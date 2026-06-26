«Туристы будут искать альтернативу Крыму в Краснодарском крае и Кавминводах»

С 21 июня в Крыму действуют ограничения на продажу топлива для физических и юридических лиц — бензин отпускается только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность региона. На фоне логистических сложностей и неопределенности число новых бронирований отелей на полуострове, по данным участников рынка, сократилось на 25–50%. О том, куда могут отправиться туристы, планировавшие летний отдых в Крыму, и какие направления способны стать альтернативой морскому отдыху, «Ъ-Кубань» рассказал директор Международного центра устойчивого развития туризма РУДН, эксперт РАН, доктор экономических наук Христофор Константиниди.

Христофор Константиниди

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«Безусловно, определенное перераспределение туристического потока произойдет. Крым — это, прежде всего, морской, пляжный и санаторно-курортный отдых, поэтому туристы будут искать альтернативы в регионах, способных принять такой поток. В первую очередь это Краснодарский край, — Анапа, где есть качественная инфраструктура для семейного и детского отдыха, санатории, пансионаты и современные гостиничные комплексы формата "все включено". Кроме того, серьезной альтернативой становятся Кавказские Минеральные Воды. Это устойчивое круглогодичное направление с более чем столетним опытом санаторно-курортного лечения, развитой инфраструктурой и возможностями для отдыха с детьми.

Сегодня по прежнему 50% туристов рассматривает летний отпуск, прежде всего, как поездку к морю. Но все больше наших граждан хотят совместить отдых с оздоровлением или активным туризмом.

Поэтому часть потока будет перераспределяться именно в сторону санаторно-курортных направлений. Кавказские Минеральные Воды фактически становятся полноценной альтернативой традиционному морскому отдыху.

Здесь более ста минеральных источников, лечебные грязи, климатические факторы для оздоровления и уже сформированная система отдыха с медицинскими и восстановительными программами. Напомню, что Кисловодск — это один из самых солнечных городов в России (300 солнечных дней в году). Многие туристы размещаются не только в санаториях, но и в гостиницах или апартаментах, приобретая курсовки на лечение отдельно.

Кроме оздоровления туристы все чаще выбирают активные форматы отдыха. В регионах Северного Кавказа и Ставропольского края, в частности, активно развиваются пешие маршруты, джипинг, рафтинг, конные прогулки, воздухоплавание, например — парапланеризм. Такие форматы становятся востребованной альтернативой классическому пляжному отдыху.

Интерес к этим направлениям начал расти еще после 2022 года, когда была закрыта большая часть аэропортов юга России. Тогда заметно увеличился поток туристов в Минеральные Воды, которые стали крупным транспортным хабом и донором туристов для всего Северного Кавказа. Регион смог адаптироваться к росту турпотока и сегодня обладает всей необходимой инфраструктурой для дальнейшего увеличения числа отдыхающих.

Если говорить о масштабах возможного перераспределения, то для туристической инфраструктуры юга России такой объем не является критическим.

Курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод способны принять дополнительный поток отдыхающих, поскольку располагают внушительным номерным фондом разных категорий — от санаториев и гостиниц высокого уровня до более бюджетных вариантов размещения. Кроме того, работает транспортная инфраструктура, включая автомобильные маршруты и действующие аэропорты.

Полностью заменить морской отдых другие направления, конечно, не смогут, поскольку для многих россиян летний отпуск по-прежнему связан именно с Черным морем. Тем не менее, в текущих условиях спрос на оздоровительный и активный туризм будет расти, а часть туристов переориентируется на альтернативные форматы отдыха».