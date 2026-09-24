Банкротство не созрело

Воронежский арбитраж ввел в отношении бывшего гендиректора крупного местного производителя яблок — «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК) — Юрия Замятина процедуру реструктуризации долгов. Господин Замятин задолжал ВТБ почти 3 млрд руб. Банк намерен добиваться возврата долга. Юрий Замятин обещает прокомментировать дело позже. Эксперты считают, что развитие банкротства бизнесмена будет зависеть от того, удастся ли ЦЧПЯК погасить долги и достичь мирового соглашения с банком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активы и личное имущество бизнесмена Юрия Замятина окажутся теперь под пристальным вниманием суда

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Активы и личное имущество бизнесмена Юрия Замятина окажутся теперь под пристальным вниманием суда

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области признал обоснованным заявление ВТБ о банкротстве бывшего генерального директора ЗАО «ЦЧПЯК» Юрия Замятина и ввел в отношении бизнесмена процедуру реструктуризации долгов. В реестр требований кредиторов включены требования ВТБ на общую сумму 2,9 млрд руб. Финансовым управляющим господина Замятина утвержден Владимир Рыбалкин из Ассоциации арбитражных управляющих «Паритет». Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть определения пока не опубликована.

Структура задолженности включает почти 2 млрд руб. основного долга, 344,9 млн руб. процентов и 58,7 млн руб. неустойки. Эти требования обеспечены залогом одной обыкновенной акции ЦЧПЯК по трем договорам, заключенным в 2019 году. Дополнительно в реестр вошли требования ВТБ на 488 млн руб., состоящие из 340 млн руб. основного долга, 73,2 млн руб. процентов за пользование кредитом и 74,8 млн руб. неустойки.

Также суд удовлетворил требование ВТБ о взыскании с господина Замятина 5,1 млн руб. госпошлины. Следующее судебное заседание по делу запланировано на 1 марта 2027 года.

Юрий Замятин в разговоре с «Ъ-Черноземье» заявил, что сможет прокомментировать решение суда «не раньше чем через неделю». Директор ООО «Яблочный спас», в отношении которого введено наблюдение, Валерий Литвиненко воздержался от комментариев «Ъ-Черноземье» по поводу дела господина Замятина.

В пресс-службе ВТБ пояснили «Ъ-Черноземье» в ответ на запрос, что реструктуризация долгов является одной из процедур, применяемых при банкротстве. Банк выступает одним из кредиторов Юрия Замятина и поэтому в рамках закона планирует «добиваться возврата кредитных средств».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в июне суд наложил арест на счета экс-руководителя ЦЧПЯК в пределах 2,9 млрд руб. и запретил регистрационные действия с его недвижимостью и транспортом. Эти обеспечительные меры были приняты по заявлению ВТБ. Параллельно в воронежском арбитраже продолжают рассматриваться дела о несостоятельности самой ЦЧПЯК, аффилированного с ней ООО «Яблочный спас» и его владельца Валерия Литвиненко.

ЗАО «ЦЧПЯК» было признано банкротом в феврале после подачи заявления самой компанией в октябре 2025 года. В отношении ЦЧПЯК открыли конкурсное производство. В августе воронежский арбитраж продлил его на шесть месяцев, включив в реестр требований кредиторов компании требования ВТБ на 2,2 млрд руб. Банк также оспаривает процедуру ликвидации общества.

В начале лета в отношении ООО «Яблочный спас» ввели процедуру наблюдения. В реестр требований кредиторов были включены требования ВТБ на 808,7 млн руб. Позднее реестр пополнился требованиями еще на 2,5 млрд руб.

Тогда же суд ввел реструктуризацию долгов директора «Яблочного спаса» Валерия Литвиненко. Речь идет о требованиях банка к бизнесмену на 2,8 млрд руб. по семи кредитным соглашениям ЦЧПЯК, за которые поручился господин Литвиненко. Исполнение обязательств было обеспечено залогом принадлежащих ему 99 обыкновенных акций ЦЧПЯК и 100%-ной доли в ООО «Яблочный спас». При этом суд отказал ВТБ в аресте его имущества и счетов — банк обжалует это определение в апелляции.

В начале года ВТБ также удалось взыскать с ЦЧПЯК 352,4 млн руб. по делам в воронежском и московском арбитражах. Речь шла о долгах по кредитным линиям, открытым с 2019 по 2025 год. Компания пыталась оспорить судебные акты в апелляции, но безуспешно.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года учредителем была сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2025 году выручка общества составила 758 млн руб., чистый убыток — 707 млн руб. Годом ранее выручка и чистый убыток были ниже — 446 млн и 26 млн руб. соответственно. Гендиректором до ноября 2025 года был Юрий Замятин. Конкурсный управляющий — Андрей Сидоров.

ООО «Яблочный спас» зарегистрировано в Воронеже в 2010 году. Компания специализируется на инженерно-техническом проектировании и управлении строительными проектами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и директор — Валерий Литвиненко. Выручка общества в 2025 году составила 23 млн руб., чистая прибыль — 13 млн руб. Годом ранее финпоказатели были ниже — 21 млн и 9,7 млн руб. соответственно.

Советник юридической компании Forward Legal, адвокат Данил Бухарин считает, что введение реструктуризации долгов господина Замятина само по себе не означает, что суд видит возможность погасить задолженность в 2,9 млрд руб. за счет текущих доходов самого бизнесмена. «Судя по обстоятельствам дела, банкротство Замятина непосредственно связано с его обязательствами перед ВТБ как поручителя по долгам ЦЧПЯК. Поэтому судьба его процедуры банкротства во многом будет зависеть от того, насколько удастся погасить долг основной компании в рамках ее собственного банкротства»,— отмечает юрист.

По мнению господина Бухарина, если долги производителя яблок не будут погашены и мировое соглашение с ВТБ не будет заключено, «наиболее вероятным» следующим этапом для господина Замятина станет переход к процедуре реализации имущества.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников отмечает, что на этапе реструктуризации оценивается финансовое состояние бизнесмена, а задолженность на 2,9 млрд руб. «не требует немедленного перехода к продаже личного имущества Юрия Замятина».

По словам юриста, закон допускает введение реализации имущества по ходатайству самого должника. Эту процедуру вводят значительно чаще, чем реструктуризацию долгов: по данным «Федресурса», в первом полугодии 2026-го было опубликовано 10 тыс. сообщений о введении реструктуризации долгов и 140 тыс. — о введении реализации имущества.

Егор Якимов