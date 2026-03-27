«Самый быстрый рост турпотока ожидается в Крыму и Дагестане»

В 2025 году большое влияние на состояние индустрии гостеприимства юга России оказали экокатастрофа в Черном море и открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике. Из-за закрытия пляжей в Анапе и Темрюкском районе Кубань недосчиталась около 2 млн туристов, а популярность Крыма, напротив, выросла на 15%. Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал Guide, как меняются запросы путешественников, что происходит с ценами на отдых и какие курорты в современных условиях выигрывают.

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян

Guide: Как вы оцениваете состояние туристической отрасли на юге России в 2026 году? На какие направления спрос вырос, а на какие упал?

Алексан Мкртчян: Юг России нельзя рассматривать как единое направление — ситуация в отдельных регионах отличается. Даже внутри Краснодарского края она разная: есть Сочи с аэропортом, который работает, но не всегда стабильно, а есть Анапа, где произошла экологическая катаст­рофа.

В этом году Сочи начал постепенно проигрывать из-за ценовой политики. Отельеры долго пользовались тем, что фактически имели монополию на авиационную доступность, и были в стабильности турпотока. На этом фоне стоимость размещения активно росла. Сейчас ситуация меняется: если цены не начнут корректировать, летний сезон может оказаться слабым. По моим оценкам, снижение турпотока в Сочи может достигнуть примерно 20%.

Адыгея, наоборот, показывает положительную динамику, что связано с открытием аэропорта в Краснодаре. Аэропорт работает с ограничениями, примерно с 9:00 до 19:00, но даже в таком режиме это большой прогресс по сравнению с прошлым годом. Сейчас работает эффект низкой базы, и рост турпотока в Адыгею в этом году может составить около 20%.

Крым, по моим прогнозам, чувствует себя очень уверенно. Раньше многие считали его тревожным направлением и опасались ехать через Крымский мост. За последние два года люди к дороге привыкли, а часть туристов направляется на полуостров через новые территории. По некоторым оценкам, уже около 35–40% автомобильного потока идет в республику именно этим путем.

Ростовская область фактически остается транзитным регионом. Туристы там не проводят отпуск — они останавливаются на одну ночь по дороге на курорты. Это объясняется логистикой: на регион приходится 300–350 км пути по трассе М-4 «Дон»

G: В чем сильные и слабые стороны каждого направления?

А. М.: У Краснодарского края сильная сторона — развитая туристическая инфраструктура и большое количество курортов. Но одновременно серьезной проблемой становится стоимость отдыха: именно ценовая политика сейчас чаще всего отпугивает туристов.

Адыгея привлекает растущим интересом со стороны путешественников, но развитие региона во многом зависит от работы аэропорта. Пока он функционирует в ограниченном режиме, это сдерживает рост популярности направления.

Крым выигрывает прежде всего за счет более доступных цен — разница с Сочи может достигать 25%. Кроме того, туристы перестали бояться путешествовать по автомобильной дороге, поэтому поток постепенно увеличивается.

Севастополь имеет огромный экскурсионный потенциал: Балаклава, Херсонес, Малахов курган, панорама обороны Севастополя. Однако здесь остро ощущается дефицит гостиниц. Исторически город долгое время был закрытым, поэтому отельная инфраструктура практически не развивалась. Крупные гостиницы на 80–100 номеров можно пересчитать по пальцам. Большинство средств размещения — это небольшие отели на 10–20 номеров без бассейнов, спа и другой инфраструктуры. Городу требуется еще как минимум 20–30 крупных гостиниц, и они будут востребованы.

Ростовская область в основном живет за счет транзитного потока. Чтобы развивать полноценный туризм, региону нужно активнее работать с рынком и участвовать в отраслевых выставках. Например, на крупнейшей туристической выставке MITT в 2026 году представлены многие регионы, но Ростовской области нет. Это тоже, на мой взгляд, показатель отношения к развитию отрасли.

G: Как меняются длительность поездок, расходы и предпочтения путешественников?

