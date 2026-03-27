«Ставим себе по турпотоку задачу-максимум»

В 2026 году минкурортов Краснодарс­кого края сопровождает более 60 инвестпроектов на сумму 816 млрд руб. Как изменится индустрия гостеприимства после их реализации, а также почему у туристов растет интерес к горнолыжному отдыху, а у инвесторов — к термальным курортам, в интервью Guide рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев

Guide: Завершается зимний сезон 2025/2026 года. Уже известно, сколько гостей принял Краснодарский край за это время?

Василий Воробьев: Зимний курортный сезон в Краснодаром крае длится с начала декабря до конца марта — климат в горнолыжном кластере позволяет комфортно кататься, как правило, весь первый весенний месяц. Поэтому подводить окончательные итоги пока рано. Но промежуточные результаты уже есть, и они позитивные.

С 1 декабря по 1 марта край посетили 2,4 млн туристов — это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Важно, что растет популярность не только горных курортов. Люди все чаще выбирают термальные источники, санатории с подогреваемыми бассейнами, отели с системой «все включено», посещение «зимних пляжей». По итогам сезона мы прогнозируем выйти на цифру порядка 3 млн туристов.

G: В чем особенность этого сезона? Какие места были наиболее популярны?

В. В.: Особенностью зимнего сезона в этом году стали небывалые для нашего региона снегопады. Причем не только в горнолыжном кластере, где снег является неотъемлемой частью туризма в принципе. Это, с одной стороны, способствовало росту интереса туристов, а с другой — создавало некоторые сложности с логистикой. Но наши курорты успешно с ними справлялись.

Большой популярностью у туристов по традиции пользовались Сочи, Геленджик, Новороссийск, Краснодар, Горячий Ключ, Мостовский, Лабинский районы. Зимой наиболее востребованы отели категории уровня «4 и 5 звезд», а также санатории и пансионаты с лечением и термальные комплексы.

G: Можно ли говорить о росте интереса отдыхающих к горному туризму на Кубани в холодное время года?

В. В.: Да, в последнее время наблюдается рост интереса туристов к активному отдыху в горах Краснодарского края именно зимой и весной. Это связано с несколькими факторами. Прежде всего с развитием инфраструктуры. За последние годы она значительно улучшилась. Появились новые подъемники, трассы различного уровня сложности, современные отели и развлекательные комплексы. Сегодня у нас три современных горнолыжных курорта: «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна». Для туристов доступно 126 трасс протяженностью 170 км — это первое место в стране, а также 65 современных подъемников.

Большое значение также имеет популяризация активного образа жизни: все больше россиян предпочитают активный зимний отдых пассивному лежанию на пляже. Горнолыжный спорт становится массовым увлечением среди молодежи и семей с детьми.

Транспортная доступность — также немаловажный фактор. Удобные железнодорожные маршруты и авиаперевозчики делают путешествие доступным практически каждому туристу из разных регионов России.

Ну и, конечно, сами по себе благоприятные климатические условия. Мягкий климат черноморского побережья позволяет сочетать зимние виды спорта с морскими прогулками и экскурсиями по историческим местам.

Гармоничное сочетание указанных факторов создает благоприятные условия для увеличения числа туристов, предпочитающих отдыхать в горах Краснодарского края даже в холодное время года.

G: Сколько средств размещения принимали туристов зимой и как изменилось количество всесезонных объектов на Кубани за последние годы? Насколько они были загружены?

В. В.: Всего зимой для гостей открыто более 2 тыс. объектов на 220 тыс. мест. О средней загрузке по итогам сезона будем говорить после его завершения. Сейчас могу привести данные по итогам новогодних праздников. С 31 декабря по 11 января средняя заполняемость средств размещения черноморского побережья составила 69%, азовского — 16%, степной зоны и предгорий — 61%. При этом самым востребованным направлением стал по традиции горнолыжный кластер Сочи — его загрузка составила около 75%.

G: Насколько зимой популярны кубанские санатории и что меняется в этой сфере в последние годы?

В. В.: Зима — прекрасное время для оздоровления. Во-первых, нет изнуряющей летней жары, и многие процедуры переносятся гораздо комфортнее и эффективнее. Во-вторых, это возможность сэкономить: в низкий сезон санатории предлагают привлекательные скидки. Здесь стоит отдельно сказать о нашей краевой программе «Южная здравница», которая работает с 2017 года. Она как раз нацелена на то, чтобы сделать отдых и лечение доступнее для жителей не только Кубани, но и всей страны. Участвующие в программе здравницы предлагают скидки от 5 до 40% на комплексные туры продолжительностью от трех дней до трех недель.

