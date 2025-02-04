Сезон с поправкой на мазут

Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты туристической отрасли считают, что случившееся 15 декабря 2024 года в Керченском проливе крушение танкеров «Волгонефть», в результате чего в Черное море вытекло около 2,4 тыс. т мазута, серьезно не скажется на предстоящем курортном сезоне на побережье Краснодарского края. На протяжении почти двух месяцев спасатели и волонтеры чистят берег в районе Анапы от нефтепродуктов. Обследование морского дна показало отсутствие фрагментов мазута. Туроператоры ждут окончательного вердикта Роспотребнадзора, который к началу мая должен объявить о санитарном состоянии воды, песка и воздуха, и готовы, начать активную продажу путевок к началу летнего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волонтеры на протяжении двух месяцев интенсивно убирают нефтепродукты с пляжей Анапы

Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ Волонтеры на протяжении двух месяцев интенсивно убирают нефтепродукты с пляжей Анапы

Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ

Эксперты туристической отрасли считают, что летний курортный сезон на черноморском побережье Краснодарского края, прежде всего в Анапе, в 2025 году пройдет без существенных потерь. Как рассказал «Ъ-Кубань» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, туристы взяли паузу, а текущее бронирование средств размещения в Анапе замедлилось в два раза, но, тем не менее, ежедневно тысячи людей покупают путевки на летний отдых.

«Нельзя говорить, что бронирование остановилось, оно осуществляется, просто в два раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Туристы ждут, что власти объявят об окончании режима ЧС, что ликвидация последствий аварии завершена. После этого Роспотребнадзор должен будет выехать на место и взять химический анализ воды, песка, воздуха и так далее, после чего туристы либо укрепятся в своем желании провести летний отдых в Анапе, либо же откажутся от поездки на курорт полностью. Это произойдет к 1 мая, не раньше»,— говорит господин Ромашкин.

Роспотребнадзор покажет

В мэрии Анапы считают, что преждевременно говорить о том, что курортный сезон на побережье, как об этом заявляет ряд СМИ, будет сорван. «В любом случае последнее слово за Роспотребнадзором, который выдаст заключение о пригодности пляжей курорта к принятию отдыхающих. Это происходит, как правило, в конце апреля—начале мая»,— говорят в администрации курорта.

Как писал «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу национального туроператора «Алеан», после разлива мазута число раннего бронирования летних путевок в Анапу сократилось на 40%. В администрации Анапы подтверждают случаи отмены ранних броней, но не считают этот факт показательным. «Да, кто-то под влиянием общего негативного фона вокруг ситуации на курорте отказывается от летнего отдыха в Анапе, но в то же время ежедневно осуществляются новые брони, поэтому преждевременно говорить, какое количество гостей летом этого года посетит наше побережье»,— резюмировали в мэрии.

Эксперты уверены, что, если пляжи Анапы будут открыты к летнему турсезону, отельеры курорта вынуждены будут снизить цены на средства размещения, чтобы обеспечить их 100-процентную заполняемость. В то же время, отели Анапы могут иметь более выигрышное положение в связи с тем, что уже сегодня отмечается рост на средства размещения в других курортных городах Краснодарского края, в частности, в Сочи.

По мнению Сергея Ромашкина, сейчас еще длинный горизонт для принятия решений, а туристов никто не заставлял и не заставляет покупать туры в Анапу в январе-феврале. «Это, скорее, аномалия, когда летний отдых в Анапе бронируют в зимние месяцы. Это только второй год так. Раньше продажи Анапы начинались не раньше 20 марта. В прошлом году впервые продажи активно шли в январе-феврале, и в этом году они могли бы быть активными, если бы не произошедшее. Но и 20 марта еще не поздно, и даже 1 мая еще не поздно бронировать Анапу, потому что сезон там начинается после 10–15 мая»,— говорит эксперт АТОР.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что анапские пляжи планируют полностью восстановить к следующему летнему сезону. По его словам, окончательную площадь, которую придется восстанавливать, можно будет назвать после того как прекратятся выбросы мазута и нефтепродукты будут убраны с побережья. Однако, по предварительным данным, она составит около 280 га. Для восстановления понадобится порядка 840 куб. м чистого песка, что почти в четыре раза больше, чем его было вывезено, но власти ставят задачу сделать пляжи лучше, чем они были.

