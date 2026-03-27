Бизнес потянулся на юг

В 2025 году количество перелетов бизнес-туристов в Краснодарский край выросло на 19% по сравнению с 2024 годом, что связано с открытием аэропортов в Геленджике и Краснодаре. На 3% увеличилась средняя продолжительность командировки. Участники рынка отмечают расширение форматов отдыха, рост спроса на событийные, гастрономические, спортивные и велнес-продукты. Эксперты считают, что потенциал региона как одного из ключевых центров делового туризма далеко не исчерпан. Тормозят развитие ограничения на полеты, транспортные проблемы и экономическая нестабильность в стране.

Фото: Регина Труфанова, Коммерсантъ

В 2025 году число перелетов бизнес-туристов в Краснодарский край выросло на 19% по сравнению с 2024 годом. Об этом Guide сообщила управляющий директор поставщика TravelTech-решений для управления командировками компании «Аэроклуб» Юлия Липатова. Рост деловой мобильности эксперт связывает с постепенным восстановлением транспортной доступности региона: в июле 2025 года возобновил работу аэропорт Геленджика, а в сентябре — воздушная гавань Краснодара.

«Средняя продолжительность деловых поездок увеличилась на 3% год к году и достигла 4,8 дня. При этом средняя продолжительность проживания в одном объекте размещения составила 2,7 ночи. Это говорит о том, что многие командировки включают посещение нескольких городов региона или смену отелей. По итогам начала 2026 года мы также наблюдаем сохранение интереса компаний к поездкам в Краснодарский край, однако говорить о сопоставимой годовой динамике пока преждевременно»,— комментирует эксперт.

Рост количества деловых поездок, по мнению Юлии Липатовой, во многом связан и с активной экономической деятельностью региона — развитием логистики, промышленности, торговли и туристической инфраструктуры.

Заместитель генерального директора курорта «Лучи» Ольга Нарт отмечает, что в последние годы внутренний туризм в России стабильно растет, и этот тренд напрямую влияет на развитие MICE-сегмента. «Расширяются форматы летнего отдыха, растет спрос на событийные, гастрономические, спортивные и велнес-продукты. Параллельно усиливается стратегический фокус на круглогодичность черноморских курортов — это важный фактор, который формирует устойчивый спрос на деловые мероприятия вне высокого туристического сезона»,— подчеркивает эксперт.

В эпицентре деловых событий

По мнению экспертов, Краснодарский край — один из ключевых центров делового туризма в России. Как говорит генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Алексеева, на долю региона приходится порядка 15% общероссийского объема MICE-сегмента и корпоративных поездок. «На фоне общего снижения туристического потока деловой сегмент за прошедший год продемонстрировал устойчивость и показал рост в пределах 10–15%»,— отмечает эксперт.

Юлия Липатова говорит, что развитие делового туризма в Краснодарском крае во многом опирается на сильную инфраструктурную базу региона. «Край входит в число ведущих деловых направлений страны по уровню конгрессно-выставочной инфраструктуры, которая привлекает крупные отраслевые мероприятия, конференции и корпоративные события. По масштабу такой инфраструктуры регион входит в топ-3 в России»,— констатирует собеседница «G».

По данным «Аэроклуба», у деловых туристов наиболее востребованы Краснодар и Сочи. На кубанскую столицу пришлось 42% всех бронирований, а на Сочи — 32%.

«Краснодар много лет активно развивается как центр бизнес-мероприятий и корпоративных конференций благодаря своей транспортной доступности, развитой инфраструктуре гостиниц и выставочных центров. На площадках города, таких как "Экспоград Юг" и конгресс-холл гостиницы Hyatt Regency Krasnodar, ежегодно проходят крупнейшие деловые события»,— констатирует генеральный директор сети «Сириус Отели» Егор Грузинов.

