Смена ориентации

В связи с чрезвычайной ситуацией в Анапе туристические потоки на юг России перераспределяются. Если популярность крымских курортов при бронировании туров на лето резко возросла, то кубанских в среднем снизилась. Ключевое влияние оказало падение спроса на 65% на отдых в Анапе. При этом спрос на отдельные курорты, в частности Азовского моря, увеличился. Стабильно популярен у туристов Сочи. Одним из главных трендов участники рынка называют увеличение спроса на длительное проживание — от 30 дней и более, что связано с распространением удаленного формата работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на летние туры в Крым вырос на 40%

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Спрос на летние туры в Крым вырос на 40%

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Спрос на летние туры в Крым, по данным национального туроператора «Алеан», вырос на 40%, а по данным туроператора «Дельфин» — на 25–30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В пресс-службе «Алеана» отметили, что некоторые маленькие гостиницы, которые заполняются постоянными возвратными туристами, уже «на стопе», по ряду объектов ощущается дефицит номеров «люкс» и «стандартов».

«Глубина бронирования — около 50 дней до поездки. Главный курорт Крыма — Южный берег, Большая Ялта и Большая Алушта. На них приходится до 65% летних поездок в Крым. Здесь богаче предложение санаториев и отелей, немного теплее и лучше море, разнообразнее природа и экскурсионные достопримечательности»,— рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Например, в Алуште есть отели, ориентированные на семейный формат, инфраструктура которых включает благоустроенные пляжи, ресторанные и спа-комплексы, спортклубы, лазертаг-арену и анимацию для гостей всех возрастов. В таких комплексах для семей с детьми формируют специальные предложения. «Бронирование в нашем отеле на высокий сезон превышает показатели прошлого года на 20%. Стоимость проживания увеличилась на 15–20%. Средняя продолжительность отдыха — 10 дней. Пиковая загрузка ожидается в июле, августе и сентябре»,— уточнил генеральный директор отеля More Spa & Resort Сергей Иванов.

В «Алеане» добавили, что на западном и юго-восточном побережье полуострова есть песчаные пляжи с пологим входом в воду, неглубоким морем (Евпатория, Саки, Черноморское, Оленевка, Поповка, Феодосия, Береговое, Новый Свет) и отели на «все включено», что особенно актуально для семейных туристов, которые переориентируются на Крым с Анапы.

Средний чек на летние туры в Крым, бронируемые через «Алеан», составил 101,6 тыс. руб. (стоимость выросла в пределах 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), а бронируемые через «Дельфин» — 45 тыс. руб. за 10 дней на человека без стоимости дороги (на 17% дороже, чем годом ранее).

В «Алеане» уточнили, что значительную часть гостей полуострова составляют жители Южного федерального округа, так как им проще, чем жителям более отдаленных регионов России, добраться до курортов республики. «Основной транспорт сегодня — личный автомобиль (до 70% туристов)»,— подтвердил Сергей Ромашкин.

Краснодарский край теряет туристов

Спрос на летние туры в Краснодарский край, по данным туроператора «Дельфин», снизился на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Сказывается влияние анапских проблем с загрязнением пляжей и неопределенностью перспектив летнего сезона. Спрос на летний отдых в самой Анапе упал на 60–65%, что оказывает существенное влияние на показатели региона в целом, поскольку доля этого курорта в общем турпотоке составляла около 25%. Пока туристы взяли паузу и ждут решения властей по ситуации в Анапе»,— рассказал Сергей Ромашкин.

В пресс-службе туроператора «Алеан» обратили внимание, что анапские отельеры предлагают скидки в пределах 10–50%.

При этом динамика спроса на летний отдых в разных районах Краснодарского края отличается. В частности, популярность курортов Азовского моря, по данным пресс-службы национального туроператора «Алеан», выросла на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

«Это связано с перераспределением туристов, нацеленных на бюджетный отдых, с черноморского побережья на другие направления. Надо иметь в виду, что гостиничная база Азовского моря представлена преимущественно объектами экономсегмента без питания, мало отелей с питанием, сопоставимых по уровню с анапскими»,— добавили в компании.

По данным туроператора «Дельфин», средний чек на летние туры в Краснодарский край составляет 49 тыс. руб., что на 14% больше, чем годом ранее. «В Анапу в основном едут на личных автомобилях, в Сочи — летят, стоимость перелета из Москвы и обратно на человека — 22–25 тыс. руб.»,— уточнил эксперт.