По словам Александра Козлова, новый песок будут забирать с месторождения кварцевого песка около Анапы. Песок, который сейчас проходит очистку, будет востребован в других отраслях. Министр сообщил, что краевые власти уже приступают к разработке проектной документации на поэтапное восстановление побережья, которая будет предусматривать также инженерную защиту пляжей. Проектно-сметная документация должна быть подготовлена к осени, к работам планируют приступить в четвертом квартале текущего года, а завершить ее — в мае следующего, до начала летнего курортного сезона.

Геленджик и Новороссийск вне опасности

Глава Геленджика Алексей Богодистов заявил в своем Telegram-канале, что с начала года курорт уже посетили 62,3 тыс. человек. Уже сейчас власти фиксируют увеличение турпотока на 8% по сравнению с прошлым годом. «По данным служб бронирования санаторно-курортных и крупных гостиничных предприятий процент бронирования номерного фонда на февраль находится на уровне 40,2%, в марте — 45%»,— пишет господин Богодистов.

В администрации Новороссийска «Ъ-Кубань» рассказали, что ситуация с экологической катастрофой в Черном море, безусловно, вызывает обеспокоенность и скорректировала планы турбизнеса по всему побережью Черного моря на этот сезон. Однако, по словам представителей мэрии, на данный момент предпринимаются все необходимые меры по очистке акватории и пляжей, что позволяет сдержанно оптимистично смотреть на предстоящий курортный сезон.

«В Новороссийске факты выбросов мазута не регистрировались. Морское течение идет от Сочи в сторону Керченского пролива, а обратное течение доходит лишь до Большого Утриша. Мы внимательно отслеживаем ситуацию — осуществляем регулярный мониторинг наших пляжных территорий и прибрежной полосы. Исходя из анализа (мониторинга бронирований), проведенного в отношении ключевых предприятий туристской отрасли города, можно сделать вывод, что предстоящий курортный сезон в Новороссийске состоится»,— говорят в администрации города-героя.

В мэрии Новороссийска ожидают, что в 2025 году город, если экологическая ситуация будет стабилизирована, может привлечь до 1,7 млн туристов. В 2024 году Новороссийск посетило 1,55 млн туристов.

«На майские праздники можно ожидать рост числа гостей на 10-15% по сравнению с предыдущими годами. Это при условии благоприятной погоды и активной рекламной кампании. Летний сезон также может показать положительную динамику, но в меньших масштабах — рост на 5-10%. За летний период 2024 года Новороссийск принял порядка 568 тыс. человек. Но в этом году часть туристов может перестраховаться и выбрать альтернативные направления из-за опасений, связанных с экологией. В целом, Новороссийск остается привлекательным “курортом” благодаря климату, транспортной доступности и разнообразию видов туризма. У нас почти 690 км разнообразных туристических маршрутов. Сейчас в городе порядка 200 средств размещения всех категорий “звездности”, а номерной фонд составляет более 5 тыс. единиц. Прибывающие к нам туристы находят здесь отдых на любой вкус и бюджет»,— отметила начальник управления курортов и туризма Новороссийска Лариса Григорьян.

Не хватает позитива

Председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов констатирует, что и в Анапе зимний сезон прошел достаточно активно. По его словам, только курорты сети Miracleon приняли с начала года порядка 15 тыс. туристов.

«Поток негативной информации вокруг Анапы фактически безоснователен. Это, в частности, показал зимний сезон, когда на курорте отдохнули тысячи людей. Многие из них, судя по отзывам, возмущены негативом, который генерируется средствами массовой информации. Туристы выкладывают видео, фото, которые подтверждают, что на большинстве пляжей Анапы чисто и нет никакого мазута. Я думаю, что пройдет еще пара штормов, все, что выбросит на берег, быстро уберут. Все остальное осядет на дне, заилится, и микробы это со временем естественным путем ликвидируют»,— говорит господин Богданов.

По сообщению краевого оперативного штаба, в минувшие выходные мониторинговая группа «Кубань-СПАС» обследовала дно в акватории около Бугазской косы на удалении до 200 метров от берега. «Всего обследовали участок общей площадью более 10 тыс. кв. м. Фрагментов мазута на дне и нефтепродуктов в толще воды не обнаружили»,— говорится в сообщении.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин считает, что в конце марта власти объявят, что ЧС ликвидирована, Роспотребнадзор заявит, что вода и воздух чистые, и туристы поедут на отдых. Если этого не случится, то, по его мнению, у Анапы будут потери, однако курорт в любом случае не будет пустовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отрасли уверены, что курортный сезон 2025 года в Анапе состоится

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Эксперты отрасли уверены, что курортный сезон 2025 года в Анапе состоится

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Дело в том, что значительная часть туристов и не планирует купаться в море. В обычные годы процентов 25 отдыхающих в Анапе отдыхает возле бассейнов. Им кажется, что в бассейнах чище вода, кроме того, детям не угрожает опасность, когда они купаются в детских бассейнах и за ними наблюдают спасатели. Оценить число отелей, которые предлагают такой замкнутый отдых на своей территории, сложно, но, я думаю, это порядка 30–40% от всего числа отелей на курорте. Им есть что предложить туристам, помимо моря»,— говорит господин Ромашкин.

