Экокатастрофа, новые отели и крупные фестивали

По предварительным данным, турпоток в Краснодарский край сократился с 20 млн в 2024 году до 17,5 млн человек в 2025 году. Главным вызовом стала чрезвычайная ситуация, связанная с разливом мазута в Черном море. Несмотря на сложности, на Кубани открывались новые отели, а инвестпортфель в туриндустрии достиг 831 млрд руб. О главных событиях 2025 года в санаторно-курортной отрасли Краснодарского края — в обзоре «Ъ-Кубань».



В 2025 году Кубань посетили 17,4 млн туристов. «По итогам года мы еще рассчитываем выйти на показатель 17,5 млн отдыхающих — это уровень 2022 года»,— сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Елены Логуновой, количество однодневных посетителей составило 7,7 млн человек. Она отметила, что интерес к Краснодарскому краю связан с климатом, наличием двух морей, бальнеологическими ресурсами и разнообразием природных ландшафтов в регионе.

В минкурортов края «Ъ-Кубань» рассказали, что наибольшей популярностью кубанские курорты пользовались у жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Саратовской области. Также гости приезжали из соседних регионов (Ростовской области и Ставропольского края) и отдаленных субъектов России (Свердловской и Челябинской областей). Летом средняя заполняемость средств размещения составила около 85%, а в пиковые периоды достигала 90–95%. Средняя продолжительность отдыха в регионе — 6,5 дня, уточнили в ведомстве.

Не лучшие времена

В сравнении с 2024 годом, когда Краснодарский край посетили более 20 млн человек, в 2025 году объем турпотока сократился на 12-13%. Отрицательная динамика связана с разливом мазута в Черном море после крушения двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Из-за ЧС закрыли 150 пляжей Анапы. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России, генерального директора турфирмы «Дельфин» Сергея Ромашкина, поток отдыхающих на курорт год к году уменьшился на 60–65%. В результате по данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, летом в Анапе гостей принимало 800 объектов размещения, что почти в два раза меньше, чем годом ранее (1590). Владельцы небольших средств размещения туристов, ориентированных на ценителей пляжного отдыха, приняли решение в этом году не открываться, сообщили «Ъ-Новороссийск» в ведомстве.

При этом многие предлагали скидки на проживание от 10 до 55%. У гостей была возможность выбрать гостиницы высокого уровня, в том числе пятизвездочные отели. «В этом сезоне отдыхающие ориентировались на отели с хорошей инфраструктурой (бассейнами, спа-центрами, анимацией). Наибольшим спросом пользовались объекты с тарифом all inclusive»,— рассказали «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

Другим курортам Краснодарского края полностью компенсировать падение интереса к кубанскому побережью не удалось. Часть туристов вместо Краснодарского края выбрали для отдыха в прошедшем году Крым и Северный Кавказ.

Инвестиции в отдых

Несмотря на все вызовы, Краснодарский край продолжает прирастать современными средствами размещения. «Один из самых ярких объектов — открытый месяц назад в Сочи санаторий “Кристалл”, первый построенный с нуля за 25 лет. Этот же инвестор обновляет в городе-курорте объект культурного наследия регионального значения — дворцово-парковый ансамбль санатория “Волна” и строит его новый корпус»,— рассказывал в конце декабря «Review. Ъ-Кубань» Вениамин Кондратьев.

В министерстве курортов, туризма олимпийского наследия Краснодарского края уточнили, что объем инвестиций в проект составил 12,2 млрд руб., количество номеров — 349, новые рабочие места — 290.

В ведомстве «Ъ-Кубань» рассказали и о других проектах, реализация которых завершена в 2025 году.

Так, в с. Архипо-Осиповка построили отель «Альбатрос». Инвестор — ООО «Армида». Объем инвестиций — 800 млн руб. Количество номеров — 180, рабочих мест — 53.

В с. Дивноморском появился рекреационно-оздоровительный комплекс «Дивотель» с площадками для волейбола и гостиницей уровня «четыре звезды». Инвестор — АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Спортивный берег». Объем инвестиций — 2,7 млрд руб. Количество номеров — 171, рабочих мест — 120.

В Анапе свои двери открыл отель Zenith Resort&SPA. Инвестор — ООО «Отель Менеджмент». Объем инвестиций — 1,1 млрд руб. Количество номеров — 186, рабочих мест — 150.

Там же гостей начал принимать отель «Фиолето 2». Инвесторы — ООО «СК "Жемчужина"» и ООО «Анапское взморье». Объем инвестиций — 2,1 млрд руб. Количество номеров — 400, рабочих мест — 175.

В поселке Веселовка заработал четырехзвездочный отель «Веселовка Экспириенс». Инвестор — ООО «Янтарь». Объем инвестиций — 2,4 млрд руб. Количество номеров — 94, рабочих мест — 150.

В Сочи ввели в эксплуатацию второй гостинично-рекреационный корпус «ГТК Гранд Карат Сочи». Инвестор — ООО «Юг-Новый Век». Объем инвестиций — 750 млн руб. Количество рабочих мест — 37.