Он добавляет, что стоимость отдыха мало зависит от расположения курорта, скорее, от звездности отеля и формата питания. Отель «пять звезд» на all inclusive стоит в несколько раз дороже бюджетного отеля с завтраком. «Мы можем предложить туристу летом размещение в Сочи, например, и за 1,5 тыс. руб. в сутки, и за 20 тыс. руб. в сутки. Разброс цен огромен, и выбор представляет собой проблему и для туриста, и для специалиста туристического агентства. Но все находят себе отдых по душе и по средствам»,— отметил Сергей Ромашкин.

Стоимость летнего отдыха в Геленджике и Туапсе, по данным пресс-службы национального туроператора «Алеан», за год выросла в пределах 10–15%.

Средний чек на летние туры в Геленджик достигает 150,3 тыс. руб. Средняя продолжительность тура — 9,56 дня. Среднее количество человек в туре — два-три туриста. «Высокий средний чек объясняется выбором объектов размещения среднего, высокого ценового сегмента с трехразовым питанием»,— пояснили в пресс-службе туроператора.

Средний чек на летний отдых в Туапсе — 87,5 тыс. руб. Средняя продолжительность — девять дней. Как правило, в тур едут два-три человека. «В Туапсе едут туристы, нацеленные на бюджетный отдых, часто это мамы с детьми (один-два ребенка) либо пары. Едут на меньшее количество дней в среднем, чем на другие курорты Краснодарского края»,— рассказали в «Алеане».

Средний чек на летний отдых в Анапе достигает 162,6 тыс. руб. Средняя продолжительность тура — 9,6 дня. Среднее количество человек в туре — три-четыре туриста. «Высокая на фоне остальных курортов средняя стоимость объясняется тем, что в Анапе чаще берут "все включено" или трехразовое питание (семьям выгоднее покупать услуги сразу). Также надо отметить, что Анапу чаще выбирают именно многодетные семьи»,— уточнили в пресс-службе туроператора.

По словам Сергея Ромашкина, наибольшие доли в общем объеме турпотока приходятся на жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Продолжительность туров не меняется и составляет 9–11 дней летом.

Дольше — дешевле

По словам Сергея Ромашкина, безусловный лидер по популярности в летний сезон — Сочи. «Город предлагает туристам не только классический отдых на море, но и разнообразные развлечения: Сочи-парк, казино, поездки в горы, шопинг, различные рестораны, зимний отдых. Другие курорты Краснодарского края не могут похвастаться таким разнообразием идей для отдыха»,— сказал эксперт.

По данным национального туроператора «Алеан», стоимость летнего отдыха в Сочи в 2025 году выросла в пределах 15–20% год к году. Средний чек на летние туры в Сочи составляет 110,6 тыс. руб. Туристы в среднем едут на девять дней.

Например, стоимость отдыха в пятизвездном отеле «Роза Спрингс» за год увеличилась на 10–17%. При этом цена сильно варьируется в зависимости от конкретного периода. Стандарт с завтраком обойдется в 15–65 тыс. руб./сутки, люкс с полным пансионом — в 30–120 тыс. руб./сутки, рассказала генеральный менеджер Life Balance отеля Елена Мосийчук.

Проживание в отелях под управлением «ДЕСО.Курорт» также подорожало на 10–15%. «Это связано с общим повышением операционных расходов, включая затраты на продукты питания, коммунальные услуги и фонд оплаты труда. Для поддержания доступности наших услуг мы разработали ряд специальных предложений, включая длительное проживание со значительной скидкой, раннее бронирование со скидкой 20% и горящие предложения со скидкой до 30%. Также для постоянных гостей действует программа лояльности с дополнительными привилегиями»,— рассказала директор управляющей компании «ДЕСО.Курорт» (компания управляет гостиничным комплексом Grand Cascade, Riders Lodge, комплексом «Философия Гор», «Отелем 28» и отелем «Шале 28»; входит в ГК «Десо») Ольга Кирюшина.

Все опрошенные участники рынка говорят о росте спроса на летний отдых в Сочи в сравнении с прошлым годом. Пиковыми традиционно являются июль и август. Отели и санатории курорта планируют по итогу высокого сезона выйти на загрузку 85–90%.