Дмитрий Богданов признает, что ситуация на курорте очень серьезная, что подтверждается вниманием к ней на уровне президента, а также выделением на ликвидацию последствий аварии огромных денег. «Я уверен, что в ближайшие два месяца информационный фон изменится. Уже сейчас люди могут спокойно приезжать и отдыхать в Анапе — проблем никаких нет. А высокий сезон всегда начинался на курорте числа 10–12 июня, в этом году, я уверен, он так и начнется»,— говорит эксперт.

Сергей Ромашкин также полагает, что за два-три месяца возможно ликвидировать последствия аварии и возобновить продажи туров в Анапу во второй половине апреля.

Отелям рекомендовали снизить цены

На фоне большого числа негативных новостей вокруг предстоящего летнего сезона в Анапе ассоциация отельеров АМОС порекомендовала отельерам курорта «придерживаться более разумной ценовой политики» на бронирование средств размещения, которое осуществляется сейчас. Эксперты отрасли, в частности, предложили распространить какие-то скидки на номера, а процентов 15–20 номерного фонда — продать туристам по более комфортным ценам.

«Это позволит отелям оптимально подготовиться к сезону, выплатить зарплаты персоналу, обеспечить себя оборотными средствами. Также мы рекомендуем отельерам объединяться и проводить совместные маркетинговые мероприятия, размещать блогеров и журналистов, чтобы они своими глазами видели ситуацию и не искажали действительность. Кроме того, следовало бы более активно проводить презентации в других регионах. К примеру, я недавно в Екатеринбурге рассказывал, в том числе, про преимущества Анапы, что вызвало колоссальный интерес со стороны представителей туристической отрасли и просто туристов. Хочется пожелать СМИ публиковать не только негатив, которого, к сожалению, достаточно, но и писать о том хорошем, что есть на курорте, а хорошего там немало»,— говорит Дмитрий Богданов.

Как отмечает вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян, отельеры Анапы в итоге все же проиграют от экологической катастрофы на побережье. Однако, по его словам, отельеры Туапсинского района, Геленджика и Сочи, наоборот, выиграют от этого. Однако, отмечает эксперт, если есть иллюзия, что курортный сезон в Анапе провалится и отели будут пустовать, это заблуждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению отельеров, в летний сезон Анапа примет не меньше 2—2,5 млн туристов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По мнению отельеров, в летний сезон Анапа примет не меньше 2—2,5 млн туристов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В прошлом году курорт принял, по разным подсчетам, 4–4,5 млн туристов, в этом году, по моим прогнозам, Анапа примет 2–2,5 млн отдыхающих. Еще 2–2,5 млн туристов вместо Анапы поедут отдыхать на другие территории Краснодарского края, поэтому для регионального бюджета не изменится ровным счетом ничего — количество отдыхающих в крае не поменяется. Возможно, какой-то процент туристов уедет в Крым. Наверное, в этом году 20 млн туристов в Краснодарском крае не будет, но будет 19 млн, что тоже весомо»,— говорит господин Мкртчян.

От отмечает, что у отельеров Анапы 2024 год был лучшим за последние пять лет, поэтому у них остаточно хороший запас прочности. «Смею развеять иллюзию, что кто-то в этом году из отельеров разорится. Да, отели Анапы будут недозагружены, но кто им мешает снизить цены, и загрузка тут же поднимется. Давайте будем откровенны, мы говорим об опасности срыва курортного сезона, об экологической катастрофе, прогнозируем масштабы бедствия для природы и экономики, а анапские отельеры при этом еще даже не начали снижать цены»,— говорит эксперт.

По словам Алексана Мкртчяна, отели Анапы сегодня стоят столько же, сколько отели Сочи, где на побережье все хорошо. Эксперт считает, что средства размещения в Анапе должны стоить, как минимум, на 25–30% дешевле, чем в олимпийской столице. «По моим данным, решение о ценовой политике отельеры Анапы отложили на конец марта, когда они оценят, справятся ли волонтеры и МЧС с очисткой побережья»,— резюмирует вице-президент АТА.

Дмитрий Михеенко