Сезон измазался в мазуте

Из-за разлива мазута в Черном море поток отдыхающих в Краснодарский край сократился — до 16,6 млн человек в январе—ноябре 2025 года. В минкурортов региона динамику не уточнили, однако ранее сообщалось, что количество гостей по итогу девяти месяцев сократилось почти на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Часть путешественников переориентировалась с Анапы на Крым — турпоток в республику год к году вырос на 16%.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ С начала 2025 года Крым принял более 6,4 млн гостей

С января по ноябрь 2025 года Краснодарский край посетили около 16,5 млн гостей. В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона отметили «незначительное снижение» показателя к аналогичному периоду 2024 года. Количество однодневных посетителей края составило 7,3 млн человек, что на 3% меньше год к году. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, за девять месяцев 2025 года Краснодарский край посетили 14,7 млн туристов, что почти на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего туристы приезжали из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Саратовской области. Также Кубань активно посещали жители соседних регионов (Ростовской области и Ставропольского края) и отдаленных субъектов России (Свердловской и Челябинской области). Наиболее популярными направлениями стали Сочи, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Туапсинский, Ейский, Темрюкский и Приморско-Ахтарский районы.

С начала 2025 года турпоток в Крым превысил 6,4 млн человек. Это на 16% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Guide в региональном министерстве курортов и туризма.

«62% гостей прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24% воспользовались железнодорожным сообщением. Еще 14% приехали на полуостров через исторические регионы»,— рассказывают в ведомстве.

В министерстве уточняют, что наибольшее количество туристов побывало на Южном берегу — 41% от общего числа. Треть отдыхающих предпочли западное побережье, 15% — восточное, 12% — другие регионы Крыма.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что в 2025 году бронирование туров в Крым выросло на 15–20% год к году, а в Краснодарский край, наоборот, сократилось на 4–5%.

Снижение популярности кубанских курортов эксперт связывает с проблемами в Анапе. Из-за разлива мазута из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, поток отдыхающих в город уменьшился на 60–65%. Другим курортам Краснодарского края компенсировать это падение не удалось, отмечает господин Ромашкин.

В режиме недозагрузки

Летом 2025 года в Краснодарском крае работало 10 168 средств размещения. Это на 551 объект меньше в сравнении с 2024 годом. «Снижение связано с тем, что некоторые средства размещения в Анапе и Темрюкском районе в этом году не открылись»,— поясняют в минкурортов региона. В ведомстве отмечают, что летом средняя заполняемость средств размещения составляет около 85%, в пиковые периоды — 90–95%. Средняя продолжительность отдыха в регионе — 6,5 дня.

Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании «Турплатформа» Сергей Толчин рассказывает, что летом 2025 года «значительное количество отелей Кубани испытывали недозагрузку в сравнении с традиционными показателями». «Прежде всего это коснулось Анапы, где ситуация для объектов туристической инфраструктуры оказалась крайне сложной. В городе было много объектов, которые начали работать, но из-за отсутствия клиентов закрылись в середине высокого сезона»,— отмечает спикер. Он добавляет, что «более позитивная ситуация сложилась вокруг объектов размещения с развитой инфраструктурой». Однако даже при сниженных ценах их загрузка редко превышала 50%, отмечает спикер.

«Многие объекты предлагали скидки от 10 до 55%. Услуги, которые в прошлые годы были платными, стали бесплатными. Например, поздний заезд или ранний выезд, парковка, спа, посещение спортивного корта»,— рассказывают в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

Сергей Толчин говорит, что туротрасль Анапы понесла «значительные убытки». «Для многих отелей курорта вопрос выживания до следующего сезона стал весьма актуален. Если региону не будет оказана комплексная поддержка, то многим придется сократить постоянный персонал или даже остановить операционную деятельность»,— считает эксперт. Он уверен, что улучшить ситуацию поможет снятие ограничений на купание в море. Однако, когда это произойдет, неизвестно.

Куда уехать в Крым

Часть путешест­венников, в том числе автотуристов, переориентировалась с Анапы на Крым. По данным «Алеана», спрос на летний отдых в республике вырос на 32% год к году. Самыми популярными курортами региона стали Ялта, Алушта и Евпатория.

Переток обусловлен преимуществами республики — демократичными ценами на туры, в том числе «все включено», и песчаными пляжами, которые привлекают семейных путешественников. «Значительную роль сыграл отложенный спрос: на крымские курорты возвращаются туристы, пропускавшие предыдущие сезоны. Также традиционно много возвратных гостей. За счет них небольшие отели с постоянной клиентурой заполнились еще весной»,— рассказывают в «Алеане».

Сергей Толчин тоже отмечает рост спроса на поездки в Крым. Этому, по словам эксперта, кроме ограничений в Анапе, способствовали и относительно невысокие цены на отдых. «Заметное оживление спроса произошло весной 2025 года. Люди адаптировались к реалиям транспортной доступности и терпеливо добирались до региона»,— добавляет спикер.

В минкурортов Крыма рассказывают, что летом республику посетили 3,8 млн туристов. Это на 15% выше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Средний уровень загрузки средств размещения составил 70%. 77% отдыхающих находились на полуострове более семи дней. При этом 75% гостей отдыхали в Крыму не впервые. В ведомстве добавляют, что глубина бронирования достигает лета 2026 года. На новогодние праздники в отелях республики забронировано 40% номеров.

