Спрос разделил курорты

Краснодарский край, традиционно считавшийся лидером внутреннего туризма, в летнем сезоне 2026 года оказался на втором месте по популярности среди россиян, уступая Санкт-Петербургу. Регион занимает 14% всех внутрироссийских бронирований. Эксперты объясняют тренд ростом интереса россиян к «некурортным» направлениям. Внутри края также происходит перераспределение туристических потоков между популярными морскими курортами. Кроме того, эксперты фиксируют изменения в потребительском поведении: глубина бронирований сокращается, а спрос смещается в сторону бюджетного отдыха.

Летом 2026 года Краснодарский край занимает второе место в рейтинге всех направлений, уступая лишь Санкт-Петербургу. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». На долю региона приходится 14% от всех внутрироссийских бронирований, запланированных на этот период.

По данным платформы Bronevik.com на конец марта 2026 года, объем ранних бронирований туристического жилья на лето в Краснодарском крае на 7% превышает показатели прошлого года. «Сдержанная динамика в регионе соответствует общероссийскому тренду на замедление роста внутреннего турпотока. Дополнительно влияет рост интереса россиян к "некурортным" туристическим направлениям — локациям Севера, Поволжья, Дальнего Востока, что вызывает перераспределение туристического спроса между регионами»,— отмечают в пресс-службе Bronevik.com.

Таким образом, по данным платформы, Краснодарский край сохраняет статус ключевого курортного региона страны, однако сталкивается с более высокой конкуренцией за туриста. Одновременно сокращается глубина бронирований: сейчас она составляет 161 день, что на 11 дней меньше, чем год назад. Это означает смещение части спроса на более поздние сроки — туристы чаще откладывают планирование, сравнивают цены и ждут специальных предложений.

Генеральный менеджер сочинского Grand Cascade Анна Домашенко говорит, что в этом сезоне изменилась модель бронирования: сокращается глубина продаж, и значительная часть спроса смещается в более короткий горизонт принятия решения. «Такая динамика делает спрос менее прогнозируемым по сравнению с предыдущими периодами. На данный момент формирование загрузки на июнь—август 2026 года продолжается, поэтому давать итоговые оценки преждевременно»,— отмечает госпожа Домашенко.

Менеджер по рекламе и маркетингу «Azimut Парк Отель Прометей Небуг» Александра Барандина называет спрос «стабильным с тенденцией к небольшому росту. «Уже сейчас фиксируем активное раннее бронирование на июнь—август, особенно со стороны семей с детьми. Гости все чаще планируют отдых заранее, чтобы зафиксировать выгодную стоимость и выбрать удобные категории номеров»,— говорит госпожа Барандина.

Сочи vs Анапа

На фоне общей сдержанной динамики внутри Краснодарского края происходит перераспределение потоков между курортами. По данным Национального туроператора «Алеан», в структуре бронирований на летние каникулы доля Сочи составляет 49%, Анапы — 27%, Геленджика — 20%.

При этом Сочи демонстрирует отставание от прошлогодних показателей, тогда как Анапа и Геленджик показывают уверенный рост. Число летних бронирований в Анапе увеличилось на 10%, в Геленджике — на 6%.

В пресс-службе «Алеан» объяснили, что на спрос влияет подорожание туров (рост стоимости проживания в отелях, а также авиа- и ж/д билетов), стремление путешественников к сокращению расходов, конкуренция внутренних курортов с выездными направлениями.

«В Геленджике популярны объекты размещения с полным пансионом, а также бюджетные объекты размещения. Наблюдается рост числа бронирований по объектам высокого уровня. В Сочи немного активнее, чем в прошлом году, бронируют санатории. В целом самые востребованные объекты — отели среднего ценового сегмента с развитой инфраструктурой»,— добавляют в «Алеане».

В Bronevik.com констатируют, что Анапа поднялась с пятого места в прошлом году на третье в наступающем сезоне. Абсолютным лидером по количеству ранних бронирований в крае остается Адлер (16% от всех заказов по региону), далее следуют Сочи (14%), Анапа (12%), Геленджик (10%) и Сириус (7%).

«В целом распределение по направлениям не претерпело заметных изменений год к году»,— констатируют в Bronevik.com.

В пресс-службе всесезонного SPA-курорта Miracleon связывают рост интереса к Анапе в том числе с новостями о восстановлении пляжной инфраструктуры: «После новостей о проведении тестовой апробации технологии формирования чистого слоя песка на пляже курорта Miracleon мы фиксируем усиление спроса и рост числа запросов».

