Чужого не надо

В санаториях, отелях и гостиницах Краснодарского края все больше используют товары отечественного производства вместо импортной продукции. Если с текстилем проблем не возникает, то найти среди РОССИЙСКИХ производителей поставщиков качественной посуды и инвентаря для ресторанов сложно, говорят отельеры. Эксперты отмечают, что товары локальных компаний — это уже не компромисс, а преимущество.

Главными конкурентами российских производителей для индустрии гостеприимства остаются китайские и турецкие поставщики

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В последние несколько лет импортозамещение стало острой и болезненной темой для туристического бизнеса, который вынужденно столкнулся с проблемой поиска аналогов импортной продукции, используемой в индустрии гостеприимства. Как отмечает сооснователь и председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов, определить долю российских поставщиков текстиля, постельного белья, полотенец, халатов, косметики, освещения и других расходных и отделочных материалов достаточно сложно. По его словам, даже у небольшого отеля в течение года может быть 170–180 таких контрагентов, а у санатория или крупного курортного комплекса — 500–600.

«То, что доля российских поставщиков в индустрии гостеприимства растет,— это факт. Процесс импортозамещения активно развивается. Вместе с тем доля иностранных производителей, в том числе Китая, ряда турецких поставщиков, а где-то и европейских, все еще местами высока»,— рассказал Guide господин Богданов.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края «G» рассказали, что в целях продвижения промышленной продукции, производимой на территории региона, в том числе в индустрии гостеприимства, в 2026 году проводят отраслевые выставки. Так, уже состоялись международная выставка отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов YugBuild, выставка индустрии курортного бизнеса «Анапа — самое яркое солнце России». Весной пройдут международная выставка мебели, предметов интерьера, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства UMIDS, а также выставка оборудования, материалов и ингредиентов для производства питания и напитков FoodTech Krasnodar. Осенью запланировано проведение недели гостиничного бизнеса Ruviera Hotel Business Week. Минтуризма сформировало делегации из представителей санаторно-курортного и гостиничного комплекса для участия в каждом из названных мероприятий.

Переходят на российское

По сло­вам генерального директора отельной управляющей компании Lavicon Светланы Лютой, изменения в структуре поставщиков продукции для туриндустрии «колоссальные». «Еще до 2022 года значительная часть гостиничного оснащения была импортной: постельное белье, полотенца, посуда, расходные материалы, оборудование. Сейчас картина принципиально другая. По нашему портфелю доля российских поставщиков выросла очень существенно — и это не потому что "надо", а потому, что рынок реально вырос. Российские производители текстиля, посуды, банных принадлежностей, мебели за последние три года сделали рывок, который мы не ожидали увидеть так быстро»,— отмечает эксперт.

По ее наблюдениям, в Краснодарском крае представлено много производителей продуктов питания, текстиля, косметики и мелких расходных материалов. Спикер упоминает проект «Выбирай сочинское», который запустили в 2023 году. Его главная цель — продвижение местных товаров и услуг. «Это ведь не просто маркетинг, это реально работающая цепочка от производителя до гостиничного стола. И гости это очень ценят. Локальные продукты сегодня — это не "дешевая альтернатива", это "фишка" и конкурентное преимущество»,— считает Светлана Лютая.

Начальник службы приема и размещения курортного комплекса «Молния Ямал» Анна Патракова рассказала, что доля отечественных товаров в обеспечении повседневной деятельности комплекса достигает 85%. Эксперт называет это устойчивым трендом. В 2022 году комплекс закупал около 50% российского текстиля, а сегодня — 100%. Основные поставщики — фабрики Ивановской области и Ростова-на-Дону. Также «Молния Ямал» полностью перешла на российских поставщиков косметики и средств гигиены.

«Мебель закупаем только у российских производителей, в том числе и в Краснодарском крае. Посуда и инвентарь для ресторанов — здесь доля российского производства минимальна, около 30%. Импортозамещение в этом сегменте идет трудно: российский фарфор и стекло пока уступают по дизайну и хрупкости. Мы, конечно, понимаем, что локальные производители товаров для индустрии гостеприимства часто используют материалы из других стран, но по факту мы приобретаем наш — отечественный товар»,— говорит госпожа Патракова.

Она утверждает, что отельеры охотно переходят на отечественные товары. По словам Анны Патраковой, в 2022–2023 годах это был вынужденный шаг, однако сегодня это осознанная экономическая стратегия. Хотя, отмечает спикер, есть и скептики — крупные сетевые отели, где стандарты качества жестко регламентированы международными брендами, в том числе и ушедшими. Однако и им, заключает эксперт, придется перестроиться под новые реалии.

Цена решает

Светлана Лютая отмечает, что импортозамещение в индустрии гостеприимства сталкивается с рядом сложностей. По ее словам, пока отечественным производителям сложно конкурировать с Китаем. «Все, что мы сейчас наблюдаем у застройщиков при комплектации новых объектов — от ложки для обуви до мебели,— идет из Китая. Текстиль, посуда, зеркала, фурнитура. Цена решает все, несмотря на риски и сроки, которые сейчас очень сильно зависят от того, что происходит на границах. Это реальность, и закрывать на нее глаза бессмысленно»,— говорит эксперт.

Госпожа Лютая считает, что на данном этапе российские производители пока не могут конкурировать по стоимости на сопоставимых объемах. «Работа ведется — и на уровне региона, и на уровне отраслевых объединений. Но путь еще долгий»,— заключила спикер.

В «Молнии Ямал» также упоминают о проблемах с логистикой и стабильностью поставок. Как отмечает Анна Патракова, любые сбои в цепочках поставок сказываются на качестве сервиса. Средства размещения вынуждены постоянно держать страховой запас наиболее критичных позиций, в числе которых средства гигиены, текстиль. Существуют также сложности с гарантийным обслуживанием, добавила представитель комплекса.

Светлана Лютая говорит, что отельеры активнее переходят на отечественные товары после того, как сталкиваются с проблемами при китайских поставках: задержками, несоответствием реального качества заявленному, сложностями с возвратом.

«Хотеть и иметь возможность — это разные вещи. Краснодарский край — это сотни средств размещения, миллионы гостей в год, огромный совокупный спрос, но этот спрос раздроблен. Каждый объект товары закупает в небольших объемах, по ценам для мелкого оптовика. Российский производитель не может дать конкурентную цену на партию в 200 единиц. А китайский может, даже с учетом доставки. Вот и весь ответ на вопрос, почему импортозамещение буксует»,— подытожила спикер.

Вячеслав Рыжков