Не теряют берега

С начала лета на курортах Краснодарского края, по данным властей, отдохнули 3,5 млн человек, а всего с начала года регион принял свыше 7,3 млн туристов. Средний уровень бронирования этим летом превышает 60%. Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты отмечают, что туристов пугают дроновые атаки, и часть из них отказывается от отдыха на Черноморском побережье. Но в целом объем потока отдыхающих сохраняется «плюс-минус на том же уровне».

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По официальным данным, с начала лета на курортах Краснодарского края отдохнули 3,5 млн человек, а всего с начала года наш регион принял больше 7,3 млн туристов. Для сравнения: в I полугодии 2025 года, по данным Минэкономразвития РФ, в регионе отдохнуло более 6,5 млн человек. Этим летом средний уровень бронирования превышает 60%, причем этот показатель практически идентичен как на морских, так и на предгорных курортах. В Анапе отели и санатории сегодня загружены на 73%. Несмотря на существующие вызовы, курортная отрасль края работает стабильно, отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как отмечает замдиректора турагентства «Компас» Наталья Жаде, существенных изменений на туристическом рынке в целом не произошло. Кто ездил на протяжении многих лет в Анапу или в Геленджик, тот так и продолжает покупать туда путевки. Это и жители Краснодарского края, и туристы из Сибири или Дальнего Востока.

«Как покупали клиенты туры в Турцию, Арабские Эмираты, Египет, так и продолжают это делать. Возможно, изменилась только финансовая ситуация: тот, кто на отдых ранее летал два или три раза в год, сегодня делает это один раз»,— констатирует госпожа Жаде.

В турагентстве «Четыре мили» отметили, что туристов пугают дроновые атаки, и многие отказываются от отдыха на Черноморском побережье. Но в целом объем потока отдыхающих сохраняется «плюс-минус на том же уровне».

Владелица турагентства Max Travell Любовь Шин говорит, что такое поведение россиян объясняется изменением их отношения к жизни после пандемии и последующих событий: даже закрытие на некоторое время направление Эмиратов не обрушило спрос на «горящие туры».

В этом году, по словам Натальи Жаде, хорошо продается отдых в Анапе и даже в Туапсе (несмотря на недавние атаки БПЛА), особенно в формате «все включено». Популярным остается направление Красной Поляны. Туристы активно едут на курорты Кавминвод, а также в Абхазию и в Грузию.

Открытие авиасообщения из Краснодара оживило турпоездки в Турцию, ОАЭ, Египет, Вьетнам — продажи этих направлений идут очень хорошо. Продолжают ехать на своем личном автотранспорте на Черноморское побережье Краснодарского края — туристы охотно останавливаются в глэмпингах и палаточных городках. Продолжают ездить на машинах по России, многие при этом берут с собой домашних питомцев, рассказывает эксперт.

Любовь Шин рассказывает, что у нее идет большой поток заявок на курорты Северного Кавказа, в частности, на Архыз. «Опасаясь традиционных для Черноморского побережья приключений с кишечной инфекцией, люди едут в Архыз. Там много, чем можно заняться. А отсутствие моря вполне легко заменяется бассейном»,— отмечает эксперт.

При этом эксперты, опрошенные «Ъ-Кубань» указывают на взросшую стоимость отдыха в 2026 году. По оценкам Натали Жаде, отель с опцией «все включено» в Анапе в среднем обойдется минимум 15 тыс. руб. в сутки на двоих. Неделя получается более 100 тыс. руб. «Иногда полететь в Турцию или Эмираты по “горящему” туру выходит дешевле — 80-90 тыс. руб., а если лететь без скидки, то 120-150 тыс. руб. Часто отдых там предпочтительнее с точки зрения логистики: туда проще добраться самолетом»,— говорит собеседница издания.

В «Четырех милях» рассказывают, что работают с более обеспеченной клиентурой. Для таких туристов аналогичный отдых пары в дорогом турецком отеле, обходится порядка в 250 тыс. руб.

Гораздо сложнее стало летать из Краснодара в Европу. Подорожали не только оформление виз (от 20 тыс. руб. и выше), но и стоимость отдыха. Увеличились сроки получения виз (до месяца) — консульства стали более требовательны к документам. Остаются популярны безвизовые круизы на морских лайнерах по турецкому и египетскому направлениям. Такой отдых обходится порядка в 80 тыс. руб. на человека в неделю, резюмирует Наталья Жаде.

Михаил Волкодав