Туристы потянулись к солнцу

В Краснодарском крае вырос спрос на отдых на февральские и мартовские праздники. Эксперты связывают это с увеличением количества выходных дней в 2026 году. Участники рынка отмечают, что горизонт планирования сократился, а гость стал экономнее, но при этом требовательнее. «Ъ-Кубань» выяснил, какие места и средства размещения пользуются в феврале и марте наибольшей популярностью, а также как за год изменилась стоимость такого путешествия.

Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», на праздничные даты в 2026 году (20–24 февраля, 6–9 марта) на Краснодарский край приходится каждое десятое бронирование среди российских туристов (10%). При этом количество бронирований в регионе увеличилось на 15%. В общероссийском рейтинге самых популярных направлений на эти праздничные дни, а также период масленичной недели регион занимает третье место, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Особым ростом спроса пользовался Краснодар, где количество бронирований увеличилось на 17% год к году в период масленичной недели и на 75% — на праздники 23 февраля и 8 марта, сообщили «Ъ-Кубань» в сервисе онлайн-бронирования «Островок».

Чаще всего туристы выбирают отели категорий «четыре звезды» (20% в общем объеме бронирований, +1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) и «без звезд» (19%, +2%). В структуре бронирований на февральские и мартовские праздники в 2026 году 18% пришлось на отели уровня «три звезды» (+3%), апартаменты — 16% (–2%), гостевые дома — 14% (–6%), отели уровня «пять звезд» — 7% (+1%), отели «две звезды» — 3% (без изменений), хостелы — 1% (без изменений), глэмпинги, коттеджи, кемпинги — 1% (без изменений).

Средняя продолжительность бронирования в отелях и апартаментах Краснодарского края на праздники в 2026 году составляет четыре ночи — этот показатель остается неизменным год к году и превышает средний по России (три ночи), уточнили в «Островке».

В пресс-службе Национального туроператора «Алеан» отмечают, что динамика по отдельным направлениям была разнонаправленной. Например, спрос на отдых в Сочи сократился на 15% в сравнении с аналогичными датами прошлого года.

По Геленджику объем бронирований, по данным туроператора на 19 февраля, на праздники сохранился на уровне прошлого года. «Но в объектах размещения есть еще места, поэтому на 8 Марта можно прогнозировать рост до 15%»,— отметили в пресс-службе «Алеан». Среди наиболее популярных в компании назвали крупные отели с развитой инфраструктурой: четырехзвездочные «Алеан Биарриц», «Приветливый берег», «Красная Талка» и «Пион».

По Анапе спрос вырос в пределах 20% к аналогичным датам прошлого года. Самые популярные объекты — санатории, отели высокого уровня, например, «Эллада», «Надежда», «Родник», «Алеан Фэмили Довиль», «Утесов».

Спрос на отдых в курортном комплексе «Молния Ямал» (село Небуг Туапсинского района) в 2026 годы выше прошлогоднего примерно на 20%. «Это объясняется увеличением выходных за счет "красных" дней календаря: в 2025 году 23 февраля, которое приходилось на воскресенье, перенесли на 8 мая, а не на понедельник 24 февраля. Добавлю, что масленичная неделя увеличила длительность проживания на праздники до четырех-пяти суток»,— прокомментировала начальник службы приема и размещения курортного комплекса «Молния Ямал» Анна Патракова.

На 30% в сравнении с 23 февраля и 8 марта 2025 года выросла загрузка «Lavicon Апарт Небуг». «Мы связываем это с тем, что люди снова стали активнее планировать короткие поездки, позволять себе небольшие радости даже в непростых обстоятельствах. Это достаточно заметное изменение в поведении гостей — они ищут возможности отдохнуть пусть и недолго, но качественно»,— рассказывает генеральный директор управляющей компании Lavicon Светлана Лютая.

Эксперт добавляет, что зимние месяцы и начало весны — это низкий сезон, когда загрузка формируется в основном за счет коротких поездок и командировок. Средняя продолжительность отдыха, как и в прошлом году — две ночи и три дня.