Города, формировавшие потоки деловых перелетов гостей в Краснодарский край в 2025 году Доля в общем объеме бизнес-перелетов и динамика количества перелетов в сравнении с 2024 годом 57% (+12%) — Москва

(+12%) — Москва 9% (+12%) — Санкт-Петербург

(+12%) — Санкт-Петербург 3% (+59%) — Благовещенск

(+59%) — Благовещенск 3% (+52%) — Казань

(+52%) — Казань 2% (+2%) — Самара

(+2%) — Самара 2% (–12%) — Тюмень

(–12%) — Тюмень 2% (+120%) — Красноярск

(+120%) — Красноярск 2% (+27%) — Екатеринбург

(+27%) — Екатеринбург 2% (+92%) — Иркутск

(+92%) — Иркутск 2% (+58%) — Новосибирск По данным компании «Аэроклуб»

Он считает, что Сочи и Сириус выигрывают за счет сочетания современной инфраструктуры и большого опыта проведения мероприятий высокого международного уровня. «"Парк науки и искусства", многофункциональные конференц-залы, Олимпийский парк, богатство природы и приятный климат делают Сочи и Сириус привлекательными для бизнеса, позволяя проводить мероприятия круглый год и совмещать деловой туризм с экскурсионными турами, оздоровительными процедурами и культурными развлечениями»,— говорит Егор Грузинов.

В число популярных направлений, по данным «Аэроклуба», также вошли Новороссийск, Усть-Лабинск и Геленджик.

По мнению Инны Алексеевой, драйвером межсезонной загрузки становятся эно- и гастротуризм: развитие виноделия, например в Тамани, Абрау-Дюрсо, активно поддерживается проведением отраслевых выставок, форумов, дегустационных сессий и корпоративных мероприятий. «Такие события формируют устойчивый поток профессиональной аудитории от дистрибьюторов и сомелье до инвесторов и способствуют повышению привлекательности региона. Доля иностранных гостей остается низкой, в пределах 2%, что подтверждает ориентацию региона преимущественно на внутренний рынок»,— добавляет эксперт.

Мероприятия становятся компактнее

В 2025 году сегмент делового туризма в структуре бронирований всесезонного SPA-курорта Miracleon (Анапа) оставался стабильным и составил около 2% от общего объема. «При этом в начале 2026 года мы видим положительную динамику в фактическом количестве гостей, приезжающих с деловыми целями: это в основном повторный бизнес и компании, которые проводят мероприятия на курорте из года в год. Одновременно растет количество новых запросов на проведение мероприятий в будущем, что говорит о сохраняющемся интересе к локации, несмотря на логистические ограничения»,— считают в пресс-службе курорта.

В «Скайпарке Сочи» в 2025 году отмечают снижение количества посетителей парка, но не количества заявок на проведение корпоративных мероприятий. «Безусловно, пик заявок пришелся на 2021 год, но после небольшого спада в 2022 году это направление остается достаточно востребованным и стабильным. Максимально мы готовы разово принять до 600–800 гостей, в зависимости от наполнения и программы. В среднем в год проходят два-три крупных мероприятия. Мероприятий же с количеством 300–400 гостей — примерно 10–12 в году, и этот показатель сохраняется последние три года»,— рассказывает коммерческий директор «Скайпарка» Артем Леонтьев.

По его словам, спросом у бизнес-туристов пользуется как базовый набор услуг парка — с прогулкой по мосту, наблюдением и участием в аттракционах, так и специальные сервисы для b2b-сегмента: площадки для командообразующих активных программ, банкетный зал или пространство для проведения деловых встреч и презентаций, ресторан для деловых завтраков или праздничных ужинов, амфитеатр для концертов или ивентов.

«В 2025 году мы наблюдали сокращение количества мероприятий в Сочи примерно на 7%, при этом загрузка конференц-залов снизилась на 2%. Негативная динамика начала формироваться во второй половине прошлого года — с июля мы фиксируем более осторожное поведение корпоративных клиентов при планировании выездных мероприятий»,— рассказывает основатель хилинг-проекта Green Flow, генеральный директор УК «Антерра» Александр Тертычный.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, компании стали чаще переносить события, сокращать их масштаб или планировать их на более короткий горизонт. В результате общее число мероприятий постепенно снижается, хотя загрузка площадок пока остается относительно стабильной за счет перехода к более компактным форматам встреч.

«Наиболее востребованы конференц-пространства среднего размера — залы площадью от 50 до 150 кв. м, которые подходят для стратегических сессий, отраслевых встреч, образовательных программ и небольших конференций»,— добавляет Александр Тертычный.

Запросы растут

По данным «Аэроклуба», основной поток деловых перелетов в Краснодарский край формировали крупнейшие деловые центры страны. Чаще всего на самолетах в регион отправлялись из Москвы (доля 57%, +12% к 2024 году) и Санкт-Петербурга (9%, +12%).