А. М.: Туристы стали заметно экономнее. Хороший пример — новогодние праздники. В этом году они длились 12 дней, с 31 декабря по 11 января. Казалось бы, это идеальный период для длинного отдыха, но статистика показала другое. Только 4% туристов поехали в Красную Поляну на весь срок. Остальные 96% выбирали более короткие поездки. Многие ехали с 31 декабря по 4 или по 5 января, а кто-то — с 4 по 10 или с 5 по 11 января. То есть люди отдыхали примерно 6–8 ночей, но не 11. Причина очевидна — высокая цена.

Мы посчитали стоимость отдыха (включая завтраки, ужины, ски-пассы, новогодний банкет, перелет из Москвы и обратно) для семьи из четырех человек (родителей и двоих детей) в пяти­звездочном отеле в Красной Поляне. Итоговая сумма — около 1 млн руб. за период с 31 декабря по 11 января. Понятно, что для большинства туристов это слишком дорого, поэтому люди сокращают продолжительность поездок.

G: Насколько подорожал отдых на юге России? Где цены выросли больше всего и почему?

А. М.: Больше всего цены растут в горнолыжном кластере Сочи. Причина простая — у него практически нет конкурентов. При всем уважении к таким курортам, как Шерегеш, Манжерок, Большой Вудъявр, Архыз, Домбай, Приэльбрусье или Мамисон, они даже близко не могут конкурировать с сочинским кластером по масштабу. В Сочи около 200 км трасс. У многих других курортов — 20–30 км, а у некоторых даже меньше 10 км. Поэтому сочинские отельеры прекрасно понимают свое положение на рынке.

В пляжном сегменте ситуация другая. Там конкуренция огромная: Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ. Например, номер в четырехзвездочном отеле «все включено» в Турции может стоить около 8–9 тыс. руб. в сутки, а в Сочи аналогичный вариант в июле-августе может стоить около 20 тыс. руб. в сутки.

G: Какие тренды вы можете отметить в индустрии гостеприимства юга России? Насколько наши курорты конкурентоспособны на международном уровне?

Алексан Мкртчян: «Крым выигрывает прежде всего за счет более доступных цен — разница с Сочи может достигать примерно 25%»

А. М.: Главный тренд — люди все чаще начинают сравнивать российский отдых с зарубежным. Если границы полностью откроются, при нынешнем уровне цен российским курортам будет очень сложно выдерживать конкуренцию.

Пока наши курорты во многом держатся за счет того, что многие не могут или не хотят выезжать за границу. Кто-то работает на государственной службе, кому-то выезд не рекомендован, у кого-то просто нет возможности выехать.

Если говорить о соотношении цены и качества, то здесь ситуация напоминает автомобильный рынок. Многие люди покупают китайские автомобили, а не российские, потому что считают, что соотношение цены и качества у зарубежной машины лучше. В туризме действует тот же принцип. Если у человека есть возможность поехать за границу, он начинает сравнивать, и очень часто сравнение оказывается не в пользу российских курортов.

G: Как экономическая ситуация в стране влияет на рентабельность туристического бизнеса?

А. М.: Экономическая ситуация напрямую влияет на отрасль, потому что люди начинают сокращать траты на отдых. Самое сложное положение сейчас у части отельеров Анапы. Особенно у тех, кто продавал пляжный отдых. Если у объекта нет инфраструктуры — бассейнов, аквапарков, детских клубов, спа-центров, системы «все включено»,— то приходится очень тяжело. Есть отели, где даже собственной столовой нет. Гостям предлагают питаться где-то в соседних кафе, а для современного туриста это уже выглядит странно. А вот те отели Анапы, у которых есть качественная инфраструктура, переживают ситуацию значительно спокойнее.

В целом рентабельность туристического бизнеса снижается, причем довольно резко, но везде по-разному. Например, в таких регионах, как Алтай, Байкал или Калининградская область, ситуация прямо противоположная. Там наблюдается жесткий дефицит отелей категорий «4 и 5 звезд», поэтому средства размещения работают с очень высокой загрузкой. Можно сказать, что в этих регионах отельеры зарабатывают очень хорошо именно потому, что качественного номерного фонда не хватает.

G: Как в последние годы меняется интерес жителей юга России к зарубежным направлениям?

