Курорт удерживает бронь

В Сириусе стартовал бархатный сезон, однако участники рынка и сервисы бронирования так и не сошлись в оценках спроса на курорт. По данным сервиса «Отелло», направление входит в тройку самых популярных в стране. Представители туротрасли, напротив, фиксируют снижение продаж на 10–12% по сравнению с прошлым годом. При этом основным фактором, формирующим спрос, является не столько цена, сколько транспортная доступность, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

По данным сервиса «Отелло», Сириус занял третье место по объему бронирований на период с 1 сентября по 11 октября. На федеральную территорию приходится 4% бронирований. Первое место занимает Санкт-Петербург с долей 18%, второе — Москва с 15%. Далее в пятерке находятся Адлер (Сочи) и Владивосток.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля бронирований в Сириусе выросла на 37%. В «Отелло» отмечают, что активная фаза продаж еще продолжается, поэтому распределение направлений в рейтинге может измениться.

Годом ранее 70% бронирований на аналогичный период совершали в течение недели до начала проживания: 30% приходилось на заказы за один–три дня, 27% — на бронирования в день заезда и 13% — на период за четыре–семь дней до начала проживания.

В среднем путешественники планируют провести в Сириусе пять ночей. Это максимальный показатель среди десяти наиболее востребованных российских направлений, где средняя продолжительность бронирования составляет четыре ночи. В 2025 году первым по объему бронирований была Москва, а в пятерку входила Казань. В этом году Казань уступила место Владивостоку. Рост бронирований в Санкт-Петербурге составил 54%, в Сириусе — 37%, во Владивостоке — 36%.

Представители туротрасли оценивают динамику иначе. Вице-президент АТА, генеральный директор «Розового слона» Алексан Мкртчян не подтверждает роста на 37%. По его словам, «такого роста нет вообще в крае, в крае сейчас проседание в целом». По Сириусу, по его оценке, продажи сейчас снижаются на 10–12%. «Вот такую динамику я вижу»,— отмечает эксперт.

Глава комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Толчин также не фиксирует роста относительно прошлого года. «Если говорить в целом по тенденции усредненно, то можно сказать, что прошлогодний сезон для Сочи не оправдал ожидания, особенно именно лето, и в том числе бархатный сезон»,— говорит он. По его словам, в этом году по Сочи в целом и Сириусу в частности нельзя говорить о росте по отношению к прошлому году.

Председатель экспертного совета АМОС Дмитрий Богданов, напротив, оценивает интерес к бархатному сезону как хороший. По его словам, при опросах туристы отмечают объективные факторы, которые могут сдерживать поездку, однако при наличии подходящего предложения интерес к отдыху сохраняется.

Он приводит пример: один из объектов Адлера снизил стоимость с 10,3 тыс. до 3,6 тыс. руб. и спрос резко вырос. «Началась буквально битва за то, чтобы достать эту путевку. Мне несколько десятков человек лично позвонили, написали с просьбой посодействовать»,— говорит он. По словам господина Богданова, после снижения стоимости туристов уже не останавливали ни обстановка, ни ситуация с авиарейсами.

«Есть огромное количество людей, которые хотят попасть в Сочи, не взирая ни на какие объективные, субъективные преграды. Вопрос в хорошем сервисе, во внимании со стороны отельера и в разумной ценовой политике»,— говорит он.

Алексан Мкртчян при этом не считает Сириус бюджетной альтернативой Сочи. По его оценке, инфраструктура Сириуса и Сочи «примерно сопоставима», при этом рестораны в Сириусе могут быть немного дороже. Бюджетными альтернативами он называет другие территории Большого Сочи. «Лазаревское, Дагомыс, Лоо, Хоста, Мацеста. Это все намного бюджетнее, чем Сириус»,— говорит господин Мкртчян.

В «Отелло» при этом указывают, что среди десяти самых популярных направлений самым доступным по стоимости проживания является Адлер: средняя цена одной ночи составляет 5,7 тыс. руб. Среди 50 наиболее популярных направлений дешевле всего проживание обходится в Лазаревском и Барнауле — менее 4 тыс. руб. за ночь.

Сергей Толчин, в свою очередь, считает, что основным фактором, формирующим спрос, является не столько цена, сколько транспортная доступность. По его словам, в этом году на турпоток влияют топливные вопросы, сбои в авиарасписании и регулярные воздушные тревоги, которые объявляются в Краснодарском крае, в том числе в Сочи. Кроме того, он отмечает повышение стоимости, связанное с увеличением налоговой базы.

Алексан Мкртчян говорит, что сегодня железная дорога остается единственным стабильным видом транспорта, однако рост перевозок на 10–11%, по его словам, не компенсирует тех, кто отказался от авиаперелета или поездки на автомобиле.

При этом Дмитрий Богданов указывает на транспортную доступность Сириуса с точки зрения поездок внутри региона. По его словам, оттуда удобно ездить в Красную Поляну на электричке и «Ласточке», а также на экскурсии в Абхазию.

«У Сириуса есть свои преимущества, есть люди, которым это важно. Они приезжают»,— говорит господин Богданов.

Мария Удовик