Деньги в звезды

Общий инвестпортфель в туристической сфере Краснодарского края достигает 3,1 трлн руб. В настоящее время в регионе строят более 60 отелей на сумму 740 млрд руб., а к началу тридцатых годов на Кубани появятся новые круглогодичные курорты. О самых крупных проектах в санаторно-курортной сфере — в обзоре «G».

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в настоящее время сопровождает 65 инвестсоглашений общим объемом около 740 млрд руб. По данным ведомства, 16 из них на сумму 192,3 млрд руб. заключили в рамках Петербургского международного экономического форума 2024 года. Реализация этих проектов позволит создать в регионе современные туристические объекты, обеспечит появление 30 тыс. новых рабочих мест и увеличит номерной фонд на 50 тыс. единиц. Уже в 2025 году планируют ввести в эксплуатацию пятизвездочный отель в Геленджике, первую очередь комплекса отелей в поселке Веселовка, санаторный комплекс «Фиолето 2» в Анапе и др.

В целях развития туристских территорий в феврале 2022 года между администрацией Краснодарского края и АО «Корпорация Туризм.РФ» заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этих территорий будут реализованы проекты «Всероссийский пляжный семейный курорт "Новая Анапа"» и «Круглогодичный туристско-рекреационный комплекс "Турьев Хутор"»

Сергей Буторин, руководитель проекта «Парки России», член Общественной палаты РФ «Краснодарский край — один из немногих регионов России, где туризм становится не только отраслью, но и полноценным инструментом пространственного развития. Три масштабных проекта — «"Новая Анапа"», туристический кластер «"Абрау-Дюрсо"» и горнолыжный комплекс «"Турьев Хутор"» — задают новую динамику. Их объединяет не только общий масштаб инвестиций, но и попытка выстроить связанную, устойчивую региональную модель.

Каждый проект усиливает целое. «"Новая Анапа"» отвечает на вызов инфраструктурного дефицита черноморского побережья, «"Абрау-Дюрсо"» формирует уникальное направление винного и гастрономического туризма, «"Турьев Хутор"» делает ставку на круглогодичный спрос и спортивную специализацию. Вместе они не просто диверсифицируют туристическое предложение, но и создают предпосылки для комплексного роста: новые рабочие места, оживление малых городов, мультипликативный эффект на строительство, транспорт, сельское хозяйство.

В каждый проект заложено расширение инфраструктуры — от дорожной сети и инженерных коммуникаций до социальных объектов. Это означает, что меняется не только туристическая логистика, но и среда проживания. Появляются новые школы, благоустроенные пространства, медицинские учреждения. Все это делает проекты значимыми не только с экономической, но и с социальной точки зрения.

Отдельного внимания заслуживает территориальная логика. Горные маршруты и морское побережье, винный кластер и семейные курорты — не конкурируют, а дополняют друг друга. За счет этого удается размыть границы сезонности, перераспределить потоки и, главное, вовлечь разные слои местного населения в процессы занятости и предпринимательства».

Фото: туризм.рф

Курорт «Новая Анапа»

Место: Анапа

Общая площадь: 900 га

Номерной фонд: 15,3 тыс.

Турпоток: 2,8 млн человек в год

Объем инвестиций: 472,6 млрд руб.

Число новых рабочих мест: 22 тыс.

Срок реализации: 2022–2034 годы

«Мастер-план курорта одобрен, для бизнеса подготовлены инвестиционные лоты. Совместно с Краснодарским краем готовим необходимую документацию, относящуюся к планированию территории. Начало строительства запланировано на 2026 год, ввод в эксплуатацию объектов первой очереди намечен на 2031 год»,— прокомментировали в Корпорации «Туризм. РФ».

Министерство курортов региона сообщает, что ключевой особенностью проекта «Новая Анапа» станет его направленность на всесезонный комфортный отдых для семей. «В рамках инициативы запланировано формирование современной безопасной среды с многочисленными рекреационными зонами, помещениями, скверами и парками. Проект превратится в центр спортивных, деловых и событийных мероприятий. На территории комплекса помимо гостиничной инфраструктуры появятся центр парусного спорта, конгресс-площадка для выставок и общественных мероприятий, а также фестивальная зона»,— рассказали в ведомстве.