Что касается цифр, санаторно-курортный комплекс региона сегодня — это более 200 санаторно-курортных организаций вместимостью более 116 тыс. отдыхающих. В 2025 году в них оздоровились порядка 1,7 млн человек. В том числе круглогодично работает порядка 140 санаториев. В зимний период их средняя загрузка держится на уровне 60–65%, а в Сочи превышает 70%.

G: Эксперты прогнозируют рост инвестиций в термальные курорты Краснодарского края. Как развивается это направление туризма?

В. В.: Действительно, очень популярное направление для отдыха зимой — термальные комплексы. Это настоящее чудо природы, когда горячая термальная вода выходит прямо из-под земли. На территории Краснодарского края известно более 50 источников термальных вод. Они сосредоточены на территории предгорной зоны края, где расположено порядка 25 объектов, использующих термальные воды. Это и небольшие базы отдыха, и крупные термальные комплексы со спа-центрами, бальнеологическими услугами и размещением в номерах высокозвездной категории. Термальные комплексы находятся в Апшеронском, Мостовском районах. Также термальные бассейны можно найти в Лабинском, Белореченском и Отрадненском районах, Горячем Ключе.

Привлекает это направление и инвесторов. Так, в рамках Петербургского международного экономического форума в 2025 году было заключено два соглашения по реализации инвестиционных проектов. Это строительство пятизвездочного гостинично-оздоровительного комплекса в селе Безымянное в Горячем Ключе и термального комплекса «Термопарк» в Мостовском районе.

G: Мы приближаемся к высокому сезону. Как регион к этому готовится? Какие задачи первостепенны?

В. В.: Первостепенными всегда являются вопросы безопасности и комфорта. Ежегодно перед началом летнего курортного сезона разрабатывается региональный комплексный план, который включает 15 блоков, охватывающих весь спектр вопросов подготовки. В план вносятся предложения от федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также правоохранительных органов.

Пользователи пляжных территорий уже приступили к работе по обновлению схем размещения объектов инфраструктуры на пляжах. Проводятся комплексные мероприятия по подготовке береговой пляжной полосы к сезону.

С конца марта они начнут взаимодействие с Роспотребнадзором в части получения санитарно-эпидемиологических заключений, проведения экспертизы грунта и воды на соответствие нормативам. Пользователи проведут работу с Центром ГИМС МЧС России, чтобы задекларировать свои пляжные территории. Спасатели пройдут профессиональное обучение. Подробно рассматриваются вопросы подготовки летней оздоровительной кампании.

Также отмечу, что мы находимся в активной фазе проекта по разработке, согласованию и внедрению концептуальных решений для пляжных территорий Краснодарского края. Работа ведется совместно с краевым департаментом архитектуры и градостроительства. Предложения подготовлены с учетом территориальных особенностей курортных зон, но в едином стиле, подчеркивающем природную красоту курортов Краснодарского края.

Перед началом летнего курортного сезона обязательно выедем на места и проведем оценку уровня готовности пользователей к летнему сезону 2026 года на ключевых курортных территориях. Все это делается для того, чтобы отдых наших гостей был безопасным.

G: Сколько средств размещения будут принимать гостей в высокий сезон и появятся ли в этом году новые объекты?

В. В.: В пик прошлого сезона, в августе, у нас работало 10,2 тыс. объектов размещения на полмиллиона мест. Средняя заполняемость составила почти 80%. Но это не предел. Для сравнения: годом ранее объектов было почти 11 тыс., мест — 630 тыс., а заполняемость доходила до 95%. Снижение показателей связано с временной приостановкой приема гостей некоторыми средствами размещения в Анапе.

Так что запас прочности у нас есть. При этом мы не стоим на месте: ежегодно открываются десятки новых отелей. Это и современные санатории, и отели-«пятерки», и демократичные гостевые дома, и модные глэмпинги. Выбор у гостей огромный — на любой вкус и бюджет.

В этом году планируется ввод в эксплуатацию семи инвестиционных проектов с объемом инвестиций порядка 77 млрд руб. и номерным фондом более 3 тыс. номеров. Это в том числе санаторий «Волна» категории «4 звезды» в Сочи, Double Tree by Hilton в Красной Поляне, премиальные комплексы в Анапе — Dusit Thani Resort & SPA и «Фиолето 3». А по данным муниципалитетов, в 2026 году планируется открыть еще более 40 новых средств размещения.

В 2026 году введут в эксплуатацию санаторий «Волна» в Сочи, Double Tree by Hilton в Красной Поляне, премиальные комплексы в Анапе — Dusit Thani Resort & SPA и «Фиолето 3»

G: В прошлом году на Кубани приступили к реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Расскажите, каковы цели проекта, что уже сделано и какие планы на 2026–2027 годы?

