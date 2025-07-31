Город на одну ночь

За первые пять месяцев текущего года Краснодар посетили более 400 тыс. туристов. Это на 25% больше показателей аналогичного периода 2024 года. Отельеры считают, что кубанская столица обеспечена средствами размещения на любой вкус и уровень дохода клиентов. Эксперты полагают, что в Краснодаре, кроме парка Галицкого, на сегодняшний день нет ни одной серьезной точки притяжения, ради которой стоило бы посетить город.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристы приезжают в Краснодар в среднем на один-два дня

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Туристы приезжают в Краснодар в среднем на один-два дня

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

С января по июнь 2025 года туристический поток в Краснодар составил 400 тыс. человек, что на четверть больше, чем год назад. В администрации кубанской столицы сообщили, что пик посещаемости Краснодара приезжими из других населенных пунктов пришелся на январь и май. Порядка 40% туристов ограничились однодневными поездками, двухдневными — около 10%. На майские праздники город принял 90 тыс. человек, что составило 70% от общего числа туристов за месяц. Всего в этом году городские власти ожидают 1,5 млн туристов.

«Ежегодный рост турпотока обусловлен тем, что Краснодар является транзитной точкой для туристов, которые отправляются к морю в сезон отпусков, а также наличием большого числа зеленых зон, набережных, торговых центров, ресторанов и других мест для отдыха с семьей и детьми»,— комментируют в администрации краевого центра.

«Вынужденная остановка по пути на море»

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в беседе с «G» отметил, что Краснодар обладает значительным туристическим потенциалом благодаря своему расположению, истории, климату и развивающейся инфраструктуре, но в настоящее время он воспринимается как транзитный пункт на пути к морю. В связи с этим, по словам эксперта, туристы редко задерживаются в городе больше чем на сутки. «Фактически это такая вынужденная остановка в длинном пути на море»,— говорит эксперт.

По данным сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру», Краснодар по итогам июня вошел в десятку самых популярных направлений для путешествий россиян, где бронирования были совершены за один-два дня до начала проживания. В среднем приезжие бронировали номера на двое суток по 3392 руб. за ночь. Это самые короткие уикенды. Далее следуют Москва — трое суток по 4904 руб. за ночь и Санкт-Петербург — четверо суток по 5936 руб. за ночь в среднем.

Также Краснодар вошел в топ-10 самых популярных направлений для бронирования апартаментов в июле 2025 года. На первом месте — Санкт-Петербург с 12% бронирований, на втором — Сочи, на третьем — Москва (8 и 4% бронирований соответственно). Краснодар расположился на девятой строчке рейтинга, однако город лидирует по наименьшему количеству забронированных суток — три ночи по 3659 руб. за сутки (Москва и Казань — четыре ночи, Санкт-Петербург и Калининград — шесть ночей, Кисловодск и Зеленоградск — семь ночей, Сочи и Ялта — восемь ночей).

«На сегодняшний день для проживания гостей в Краснодаре функционирует около 240 коллективных средств размещения. Чтобы увеличить количество номеров для туристов, в 2025–2026 годах в краевой столице планируется открытие двух новых гостиниц»,— сообщили в мэрии краевого центра.

По словам председателя Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, сейчас Краснодар не использует свои возможности даже на 10–15%. «А ведь среди потенциальных клиентов — не только Москва, но в первую очередь все жители юга России, а это без малого 20 млн человек»,— говорит эксперт.

Сергей Ромашкин согласен с тем, что главными туристами Краснодара должны стать не приезжие из дальних регионов страны, а именно жители районов и городов Кубани и соседних областей. Вице-президент АТОР отмечает, что транзитные туристы — бесперспективны, поскольку они едут не в Краснодар и у них совершенно иные цели путешествия.

«Надо искать туристов поближе. Краснодар может ориентироваться на гостей из самого края и, например, Ростовской области. На Дону живет свыше 4 млн человек, они тоже должны куда-то ездить, и не только к морю. Обмен поездками есть во всех крупных городах. Москвичи, к примеру, с удовольствием ездят в Петербург, а жители Петербурга — в Москву. Из Москвы мы ездим в Казань, а Казань ездит в Москву и так далее»,— говорит господин Ромашкин.

В сети «Алеан» рассказали «G», что в 2025 году туристический поток в Краснодар остается на том же уровне, что и в 2024-м. По статистике прошлого года, наибольшим спросом пользовались объекты размещения высокого и среднего ценового сегмента, такие как Marriott Krasnodar Hotel 5*, Golden Tulip Hotel 4*, Crowne Plaza Krasnodar 4*, сеть отелей Marton. В этом году эти отели, по информации экспертов, также сохраняют лидирующие позиции по бронированиям. Вместе с тем отмечается рост спроса на объекты с большим спа-комплексом, бассейнами, отели Rimar Hotel Krasnodar 5*, Grand Spa Hotel Avax 4*, Grand Hotel Krasnodar 4*, Park Hotel 4* и др.

