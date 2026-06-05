Отели набирают высоту

С начала 2026 года количество компаний в индустрии гостеприимства Краснодарского края и Крыма выросло на 2,5 и 1,4% соответственно. При этом рынок смещается в сторону круглогодичной загрузки. Как отмечают эксперты, ключевой проблемой гостиничного бизнеса является рост операционных издержек при одновременном сокращении периода высокой рентабельности и увеличении сроков окупаемости проектов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В пиковые по загрузке месяцы рентабельность гостиничного бизнеса достигает 18–25%, в среднем сезоне — 10–15%, зимой многие объекты работают в диапазоне 0–5%

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В пиковые по загрузке месяцы рентабельность гостиничного бизнеса достигает 18–25%, в среднем сезоне — 10–15%, зимой многие объекты работают в диапазоне 0–5%

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным аналитического сервиса «Контур.Фокус» на 1 апреля 2026 года, в гостиничном бизнесе Краснодарского края работают 4,9 тыс. компаний. Это на 4,2% больше, чем годом ранее. За первый квартал их количество выросло на 2,5% (+119 организаций). Для сравнения: за январь—март 2025 года количество участников рынка увеличилось на 1,4% — с 4,6 тыс. до 4,7 тыс. (+65 компаний).

В индустрии гостеприимства Крыма зарегистрировано почти 2 тыс. компаний. За первый квартал 2026 года их число выросло на 28 организаций, или на 1,4%, а в сравнении с данными на 1 апреля 2025 года — на 4,2% (+79).

Как отмечает аналитик сервиса Вероника Скороходова, рынок одновременно расширяется и очищается: с одной стороны, растет интерес к гостиничному бизнесу на фоне развития внутреннего туризма, с другой — усиливается конкуренция и повышается чувствительность бизнеса к качеству управления и загрузке.

Выжить вне сезона

Загрузка средств размещения на юге России в 2026 году остается высокой в периоды пикового спроса, однако ключевым фактором устойчивости бизнеса участники рынка называют не летний сезон, а способность объектов удерживать туристический поток в межсезонье. Как отмечает генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сочи Юлия Усачева, индустрия гостеприимства Краснодарского края сохраняет высокий спрос, но прибыльность постепенно снижается.

Госпожа Усачева отмечает, что в пиковые месяцы рентабельность достигает 18–25%, в среднем сезоне — 10–15%, зимой многие объекты работают в диапазоне 0–5%. Средняя маржа по рынку составляет 8–12%. «Точка, с которой гостиница начинает приносить прибыль, сейчас находится на уровне 55–60% среднегодовой загрузки. При 40–50% объект уже попадает в зону риска, ниже 40% — начинает работать в минус»,— говорит она.

По словам эксперта, гостиницы все сильнее зависят от спроса в межсезонье, поскольку основной доход формируется за три-четыре месяца. В связи с этим рынок смещается в сторону гибких форматов размещения — апарт-отелей, санаторных комплексов и объектов с круглогодичной инфраструктурой.

В пресс-службе курорта «Газпром Поляна» отмечают возврат рынка к более сбалансированным показателям после перегретого спроса прошлых лет. «Глубина планирования у гостей сейчас ниже, чем в 2025 году, но усиливается тренд на "последний момент" — люди бронируют, когда уже определились с датами»,— говорят в пресс-службе курорта. Там добавляют, что туристы стали внимательнее относиться к стоимости отдыха и чаще выбирают короткие поездки. Растет интерес к семейному отдыху, оздоровительным программам и круглогодичным форматам.

О снижении предсказуемости спроса говорит и генеральный управляющий отеля «Фристайл» и апартаментов «Вальсет Роза Хутор» Марта Штоль. Гости все чаще принимают решение о поездке непосредственно перед заездом. «Гостям важны не только базовые параметры размещения, но и гибкие форматы питания, сервисы и пространства для работы, поскольку растет сочетание отдыха и деловой составляющей»,— отмечает она. Горизонт планирования сокращается, доля поздних бронирований растет, что усложняет прогнозирование загрузки даже на короткий срок.

Эксперт по недвижимости Сочи Кирилл Флутков подчеркивает, что экономика гостиничного бизнеса зависит от стабильной круглогодичной загрузки. При среднем уровне около 68% доходность составляет 9–10% годовых. «Основной кеш-флоу (денежный поток) формируется летом: с июня по сентябрь загрузка держится на уровне 80–87%, местами до 90%. Остальной год позволяет распределять выручку и закрывать операционные расходы»,— поясняет он.