Среди других городов заметный поток деловых поездок формировали Благовещенск и Казань. Также в числе городов, откуда бизнес-туристы активно отправлялись в Краснодарский край, были Самара, Тюмень, Красноярск, Екатеринбург, Иркутск и Новосибирск. При этом наиболее заметный рост деловых поездок в регион показали города Сибири и Дальнего Востока.

Железнодорожный транспорт, по словам Юлии Липатовой, чаще использовался для поездок из более близких регионов. Наибольшее число деловых путешествий на поездах в Краснодарский край совершалось из Ростова-на-Дону (11%, –10% к 2024 году), Москвы (9%, –6%), Волгограда (4%, +26%), Воронежа (3%, +16%) и Минеральных Вод (2%, –6%).

В последние годы деловые путешественники стали предъявлять более высокие требования к качеству размещения и логистике поездок, говорит Юлия Липатова. По итогам 2025 года доля перелетов бизнес-классом в Краснодарский край выросла с 3 до 4%, а число ночей в пятизвездочных отелях увеличилось на 23%.

По данным «Аэроклуба», чаще всего бизнес-туристы останавливались в четырехзвездочных гостиницах — на них пришлось 39% всех ночей. При этом доля трехзвездочных отелей снизилась до 25%, а на объекты размещения без категории, включая апартаменты, пришлось около 24% ночей.

«Компании стали чаще выбирать более быстрые способы передвижения. В 2025 году доля авиаперелетов в структуре транспорта выросла с 33 до 40%, тогда как доля железнодорожных поездок сократилась с 67 до 60%»,— отмечает Юлия Липатова.

Продуктивно поработать и приятно отдохнуть

По наблюдениям Егора Грузинова, наиболее активно бизнес-мероприятия на юге России заказывают представители сельского хозяйства и пищевой промышленности, медицины и здравоохранения, транспорта и логистики, а также нефтяной и газовой промышленности.

Наибольшую долю деловых гостей курорта Miracleon составляют руководители и менеджеры среднего и высшего звена в возрасте 30–50 лет, представители компаний из сфер девелопмента, финансов, IT, фармацевтики и торговли. Основной поток деловых гостей приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов юга России.

«Для деловых гостей ключевыми остаются качественная конференц-инфраструктура, комфортное размещение и возможность совмещать деловую программу с отдыхом и неформальным общением. На курорте востребованы основной зал более чем на 1,2 тыс. мест, конференц-залы различной вместимости, организация корпоративных мероприятий под ключ, а также дополнительные активности — гастрономические ужины, SPA-программы и тимбилдинги»,— говорят в пресс-службе анапского курорта.

Артем Леонтьев отмечает, что предпочтения гостей отличаются в зависимости от сферы деятельности. «Если заказчик — компания из банковского или финансового сектора, то гостями мероприятия являются как мужчины, так и женщины в пропорции 60 на 40, в возрасте от 35 до 50 лет. Деловой тур для такой аудитории включает прогулку по мосту и вечернюю программу с концертом на закате в амфитеатре»,— рассказывает коммерческий директор «Скайпарка» Артем Леонтьев.

Самые популярные у деловых туристов города Краснодарского края Доля в общем объеме бронирования в 2025 году и динамика в сравнении с 2024 годом 42% (–9%) — Краснодар

(–9%) — Краснодар 32% (без изменений) — Сочи

(без изменений) — Сочи 9% (–29%) — Новороссийск

(–29%) — Новороссийск 4% (–28%) — Усть-Лабинск

(–28%) — Усть-Лабинск 3% (+22%) — Геленджик По данным компании «Аэроклуб»

Примерно такой же портрет у сотрудников фармацевтических компаний — частых заказчиков мероприятий в «Скайпарке». «При приеме таких гостей необходимо уделить особое внимание не столько деловой программе, сколько вечернему гала-ужину. Как правило, для них важны сервис, качество кухни и визуальное оформление»,— отмечает Артем Леонтьев.

Гости из сферы информационных технологий — в большинстве своем молодые люди 25–35 лет, проживающие в крупных городах. «Это приверженцы здорового образа жизни, многие занимаются спортом и много путешествуют. Они обращают внимание на стиль общения, техническое оснащение и энергетику на площадках аттракционов. Такие гости с азартом принимают участие в организованных для них командообразующих мероприятиях, летают на аттракционах и "отрываются" под диджей-сеты в финальной части мероприятия»,— говорит Артем Леонтьев.