«В этом году отмечается достаточно высокий спрос на групповые заезды, в основном это группы школьников, спортивные секции, они часто выбирают такие отели, как "Триумф" 4*, Amici Grand Hotel 4*, Marton Palermo 3*. Эти три отеля — абсолютные лидеры по продажам в сегменте групповых бронирований на сегодняшний день. В целом в Краснодаре можно найти средство размещения под любые потребности туриста: много бизнес-отелей с конференц-залами, много отелей с бассейнами, а также много недорогих средств размещения. В этом году ассортимент объектов расширяется за счет апартаментов»,— сообщили в пресс-службе «Алеан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одно из главных мест притяжения для гостей и жителей кубанской столицы — парк «Краснодар»

Фото: Маргарита Синкевич Одно из главных мест притяжения для гостей и жителей кубанской столицы — парк «Краснодар»

Фото: Маргарита Синкевич

Безграничный потенциал столицы юга

Сергей Ромашкин считает, что у Краснодара есть огромные возможности для того, чтобы задержать туристов в городе больше, чем на сутки. Здесь, по его словам, есть красивые здания XIX–XX века, знаменитая Шуховская башня, театр драмы, различные музеи и места, связанные с историей казачества.

«Безусловно, у города огромные возможности для событийного туризма. Это и музыкальные фестивали, и спортивные мероприятия, и гастрономические туры, и лучшие рекреационные зоны в стране. Лично я (и это не только мое мнение) считаю парк "Краснодар" лучшим городским парком современной России»,— говорит господин Ромашкин. Также, по словам эксперта, у города есть потенциал для делового и MICE-туризма.

Дмитрий Богданов считает, что жители Краснодара даже не подозревают, какой колоссальный потенциал для развития есть у города. Столица Кубани, по мнению собеседника «G», только начинает задумываться о своей туристической привлекательности.

«Во-первых, многим жителям других регионов и даже других стран просто интересно, как и чем живет столица юга России. Для этого достаточно пройтись по улицам в центре города с интересным рассказчиком, отведать блюда местной кухни, посетить парк Галицкого. Есть поклонники велосипедных прогулок — для них стоит готовить отдельную программу. Кому-то привычнее воспринимать город через музыку, а кому-то — через гастрономические изыски. Поэтому, я считаю, в Краснодаре поле для деятельности турфирм, экскурсоводов и гидов — невероятно большое»,— рассуждает Дмитрий Богданов.

Он также отмечает огромный потенциал кубанской столицы в плане событийного туризма — фестивалей, рок-концертов, спортивных и культурных событий, а также мероприятий бизнес-направленности (выставок, форумов, конференций, воркшопов). Медицинский туризм, по мнению господина Богданова,— еще одно важное направление для повышения турпотока в Краснодар, где в наличии имеются зарекомендовавшие себя на всю страну лечебные организации.

Кроме того, эксперт указывает на направление образовательного туризма, актуального как для молодежи, так и для представителей различных сфер бизнеса. «Если в Сочи стоило бы создать национальный центр курортологии, то в Краснодаре — что-то в аграрном направлении, в сфере строительства, общественного питания, медицины, культуры или спорта»,— говорит председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС.

Координатор общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова констатирует, что Краснодар никогда не был туристическим городом и в настоящее время проигрывает в плане привлекательности Воронежу и Ростову-на-Дону. По мнению общественницы, преимущество кубанской столицы перед другими южными городами — большое количество торговых центров, которые могли бы привлекать гостей из других регионов показами мод или распродажами.

«Сегодня Краснодар занимает первое место в России по количеству качественных торговых площадей на человека, но время торговых центров уходит в прошлое. Тем не менее из Краснодара можно попытаться сделать подобие Милана»,— говорит госпожа Шувалова.

Глава общественного движения «Транспортная реформа» Марина Репещук считает, что в городе, где более ста лет курсируют трамваи, просто необходим транспортный музей. На его площадке, по мнению общественницы, можно было бы проводить различные фестивали, а кроме того, делать так, чтобы выставочный подвижной состав электротранспорта был на ходу и имел возможность совершать выезды по городу на экскурсии, как это происходит в ряде других городов.

