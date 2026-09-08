В России может измениться порядок взимания туристического налога. Три крупнейших отраслевых объединения — Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская гостиничная ассоциация (РГА) и Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) — выступили с инициативой сделать плательщиками непосредственно туристов, а гостиницы оставить в роли посредников. Это позволит избавить отельеров от обязанности гасить налог из собственной прибыли, как это происходит сейчас, когда формальным плательщиком выступает средство размещения. Свои предложения отраслевые лидеры направили главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. По их замыслу, новый механизм сделает налог более прозрачным и понятным, ведь платить за проживание будет тот, кто непосредственно им пользуется. Идею уже одобрили крупнейшие игроки рынка. Свою позицию по этому вопросу озвучил руководитель департамента гостиничного развития группы «Мантера» Александр Павлюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Павлюк

Фото: предоставлено автором Александр Павлюк

Фото: предоставлено автором

«Платить должен тот, кто пользуется услугой. Сегодня по главе 33.1 Налогового кодекса РФ плательщик туристического налога — само средство размещения. В Сочи, Анапе и Геленджике в 2026 году ставка составляет 2% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. за сутки, и по уже принятым решениям к 2029 году она вырастет до 5%. Юридически это налог с выручки отеля, а не платеж гостя за пребывание на курорте.

Отсюда перекосы: сумму нельзя показать отдельной строкой в счете; льготы — для сочинцев с постоянной регистрацией, для участников СВО — отель администрирует вручную и часто не может применить; при отменах и незаездах кратно увеличивается нагрузка на отделы бухгалтерии из-за необходимости проводить перерасчеты.

Конструкция, которую предлагает отрасль, эти проблемы снимает: турист платит, отель считает и перечисляет как налоговый агент.

Второй ключевой пункт — уход от процента к фиксированной сумме. Процент привязан к цене номера, а цена номера неизбежно растет: увеличиваются зарплаты, растет оплата коммунальных расходов, ремонта, обслуживания кредитов. Фиксированный платеж делает нагрузку предсказуемой и для бизнеса, и для бюджета.

Какой должен быть платеж для туриста? На наш взгляд — 100 руб. с человека в сутки, с правом муниципалитета дифференцировать сумму в коридоре 50–200 руб. по категории объекта и сезону и с освобождением детей до 18 лет. Это не изобретение: 100 руб. — сегодняшний минимум по Налоговому кодексу РФ и прежний максимум курортного сбора. Для того же отеля при заполняемости номера 1,7 человека это около 3,8 млн руб. в год: бюджет не теряет, но платит гость — и видит сумму в счете».