На Курорте Красная Поляна сообщают, что в январские каникулы загрузка превысила 75%, а в новогоднюю ночь — 90%. В феврале и начале марта показатели оставались сопоставимыми с прошлым годом. Спрос там связывают не только с горнолыжным сезоном, но и с развитой инфраструктурой, событийной программой и круглогодичным отдыхом.

В Крыму гостиничный рынок также показывает высокую летнюю рентабельность, однако годовые показатели формируются за счет межсезонья, говорит генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. Летом рентабельность достигает 20–25% при полной загрузке. При этом зимой и весной загрузка классических гостиниц снижается до 25–50%. «Критической становится среднегодовая загрузка 35–45%. При таких показателях объект теряет маржу и оказывается на границе окупаемости»,— отмечает эксперт.

Динамика регистраций и ликвидаций организаций в сфере гостиничного бизнеса Регион Период с 1 января по 30 апреля 2025 года с 1 января по 30 апреля 2026 года Краснодарский край Регистрации 232 355 Краснодарский край Ликвидации 126 171 Республика Крым Регистрации 68 104 Республика Крым Ликвидации 56 54 По данным пресс-службы главы Севастополя

В Крыму вне сезона лучше всего держатся санаторные комплексы и объекты с велнес-направлением, сохраняющие стабильный поток гостей. На курорте «Мрия» сообщают: в первом квартале 2026 года загрузка номеров выросла с 71,5 до 77,7%. «Свою роль сыграли раннее бронирование, точечные предложения на низкий сезон и более активный турпоток в Крым»,— поясняет директор департамента номерного фонда и транспорта курорта Елена Литвинова. По ее словам, гостиничный рынок полуострова стал заметно конкурентнее. «Гость стал требовательнее. Объекты гостеприимства в Крыму конкурируют не только между собой, но и с сильными игроками из других регионов. Борьба за туриста усилилась, особенно в массовом сегменте, где часто побеждает цена»,— добавляет она.

Ситуация в дорогом сегменте индустрии гостеприимства Сочи более сложная, считает генеральный менеджер Grand Cascade Анна Домашенко. В 2026 году загрузка снизилась на 25–28% к прошлому году. Среди причин — стоимость билетов, рост интереса к зарубежным направлениям, колебания курса валют и негативный информационный фон вокруг курорта. «Средний тариф снижается на 5–10%. Летний сезон в пятизвездочном сегменте может пройти со снижением до 15%»,— говорит госпожа Домашенко.

Гостиницы адаптируются к более осторожному поведению клиентов и высокой ценовой чувствительности. Как рассказал управляющий гостинично-ресторанным комплексом Golden Hills Андрей Шавловский, дополнительный поток туристов в начале года обеспечило развитие деловой инфраструктуры и сервисов для бизнес-аудитории. При этом рынок остается чувствительным к внешним факторам. «Опасности для отельеров Краснодарского края — военно-политическая ситуация, техногенные и климатические риски»,— уточняет представитель рынка.

Расходы растут

Несмотря на рост турпотока и устойчивый спрос в отдельные периоды, гостиничный бизнес юга России продолжает сталкиваться с увеличением издержек. Отельеры и аналитики фиксируют рост расходов практически по всем ключевым статьям — от фонда оплаты труда и коммунальных платежей до обслуживания объектов и кредитной нагрузки. Как отмечает Юлия Усачева, текущая ситуация на рынке характеризуется тем, что рост выручки перестал автоматически приводить к росту прибыли. «Основное давление сейчас оказывают фонд оплаты труда, кредитная нагрузка, эксплуатационные расходы и рост себестоимости сервиса»,— говорит госпожа Усачева.

По ее словам, заметнее всего изменилась экономика новых гостиничных проектов. «Если несколько лет назад инвесторы ориентировались на окупаемость за 7–10 лет, то сейчас сроки увеличились до 12–15 лет»,— отмечает Юлия Усачева.

Кирилл Флутков считает, что маржа напрямую зависит от дисциплины управления. «Даже при высокой загрузке объект может терять доходность при слабом контроле расходов»,— подчеркивает он. Дополнительный фактор — удорожание заемного финансирования. «Деньги стали значительно дороже, и это автоматически увеличило сроки возврата инвестиций»,— говорит эксперт по недвижимости Сочи.