Этим летом в Крыму работали 1108 средств размещения. «Наибольшей популярностью пользуются санатории с современными лечебными программами и крупные курортные комплексы, предоставляющие полный спектр услуг для семейных туристов»,— отмечают в минкурортов региона.

В ведомстве со ссылкой на исследование сервиса «Санатории России.рф» рассказывают, что с января по сентябрь санатории Крыма приняли 474 тыс. человек. Это на 14% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Учитывая успех прошедшего сезона, некоторые отели в Крыму заявили о повышении стоимости размещения в 2026 году. Сможет ли это принять потребитель, пока сказать сложно. На фоне увеличения налогов и вероятных последствий от этого, скорее всего, спрос окажется ограниченным»,— полагает Сергей Толчин.

С рублями на выезд

Опрошенные «G» эксперты туротрасли говорят, что Краснодарский край оказался «не очень конкурентным» по сравнению с выездными направлениями, которые стали более доступными на фоне укрепления рубля. «Туры за рубеж подешевели, и часть путешественников переориентировалась на Турцию, ОАЭ и другие заграничные направления»,— рассказывают в «Алеане».

«Количество российских туристов, посетивших в этом году Турцию, достигло рекордного значения — 7 млн человек. Их недостатка также не было в Египте и ОАЭ. На фоне конкуренции с Крымом и выездными направлениями августовская загрузка некоторых популярных объектов размещения в Сочи не достигала даже 50%»,— обращает внимание Сергей Толчин.

По данным «Алеана», падение спроса на летний отдых в Сочи и Геленджике — до 20% год к году. «На это повлиял негативный информационный фон из-за экологической ситуации в Анапе, высокие прайсы отелей на старте бронирования (зимой), подорожание транспортной составляющей тура, сложности с авиа- и ж/д транспортом и ненастная погода в июне»,— разъясняют в пресс-службе туроператора.

Количество летних бронирований отелей Новороссийска год к году увеличилось на 40%. «Рост обусловлен транспортной доступностью, улучшением туристической инфраструктуры, а также расширением отельной базы. В последние годы здесь открываются новые глэмпинги и отели четыре-пять "звезд", облагораживаются пляжные зоны»,— добавляют в «Алеане».

Туристы, приезжающие в Новороссийск, стали чаще совмещать морской отдых с экскурсиями на винодельни. «Раньше путешественники останавливались в городе на две-три ночи по пути на другие черноморские курорты. Теперь все больше туристов планируют полноценный отпуск в Новороссийске длительностью пять-семь дней»,— рассказывают в пресс-службе туроператора.

Ейский и Темрюкский районы тоже показали этим летом рост количества бронирований. Увеличение составило 37%. «Часть турпотока сместилась с Черного моря на Азовское. Это произошло в связи с тем, что многие отели были забронированы еще зимой — до официальных заявлений о состоянии пляжей Анапы»,— поясняют в «Алеане».

Номерной фонд азовского побережья в основном представлен отелями экономкласса. В Ейском и Темрюкском районах предпочитают останавливаться семейные туристы, ориентирующиеся на бюджетный отдых. Цены на размещение там ниже на 15–20% по сравнению с другими курортами Краснодарского края, подчеркивают в пресс-службе «Алеана».

Спрос гарантирован

За год стоимость отдыха в Крыму выросла на 15%, в Краснодарском крае — на 7–8%, за исключением Анапы, где цены снизились на 25–35%. Сергеи Ромашкин говорит, что рост цен связан с инфляцией. Изменение цен в Анапе «носит форс-мажорный характер и больше не повторится».

По данным «Алеана», в среднем цены на размещение на южных курортах выросли на 10–15%. Однако летом во многих отелях Краснодарского края действовали скидки, поэтому граждане могли забронировать тур по ценам 2024 года или, как в случае с Анапой, дешевле.

В Геленджике после сообщения об открытии аэропорта цены на размещение не выросли: летом 2025 года спрос был ниже, чем в 2024 году. В июле—августе во многих объектах размещения действовали скидки до 15%, направленные на привлечение туристов.



Цена на размещение начали расти и в Краснодаре — после новостей о возобновлении работы воздушной гавани в кубанской столице. К концу года удорожание может приблизиться к 10%. «В следующем высоком сезоне часть туристов будет строить маршруты на южные морские курорты (Крым, Геленджик) через Краснодар. Уже в этом году был зафиксирован спрос на туры в Геленджик с перелетом через Краснодар и трансфером»,— говорят в «Алеане». В компании отмечают, что добраться до курорта таким способом будет дешевле на 15%, чем напрямую.

По мнению Сергея Ромашкина, Кубань и Крым находятся в «разных точках своего “туристического пути”». «Для Крыма наиболее актуально инфраструктурное и отельное строительство: качественного размещения здесь остро не хватает. Для Краснодарского края проблема номер один — анапское загрязнение. Без ликвидации последствий мы не сможем двигаться дальше. В каком-то смысле нынешний год — шаг назад для курортов края»,— говорит эксперт.

Он считает, что долгосрочные перспективы выглядят оптимистично. «В России не так много морей. Спрос им гарантирован. Вместе с тем возможен дальнейший рост цен: инфляционные ожидания сохраняются на высоких уровнях»,— заключает эксперт.