В «Алеан» считают, что большинство отдыхающих, забронировавших туры в Анапу на лето,— это те, кто провел на курорте каникулы 2025 года и остался доволен сервисом отелей, их инфраструктурой и развлечениями, которые они могут предложить как альтернативу пляжному отдыху. Возвращаются на курорт и те, кто пропустил прошлый сезон и в этом году нацелен на отдых в объектах высокого уровня по привлекательным ценам.

«Наибольший рост спроса демонстрируют отдельные курортные направления: в Дивноморском количество бронирований выросло в три раза, в Адлере — в два раза, в Кабардинке — на 78%, в Витязево — на 49%, в Геленджике — на 48%, в Анапе — на 36%. Также вырос спрос на размещение в Краснодаре — на 49%»,— отмечают в «Островке».

Отпуск прибавил в цене

Стоимость отдыха на черноморских курортах продолжает расти, но сдержанно. Средняя стоимость забронированной ночи на курортах Краснодарского края летом 2026 года, по подсчетам «Островка», составляет 6 950 руб. — на 7% выше показателя прошлого года (6 500 руб.). В то же время средний чек ранних бронирований, по данным Bronevik.com, сейчас находится на уровне 7 700 руб. за ночь, что на 5% ниже прошлогоднего значения.

«Но едва ли это свидетельствует о снижении тарифов, хотя отельеры и придерживаются в этом году осторожной ценовой политики, чтобы обеспечить базовую загрузку на лето. Существенную роль играет перераспределение раннего спроса в пользу более бюджетных типов и категорий объектов размещения, что в итоге и влияет на средний чек»,— отмечают в Bronevik.com.

По данным «Алеан», в Сочи цены на размещение выросли в пределах 10–15%, при этом небольшие гостиницы и гостевые дома удерживают цены на уровне прошлого года. В Анапе и Геленджике рост составил в среднем 10%.

Стоимость отдыха Cемья из 2 взрослых с ребенком, 7 ночей, июль Курорт Гостевой дом (без питания) Гостевой дом (с завтраком) Отель 3* (полный пансион) Отель 3* (все включено) Сочи от 14 000 руб. от 21 400 руб. от 113 620 руб. от 113 620 руб. Анапа от 14 000 руб. от 21 400 руб. от 75 600 руб. от 75 600 руб. Геленджик от 25 200 руб. от 35 000 руб. от 131 250 руб. от 131 250 руб. Данные предоставлены туроператором «Алеан» Cемья из 2 взрослых с ребенком, 7 ночей, июль

Александра Барандина подтверждает: «Стоимость отдыха увеличилась в среднем на 7–10% по сравнению с прошлым сезоном. Это связано с общерыночной динамикой, ростом операционных затрат и повышением уровня сервиса. При этом мы сохраняем гибкую ценовую политику».

В Grand Cascade отмечают разнонаправленную динамику: в июне средний тариф демонстрирует коррекцию вниз на 3% относительно аналогичного периода прошлого года, тогда как в июле и августе фиксируется незначительный рост.

По подсчетам Miracleon, средняя стоимость размещения на курорте увеличилась примерно на 3,5% по сравнению с прошлым годом. «Рост находится в пределах инфляции»,— объяснили в пресс-службе курорта.

Все по-семейному

Среди ключевых тенденций туристического рынка региона аналитики «Островка» выделяют высокую долю семейного туризма. Почти половина всех бронирований на лето 2026 года в Краснодарском крае приходится на семьи с детьми (49%). При этом спрос на размещение от этого типа туристов в регионе увеличился на 13% год к году.

«Мы видим более гибкое поведение туриста и перераспределение спроса между направлениями в зависимости от условий и уровня комфорта. При этом фиксируется дополнительный интерес к Анапе за счет ценовой доступности и активного развития всесезонной инфраструктуры. Еще один важный тренд — изменение модели потребления отдыха: сегодня гостю важен не просто сервис, а полноценный опыт путешествия»,— отметили в Miracleon.

Александра Барандина среди ключевых трендов выделяет популярность формата «все включено». «Также гости все чаще выбирают отели с комплексной инфраструктурой, где можно совместить отдых, оздоровление или санаторно-курортное лечение, а также досуг в одном месте»,— говорит она.

Анна Домашенко считает, что в целом рынок демонстрирует высокую чувствительность к соотношению цены и качества, а также к уровню сервиса и разнообразию предложений внутри объекта размещения.

Наталья Решетняк