В Green Flow с деловыми целями чаще всего приезжают представители сфер общественной деятельности, образования, торговли, производства и медицины. Средняя продолжительность их пребывания в Сочи составляет примерно 2,3 дня, но больше, чем в среднем по другим регионам России, уточняет Александр Тертычный.

«Участники конференций и корпоративных мероприятий нередко продлевают пребывание на один-два дня, чтобы воспользоваться курортной инфраструктурой и провести время вне деловой программы. Ключевыми факторами становятся качественная гастрономия, комфортное проживание и наличие инфраструктуры для восстановления и отдыха. Корпоративные клиенты сегодня все чаще рассматривают деловые мероприятия как возможность совместить рабочую программу с элементами велнес-формата»,— отмечает собеседник «G».

Логистика должна быть предсказуемой

Потенциал Краснодарского края значительно шире, чем нынешняя география делового туризма, который сегодня в основном сосредоточен в Сочи, считает Ольга Нарт. Спрос на проведение деловых мероприятий в регионе есть, однако развитию направления, по мнению эксперта, мешает несколько факторов. Первый — недостаточное количество объектов, где есть возможность предложить бизнесу подходящий формат с конгресс-центром, качественным номерным фондом и так далее.

«Вторая сложность — недостаточное консолидированное продвижение региона как MICE-направления. Продвигать направление силами отдельных игроков практически невозможно: необходима системная региональная политика и единая стратегия продвижения всей деловой инфраструктуры края»,— утверждает собеседница «G».

Александр Тертычный одним из главных факторов, сдерживающих развитие делового туризма, считает рыночную нестабильность. По его словам, после первого полугодия 2025 года спрос на проведение мероприятий начал заметно снижаться, что осложняет долгосрочное планирование как для организаторов событий, так и для площадок.

На объемах потока деловых гостей в Краснодарский край, по мнению Инны Алексеевой, также сказываются рост стоимости размещения, дефицит гостиничного фонда и конференц-площадок уровня «3–4 звезды» вне ключевых хабов, кадровый дефицит в сфере сервиса и сезонность. «Для дальнейшего развития необходимы инвестиции в строительство отелей с интегрированными переговорными пространствами, расширение круглогодичного событийного календаря с акцентом на винный и отраслевой MICE, системная работа по подготовке кадров, а также продвижение комбинированных деловых и рекреационных продуктов»,— считает эксперт.

По мнению Юлии Липатовой, одним из ключевых факторов развития делового туризма остается транспортная доступность и логистика внутри региона.

«В течение нескольких лет значительная часть деловых поездок была сосредоточена в Сочи, поскольку это был основной авиационный хаб региона. В 2025 году ситуация начала меняться благодаря открытию других аэропортов, что расширило логистические возможности для бизнеса. Тем не менее для дальнейшего роста делового туризма важна модернизация транспортных связей между городами края, а также развитие инфраструктуры для проведения деловых мероприятий»,— считает эксперт.

Для корпоративных клиентов важна предсказуемая транспортная логистика, соглашается Александр Тертычный. По его словам, в последние годы дополнительные риски для планирования деловых поездок создают периодические ограничения в работе аэропортов. «При организации корпоративных выездов компании всегда учитывают такие факторы, поскольку любые логистические сложности могут повлиять на участие спикеров и гостей»,— поясняет эксперт.

Развитие транспортной инфраструктуры и полное восстановление авиасообщения могли бы существенно усилить потенциал региона в сегменте делового туризма, добавляют в пресс-службе Miracleon.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ситуация требует адаптации

Как рассказывает Ольга Нарт, игроки рынка туристических услуг начинают понимать, что построить просто отель уже недостаточно. Для устойчивой загрузки необходима качественная конгрессно-деловая база и разнообразие форматов. Перспективными, по мнению эксперта, выглядят микс-форматы, объединяющие бизнес-мероприятия с отдыхом, гастрономией, спортом или оздоровлением. Это позволяет привлекать разные аудитории и формировать круглогодичный спрос.

«Существенный импульс развитию могут дать и крупные знаковые объекты — масштабные конгресс-центры, выставочные комплексы или событийные площадки. Такие проекты традиционно выступают мощными бустерами для делового туризма, формируя новые поводы для поездок и повышая статус региона на федеральной и международной карте мероприятий»,— говорит заместитель генерального директора курорта «Лучи».

