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Деньги в звезды

Главные инвестпроекты в туристической сфере Кубани

Общий инвестпортфель в туристической сфере Краснодарского края достигает 3,1 трлн руб. В настоящее время в регионе строят более 60 отелей на сумму 740 млрд руб., а к началу тридцатых годов на Кубани появятся новые круглогодичные курорты. О самых крупных проектах в санаторно-курортной сфере — в обзоре «G».

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в настоящее время сопровождает 65 инвестсоглашений общим объемом около 740 млрд руб. По данным ведомства, 16 из них на сумму 192,3 млрд руб. заключили в рамках Петербургского международного экономического форума 2024 года. Реализация этих проектов позволит создать в регионе современные туристические объекты, обеспечит появление 30 тыс. новых рабочих мест и увеличит номерной фонд на 50 тыс. единиц. Уже в 2025 году планируют ввести в эксплуатацию пятизвездочный отель в Геленджике, первую очередь комплекса отелей в поселке Веселовка, санаторный комплекс «Фиолето 2» в Анапе и др.

В целях развития туристских территорий в феврале 2022 года между администрацией Краснодарского края и АО «Корпорация Туризм.РФ» заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этих территорий будут реализованы проекты «Всероссийский пляжный семейный курорт "Новая Анапа"» и «Круглогодичный туристско-рекреационный комплекс "Турьев Хутор"»

Фото: туризм.рф

Курорт «Новая Анапа»

  • Место: Анапа
  • Общая площадь: 900 га
  • Номерной фонд: 15,3 тыс.
  • Турпоток: 2,8 млн человек в год
  • Объем инвестиций: 472,6 млрд руб.
  • Число новых рабочих мест: 22 тыс.
  • Срок реализации: 2022–2034 годы

«Мастер-план курорта одобрен, для бизнеса подготовлены инвестиционные лоты. Совместно с Краснодарским краем готовим необходимую документацию, относящуюся к планированию территории. Начало строительства запланировано на 2026 год, ввод в эксплуатацию объектов первой очереди намечен на 2031 год»,— прокомментировали в Корпорации «Туризм. РФ».

Министерство курортов региона сообщает, что ключевой особенностью проекта «Новая Анапа» станет его направленность на всесезонный комфортный отдых для семей. «В рамках инициативы запланировано формирование современной безопасной среды с многочисленными рекреационными зонами, помещениями, скверами и парками. Проект превратится в центр спортивных, деловых и событийных мероприятий. На территории комплекса помимо гостиничной инфраструктуры появятся центр парусного спорта, конгресс-площадка для выставок и общественных мероприятий, а также фестивальная зона»,— рассказали в ведомстве.

Фото: Туризм.рф

Курорт «Турьев Хутор»

  • Место: Сочи
  • Общая площадь: 45,3 га
  • Номерной фонд: 700 номеров
  • Турпоток: 600 тыс. человек в год
  • Объем инвестиций: 69,5 млрд руб.
  • Число новых рабочих мест: 1 тыс.
  • Срок реализации: 2024–2030 годы

В Корпорации «Туризм. РФ» отмечают, что мастер-план проекта курорта «Турьев Хутор» готов, разработаны инвестиционные лоты для партнеров. Новый курорт станет логическим продолжением постолимпийского развития курорта «Роза Хутор». Уникальность комплекса заключается в его расположении вблизи источников целебной минеральной воды, известных среди местных жителей как «Царский нарзан». В рамках проекта планируется обустроить бюветы для удобного доступа к минеральной воде. «Турьев Хутор» будет функционировать круглый год, предлагая посетителям горнолыжные трассы общей протяженностью до 60 км с перепадом высот 1360 м. Инфраструктура комплекса включит семь канатных дорог длиной 10 км и необходимые туристические сервисы.

Объект призван расширить возможности горного кластера Сочи и Краснодарского края, удовлетворяя растущий спрос на внутренний туризм. Помимо горнолыжного отдыха, комплекс сделает акцент на бальнеологии и природном туризме, что обеспечит отсутствие сезонности и стабильную заполняемость в течение всего года.

Крупные проекты по строительству отелей

Пансионат «Кристалл»

Сочи, категория «4 звезды»

  • Инвестор: АО «Пансионат "Кристалл"»

  • Объем инвестиций: 14,5 млрд руб.

  • Количество номеров: 349

  • Срок реализации: 2022–2025 годы

  • Количество рабочих мест: 290

Гостиничный комплекс Double Tree by Hilton Sochi Krasnaya Polyana

Сочи, категория «4 звезды»

  • Инвестор: ООО «СЗ "МегаСтрой"»

  • Объем инвестиций: 6 млрд руб.

  • Количество номеров: 832

  • Срок реализации: 2022–2025 годы

  • Количество рабочих мест: 209

«ГТК Гранд Карат Сочи. Корпус 2»

Сочи, категория «без звезд»

  • Инвестор: ООО «Юг-Новый Век»

  • Объем инвестиций: 750 млн руб.

  • Срок реализации: 2023–2025

  • Количество рабочих мест: 37

Комплекс отелей

пос. Веселовка, категория «4 звезды»

  • Инвестор: ООО «Янтарь»

  • Объем инвестиций: 5,3 млрд руб.

  • Срок реализации: 2019–2028 годы

  • Количество номеров: 911

  • Количество рабочих мест: 197

Гостиничный комплекс

Анапа, категория «5 звезд»

  • Инвестор: ООО «Отель Менеджмент»

  • Объем инвестиций: 1,5 млрд руб.

  • Количество номеров: 186

  • Срок реализации: 2021–2025 годы

  • Количество рабочих мест: 150

Отель Alean Family Olivia Premium Resort & Spa

  • Инвестор: ООО «Арбат Отель Менеджмент»

  • Объем инвестиций: 13,5 млрд руб.

  • Количество номеров: 716

  • Количество рабочих мест: 716

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Фото: Туризм.рф

Туркластер «Абрау-Дюрсо»

  • Место: село Абрау-Дюрсо, Новороссийск
  • Общая площадь: 38 га
  • Номерной фонд: 704 номера
  • Турпоток: более 1 млн человек в год
  • Объем инвестиций: 23 млрд руб.
  • Число новых рабочих мест: 2,6 тыс.
  • Срок реализации: 2023–2030 годы

Мастер-план комплексного развития туристической территории разработан, сообщили в Корпорации «Туризм. РФ»: «К 2030 году здесь планируется построить гостиницы категорий четыре и пять "звезд", рестораны, досугово-развлекательные комплексы и торгово-туристические объекты. Четыре объекта гостиничной, досугово-развлекательной инфраструктуры уже введены в эксплуатацию. Еще по двум объектам продолжаются предпроектные работы, подготовка соглашений с инвесторами».

Тат Гаспарян

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