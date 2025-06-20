Номера на вырост

Краснодарский край переживает отельный бум. Только в этом году здесь откроется 35 новых отелей с общим номерным фондом около 2 тыс. В прошлом году на Кубани индустрия гостеприимства приросла 37 такими объектами. Эксперты и участники рынка объясняют увеличение количества средств размещения всплеском интереса к внутреннему туризму на фоне недоступности отдыха за рубежом. Вместе с тем все острее ощущается проблема нехватки квалифицированных кадров. Кроме того, гостиничный бизнес на юге России развивается очень неоднородно. Так, в Крыму по-прежнему большую роль играет геополитический фактор, сдерживающий развитие рынка. Кроме того, велика конкуренция отелей с гостевыми домами. На Дону ввели туристический налог, что, по словам участников рынка, создает дополнительную нагрузку на только формирующуюся отрасль. Тем не менее предприниматели и аналитики смотрят в будущее с оптимизмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одновременно все средства размещения Кубани могут принимать более 260 тыс. отдыхающих

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Одновременно все средства размещения Кубани могут принимать более 260 тыс. отдыхающих

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Краснодарском крае в 2025 году откроется 35 новых объектов для размещения туристов общей вместимостью почти 2 тыс. номеров. Об этом Guide сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Это почти столько же, сколько в прошлом году, когда было введено в эксплуатацию 37 новых средств размещения. Общая численность отелей и гостиниц достигла 11 тыс. единиц. Одновременно все средства размещения края могут принимать более 260 тыс. отдыхающих.

В Крыму показатели скромнее, однако спрос на отдых здесь после двух неудачных сезонов вновь начинает расти. Только за май количество бронирований выросло на 44%. Отельный бизнес стимулирует туристов новыми мегапроектами: с прошлого года между Саками и Евпаторией начали возводить курорт «Золотые пески России», площадь которого достигнет 500 га, пляжная зона — 45 га, а в целом он сможет принимать до 50 тыс. отдыхающих одновременно.

Стремление к качеству и забота о здоровье

Одним из основных трендов 2025 года эксперты и участники рынка, с которыми поговорил «G», называют рост внутреннего туризма — хотя он пока и не такой интенсивный, как в 2023 и 2024 годах. Тем не менее, как рассказал гендиректор G5 Architects Алексей Бравин, в отдельных локациях, как в Краснодарском крае, так и в Крыму, количество бронирований выросло на 40–60%.

В этом году наблюдается явное смещение акцентов в сторону отдыха, сочетающего развлечения с заботой о здоровье, обращают внимание на курорте «Газпром Поляна».

«Все чаще гости ищут возможности для восстановления сил и поддержания хорошего самочувствия. Многие приезжают на курорт с целью восстановления после болезней или для профилактики заболеваний. Как результат — устойчивый рост интереса к спа-процедурам, занятиям спортом на открытом воздухе и практикам, направленным на гармонизацию души и тела»,— комментируют в пресс-службе курорта.

Основатель и совладелец Zont Hotel Group Александр Гендельсман выделяет среди трендов активное внедрение цифровых технологий в гостиничном секторе — от чат-ботов для гостей до технологий «умный дом» в самих отелях.

Растет спрос на качественное размещение: туристы, имеющие опыт отдыха на мировых курортах, ожидают аналогичного уровня сервиса в России. «Это способствует активному развитию премиального, а также middle-сегмента, предлагающего баланс между ценой и качеством. Современные гостиницы должны соответствовать стандартам лучших отелей мегаполисов и международных курортов — от дизайна и комфорта номеров до разнообразия инфраструктуры для гостей всех возрастов, а также высокого уровня профессионализма обслуживающего персонала»,— подчеркивает управляющий партнер курорта «Лучи» Николай Катанян.

Также эксперты обращают внимание, что для гостей становится важным не только сам отель и его инфраструктура, но и то место, где он расположен. «Планируя отдых, туристы больше стали думать о том, где они будут жить и что там будут делать; как они смогут познакомиться с историей этих мест, кто будет отдыхать рядом с ними, что нового они узнают, что расскажут друзьям и что опубликуют в соцсетях — захотят ли вообще туда вернуться»,— отмечает Михал Столпаков, директор по развитию консалтингового бюро Like4Like в ЮФО (компания работает в сфере гостеприимства, велнес, туристических проектов).