По данным на конец 2025 года, в министерстве курортов, туризма олимпийского наследия Краснодарского края на сопровождении находится 71 соглашение с объемом инвестиций порядка 831 млрд руб. В результате реализации этих проектов в Краснодарском крае появится примерно 31 тыс. новых рабочих мест и 57 тыс. номеров, уточнили «Ъ-Кубань» в ведомстве.

Из 71 соглашения на последнем Петербургском международном экономическом форуме заключили 12 на сумму 122,7 млрд руб.

Как рассказал губернатор Вениамин Кондратьев, речь идет о строительстве гостиничного комплекса и санатория в Сочи, туркластера в Геленджике, трех премиальных объектов для отдыха и оздоровления в Горячем Ключе, Мостовском районе и Кабардинке. В Анапе инвесторы возведут оздоровительный центр для семейного отдыха, три пятизвездочных отеля и детский лагерь.

Как развивалась санаторно-курортная отрасль Краснодарского края в последние 10 лет — читайте в майском интервью врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого.

Событиями богаты

В 2025 году в Краснодарском крае состоялось множество событий самого разного формата. Например, в конце зимы и первые дни весны в Краснодаре и Новороссийске проходил музыкально-гастрономический фестиваль «Русская Масленица».

Только к высокому сезону регион подготовил для гостей более 600 мероприятий.

Так, в Краснодаре состоялся фестиваль «Отпуск Fest 2025», который завершился 7 июня выставкой-форумом активного отдыха, автотуризма и глэмпинг-индустрии. На мероприятии собрались профессионалы туристической и смежных отраслей — более 5 тыс. экспертов, специалистов, застройщиков, инвесторов, представителей региональных ведомств.

С 20 по 22 июня на берегу озера Абрау-Дюрсо проходил экофестиваль «Равновесие». Мероприятие посетили около трех тыс. поклонников йога-практик со всей России. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кубань».

С 20 по 22 июня на берегу озера Абрау-Дюрсо проходил экофестиваль «Равновесие». Мероприятие посетили около трех тыс. поклонников йога-практик со всей России. Ежедневно фестиваль посещали около тысячи человек. Среди участников было немало семей с детьми. Поучаствовать в практиках под руководством именитых мастеров приехали гости из Ялты и Ростова, Минска и Воронежа, Омска и Красноярска, Владивостока и Перми, Краснодара и Сочи, а также других городов России и ближнего Зарубежья. Программа мероприятий включала такие практики, как «Процветание и изобилие», «Движение к тишине», «Продольный шпагат», «Алхимия дыхания», «Суставная гимнастика и медитация на снятие стресса» и другие. Для участников фестиваля работал эко-маркет. Можно было приобрести дизайнерскую одежду для йоги и занятий спортом, полезные аксессуары для освоения практик, экотовары, натуральную косметику. На фуд-корте предлагали разные виды боулов, суп «Том ям», тофу и другие блюда. 21 июня — день летнего солнцестояния, который на Руси традиционно отмечали народными гуляньями. В этот раз в программу фестиваля включили хороводы и игры.

С 29 сентября по 5 октября в Краснодарском крае провели эногастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя». Эпицентром событий стали места активного развития виноделия — Новороссийск, Геленджик, Анапа, Темрюкский, Северский и Крымский районы. Для участников подготовили тематические экскурсии на винодельни и в музеи, ярмарки виноделов, мастер-классы. Кроме того, состоялись массовый заплыв по Кипарисовому озеру на сапах и катамаранах, иммерсивный спектакль в музее-заповеднике «Фанагория», восхождение на гору Собер-Баш по маршруту «Боевыми тропами Кавказа». Завершился фестиваль традиционным забегом в виноградниках и впервые — туристической фотоходьбой.

Традиционно в крае провели конкурс лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп». С момента учреждения премии в 2005 году его лауреатами стали 770 представителей и предприятий санаторно-курортной отрасли.

В этом году лучших в туриндустрии Краснодарского края назвали 28 ноября. Губернатор Краснодарского края вместе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко вручил награды работникам отрасли, которые конкурировали в 24 номинациях. В 2025 году на конкурс поступило около 400 заявок.

Долгожданное открытие

Вениамин Кондратьев в интервью выразил надежду, что курортный сезон 2026 года на пострадавших территориях состоится. Власти для этого делают все возможное. Кроме того, росту турпотока в следующем году будет способствовать долгожданное открытие в 2025 году аэропортов в Геленджике и Краснодаре. Воздушные гавани были закрыты больше трех лет.

«Возобновление работы аэропортов упростило логистику и повысило комфорт для наших жителей и отдыхающих, разгрузив автотрассы и железную дорогу. Для нашего курортного региона это имеет огромное значение»,— отметил глава Краснодарского края. Он уточнил, что по данным на декабрь 2025 года три действующих на Кубани аэропорта — в Сочи, Краснодаре и Геленджике — приняли 12,5 млн человек.

