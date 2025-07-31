Туристы уходят за край

В первом полугодии 2025 года Краснодарский край посетили 6,5 млн туристов, за тот же период в 2024 году на курортах Краснодарского края отдохнули 8,3 млн человек. Общее количество туристов в 2024 году составило более 20 млн человек. В Анапе турпоток упал на 60% по сравнению с прошлым летом. Причиной стало закрытие пляжей, а в целом падение турпотока эксперты связывают с экологической катастрофой в Керченском проливе, сложной логистикой и еще рядом факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В июне 2025 года, по данным властей, Кубань приняла 2,3 млн туристов. По данным на 7 июля, Краснодарский край принял 6,5 млн человек. В лидерах на черноморском побережье — Сочи и Геленджик. На азовском побережье выбирают Ейский и Темрюкский районы. За аналогичный период 2024 года на курортах Краснодарского края отдохнули более 8,3 млн туристов, что на 8% больше показателей 2023 года. Самыми популярными курортами в 2024 году были Анапа (3,1 млн человек), Сочи (2,9 млн) и Геленджик (2,1 млн). Общее количество туристов в 2024 году составило более 20 млн человек и стало рекордным за всю историю курортов.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в июне регион зафиксировал снижение турпотока на 20%, однако к концу июля ситуация немного выровнялась. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР) по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, лишь в Анапе по сравнению с прошлым летом турпоток упал на 60%, причиной чего стало закрытие пляжей. «В целом, конечно, снижение спроса на Анапу привело этим летом к уменьшению числа туристов на российских курортах на 10–15%», — отметил Сергей Ромашкин.

По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, сейчас в Анапе отдыхают всего менее 24 тыс. человек, тогда как в прошлом году в это время было около 100 тыс. туристов. Средняя заполняемость средств размещения составляет около 30%.

По мнению заместителя председателя комитета по туризму ККО «Опора России» Кирилла Ирченко, снижению турпотока способствует ряд факторов, и в первую очередь крушение танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. «150 пляжей остаются закрытыми Роспотребнадзором, а доля бронирований в Анапе рухнула вдвое — с 15,3 до 7,2%»,— говорит эксперт. Среди других факторов он называет укрепление рубля и, как следствие, перераспределение туристов в Турцию и Египет.

«Укрепление рубля переориентировало спрос на зарубежье. Турция и Египет, предлагая аналогичный ценник, выигрывают за счет гарантий безопасности и сервиса»,— говорит эксперт. При этом стоимость отдыха на Кубани, по словам Кирилла Ирченко, продолжает расти: средняя цена ночи в отелях края достигла 14,5 тыс. руб. (+13,5% год к году); в Анапе — 18,5 тыс. руб. (+18,3%).

Также эксперты объясняют снижение турпотока высокой стоимостью авиа- и ж/д билетов, аномально холодной погодой в июне и сложной логистикой, в том числе из-за регулярных атак БПЛА. Владелец гостиницы «Солнечный берег» Максим Красильников говорит, что также немаловажным фактором является высокая инфляция и, как следствие, падение доходов населения. «Большинство людей вынуждено экономить и просто не может позволить себе отдых на море, учитывая стоимость проезда и прочие расходы»,— отмечает эксперт.

Директор и основатель сети туристических агентств «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчан настроен не так пессимистично. По его словам, Ейск, Геленджик, Мостовский район, напротив, показали рост турпотока, пусть и небольшой. «Правда, сказалось открытие аэропортов в Сухуми и в Геленджике, из-за чего Сочи потерял часть туристов. Те сочинские отельеры, которые вовремя сориентировались и не стали поднимать цену проживания, принимают гостей, у остальных загрузка действительно низкая. Но в целом она составляет 70–75%, это неплохой показатель»,— говорит Алексан Мкртчан. По его словам, регулярные авиационные ограничения («режим Ковер») дестабилизируют логистику и создают напряжение среди туристов, но не критичное.

Эксперт также отметил утвердившийся в этом году у туристов тренд на отдых в Абхазии и Крыму прежде всего из-за стоимости размещения: в этом году она примерно на 30% ниже, чем на Кубани.

Елена Турбина