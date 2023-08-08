Нетвердые намерения

Как стало известно «Ъ-Черноземье», несколько близких крупному нижегородскому заводу «Румо» и его основному заказчику «Газпрому» компаний воздерживаются от обещанного погашения долгов перед кредиторами обанкротившейся воронежской промышленной группы «ЦНО-Химмаш», в активах которой они заинтересованы. Подобных заявлений было подано уже несколько, и рассмотрение каждого затягивает дело о банкротстве. Общая задолженность ГК оценивается в 2 млрд руб., в том числе 200 млн руб.— перед бюджетом. Вместе с тем региональные власти ожидают, что структуры «Румо» смогут стать инвесторами проблемных предприятий, чтобы перепрофилировать их производство в интересах «Газпрома». Эксперты считают, что процедура банкротства искусственно затягивается для получения контроля над активами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области, Управление пресс-службы Воронежcкой области Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области, Управление пресс-службы Воронежcкой области

Ближайшие два дня арбитражный суд Воронежской области в рамках дел о банкротстве структур группы «ЦНО-Химмаш» будет рассматривать несколько значимых эпизодов, касающихся возможности выплат кредиторам промышленного холдинга претендентов на его активы. В частности, на заседании 8 августа арбитраж должен подвести итоги попыток остановить и завершить банкротство головной структуры ГК ООО «Предприятие “ЦНО-Химмаш”». Основными предприятиями ГК на сегодня остаются близкие к нему ООО «Грибановский машиностроительный завод» и завод вентиляторов «Энвет».

Как следует из материалов дела, суд в конце прошлого месяца согласовал «намерение погасить» 349,6 млн руб. требований кредиторов предприятия «в полном объеме» средствами нижегородского ООО «Строй-инвест». Среди крупнейших кредиторов «ЦНО-Химмаша» — Федеральная налоговая служба (133,3 млн руб.), Сбербанк (61,9 млн руб.), а также ряд представителей промышленной отрасли. Согласно определению суда, требования должны были удовлетворить «в течение 20 дней» начиная с 18 июля. На сегодняшнем заседании суду предстоит проверить выполнение намерений нижегородской компании.

Заявление о планах закрыть долги «ЦНО-Химмаша» стало очередным, поступившим в суд от малоизвестного юрлица, ранее не имевшего никакого отношения к банкротству. 16 мая арбитраж удовлетворил ходатайство нижегородского ООО «Ес-риэлти»: тогда компания намеревалась погасить до середины июня 440,9 млн руб. требований, но, судя по материалам дела, не сделала этого. До этого с аналогичным заявлением первым в суд обратилось московское ООО «Химсервисхолдинг» — и также не начало выплаты.

Эти компании, как выяснил «Ъ-Черноземье», представляют интересы претендентов на кризисные активы ГК. По данным Kartoteka.ru, директором и единственным бенефициаром «Строй-инвеста» выступает Владимир Спешинский, в 2016 году, по информации из опубликованных корпоративных документов, избранный членом совета директоров крупного нижегородского завода «Румо», производящего дизельные и газовые двигатели, электроагрегаты, поршневые компрессоры, газомотокомпрессоры, газоперекачивающие агрегаты. Близкое к предприятию ООО «Румо инвест» с начала 2023 года выкупает права требования к различным структурам ГК «ЦНО-Химмаш» и становится их кредитором. «Ес-риэлти» через цепочку из нескольких физических и юридических лиц предположительно также близко «Румо». Господин Спешинский не ответил на звонки «Ъ-Черноземье», телефон гендиректора «Ес-риэлти» Сергея Ермакова был выключен.

«Химсервисхолдинг», как писал ранее «Ъ-Черноземье», имеет исторические бенефициарные связи со структурами «Газпрома», который, по данным «Румо», является основным заказчиком нижегородского завода.

Высокопоставленный собеседник «Ъ-Черноземье» в региональной власти вчера предположил, что активность структур «Румо» в отношении банкрота является частью кампании нижегородского предприятия по получению контроля над проблемными воронежскими площадками для перепрофилирования их производства в интересах «Газпрома»: «У заводов “ЦНО-Химмаша” есть перспективы, но в отрыве от будущего самого юрлица». Облправительство продолжает переговоры с представителями «Румо» и «Газпрома» по поводу возобновления работы предприятий, создания на них «дополнительных мощностей»: «“Газпрому” нужны еще производства, которые позволят заменить иностранных поставщиков. А “Румо” — под исполнение растущих заказов наращивает мощности, в том числе скупая профильные предприятия».

Конкурсный управляющий «ЦНО-Химмаша» Виталий Нерезов вчера сообщил «Ъ-Черноземье», что ни одна из компаний, обещавших кредиторам погашение долгов, пока не сделала этого. Он добавил, что с аналогичными заявлениями в суд обращались еще два малоизвестных ООО «Машинери» и «Сфера-трейд», но их ходатайства будут рассмотрены позднее.

«Всего пять компаний практически одновременно подали схожие заявления в дела о банкротстве всех юридических и физических лиц, связанных с “ЦНО-Химмашем”. Более того, заявления были оформлены в одной и той же стилистике, вложены в одинаковые конверты и отправлены из одного почтового отделения, несмотря на разные регионы регистрации,— добавил господин Нерезов.— С большой долей вероятности, ни один из адресантов не имеет реальных намерений и возможностей погасить задолженность. Но рассмотрение их заявлений судом и обозначенные законом сроки ожидания выплат позволят затянуть процедуру банкротства как минимум до конца этого года. Хотя мне неясно, для каких целей это необходимо».

Общая сумма требований кредиторов всех структур «ЦНО-Химмаша» в ходе судебных процессов оценивалась примерно в 2 млрд руб. В управлении ФНС по Воронежской области сообщили „Ъ“, что сумма задолженности ГК перед службой превышает 250 млн руб., но в ведомстве не верят в возможность погашения требований заявившими об этим юрлицами. «Первые две компании не погасили реестр, а у ООО “Строй-инвест” достаточно скромные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год»,— пояснили в ФНС. В Сбербанке планируют прокомментировать ожидания по погашению своих требований позднее.

Сейчас на бывшем предприятии «ЦНО-Химмаша» — Грибановском машзаводе — работает ООО «Завод Бормаш», выкупившее в марте производство за 508 млн руб. у обанкротившегося собственника Николая Красножона. Структуры «Румо», являющиеся кредиторами и господина Красножона, пытались в суде отменить начало этих торгов, а теперь продолжают оспаривать их результаты, сообщил собеседник «Ъ-Черноземье», знакомый с ситуацией на заводе.

В «Газпроме» на запрос «Ъ-Черноземье» об интересе к активам «ЦНО-Химмаша» не ответили. В «Румо» планируют прокомментировать участие в банкротстве позднее.

«Появление каждого нового желающего погасить задолженность при наличии пула доступных юрлиц позволяет без серьезных затрат затягивать процедуру на один-два месяца. Помешать этому может только грамотный судья, который не станет выжидать, а сразу потребует доказать наличие достаточной суммы на счетах компании. Если этого не будет сделано, то в ходатайстве будет оперативно отказано, а на директора общества возможно наложить штраф за неуважение к суду»,— заключил эксперт в сфере банкротства Игорь Вышегородцев.

Сергей Калашников