Рост объемов бронирования отмечают и в отеле Green Flow (село Эстосадок, Сочи). «Однако мы видим сужение глубины бронирования, гости принимают решения позже, чем в 2025 году, поэтому итоговый результат загрузки увидим непосредственно в даты заездов»,— говорит директор по коммерции и операциям в сфере гостеприимства и wellness в сети Green Flow Евгения Анохина. «Средняя продолжительность проживания в целом снизилась на 0,3 дня. Но в период 23 февраля 2026 года она, напротив, немного выше прошлогодней: некоторые гости решили расширить свой отдых за счет более короткой рабочей недели»,— добавляет эксперт.

Стоимость прибавила в весе

По данным «Островка», стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Краснодарского края на масленичной неделе в среднем составила 8,5 тыс. руб. (+3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), 20–24 февраля — 9,4 тыс. руб. (без изменений относительно прошлого года); на выходные 6–9 марта — 8,8 тыс. руб. (–1%).

В «Алеане» говорят, что цены год к году выросла в пределах 10%. В Сочи трехзвездочные отели с питанием по системе «полный пансион» обойдутся в среднем в 7 тыс. руб. в сутки на двоих. Небольшие отели без питания — 2 тыс. в сутки на двоих.

В анапских средствах размещения две ночи на двоих с трехразовым питанием доступны за сумму от 17 тыс. руб. Пятизвездочные отели с завтраками стоят от 44 тыс. руб. (две ночи на двоих), с питанием по системе «полный пансион» — от 51,8 тыс. руб.

В Геленджике полный пансион — две ночи на двоих — обойдется от 12,4 тыс. руб., а проживание в отеле высокого уровня — от 30 тыс. руб.

«Средняя стоимость суток размещения в 2026 году выросла на 3,5% по сравнению с 2025 годом. При этом средняя продолжительность отдыха сократилась: на 12% к показателям 2025 года и на 4% к 2024 году. Можно сказать, что мы видим тренд на короткие поездки в праздники на два-три дня. Рост средней стоимости отдыха обоснован инфляционными факторами, а также с развитием инфраструктуры курорта, расширением программ отдыха и увеличением количества услуг, включенных в стоимость проживания»,— рассказывают в пресс-службе всесезонного SPA-курорта Miracleon (Анапа).

Покупатели стали разборчивее

По наблюдениям Светланы Лютой, гости в последние два года подходят к отдыху гораздо рациональнее. Если раньше большая семья могла снять два отдельных номера или апартаменты с изолированными спальнями, то теперь чаще предпочитают компактное размещение в пределах одного номера, добавляя при необходимости дополнительную кровать. Люди стали внимательнее считать, сравнивать предложения, анализировать соотношение цена—качество.

«Даже постоянные гости охотнее рассматривают альтернативы, если где-то цена ниже. При этом остаются верны любимым брендам и локациям, но уже с прагматичным подходом.

Кроме того, мы видим сокращение горизонтa бронирования — если раньше ранние брони были нормой, то сейчас большинство резерваций делается буквально в преддверии заезда.

Акционные тарифы по-прежнему востребованы, и именно они становятся основным стимулом для принятия решения о коротких поездках весной»,— рассказывает эксперт.

То, что гости стали экономнее, подтверждает и Евгения Анохина. Она отмечает, что ставка на качество продукта работает: оздоровительные программы и дополнительные услуги отеля стали выбирать и приобретать чаще, чем в прошлом году, что позволяет наращивать общий доход отеля.

На курорте Miracleon отмечают заметный рост требовательности к продукту. Гость хочет получить максимум впечатлений и сервиса за свою поездку, особенно если она короткая. «Важно не только проживание, но и атмосфера, гастрономия, программы отдыха, события и новые форматы досуга»,— резюмировали в пресс-службе Miracleon.

Маргарита Синкевич