«В Краснодаре иногда такое практикуется. Причем во время выездов проводятся не только экскурсии, но и театрализованные представления, где декорациями становятся пейзажи города. Я думаю, что если это организовать на постоянной основе, то такая активность может стать изюминкой города и будет привлекать гостей из других регионов»,— говорит госпожа Репещук.

По ее словам, сейчас внимание туристов акцентируется на том, что Краснодар — столица казачьего региона, но не стоит забывать о том, что в городском парке сохранились еще захоронения древних скифов и сарматов.

«Этим никто серьезно не занимается»

Заслуженный экономист Кубани, доктор экономических наук, профессор Александр Полиди считает, что единственный на сегодня объект, который определяет туристическую привлекательность Краснодара на федеральном уровне,— парк Галицкого. И именно благодаря ему, по словам профессора, город стал интересен для туристов, пусть даже для тех, кто приезжает с однодневными визитами.

«Еще один знаковый объект, который бы мог сделать город привлекательным,— улица Красная в ее пешеходной версии. Но таковой она быть перестала, поэтому на сегодняшний день, кроме парка Галицкого, в Краснодаре ничего больше не привлекает массового туриста. Но в то же время мы видим, что в год через город проезжает как минимум 16 млн человек. Это люди, которые определяют туристический потенциал Краснодара. И если бы мы имели какую-то внятную политику событий, это сделало бы город гораздо более привлекательным для гостей. Например, если посмотреть на Москву, Санкт-Петербург или Казань, то в этих городах есть календарь фестивалей и различных событий, которые притягивают людей на несколько дней, а то и на неделю. У нас это отсутствует»,— говорит господин Полиди.

Он вспоминает, что раньше в Краснодаре были различные событийные бренды — фестивали «Стереопикник», Geek Picnic, гастрофестиваль Gastreet и другие. Все это, по словам профессора Полиди, утрачено и событийный туризм в городе находится на нулевом уровне.

«Этим никто серьезно не занимается. Ни у кого из чиновников нет соответствующего KPI, и это приводит к тому, что даже тот бизнес, который готов бы сделать яркие события и фестивали, не делает этого, потому что его в лучшем случае — не поддерживают, а, как правило, бьют по рукам и всячески осаживают. Приведу пример: у нас есть хорошее беговое сообщество с приличной историей забегов, которые привлекали в Краснодар до 40 тыс. человек со всей страны. Это создавало хорошую экономику и могло бы стать тем самым спортивным якорем, который бы привлекал в город туризм, но сегодня все делается так, чтобы этих забегов не было. А если посмотреть на международную практику, то ультрамарафон Comrades в Южной Африке собирает 50 тыс. участников и 3 млн зрителей, а праздник "Фальяс" в Валенсии привлекает 5 млн туристов. У нас этого нет не только на практике, но и в головах тех, у кого это должно быть. Именно поэтому мы имеем то, что имеем»,— говорит Александр Полиди.

С ним согласен Сергей Ромашкин, отмечающий отсутствие у Краснодара внятного плана по продвижению. «Понятно, что продвижение стоит денег, но эти деньги надо запланировать и с умом потратить. Для этого есть мировой опыт, и даже российский аналог мировых шоу "Орел или решка" может создать Краснодару образ привлекательного современного города с туристическими возможностями, чтобы показать это всей стране, а прежде всего, как я уже сказал, своим соседям. Это позволило бы в первый же год привлечь необходимое количество туристов»,— рассказывает вице-президент АТОР.

Дмитрий Богданов также отмечает отсутствие у Краснодара туристического маркетинга. «Если бы дать туристам хоть чуточку информации о том, чем интересна столица Кубани и зачем в ней делать остановку, ситуация бы улучшилась»,— говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают отсутствие у Краснодара качественного туристического маркетинга

Фото: Маргарита Синкевич Эксперты отмечают отсутствие у Краснодара качественного туристического маркетинга

Фото: Маргарита Синкевич

«Цифры — не то, чем нужно гордиться»

Председатель кубанской «Опоры России» Даниэль Башмаков уверен, что у краснодарских властей не получится сделать город привлекательным для приезжих без активного взаимодействия с малым бизнесом. По его мнению, необходимо развивать локальные бренды, помогать работать с туристами фермерам, ремесленникам и местным кафе. Кроме того, считает эксперт, следует обратить серьезное внимание на навигацию и сервис — установить QR-коды и мультиязычные таблички на интересных объектах, поддерживать бесплатный Wi-Fi в центре города, а также в парках и на набережной.

