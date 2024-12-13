Отдохнули как надо

По итогам 2024 года Краснодарский край может принять более 19 млн туристов, заявили в министерстве туризма Кубани. Курорты региона закрыли летний сезон, в горах активно готовятся встречать горнолыжников. В частности, сочинские курорты готовят обширную зимнюю программу — как событийную, так и для любителей активного отдыха. Участники рынка говорят о том, что наибольшая активность туристов проявляется в самом высоком и самом экономичном ценовых сегментах. В наступающем году краевые власти ожидают сохранения или увеличения гостевого трафика, в том числе за счет ввода восьми инвестиционных туристических проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году средняя стоимость проживания в Сочи увеличилась на 15%

Фото: пресс-служба отеля В 2024 году средняя стоимость проживания в Сочи увеличилась на 15%

Фото: пресс-служба отеля

Подвели итоги

Краснодарский край, по прогнозам регионального министерства туризма, по итогам 2024 года может принять более 19 млн туристов. С начала года (на 15 октября) Кубань посетили уже 17,8 млн туристов, а также 7,3 млн экскурсантов. Это на 8% больше, чем годом ранее. Объем рынка в денежном выражении посчитать невозможно, однако ранее в министерстве курортов сообщали, что по итогам 2024 года регион ожидает 748,7 млн руб. поступлений от курортного сбора. Это на 20% больше, чем год назад. Курорты региона закрыли летний сезон и активно готовятся к зимнему: на побережье растут новогодние бронирования, готовят зимние пляжи, а в горах разрабатывают программы для любителей активного и событийного отдыха.

Курорт «Красная Поляна» за 10 месяцев 2024 года посетили 1,35 млн гостей, рассказали «G» в пресс-службе курорта. Там отмечают прирост бронирований на зимний сезон: в высокий сезон количество гостей на курорте увеличится на 12–15%. Непосредственная загрузка на новогодние каникулы традиционно приближается к 100%. На данный момент отели «Красной Поляны» забронированы на 80%. При этом, отмечают там, традиционно остается доля туристов, которые готовы планировать свой отпуск буквально за одну-две недели. Именно эта категория, по оценкам специалистов, и заполнит оставшиеся места в отелях и комплексе апартаментов.

«На Курорте Красная Поляна регулярно фиксируется положительная динамика в приросте турпотока. Связано это сразу со многими факторами: развитая инфраструктура самого курорта и большой выбор самых разных активностей, сезонные предложения, динамическое ценообразование, которое на ранних этапах бронирования позволяет гостям получить максимальную экономическую выгоду. Сами цены на курорте остаются в рамках инфляции. Также важную роль играет и растущая популярность внутренних направлений, что заставляет команду постоянно повышать уровень сервиса и разнообразить услуги»,— рассказали в пресс-службе отеля.

На курорте «Роза Хутор», по словам заместителя гендиректора по маркетингу и продажам Рушана Сабирова, бронирование отелей на новогодние каникулы в этом году идет более активно, в среднем загрузка на 12% выше прошлого года. По его словам, с учетом более активных темпов бронирования по сравнению с прошлым годом, а также средних показателей предыдущих лет, на новогодние каникулы с 28 декабря по 12 января курорт ожидает среднюю загрузку в районе 65%. Стоимость размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменилась в среднем на 13%. К концу года на курорте ожидают порядка 2 млн гостей. «Мы стремимся удерживать цены на комфортном уровне, однако инфляционный рост неизбежен и колеблется в пределах 10–13%. Это позволяет считать цены на отдых в горах достаточно предсказуемыми, что важно для многих туристов. В целом спрос на отдых внутри страны растет, и мы понимаем, насколько важно оправдывать доверие наших гостей. Следует отметить, что у нас есть вариативность по ценам: отели различной звездности и широкий выбор кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет. Раннее бронирование также является отличной опцией для получения более комфортных цен»,— отметили в пресс-службе «Розы Хутор».

В пресс-службе «Газпром Поляны» рассказали, что также наблюдают позитивные результаты посещаемости. В 2024 году количество гостей, посетивших склоны курорта, увеличилось примерно на 20% по сравнению с 2023 годом. Основное межсезонье также показало высокие показатели. На курорте наблюдают рост интереса к зимним каникулам в горах и активным видам спорта. Турпоток в горный кластер Сочи увеличивается. Цены на проживание, отметили в пресс-службе, формируются динамически в зависимости от спроса и предложения. Коммерческий директор Life Balance отеля Rosa Springs Руслан Вердиев рассказал, что Life Balance отель Rosa Springs демонстрирует уверенный рост ключевых показателей в 2024 году. Загрузка отеля увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим годом, а средний тариф вырос на 15%. Особенно заметный рост наблюдается в сегменте MICE-мероприятий. Текущие показатели бронирования на зимний сезон превышают прошлогодние на 50% по некоторым месяцам. В 2024 году средняя стоимость проживания увеличилась на 15%. При этом, отметил господин Вердиев, рост цен не оказал негативного влияния на спрос.