«Гостиничный бизнес — это не про быстрые деньги»

Инвестиционная привлекательность гостиничного сектора в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области продолжает оставаться высокой, несмотря на различия в динамике развития, рисках и целевых аудиториях. Эксперты отмечают, что интерес к этим регионам подогревается ростом внутреннего туризма, господдержкой и спросом на разные форматы размещения — от крупных сетевых отелей до малых объектов.

Краснодарский край воспринимается инвесторами как наиболее зрелый и предсказуемый рынок. Здесь востребованы не только традиционные курортные объекты, но и нишевые проекты — в высоком ценовом сегменте, с расширенным набором услуг, говорит Михаил Гендельсман.

Несмотря на растущий спрос, в гостиничном секторе присутствует значительная конкуренция, напоминают в пресс-службе курорта «Газпром-Поляна». Поэтому успешные проекты должны предлагать уникальные услуги и конкурентные преимущества, например, инновационные концепции, высокий уровень сервиса, экологическую ответственность или специализированные программы оздоровления и активного отдыха, считают там.

Ростовская область выделяется как менее конкурентное, но стабильное направление. Здесь востребованы транзитные отели, объекты для делового и MICE-туризма. Однако введение туристического сбора и высокая налоговая нагрузка оказали давление на бюджетный сегмент, отмечают эксперты.

«Крым и Ростовская область могут представлять больший интерес с точки зрения долгосрочной перспективы, обладая более низкими точками входа, при этом Краснодарский край имеет отличную возможность более децентрализованного развития вдоль побережья Черного моря»,— подчеркнул директор по развитию Domina Group Андрей Цыпкин.

Число гостиниц в субъектах Южного федерального округа в 2018–2023 годах 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Южный федеральный округ 2 502 2 520 2611 2963 2964 3326 Республика Адыгея 33 41 39 42 47 57 Республика Калмыкия 31 33 26 27 28 32 Республика Крым 352 365 429 518 514 561 Краснодарский край 1 369 1 369 1443 1662 1627 1896 Астраханская область 113 111 114 113 123 128 Волгоградская область 209 212 210 223 215 221 Ростовская область 364 359 320 334 369 383 г. Севастополь 31 30 30 44 41 48 Источник: Росстат

Все три региона демонстрируют устойчивый интерес со стороны как крупных девелоперов, так и малого бизнеса, также, говорят участники рынка, развивается сегмент глэмпингов, строятся мини-гостиницы и реконструируются старые санатории.

«Гостиничный бизнес — это не быстрые и уж точно не легкие деньги. Но те, кто смотрит вперед и понимает все очевидные позитивные факторы развития южных регионов России, смело заходит в отрасль»,— считает Андрей Столпаков.

Дешевым отелям тяжелее всего

Что касается предпочтений среди постояльцев, то здесь мнения экспертов и участников рынка разделились. Алексей Бравин (G5 Architects), пресс-служба курорта «Газпром Поляна» и Александр Гендельсман (Zont Group) отмечают, что стабильной остается востребованность отелей премиум-сегмента, особенно в Краснодарском крае. По их словам, гости здесь стали более избирательными: они готовы платить за качество, но и относятся к сервису более требовательно.

Однако генеральный менеджер отеля Radisson Blu Rostov-on-Don Татьяна Жданович говорит, что премиальный сегмент, наоборот, переживает спад. Это, по ее словам, объясняется насыщением спроса и изменением потребительских предпочтений. Наблюдается перераспределение клиентских потоков от индивидуальных туристов (B2C) к корпоративным клиентам (B2B), также обращает внимание Жданович.

По части среднего ценового сегмента (отели уровня три-четыре «звезды») собеседники «G» оказались единодушны в своих мнениях: он показывает хороший рост, потому что является наиболее массовым среди туристов, особенно для семейных и деловых поездок.

Бюджетный сегмент при этом испытывает трудности: рост цен на размещение (на 30–40% за год) и налоговая нагрузка вытесняют с рынка хостелы и дешевые гостиницы. Но даже в недорогих отелях туристы ждут высокого качества оказываемых услуг.

«Турист становится более искушенным, ждет качественный сервис, разнообразие кухни, наличие дополнительных услуг, доступных в рамках проживания. Гости с большим интересом пользуются приложениями для заказа дополнительных услуг, поэтому цифровизация становится практически обязательным элементом для отелей», — резюмирует директор по развитию Domina Group Андрей Цыпкин.