В. В.: Национальный проект — наш главный финансовый инструмент. За четыре года реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», с 2021 по 2024 годы, в Краснодарском крае господдержку получили 100 проектов предпринимателей по развитию инфраструктуры туризма на сумму порядка 2 млрд рублей! Это и расширение сети турмаршрутов, и обустройство объектов нацмаршрута, и создание подогреваемых бассейнов, и новое оборудование для пляжей, и строительство модульных средств размещения, и проведение ярких событийных мероприятий.

С 2025 года профильный нацпроект реализуется под названием «Туризм и гостеприимство». В прошлом году в рамках средств единой субсидии выделено 437 млн руб. из федерального и регионального бюджетов на поддержку бизнеса. Средства направили на реализацию 38 проектов юрлиц и предпринимателей.

В частности, средства были направлены на создание и развитие 18 пляжей в Анапе, Новороссийске, Сочи, Геленджике, Туапсинском и Темрюкском районах, на оборудование для организации круглогодичного функционирования и расширение доступности 12 бассейнов в Анапе и Гулькевичском районе, на создание трех кемпингов в Анапе и Мостовском районе, на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья — два проекта в Анапе, на обустройство нового туристского маршрута в Армавирском питомнике декоративных культур им. Н.С. Плохова и терренкурной набережной (синяя ветка) в Геленджике. Также благодаря нацпроекту обустроили новый зал об истории Абрау-Дюрсо в музейном комплексе «Абрау-Дюрсо» в Новороссийске.

Большое внимание в минувшем году уделили поддержке предпринимателей города-курорта Анапа. Из общего числа проектов, получивших субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», 22 находятся в Анапе. Им направлено почти 238 млн руб. В том числе благодаря поддержке средства направлены на оборудование для организации еще 11 круглогодичных бассейнов, что особенно важно в сложившихся условиях ограничения доступа к морю.

Также традиционно с 2023 года в рамках нацпроекта ежегодно проводится эногастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя».

На 2026–2027 годы из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта предусмотрено ежегодно более 472 млн руб. В том числе на предоставление субсидий юрлицам и ИП на развитие туристской инфраструктуры — 395 млн руб. Планируется поддержать не менее 20 проектов. Кроме того, проведем три крупных событийных мероприятия, которые суммарно смогут посетить не менее 55 тыс. наших отдыхающих. Это ярмарка сельского (аграрного) туризма «Агротур», фестиваль автотуризма и активного отдыха «Отпуск Фест» и фестиваль «Черноморская винная неделя».

G: Сколько в целом достигает объем инвестиций в санаторно-курортную отрасль Краснодарского края в 2026 году? Какие проекты самые крупные и что изменится после их реализации?

В. В.: Всего на сегодняшний день мы сопровождаем 66 инвестпроектов с общим объемом инвестиций порядка 816 млрд руб. До 2035 года это даст краю порядка 50 тыс. новых современных номеров и создаст около 30 тыс. рабочих мест. Мы видим, что спрос смещается в сторону качественных объектов категории «4–5 звезд». Именно такие отели и санатории сейчас нужны региону, чтобы привлекать не только российских, но и иностранных туристов, и бизнес на это, безусловно, откликается.

История сочинского санатория началась в 1937 году. С 2012 года он был законсервирован, а новая глава жизни здравницы началась в 2022 году на ПМЭФ, где было подписано соответствующее инвестиционное соглашение. Обновленный санаторий примет отдыхающих уже в этом году.

Еще один яркий пример возрождения исторических объектов – гостиница «Приморская» в Сочи. Проект также включает сохранение объекта культурного наследия — существующего исторического здания 1936 года — и строительство двух новых корпусов, гармонично вписанных в архитектуру прибрежной части Центрального района Сочи.

В этом ряду назовем также такие проекты, как «Туристско-рекреационный кластер "Марьина Роща"», строительство отелей Alean Premium Anapa и Alean Resort Suits Riviera, гостиничных комплексов «Вера» и «Спа-отель "Анапа Хилс"». Строительство новых современных объектов позволит расширить ассортимент предложений для туристов.

G: Сколько гостей Краснодарский край принял в прошлом году и каковы прогнозы по объему турпотока в 2026 году? За счет чего планируется достигнуть такого результата?

В. В.: В прошлом году Краснодарский край принял 18,1 млн туристов, недосчитавшись 2 млн туристов. В этом году нам нужно будет стремиться к тому, чтобы их вернуть. Поэтому ставим себе по турпотоку задачу-максимум — вновь достичь планки в 20 млн туристов. Задача-минимум — выйти на уровень 2023 года — не менее 18,5 млн. Конечно, во многом это будет зависеть от снятия существующих ограничений на работу пляжей в Анапе и Темрюкском районе.

Беседовала Маргарита Синкевич