Она считает, что в 2026 году определяющими факторами для развития отрасли станут дальнейший рост внутреннего туризма, развитие инфраструктурных проектов, формирование круглогодичных туристических продуктов и активное развитие гибридных форматов отдыха и деловых мероприятий.

«При правильной координации усилий бизнеса и региональных властей MICE-сегмент может стать одним из значимых драйверов экономики края, поскольку такие мероприятия создают высокую добавленную стоимость и генерируют значительные налоговые поступления в бюджет региона»,— добавляет Ольга Нарт.

Юлия Липатова допускает, что в ближайшие годы география деловых поездок в Краснодарском крае будет расширяться, а поток бизнес-туристов станет более равномерно распределяться между несколькими городами региона.

Положительное влияние на объем потока деловых туристов окажет и реконструкция аэропорта в Сочи, что позволит не только увеличить пропускную способность, но, возможно, и снизить стоимость перелетов, считает Артем Леонтьев.

«Строительство новых дорог, которое все чаще и чаще обсуждается на самом высоком уровне, поможет связать целые туристические регионы. Ну и каждый частный игрок на рынке событийного туризма решает собственные задачи, которые будут влиять на количество заявок. Для нас очевидным драйвером роста будет реализация проекта развития территории парка и реконструкция ресторанного комплекса с амфитеатром. По завершении мы сможем предложить площадку для проведения мероприятий до 1,5 тыс. человек. Но это перспектива двух-трех лет»,— рассказывает коммерческий директор «Скайпарка».

Он добавляет, что в 2026 году главная задача — удержать позиции и объемы реализации услуг на уровне прошлого года. «На фоне падения туристического спроса, которое началось в прошлом году и продолжает свое пике, повторить цифры 2025 года по количеству проведенных мероприятий будет победой»,— констатирует Артем Леонтьев.

Многое будет зависеть от того, удастся ли переломить негативный тренд, который сформировался во второй половине 2025 года, размышляет Александр Тертычный. «Потенциал для роста у направления сохраняется — по продолжительности деловых мероприятий Сочи уже сейчас занимает одно из лидирующих мест в стране. Если рынок сможет предложить корпоративным клиентам комплексные программы — от деловой инфраструктуры до возможностей для отдыха и восстановления — деловой туризм на курорте вполне может вернуться к росту»,— допускает генеральный директор УК «Антерра».

Егор Грузинов говорит, что развитие бизнес-туризма на юге России в ближайшие два-три года будет определяться ключевыми тенденциями и факторами, основанными на экономических условиях и стратегиях, используемых игроками отрасли.

«Эксперты Ассоциации агентств делового туризма прогнозируют, что Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ столкнутся с замедлением темпов роста в секторе делового туризма. И доля нашего региона в объеме деловых поездок по стране будет на уровне 15%. Этот показатель отражает адаптацию рынка к новым экономическим условиям и возможностям новых технологий»,— поясняет эксперт.

При этом средняя продолжительность командировки, по мнению генерального директора сети «Сириус Отели», будет увеличиваться. «Это как раз связано с увеличением числа дополнительных мероприятий и интеграции рабочих визитов с отдыхом и оздоровлением»,— считает Егор Грузинов.

Важную роль также играет развитие событийного туризма. «Регион активно развивает тематические события, повышая интерес потенциальных посетителей. Такие инициативы способствуют увеличению посещаемости и росту активности на местных рынках»,— подчеркивает собеседник «G». Он отмечает, что повышается важность предоставления персонализированных услуг и уникальных впечатлений для посетителей.

«Для успешной адаптации к новым условиям и сохранения позиций на рынке необходима тщательная подготовка и внедрение эффективных методов управления финансами. Владельцы отелей подчеркивают необходимость активного мониторинга финансовых показателей, который позволит быстро и гибко реагировать на изменения ситуации»,— говорит Егор Грузинов.

Он добавляет, что конкуренция между региональными объектами увеличивается, что заставляет игроков постоянно искать инновационные подходы к привлечению клиентов. «А это уже ведет к общему развитию индустрии, так как в борьбе за клиентов каждый регион работает над улучшением инфраструктуры, повышает качество сервиса, стараясь обеспечить благоприятную атмосферу и сформировать желание гостя вернуться»,— заключает эксперт.

Маргарита Синкевич