А. М.: Если говорить о массовом туризме, то около 80% всех зарубежных поездок приходится на шесть стран: Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Китай. Эти направления фактически формируют основной рынок зарубежного отдыха. Оставшиеся 20% распределяются между другими странами.

G: СМИ писали, что средняя стоимость зарубежных туров в прошлом году снизилась или осталась на уровне 2024 года. Какова динамика цен по вашим наблюдениям?

А. М.: Нет, туры не подешевели. По сравнению с 2024 годом большинство зарубежных направлений подорожало, но сейчас на рынок сильно влияет ситуация на Ближнем Востоке. Фактически именно она становится ключевой точкой, которая будет определять дальнейшую динамику цен. Никто не понимает, насколько затянется конфликт. Если он ограничится мартом или апрелем, цены на туры будут расти. Если же конфликт затянется — например до мая, июня или даже июля,— ситуация может измениться, и цены начнут снижаться. Это связано с тем, что часть туристов из Европы уже начала отказываться от поездок в регион. Например, в марте европейцы массово не поехали в Турцию. В результате турецкие отели начали активно стимулировать продажи и дают серьезные скидки на ранние бронирования — иногда до 30%. Египет тоже делает скидки, но в основном на март и апрель.

G: С 1 июня 2026 года начнет действовать новый национальный стандарт качества для объектов размещения по всей стране. Как это повлияет на развитие туризма на юге России, скажется ли на стоимости отдыха и качестве предоставляемых услуг?

А. М.: На стоимость отдыха в первую очередь влияет не стандарт, а структура гостиничного рынка. В России, и в том числе на юге страны, довольно много отелей без категории или с категорией «1–3 звезды». А вот гостиниц категории «4–5 звезд» катастрофически не хватает, поэтому динамика цен зависит именно от этого. Отели без категории или с низкой звездностью повышают цены относительно умеренно — примерно на 7–10% в год. А вот гостиницы категорий «4 и 5 звезд» могут поднимать цены на 15–20% ежегодно. Причина простая — их очень мало, а спрос на комфортное размещение растет.

G: Насколько наши курорты популярны у иностранцев?

А. М.: Сейчас иностранный турпоток крайне ограничен. Единственные массовые иностранные туристы на российских курортах — это гости из арабских стран. В первую очередь это жители Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. Туристы из Китая почти не приезжают, из Западной Европы — тоже. Но даже арабский поток начинает сокращаться.

Основных факторов несколько. Первый — визовая политика. Получить российскую визу долго и дорого. Это серьезный барьер для туристов. Во многих странах действует обратный подход. Например, Беларусь сначала ввела безвизовый режим на пять дней, потом увеличила его до 30 дней. Россиянам во многие страны тоже не нужна виза. Мы спокойно летаем без виз в Турцию, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, а иностранцам приехать в Россию гораздо сложнее.

Второй фактор — финансовые ограничения. У иностранных туристов здесь не работают карты Visa и Mastercard. Для туриста это серьезная проблема, потому что он вынужден пользоваться наличными.

Третий фактор — связь. Люди приезжают со своими сим-картами, но телефоны фактически не работают. Для современного туриста это серьезное неудобство.

Все это сильно ограничивает приток иностранных гостей в Россию, в том числе на южные курорты.

G: Какие регионы, по вашему мнению, могут показать самый быстрый рост турпотока в этом сезоне и в ближайшие годы?

А. М.: Самый быстрый рост турпотока ожидается в Крыму и Дагестане. Популярность Крыма стабильно растет, даже без аэропорта поток гостей на полуостров увеличивается. Дагестан также может стать одним из направлений, которое в ближайшие годы покажет наиболее заметный рост турпотока. Регион выигрывает за счет нескольких факторов: там стабильно работает аэропорт, что обеспечивает удобную логистику для туристов, а стоимость отдыха остается ниже, чем на многих популярных курортах юга России, в частности в Сочи. При этом Каспийское море теплое, а уровень безопасности высокий, что также влияет на интерес со стороны путешественников. В совокупности доступные цены, работающая транспортная инфраструктура и природная привлекательность региона делают Дагестан одним из наиболее перспективных направлений внутреннего туризма.

Беседовала Мария Удовик