Геополитика сыграла в плюс

Геополитическую обстановку участники гостиничного рынка оценивают как позитивный фактор в своем секторе: недоступность для российских туристов многих западных популярных курортов подстегнула развитие внутреннего туризма. Андрей Цыпкин обращает внимание, что государство поддерживает эту тенденцию.

«Благодаря усилиям местных властей и бизнеса начали развиваться новые направления отдыха и вырос не только туристический поток, но и поток инвестиций в гостиничный бизнес»,— отмечает он. С господином Цыпкиным согласен Николай Катанян (курорт «Лучи»): «В ответ на растущий спрос в ключевых курортных зонах — Краснодарском крае, Крыму, на Северном Кавказе — появляются новые проекты: от мини-отелей до крупных комплексов с продуманными концепциями под управлением лучших отельных операторов».

Есть, впрочем, здесь и свои трудности. Эксперты говорят, что развитие внутреннего туризма ограничивается высокой стоимостью авиа- и ж/д билетов, а также пропускной способностью транспортной инфраструктуры. «Мы видим ограничения в налогообложении, особенно в Ростовской области. Также отмечу, что инфляция в гостиничном секторе ограничивает загрузку вне высокого сезона»,— комментирует Алексей Бравин.

Кроме того, как говорит Татьяна Жданова (Radisson Blu, Rostov-on-Don), из-за санкций и политической ситуации снизился поток гостей из зарубежных стран. Из-за этого отельеры вынуждены оперативно адаптироваться и пересматривать бизнес-модели и маркетинговые стратегии, так как российские туристы более чувствительны к ценам и требуют более бюджетных вариантов.

Властям и бизнесу стоит больше внимания уделять развитию туристического кластера для повышения LTV (Lifetime Value — пожизненной ценности клиента), считает основатель УК HotConsulting, аналитик гостиничного и туристического рынка Роман Сабиржанов.

«Гость, посетивший, например, Кавказ, скорее всего, не вернется туда повторно, а выберет новое направление. Без разнообразия таких направлений российский турист может предпочесть зарубежные маршруты»,— полагает он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Крыму ощущается нехватка качественного номерного фонда

В Крыму ощущается нехватка качественного номерного фонда



Битва за кадры

Ключевой проблемой почти все эксперты и участники рынка, с которыми поговорил «G», называют нехватку квалифицированного персонала — в первую очередь линейного (администраторы, портье, горничные, официанты, консьержи и т. д.). По словам Алексея Бравина из G5 Architects, только в Краснодарском крае не хватает около 50 тыс. сотрудников в этом секторе. Это объясняется низким престижем профессии, сезонным фактором, высокой текучестью кадров, высоким уровнем стресса.

«Особенно остро проблема чувствуется при строительстве отелей в отдаленных зонах (горных массивах, далеко от региональных центров), где нет достаточной инфраструктуры, чтобы привлекать качественный персонал для релокации. Помимо этого, конечно, уровень заработной платы в гостиничном бизнесе может уступать другим сферам — из-за этого качественный персонал уходит из гостиничного бизнеса»,— обращает внимание Андрей Цыпкин (Domina Group).

Многие операторы в итоге открывают собственные школы и курсы для обучения персонала и формирования кадрового резерва.

Есть, впрочем, и другие сложности. Фискальное давление — туристические сборы, рост коммунальных и операционных затрат — снижает маржинальность. Кроме того, содержание и обновление инфраструктуры дорожает с каждым годом и влетает отельерам в копеечку.

«Те объекты, которые были укомплектованы иностранным оборудованием, сталкиваются с проблемой отсутствия запчастей и квалифицированного сервиса. Приходится заниматься переоборудованием, но Азия выручает, да и российский производитель оперативно реагирует на уход западных компаний, но это все хлопоты и допрасходы»,— делится Михаил Столпаков (Like4Like).

Крым выходит из состояния тревожности

Немного обособленно от Краснодарского края развивается гостиничный рынок Крымского полуострова. Здесь на первый план нередко выходят те вопросы, которые на материковой части российского юга не имеют столь большого значения.

«В Крыму загрузка ниже из-за закрытого неба, что ограничивает поток туристов. При этом общая платежеспособность гостей снижается, что требует от отелей более гибких стратегий ценообразования и сервиса»,— говорит руководитель отдела бронирования отеля Palmira Palace Resort & SPA Андрей Сонов.

Эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря обращает внимание, что в Крыму очень активно развиваются апартаментные комплексы, но при этом почти не строятся классические отели. При этом девелоперы, по его словам, задумываются о том, чтобы сделать при комплексе апартаментов некую точку притяжения в виде акватермального или оздоровительного комплекса формата Medical SPA.

По словам Александра Гендельсмана, в Крыму особенно остро ощущается нехватка качественного номерного фонда и кадровый голод, что вкупе с неравномерной загрузкой даже в высокий сезон влечет за собой высокие риски для инвесторов. Кроме того, как говорят эксперты, крымские отели имеют более серьезную конкуренцию с гостевыми домами и Airbnb-форматом. Впрочем, классические отели все же одерживают победу в этой борьбе.

«Отели конкурируют с апартаментами и гостевыми домами, делая ставку на надежность и дополнительные услуги. Преимущества гостиниц включают круглосуточную стойку регистрации, ежедневную уборку, консьерж-сервис, безопасность и гарантированное бронирование»,— отмечает Андрей Сонов.

Крым, по мнению спикеров, восстанавливает доверие туристов и инвесторов. «По мере того, как происходит общее снижение тревожности в отношении отдыха в Крыму, увеличивается турпоток на полуостров, что не могут не замечать инвесторы и девелоперы»,— говорит Владислав Буря.

Эксперты подчеркивают, что у полуострова большой потенциал благодаря еще не освоенным территориям. Если Южный берег Крыма практически не имеет свободного места для застройки, то западное, восточное и северо-восточное побережье только начинают активно развиваться.

Больше и лучше

Эксперты и участники гостиничного рынка на юге России смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. Они уверены, что сохранится спрос на внутренний туризм. Это связано с ограниченными возможностями для международных поездок, ростом патриотизма и улучшением инфраструктуры для внутреннего туризма, говорят в пресс-службе курорта «Газпром Поляна».

Николай Катанян уверен, что рынок будет развиваться в сторону комплексных отельных решений: масштабных курортов с развитой инфраструктурой, которые предполагают, по его словам, принципиально новый уровень сервиса. О том, что продолжится тренд на развитие загородных и курортных форматов, говорит и аналитик Роман Сабиржанов. По его словам, качественных отелей этого типа по-прежнему не хватает. В малых городах и регионах будет расти сегмент бутик-отелей — небольших гостиниц с высоким сервисом и впечатляющими концепциями, добавляет он. Алексей Бравин прогнозирует рост спроса на более разнообразные форматы размещения. По его словам, это будет стимулировать развитие глэмпингов, кемпингов и апарт-отелей.

Также станет нормой цифровизация отрасли: без нее отели потеряют конкурентоспособность, считает он. «Люксовый сегмент сместит фокус с роскошных интерьеров на эмоциональные впечатления. Гости больше не покупают просто номер — они инвестируют в удобство, эмоции и время. Поэтому отелям стоит вкладываться в создание уникальных впечатлений, тренировать персонал как "создателей воспоминаний" и продвигать истории, а не просто комфорт»,— полагает Алексей Сонов (Palmira Palace Resort & SPA).

Более осторожен Андрей Цыпкин (Domina Group): он допускает риск падения качества сервиса из-за отсутствия конкуренции со стороны международных отельных сетей.

«Также будет оставаться проблема с кадрами, которая с учетом роста количества отелей будет становиться все более серьезной»,— подчеркивает он.

Эксперт Владислав Буря уверен, что если будет достроен курорт «Золотые пески России» на западном побережье Крыма (один из крупнейших на полуострове), то он станет мощной точкой притяжения туристов.

«С точки зрения количества достопримечательностей Крым точно обгоняет любые морские курорты Краснодарского края. Поэтому с развитием инфраструктуры, а также с открытием авиасообщения, полноценным запуском сухопутного пути через новые территории, Крым будет забирать пальму первенства у Сочи»,— констатирует Буря.

Александр Гендельсман (Zont Hotel Group) надеется, что в ближайшие годы будет не только расти количество отелей на южном побережье России, но улучшаться качество инфраструктуры мест и отдыха, а также расширяться спектр предоставляемых услуг.

«В силу дефицита и весьма высокой стоимости входа на побережье будет продолжать активно развиваться загородный туризм: горы, реки, водопады, экотуризм, пешие и веломаршруты — этого много в ЮФО, и там есть понятная, осязаемая окупаемость»,— подчеркивает Михаил Столпаков (Like4Like).

Александр Орлов