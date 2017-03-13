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Главные анонсы 20 июня
19/06
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19/06
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19/06
Завершено десятилетнее банкротство воронежского спиртзавода «Пираква»
19/06
Суд заключил под домашний арест главу липецкого «Свободного сокола» Антона Бабуцидзе
19/06
Мэрия выбрала подрядчика для реконструкции площади Победы в Воронеже
19/06
Парк «Орленок» в Воронеже могут благоустроить за 240 млн рублей
19/06
Надзорные органы Белгородской область отстают по использованию «первых предупреждений»
19/06
Спортсменка из Липецка получила золото Кубка мира по кикбоксингу
19/06
В горсовет Белгорода довыберут двух депутатов
19/06
Стойленский ГОК заплатил более 7 млрд рублей налогов в 2018 году
19/06
РАН поддержит создание научно-образовательного центра в Белгороде
19/06
ВГУ остался единственным представителем Черноземья в рейтинге лучших мировых вузов QS
19/06
Игорь Артамонов раскритиковал работу ОЭЗ «Липецк»
18/06
Аэропорт Белгорода намерен ежегодно обслуживать до 500 тыс. пассажиров
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(обновлено: 19.06.2019)
Банкротство компаний и банков в Черноземье
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия