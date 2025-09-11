С должной осмотрительностью

За первое полугодие 2025-го число банкротств компаний сократилось в большинстве регионов Черноземья. Наиболее заметно — в Курской области, где показатель уменьшился почти втрое. Число банкротств граждан и ИП в макрорегионе, напротив, продолжает расти: в Тамбовской и Орловской областях — более чем вдвое. Эксперты указывают на федеральный характер трендов, отмечая влияние господдержки и «стрессовых факторов» на динамику по банкротствам юрлиц в макрорегионе.

Суды все реже признают компании из регионов Черноземья банкротами

По итогам первого полугодия 2025 года банкротства компаний и фермерских хозяйств сократились в большинстве областей Черноземья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные «Федресурса». Наиболее заметно тренд проявился в Курской области, где число открытых конкурсных процедур уменьшилось почти в три раза — с 29 до 11. В Липецкой области количество банкротств юрлиц и фермеров сократилось на 54,5% (с 17 до 11), в Воронежской — на 42,8% (с 40 до 28), в Белгородской — на 25% (с 25 до 20). В Тамбовской области число банкротств компаний уменьшилось с 13 до 12, а в Орловской показатель не изменился (четыре случая).

В то же время во всех регионах Черноземья за полгода выросло число судебных банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей. Больше всего — в Тамбовской области, где показатель увеличился более чем вдвое — с 1,4 тыс. до 2,9 тыс. случаев. Также в два раза число банкротств физлиц и ИП выросло в Орловской области (с 837 до 1,9 тыс.). В Воронежской области показатель увеличился на 56,7% — с 1,7 тыс. до 2,8 тыс. случаев. В Белгородской — на 25%, с 2,6 тыс. до 3,3 тыс. В Липецкой — на 7,1%, с 1,9 тыс. до 2 тыс. Наименьшие темпы роста фиксируются в Курской области — на 4,3%, с 1,6 тыс. до 1,7 тыс. случаев.

Спрос на внесудебные банкротства увеличился лишь в половине регионов Черноземья. Так, в Воронежской области инициирующих собственное банкротство во внесудебном порядке граждан стало больше на 29,4% (рост с 554 до 717). В Орловской области показатель вырос на 26,5% (с 83 до 105), а в Липецкой — на 15% (с 299 до 344). В то же время в Тамбовской области спрос на процедуру упал на 17%, с 225 до 192. В Белгородской — на 7%, с 327 до 306. В Курской — на 2,3%, с 354 до 346.

Тренд на сокращение числа банкротств компаний в Черноземье наметился в первом квартале 2025-го. Тогда только в Курской области снижение составило 84%.

Отмечалось, что на динамику могло повлиять повышение пороговых значений размера долга для подачи заявления о банкротстве. Рост судебных банкротств граждан и ИП также фиксировался во всех областях макрорегиона. Популярность процедуры внесудебного банкротства в макрорегионе при этом сокращается с конца 2024-го.

В России в целом число открытых конкурсных производств за первое полугодие 2025-го сократилось на 26,5%, до 3,2 тыс. случаев. В «Федресурсе» отмечают, что во втором квартале показатель оказался минимальным с 2011 года. Судебные банкротства граждан и индивидуальных предпринимателей при этом выросли на 35,7%, а внесудебные — на 24,6%.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников поясняет, что продолжающееся сокращение числа банкротств юрлиц в макрорегионе является «общероссийской тенденцией». «После предыдущих кризисов остались более устойчивые и адаптированные компании. В течение последних лет было много программ господдержки бизнеса, особенно в Курской области, где втрое сократились банкротства. К тому же ФНС как крупный инициатор банкротств стала значительно осторожнее подходить к подаче заявлений, а крупные кредиторы все чаще стараются применять механизмы реструктуризации долгов»,— отметил господин Валежников.

Юрист добавил, что рост числа судебных банкротств физлиц также является «устойчивым федеральным трендом», обусловленным доступностью механизма для решения долговых проблем и высоким уровнем закредитованности населения.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает влияние «стрессовых факторов» на динамику банкротств юрлиц в приграничных регионах Черноземья: «Даже временная приостановка деятельности для коммерческой организации формирует не только недополученную прибыль, но и убытки. Не говоря уже об ущербе, который может быть связан с утратой имущества, техники, производственных мощностей. Кроме того, санкции существенно ударили по всем секторам экономики, которые либо зависят от импорта, либо ориентированы на экспорт».

Егор Якимов