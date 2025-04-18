Курорт без пляжа и моря

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невозможности открытия курортного сезона в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов мазута. Оперштаб Кубани сообщил, что сезон состоится с ограничениями. В связи с сообщениями Роспотребнадзора участники гостиничного рынка в Анапе ожидают «очередной виток неопределенности». По их данным, объем бронирований на майские выходные соответствует уровню прошлого года, а на лето пока меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, представители турбизнеса рассчитывают, что просто «сезон сместится».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу 18 апреля заявила о невозможности открытия курортного сезона в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за продолжающихся выбросов мазута на береговой линии. По словам госпожи Поповой, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

Зона мониторинга выбросов мазута протянулась на 325 км от мыса Панагия Темрюкского района до населенного пункта Архипо-Осиповка в Геленджике. Сейчас нефтепродукты собирают на 19 участках общей протяженностью 109 км.

«На сегодняшний день пляжи не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей. Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям. И зона рекреации может быть использована без применения пляжа и морской воды»,— сообщила глава ведомства на брифинге.

Она добавила, что пляжи Крыма и Севастополя для организации летнего курортного сезона пригодны. Мониторинг кубанских пляжей будет продолжаться, дальнейшие решения будут приниматься по результатам последующих исследований.

Вскоре после заявления главы Роспотребнадзора в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Анапе и Темрюкском районе курортный сезон состоится, но с ограничениями. Поскольку вода, атмосфера и продукты признаны соответствующими стандартам, ограничения касаются лишь купания в море и пляжей, сообщили в оперштабе.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил ТАСС, что число бронирований в Анапе на майские праздники соответствует показателям прошлого года и даже немного превышает их. «На майские праздники Анапа заполнена настолько же, как и в прошлом году. Даже плюс 1%»,— отметил он.

Заместитель руководителя комитета по туризму краевой организации «Опора России» в Анапе Кирилл Ирченко рассказал «Ъ-Кубань», что на сегодняшний день объем бронирований на лето в Анапе составляют 40-50%. «В прошлом году на этот момент они составляли порядка 70%. То есть мы уже просели. Однако если не будет прямого запрета на поездки, а только рекомендации, это спасет сезон. Пляжи мы активно убираем, в том числе оперативно от мелких фракций мазута, которые выбрасывает на берег», — поясняет Кирилл Ирченко. По его мнению, сезон может сместиться, но затем выровняется. Он также отметил, что сейчас может начаться еще одна волна отказов броней. «Конечно, на какое-то время заявление Роспотребнадзора вызовет очередной виток неопределенности», — сказал эксперт.

Гендиректор консалтинговой компании «СоветникЪ» Максим Орешин считает, что гостиничный бизнес в Анапе пострадает сильнее, чем ожидается. В первую очередь мелкий бизнес. «Это маленькие гостевые дома, у которых нет оборотных средств, а также те, кто взял гостевые дома в аренду, и те, у кого нет бассейнов и парков. Думаю, к концу года мы увидим не одно заявление о банкротстве»,— резюмирует эксперт.

Ранее заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил, что представители туристического бизнеса Краснодарского края, пострадавшие от ЧС в Анапе и Темрюкском районе, получили отсрочку по уплате налогов. Это касается имущественного и земельного налогов, авансовых платежей по ним, а также страховых взносов за период с февраля по октябрь 2025 года. Крайний срок внесения этих платежей перенесен на 25 декабря 2025 года. Льготой могут воспользоваться компании и индивидуальные предприниматели из сферы туризма, санаторно-курортной отрасли, культуры и развлечений.

Также под действие отсрочки по налоговым и другим платежам попадают парки отдыха, зоопарки, ботанические сады, заповедники и национальные парки. Инициатива призвана помочь бизнесу высвободить оборотные средства для продолжения деятельности. Также для предприятий санаторно-курортного комплекса, пострадавших от ЧС, власти региона предложили специальный микрозаем в размере 5 млн руб.

Фонд микрофинансирования модифицировал действующие программы. Ставка по займу «Отельер» снижена до 3,25% годовых, а по займу «Специальный (ЧС)» предусмотрена отсрочка до года. Средства можно использовать на выплату заработной платы, оплату аренды, коммунальных услуг, а также строительство бассейнов и благоустройство территорий.

15 декабря 2024 года в Черном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута. По информации Министерства транспорта РФ, в море попало примерно 2,4 тыс. т нефтепродуктов. Спустя два дня нефтепродукты выбросило штормом на берег Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Позже мазут начали находить на берегу Крыма и Севастополя. Последствия экологической катастрофы на Кубани устраняются до сих пор.

Елена Турбина