«Мы наблюдаем увеличение интереса к пакетным предложениям, в частности к специальным программам длительного проживания от 30 ночей. Средняя продолжительность пребывания в прибрежном кластере составляет пять-семь дней, а в горных отелях — 7–10 дней. По сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция к увеличению продолжительности пребывания примерно на 15%»,— рассказала Ольга Кирюшина.

Устойчивую положительную динамику бронирований на высокий сезон в Luciano Hotel & Spa Sochi связывают с дефицитом предложений в сегменте luxury. «Наиболее частый выбор наших гостей — три-четыре ночи. Немало и тех, кто предпочитает оздоровительные программы с проживанием, которые длятся до 10 дней»,— рассказала коммерческий директор Luciano Sochi Кристина Мишенина.

В отелях курорта «Газпром Поляна» гости в среднем бронируют проживание на четыре-пять дней, что сопоставимо с показателями прошлого года. «Однако мы отмечаем увеличение числа более продолжительных бронирований, что свидетельствует о растущем интересе к комплексному отдыху и расширению спектра предоставляемых услуг»,— отметили в пресс-службе курорта.

С вниманием к персоне

Участники рынка рост спроса на программы длительного проживания связывают с ростом популярности удаленного формата работы. Генеральный директор гостиничного комплекса «Жемчужина» Светлана Ермилова среди ключевых тенденций на рынке туруслуг называет развитие сегмента bleisure — когда путешественники совмещают возможность работать удаленно и при этом отдыхать. «Развитие технологий, удобство удаленного формата и очевидные преимущества гибридных графиков создают условия для успешного совмещения гостями рабочего процесса и отдыха. В гостиничных комплексах и отелях создают для этого все условия: открывают конгресс-центры, оснащенные конференц-залы, что дает возможность проводить деловые и культурные мероприятия различных масштабов, развивают инфраструктуру для отдыха»,— рассказала эксперт.

Другая тенденция, по словам Светланы Ермиловой,— экологический туризм и выбор средств размещения, которые находятся непосредственно на лоне природы, в удаленных уголках: в лесу, в горах, на берегах рек. «Люди хотят быть ближе к природе, стремятся к детоксу от городской среды»,— отметила эксперт.

Также, добавила Светлана Ермилова, большим трендом стало внедрение технологий с применением искусственного интеллекта в сферу гостиничного бизнеса. «Это позволяет оптимизировать рутинные процессы: проводить анализ данных и создавать контент, автоматизировать обслуживание гостей через чат-боты, которые могут обрабатывать запросы гостей круглосуточно и беспрерывно. Современные технологии повышают эффективность, сокращают затраты и ускоряют выполнение текущих задач в отеле»,— сказала эксперт.

Кристина Мишенина отметила два тренда, которые определяют развитие рынка и запросы клиентов. Первый — фокус на здоровье и превентивную медицину. «Люди все больше осознают важность заботы о себе. Отдых перестает быть просто развлечением, он становится инвестицией в здоровье. Гости ищут не просто проживание, а комплексные решения: оздоровительные программы, качественное питание, возможности для физической активности, процедуры для релаксации и восстановления. Спрос на санаторно-курортные услуги, но в современном, премиальном исполнении, растет»,— рассказала эксперт.

Второй тренд — запрос на приватность и персонализацию. Особенно в высоком ценовом сегменте гости ценят уединение, индивидуальный подход и эксклюзивность. Это проявляется в выборе отдельных вилл или номеров высоких категорий, запросах на персонализированные программы и услуги, желание избегать массовости.

Смещение акцента в сторону оздоровления и wellness-услуг отмечают и на курорте «Газпром Поляна». «У нас наблюдается устойчивый рост интереса к спа-процедурам, занятиям спортом на открытом воздухе и практикам, направленным на гармонизацию души и тела. Кроме того, мы фиксируем возрождение популярности медицинского туризма. Многие гости приезжают на курорт с целью восстановления после болезней или для профилактики заболеваний. В ответ на этот запрос мы активно развиваем программы оздоровления, предлагая комплексные курсы, включающие как медицинские процедуры, так и сбалансированную физическую активность»,— рассказали в пресс-службе курорта.