Анна Домашенко говорит, что растут расходы на эксплуатацию, обслуживание, продукты и логистику. При этом повышать тарифы становится сложнее из-за снижения платежеспособности гостей»,— говорит она. По ее словам, доходность гостиничных инвестиций в отдельных случаях снизилась до 2–5% годовых. «Есть статьи расходов, которые невозможно сократить: безопасность, техническое состояние объекта, налоги и базовый сервис»,— подчеркивает Анна Домашенко.

Схожую динамику фиксируют и небольшие гостиничные объекты. Андрей Шавловский отмечает резкий рост себестоимости отдельных категорий расходов. «Расходные материалы подорожали до 100%, продукты и алкоголь — примерно на 30%»,— говорит он. По его словам, ключевой задачей является сохранение баланса между качеством сервиса и оптимизацией затрат.

Одним из системных вызовов отрасли остается кадровый дефицит. В пресс-службе курорта «Газпром Поляна» отмечают нехватку персонала практически во всех сегментах. «Рост операционных затрат продолжается, при этом маржинальность бизнеса в лучшем случае сохраняется на прежнем уровне»,— сообщили в пресс-службе.

По словам Валерия Летенкова, в Крыму значимым фактором является сезонность, которая усиливает нагрузку на экономику объектов. «Персонал, коммунальные платежи и эксплуатация остаются практически на том же уровне даже при низкой загрузке»,— отмечает генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». На этом фоне сервисные апартаменты выглядят более устойчивыми по модели доходности. «Они быстрее окупаются за счет более гибкой экономики и распределения рисков»,— считает Валерий Летенков.

Высокое напряжение

Что касается структуры рынка, то здесь участники сходятся в одном — конкуренция в гостиничном сегменте юга России стала не просто высокой, а системной. По мнению Татьяны Забарьянской (Bridge Resort), это признак зрелости отрасли. Она обращает внимание на то, что спрос становится более волатильным, а глубина бронирования сокращается. При этом гастрономия, по ее словам, превращается в один из ключевых факторов выбора отеля, а не просто дополнение к проживанию.

Марта Штоль, в свою очередь, отмечает, что 2026 год для рынка выглядит сдержанно позитивным. Однако главный акцент смещается с загрузки на качество управления. По ее мнению, будут продолжать выигрывать те объекты, которые способны выстроить целостный опыт пребывания — от сервиса до атмосферы и дополнительных услуг, формируя у гостя ощущение законченного отдыха, а не просто размещения.

Как подчеркивают в пресс-службе курорта «Газпром Поляна», конкуренция усиливается на всех уровнях, но при этом меняется сама логика рынка. Фокус постепенно уходит от классической услуги проживания к комплексному туристическому опыту. Здесь же отмечают рост семейного и круглогодичного туризма, а также усиление роли персонализации — от индивидуальных предложений до гибких сервисных сценариев под разные категории гостей.

О сегменте пятизвездочных отелей Анна Домашенко говорит как о зоне «здоровой, но напряженной» конкуренции. С одной стороны, уровень сервиса остается стабильно высоким, с другой — усиливается давление издержек и необходимость удержания команд. По ее словам, главная задача сейчас — одновременно сохранить качество и персонал, при этом неизбежно пересматривая структуру затрат.

Схожие тенденции фиксируют и на Курорте Красная Поляна. Там отмечают, что высокая конкуренция уже стала постоянным фактором рынка, а ключевым преимуществом остается развитая инфраструктура. Отдельно подчеркивается роль апартаментов как формата, который позволяет гостям сохранять привычный уклад жизни в поездке, а также необходимость ускоренной цифровизации сервисов и процессов управления.

По словам Елены Литвиновой, на рынке Крыма заметно смещение спроса в сторону эмоционально насыщенных проектов. Растет интерес к форматам, сочетающим отдых с программами диагностики, восстановления и здорового долголетия. «Гости ищут не просто отпуск, а трансформацию — это повышает лояльность и средний чек»,— подчеркивает представитель «Мрии».

Андрей Шавловский обращает внимание на то, что внешняя конъюнктура также влияет на рынок: часть спроса перераспределяется из-за закрытия или ограничений зарубежных направлений. При этом он отмечает и обратный эффект — рост интереса к коротким поездкам и «небольшим радостям», которые становятся важной частью потребительского поведения. Вместе с тем он напоминает о рисках для отрасли, включая военно-политические, техногенные и климатические факторы, которые сохраняют свою актуальность.

Мария Удовик