Михаил Зарицкий, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края «В 2025 году номерной фонд увеличится на 1,2 тыс. номеров, что превышает значение 2024 года в три раза. Здесь идет речь только об инвестпроектах. Среди лидеров по количеству реализуемых на данный момент инвестиционных проектов — Сочи, Анапа и Туапсинский район. Краснодарский край располагает уникальными климатическими условиями, что делает инвестиции в курортный комплекс края выгодными, и их объем растет ежегодно. За десять лет реализовано 25 инвестиционных проектов на общую сумму 20,7 млрд руб.»

Фото: Туризм.рф

Курорт «Турьев Хутор»

Место: Сочи

Общая площадь: 45,3 га

Номерной фонд: 700 номеров

Турпоток: 600 тыс. человек в год

Объем инвестиций: 69,5 млрд руб.

Число новых рабочих мест: 1 тыс.

Срок реализации: 2024–2030 годы

В Корпорации «Туризм. РФ» отмечают, что мастер-план проекта курорта «Турьев Хутор» готов, разработаны инвестиционные лоты для партнеров. Новый курорт станет логическим продолжением постолимпийского развития курорта «Роза Хутор». Уникальность комплекса заключается в его расположении вблизи источников целебной минеральной воды, известных среди местных жителей как «Царский нарзан». В рамках проекта планируется обустроить бюветы для удобного доступа к минеральной воде. «Турьев Хутор» будет функционировать круглый год, предлагая посетителям горнолыжные трассы общей протяженностью до 60 км с перепадом высот 1360 м. Инфраструктура комплекса включит семь канатных дорог длиной 10 км и необходимые туристические сервисы.

Объект призван расширить возможности горного кластера Сочи и Краснодарского края, удовлетворяя растущий спрос на внутренний туризм. Помимо горнолыжного отдыха, комплекс сделает акцент на бальнеологии и природном туризме, что обеспечит отсутствие сезонности и стабильную заполняемость в течение всего года.

Крупные проекты по строительству отелей Пансионат «Кристалл» Сочи, категория «4 звезды» Инвестор: АО «Пансионат "Кристалл"»

Объем инвестиций: 14,5 млрд руб.

Количество номеров: 349

Срок реализации: 2022–2025 годы

Количество рабочих мест: 290 Гостиничный комплекс Double Tree by Hilton Sochi Krasnaya Polyana Сочи, категория «4 звезды» Инвестор: ООО «СЗ "МегаСтрой"»

Объем инвестиций: 6 млрд руб.

Количество номеров: 832

Срок реализации: 2022–2025 годы

Количество рабочих мест: 209 «ГТК Гранд Карат Сочи. Корпус 2» Сочи, категория «без звезд» Инвестор: ООО «Юг-Новый Век»

Объем инвестиций: 750 млн руб.

Срок реализации: 2023–2025

Количество рабочих мест: 37 Комплекс отелей пос. Веселовка, категория «4 звезды» Инвестор: ООО «Янтарь»

Объем инвестиций: 5,3 млрд руб.

Срок реализации: 2019–2028 годы

Количество номеров: 911

Количество рабочих мест: 197 Гостиничный комплекс Анапа, категория «5 звезд» Инвестор: ООО «Отель Менеджмент»

Объем инвестиций: 1,5 млрд руб.

Количество номеров: 186

Срок реализации: 2021–2025 годы

Количество рабочих мест: 150 Отель Alean Family Olivia Premium Resort & Spa Инвестор: ООО «Арбат Отель Менеджмент»

Объем инвестиций: 13,5 млрд руб.

Количество номеров: 716

Количество рабочих мест: 716 Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Фото: Туризм.рф

Туркластер «Абрау-Дюрсо»

Место: село Абрау-Дюрсо, Новороссийск

Общая площадь: 38 га

Номерной фонд: 704 номера

Турпоток: более 1 млн человек в год

Объем инвестиций: 23 млрд руб.

Число новых рабочих мест: 2,6 тыс.

Срок реализации: 2023–2030 годы

Мастер-план комплексного развития туристической территории разработан, сообщили в Корпорации «Туризм. РФ»: «К 2030 году здесь планируется построить гостиницы категорий четыре и пять "звезд", рестораны, досугово-развлекательные комплексы и торгово-туристические объекты. Четыре объекта гостиничной, досугово-развлекательной инфраструктуры уже введены в эксплуатацию. Еще по двум объектам продолжаются предпроектные работы, подготовка соглашений с инвесторами».

Тат Гаспарян