Елена Мосийчук обращает внимание на рост популярности тарифа Full Board (полный пансион) — на 20% в сравнении с 2023 годом, веганских, безглютеновых и low-carb меню — на 35%, детского питания с гипоаллергенными продуктами, а также форматов для событийного туризма: банкетных опций для MICE-мероприятий и индивидуальных гастрономических туров (дегустаций и мастер-классов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристы ищут не просто проживание, а комплексные решения: качественное питание, возможности для физической активности, процедуры для релаксации

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Туристы ищут не просто проживание, а комплексные решения: качественное питание, возможности для физической активности, процедуры для релаксации

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Рук не хватает

Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров говорит, что индустрия гостеприимства — одна из наиболее человекоемких отраслей экономики. Одна из самых острых проблем, по словам эксперта,— нехватка квалифицированного персонала.

«Увеличение потока туристов и расширение спектра услуг создают высокую потребность в рабочей силе, что, в свою очередь, приводит к конкуренции за кадры и увеличению затрат на их обучение и удержание. Для решения этой проблемы необходимо создание комфортной рабочей среды. Условия труда напрямую влияют на удовлетворенность сотрудников и их желание оставаться в компании. Это включает в себя как физические аспекты (удобные рабочие места, доступ к необходимым ресурсам), так и психологические (поддержка со стороны руководства, возможности для карьерного роста)»,— пояснил эксперт.

Кроме того, считает Рушан Сабиров, важно инвестировать в обучение и развитие сотрудников. Это позволяет повышать качество обслуживания и адаптировать их к меняющимся требованиям рынка. «Программы повышения квалификации, тренинги по сервису и специализированные курсы могут значительно повысить уровень профессионализма команды»,— отметил эксперт.

Немаловажную роль, по словам Рушана Сабирова, играет и система мотивации сотрудников. «Привлечение и удержание талантливых специалистов возможно через внедрение систем бонусов, премий и других форм поощрения, которые будут стимулировать персонал повышать качество работы»,— сказал эксперт.

Устаревшая система подготовки кадров в вузах и теоретизированность программ обучения приводят к тому, что 70% выпускников профильных вузов не готовы к реальной работе, утверждает Елена Мосейчук. «Нехватка практики остро сказывается на квалификации выпускников. Отсутствуют на рынке молодых выпускников и узкие специалисты: нет в вузах программ по digital-маркетингу для отелей или управлению wellness-направлением, не говоря уже о санаторно-курортном сегменте»,— говорит эксперт.

Число крупных объектов увеличивается

В пресс-службе национального туроператора «Алеан» рассказали, что курорты движутся по пути открытия новых крупных объектов высокого уровня и развития сегмента апартаментов. Так, в Сочи за последнее время открылись Mantera Supreme «пять звезд», «Гранд Каскад». На следующий год запланировано открытие ушедших на реконструкцию санатория «Волна» и пансионата «Кристалл». В Геленджике ожидается открытие винного города «Белый мыс». В Анапе в этом году открылся Zenith Resort Hotel & Spa, «пять звезд». В прошлом году в Алуште открылось несколько апарт-отелей.

«Конечно, перспективы 2025 года в Краснодарском крае в значительной мере связаны с разрешением "анапского кризиса". В негативном сценарии турпоток в регион может снизиться на 5–10% по отношению к прошлому году. Перспективы Крыма — рост на 20–30%, пока здесь все хорошо. Более того, Крым может получить дополнительных "анапских" гостей после того, как туристы примут решение по Анапе: ехать или не ехать»,— прогнозирует представитель пресс-службы туроператора.

Сергей Иванов перспективы индустрии гостеприимства Крыма связывает также со значительными инвестициями в транспортную инфраструктуру полуострова. «Новые магистрали в республике и за ее пределами делают удобной логистику и упрощают дорогу в Крым. При текущих условиях мы прогнозируем уверенный рост количества туристов, а в случае улучшения транспортной доступности — существенное ускорение динамики»,— сказал эксперт.

Елена Мосейчук допускает, что Краснодарский край может стать российским аналогом Дубая в сегменте премиум-туризма, но для этого нужны системные инвестиции в сервис, digital и транспортную инфраструктуру города-курорта Сочи.

«Мы с огромным нетерпением ждем дальнейшего развития транспортного хаба в Сочи (новый терминал аэропорта Сочи, строительство нового участка трассы Джубга — Сочи). Мы видим позитивные тенденции в изменении туристического потока, где очевиден рост доли иностранных гостей (с 12% в 2023-м до прогнозируемых 25% в 2025-м, преимущественно из стран Ближнего Востока и Китая), и, как результат, прогнозируем увеличение среднего чека (до +30% за счет премиализации и кастомизации сервисов)»,— заключила эксперт.

Маргарита Синкевич