«Прямо сейчас можно провести аудит всех туристических точек и составить официальный гид Краснодара (в PDF, приложении и на сайте). Можно запустить парочку новых уличных фестивалей и обеспечить им федеральную рекламу. Нужно уже начать реконструкцию и благоустройство набережной и ключевых улиц Краснодара. Неплохо бы внедрить систему городских туристических маршрутов с понятной навигацией и заложить в бюджете средства на медийные кампании, работу с блогерами и коллаборации с туроператорами. Малый бизнес можно стимулировать грантами и предоставлением бесплатных точек для открытия локальных кафе и сувенирных лавок»,— рассуждает господин Башмаков.

По его мнению, сегодня Краснодар не продает себя как самостоятельный курорт или культурный центр. Для большинства россиян — это не более чем «остановка перед морем», считает председатель кубанской «Опоры». Он также отмечает слабую инфраструктуру для пешего и велотуризма в городе, нехватку длинных пешеходных улиц и безопасных велодорожек, многочасовые пробки и проблемы с парковкой, что отталкивает туристов на автомобилях.

«У нас мало уникальных музеев и флагманских объектов. Нет "визитки" типа крупного современного музея, как в Казани и других городах. А что до сервиса, то он часто не дотягивает и до требований обычных туристов. Кроме того, не хватает среднебюджетных чистых отелей и хостелов с современным сервисом»,— резюмирует Даниэль Башмаков.

По мнению Александра Полиди, планы города принять в этом году 1,5 млн туристов — это, конечно, прогресс, но совсем не то, чем нужно гордиться. Краснодар, по словам экономиста, способен принимать в год как минимум 9–10 млн гостей, а средняя продолжительность их пребывания в городе может быть три-четыре дня.

«Поскольку у города нет знаковых архитектурных локаций и других визуальных якорей помимо парка Галицкого, ставка может быть только на событийный и развлекательный туризм. Это может быть какой-то серьезный парк развлечений. Сейчас этим не занимаются, поэтому даже анонсируемое в прессе появление некого городского событийного пространства на улице Обрывной — ничего не меняет, там ничего не происходит»,— подытожил профессор.

Елена Шувалова рассказывает, что не так давно краснодарские общественники помогали фонду Потанина проводить исследование культурного облика крупных городов России. В рамках исследования составлялась карта, на которую наносились события федерального масштаба, ради которых стоит приехать в тот или иной город. В Краснодаре, по словам общественницы, в настоящее время нет ни одного крупного события, привлекательного для туристов.

Местные туристам не рады

Общественники считают, что у Краснодара большое количество внутренних проблем, не решив которые, преждевременно говорить о туристической привлекательности города. Елена Шувалова, например, констатирует, что у жаркого южного Краснодара до сих пор нет хорошей протяженной набережной, в городе нельзя купаться ни в одном из водоемов, нет хороших пешеходных связей между зелеными зонами, что делает очень низкой проницаемость города.

«У Краснодара есть Карасунские пруды. Этот экологический объект мог бы стать зеленой туристической хордой города, если его правильно связать пешеходными зонами. Но, к сожалению, разговоры о создании там линейного парка пока ничем не закончились. В Краснодаре нельзя купаться ни в одном из водоемов, что для южного жаркого города, конечно, нонсенс, но запрет на купание в городских водных объектах связан с бактериальным заражением — фекальная канализация уходит в водоемы. В Краснодаре нет аквапарка, поэтому многие ездят за этим в Ростов. Я считаю, что нужно работать над очисткой водоемов и над созданием новых водных объектов, и не только для туристов, но в первую очередь для самих жителей города, которые изнывают от жары. А я напомню, что за последние 10 лет средняя температура в Краснодаре увеличилась на девять градусов»,— говорит госпожа Шувалова.

По мнению Марины Репещук, развитие туристического потенциала Краснодара прежде всего тормозит плохая улично-дорожная инфраструктура и некачественный общественный транспорт. Туристам, считает общественница, попросту сложно передвигаться по городу, и это отталкивает их от повторного посещения столицы Кубани. «Если резюмировать, у нас в городе есть три большие проблемы, серьезно омрачающие туристическую привлекательность: это дороги, общественный транспорт и общественные туалеты. О последней проблеме почему-то мало говорят, но она тоже имеет место быть»,— рассказывает общественница.

Елена Шувалова отмечает, что сами жители Краснодара не хотели бы, чтобы город, в котором они живут, становился центром притяжения туристов. «Если мы, не решив проблемы с транспортной инфраструктурой, не запустив городскую электричку, не выпустив на линии качественные большие автобусы с кондиционерами, не расширив трамвайную сеть, начнем массово привлекать туристов, думаю, им здесь никто рад точно не будет»,— заключила общественница.

Дмитрий Михеенко