В пресс-службе Bridge Resort сообщили, что средняя загрузка в отеле за 2024 год составляет 60%, за год средство размещения посетили 425,4 тыс. гостей. Средняя стоимость отдыха в отеле за год выросла на 10%. Спрос на уровне запланированного и на уровне прошлого года остается высоким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Красной Поляне отмечают прирост бронирований на зимний сезон на 12–15%

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ В Красной Поляне отмечают прирост бронирований на зимний сезон на 12–15%

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

В 2024 году к действующим курортам присоединились новые места отдыха, сообщили в министерстве курортов. Введены в эксплуатацию санаторный комплекс «ФЮНФ» категории «пять звезд» в Анапе (объем инвестиций 2 млрд руб., номерной фонд — 254 номера, около 270 новых рабочих мест), курортный отель «Альбатрос» категории «пять звезд» в Геленджике (800 млн руб. инвестиций, 167 номеров, 53 рабочих места), пансионат «Кристалл» в Сочи (14,4 млрд руб. инвестиций, 349 номеров, 290 рабочих мест).

«Внутренний туризм продолжил органический рост. Сейчас мы его не сильно связываем с какими-то внешними событиями, которые играли роль год, два года назад. Если мы говорим про влияние выезда — он нормализовался. Мы летаем в 40 стран. С визами вопросы тоже решаются. Нельзя сказать, что россияне в этом ограничены и все бросились на наши курорты. Влияние выезда приостановилось. Рост, который мы видим, это естественный, я его называю органический, рост, связанный с интересом туристов к нашей стране. Разные регионы добавили от 7 до 15% к результатам 2023 года. Краснодарский край проходит по нижней границе — рост около 7%. С другой стороны, это регион-лидер с высокой базой. К нашему удивлению, внутри самого Краснодарского края серьезный рост — свыше 20% — показали Анапа, Геленджик, Туапсе. В то же время по не совсем понятным нам причинам Сочи, Адлер пребывали в легкой стагнации, как и перелеты в аэропорту Сочи. Те регионы, которые ориентировались на прибытие автомобильных туристов, получили колоссальный взрыв спроса»,— рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Зимоваться

В министерстве курортов рассказали «G», что на основных курортных территориях Краснодарского края в зимнем сезоне будет работать порядка 2 тыс. средств размещения емкостью 220 тыс. мест. Из них в Сочи — 671 коллективное средство размещения (45,2 тыс. номеров), при этом в горном кластере Сочи — 170 средств размещения (11,8 тыс. номеров). Больше половины из них — это горноклиматические курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна». В этом году для активного отдыха гостей будет работать 66 канатных дорог, а также 125 классифицированных трасс протяженностью 170,7 км.

Предварительно старт горнолыжного сезона запланирован на период с 15 по 22 декабря и будет зависеть от наличия стабильного снежного покрова. От погодных условий и снежности зимы в горнолыжном кластере также зависит и турпоток. Номерной фонд на новогодние праздники (с 29 декабря по 8 января) в горном кластере Сочи (курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром») забронирован почти на 60%, заявили в министерстве.

По данным ведомства, глубина бронирований составляет два месяца. Места в отелях пока есть, но ажиотаж нарастает. В пиковые дни новогодних праздников, по прогнозам, средняя загрузка черноморских курортов будет не ниже 65%, горного кластера Сочи — порядка 90%. Большой популярностью в зимний период также пользуются предгорные территории Апшеронского, Мостовского, Лабинского, Отрадненского и Белореченского районов, где расположены термальные комплексы.

«На курорте уже началась активная подготовка к новогодним каникулам. Гостей ждут интерактивные и квест-игры, представления и перформансы, анимационные программы и танцевальные диджей-сеты. Также участникам праздника представится возможность принять участие в большом новогоднем параде. Шоу-программа начнется в полдень 31 декабря. В саму новогоднюю ночь на курорте предусмотрено огромное количество развлекательных программ, которые подойдут как для семей с детьми, так и для больших дружеских компаний»,— рассказали на «Красной Поляне».

