление путешественников к сокращению расходов, конкуренция внутренних курортов с выездными направлениями.
«В Геленджике популярны объекты размещения с полным пансионом, а также бюджетные объекты размещения. Наблюдается рост числа бронирований по объектам высокого уровня. В Сочи немного активнее, чем в прошлом году, бронируют санатории. В целом самые востребованные объекты — отели среднего ценового сегмента с развитой инфраструктурой»,— добавляют в «Алеане».
В Bronevik.com констатируют, что Анапа поднялась с пятого места в прошлом году на третье в наступающем сезоне. Абсолютным лидером по количеству ранних бронирований в крае остается Адлер (16% от всех заказов по региону), далее следуют Сочи (14%), Анапа (12%), Геленджик (10%) и Сириус (7%).
«В целом распределение по направлениям не претерпело заметных изменений год к году»,— констатируют в Bronevik.com.
В пресс-службе всесезонного SPA-курорта Miracleon связывают рост интереса к Анапе в том числе с новостями о восстановлении пляжной инфраструктуры: «После новостей о проведении тестовой апробации технологии формирования чистого слоя песка на пляже курорта Miracleon мы фиксируем усиление спроса и рост числа запросов».
В «Алеан» считают, что большинство отдыхающих, забронировавших туры в Анапу на лето,— это те, кто провел на курорте каникулы 2025 года и остался доволен сервисом отелей, их инфраструктурой и развлечениями, которые они могут предложить как альтернативу пляжному отдыху. Возвращаются на курорт и те, кто пропустил прошлый сезон и в этом году нацелен на отдых в объектах высокого уровня по привлекательным ценам.
«Наибольший рост спроса демонстрируют отдельные курортные направления: в Дивноморском количество бронирований выросло в три раза, в Адлере — в два раза, в Кабардинке — на 78%, в Витязево — на 49%, в Геленджике — на 48%, в Анапе — на 36%. Также вырос спрос на размещение в Краснодаре — на 49%»,— отмечают в «Островке».
Отпуск прибавил в цене
Стоимость отдыха на черноморских курортах продолжает расти, но сдержанно. Средняя стоимость забронированной ночи на курортах Краснодарского края летом 2026 года, по подсчетам «Островка», составляет 6 950 руб. — на 7% выше показателя прошлого года (6 500 руб.). В то же время средний чек ранних бронирований, по данным Bronevik.com, сейчас находится на уровне 7 700 руб. за ночь, что на 5% ниже прошлогоднего значения.
«Но едва ли это свидетельствует о снижении тарифов, хотя отельеры и придерживаются в этом году осторожной ценовой политики, чтобы обеспечить базовую загрузку на лето. Существенную роль играет перераспределение раннего спроса в пользу более бюджетных типов и категорий объектов размещения, что в итоге и влияет на средний чек»,— отмечают в Bronevik.com.
По данным «Алеан», в Сочи цены на размещение выросли в пределах 10–15%, при этом небольшие гостиницы и гостевые дома удерживают цены на уровне прошлого года. В Анапе и Геленджике рост составил в среднем 10%.
Стоимость отдыхаCемья из 2 взрослых с ребенком, 7 ночей, июль
Александра Барандина подтверждает: «Стоимость отдыха увеличилась в среднем на 7–10% по сравнению с прошлым сезоном. Это связано с общерыночной динамикой, ростом операционных затрат и повышением уровня сервиса. При этом мы сохраняем гибкую ценовую политику».
В Grand Cascade отмечают разнонаправленную динамику: в июне средний тариф демонстрирует коррекцию вниз на 3% относительно аналогичного периода прошлого года, тогда как в июле и августе фиксируется незначительный рост.
По подсчетам Miracleon, средняя стоимость размещения на курорте увеличилась примерно на 3,5% по сравнению с прошлым годом. «Рост находится в пределах инфляции»,— объяснили в пресс-службе курорта.
Все по-семейному
Среди ключевых тенденций туристического рынка региона аналитики «Островка» выделяют высокую долю семейного туризма. Почти половина всех бронирований на лето 2026 года в Краснодарском крае приходится на семьи с детьми (49%). При этом спрос на размещение от этого типа туристов в регионе увеличился на 13% год к году.
«Мы видим более гибкое поведение туриста и перераспределение спроса между направлениями в зависимости от условий и уровня комфорта. При этом фиксируется дополнительный интерес к Анапе за счет ценовой доступности и активного развития всесезонной инфраструктуры. Еще один важный тренд — изменение модели потребления отдыха: сегодня гостю важен не просто сервис, а полноценный опыт путешествия»,— отметили в Miracleon.
Александра Барандина среди ключевых трендов выделяет популярность формата «все включено». «Также гости все чаще выбирают отели с комплексной инфраструктурой, где можно совместить отдых, оздоровление или санаторно-курортное лечение, а также досуг в одном месте»,— говорит она.
Анна Домашенко считает, что в целом рынок демонстрирует высокую чувствительность к соотношению цены и качества, а также к уровню сервиса и разнообразию предложений внутри объекта размещения.