Для любителей горных лыж и сноуборда на «Красной Поляне» будут доступны 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников и три сноупарка. В пресс-службе курорта отметили, что годом ранее обновили горнолыжное оборудование в пунктах проката и значительно расширили штат профессиональных инструкторов. «Главный тренд — более плавное распределение спроса на даты праздников, а также неделю после праздников. В предыдущие годы спрос резко снижался в конце праздников и первая неделя после каникул обычно выглядела слабее, чем выглядит в предстоящем сезоне. В остальном поведение не изменилось: в первую очередь бронируются самые дорогие номера (люксы и сьюты), номера и апартаменты, рассчитанные на большое количество человек (трех- и четырехкомнатные апартаменты), а также самые экономичные варианты размещения, средний сегмент бронируется ближе к датам заезда. Заметно вырос спрос на превентивную медицину и спа в горах. Это связано с предложениями отелей, которые делают упор на эти направления, и с тем, что туристы стремятся разнообразить поездку в горы и помимо катания специально выделяют несколько дней на отдых и развлечения, активно используя разнообразную инфраструктуру курорта, объектов размещения»,— рассказали в «Розе Хутор».

«В прошлом и предстоящем сезонах мы сохраняем количество горнолыжных трасс на уровне 40»,— заявили в пресс-службе «Газпром Поляны».

Количество подъемников на курорте не изменилось и на данный момент составляет 19. Все подъемники, включая канатную дорогу 3S, которая вмещает до 30 человек, работают в полном объеме. На территории курорта работают несколько горнолыжных школ, включая «Национальную школу инструкторов», горнолыжный клуб «Морозко» и Riders School. Также есть трассы для беговых лыж и возможность заниматься биатлоном в комплексе «Лаура».

По словам Сергея Ромашкина, средняя стоимость размещения в горах Сочи с 25 декабря по 10 января, где отдыхающие проводят в среднем четыре дня, составляет примерно 50 тыс. на человека. Для сравнения, прибрежная часть, по словам эксперта, подорожала примерно на 16%, средний чек размещения в указанный период в этой части Сочи составляет 20–25 тыс. на человека без учета дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году будет работать 125 классифицированных трасс протяженностью 170,7 км

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ В этом году будет работать 125 классифицированных трасс протяженностью 170,7 км

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Планы на будущее

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на сопровождении находятся 62 соглашения с объемом инвестиций порядка 691,1 млрд руб. В том числе в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году заключено 16 соглашений на сумму 192,3 млрд руб. Реализация данных соглашений обеспечит ввод в Краснодарском крае новых современных объектов, позволит создать в регионе к 2032 году 28,5 тыс. новых рабочих мест и 46,7 тыс. номеров, а также окажет положительное влияние на комплексное развитие курортно-туристской отрасли в целом, что в свою очередь обеспечит рост потока туристов в регион, в том числе иностранных, отметили в министерстве.

В «Розе Хутор» в 2025 году прогнозируют рост турпотока минимум на 3%.

Руслан Вердиев рассказал, что на 2025 год Rosa Springs планирует сохранить текущие показатели загрузки, при этом ожидается рост тарифов на 10–15%. По данным министерства курортов Краснодарского края, турпоток в 2025 году ожидается на уровне 2024 года. В следующем году планируется (сроки могут сдвигаться) ввод в эксплуатацию восьми инвестиционных проектов: отеля Alean Resort Suits Riviera (объем инвестиций составит 4 млрд руб., 600 номеров, 500 рабочих мест), гостиничного комплекса «Солнечный луч» категории «пять звезд» (8,1 млрд руб., 700 номеров, 780 рабочих мест) и других объектов.

«У меня впечатление, что, столкнувшись с некоторой стагнацией спроса на внутренние перелеты, авиакомпании должны притормозить рост цен, но он будет измеряться, скорее всего, однозначным числом. Хорошо бы уложиться до 10%. То же самое с отелями. Сейчас мы ведем договорную кампанию на 2025 год. Отели очень довольны результатами этого года, но понимают, что дальнейшие удорожания такими темпами невозможны, они напугают потребителя. Сейчас мы видим осторожный прогноз на следующий год по отельному удорожанию в пределах 10%, а не 17%, как в этом году. Есть надежда, что рост все же затормозится»,— отметил Сергей Ромашкин.

По мнению вице-президента АТОР, турпоток вырастет. Сейчас продажи на летний сезон 2025 года выросли уже на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. «Ожидания хорошие. Если все-таки рост цен замедлится, это даст дополнительный импульс тем, кто боится потратить деньги и столкнуться с непредвиденными расходами»,— заключил господин Ромашкин.

Вячеслав Рыжков