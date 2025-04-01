Долг мясом красен
Воронежский мясокомбинат выкупил часть долгов белгородского переработчика молока
Воронежский «Мясокомбинат Богдановский» выкупает задолженности ГК «Сырный дом» перед банками, следует из картотеки арбитражных дел. Компания уже заплатила 700 млн руб. за долги «Ровеньки-маслосырзавода» в 2,2 млрд руб. и 329,3 млн руб. перед Россельхозбанком и Юникредит банком. Также предприятие приобрело долги другого юрлица группы и добивается замены кредитора в еще двух компаниях. Стороны предпочитают не комментировать процессы. Эксперты считают, что самостоятельный статус мясокомбината в процедурах «маловероятен» и может свидетельствовать о попытках «спасти бизнес» группы.
В арбитражных судах регионов Черноземья продолжают рассматриваться дела о банкротстве нескольких юрлиц ГК «Сырный дом». В конце марта арбитражный суд Белгородской области удовлетворил заявление воронежского ООО «Мясокомбинат Богдановский» о замене кредитора в реестре требований ООО «Ровеньки-маслосырзавод», управляющего основным активом группы — маслосырзаводом в Белгородской области. Согласно документам суда, в декабре 2024 года предприятие выкупило долг общества перед Россельхозбанком в 2,2 млрд руб. Стоимость сделки составила 450 млн руб. Также в ноябре 2024 года «Мясокомбинат Богдановский» приобрел долг компании перед Юникредит банком в 329,3 млн руб. за 250 млн руб.
Отметим, что предприятие выкупает долги и других юрлиц «Сырного дома» перед банками. Так, в конце января «Мясокомбинат Богдановский» приобрел задолженность ООО РТК «Сырный дом» перед Юникредит банком в 1 млрд руб. за 250 млн руб., следует из решения арбитражного суда Воронежской области. Ряд участников спора (их имена и названия не раскрываются) заявили об аффилированности предприятия с должником и попытке создать формальную, подконтрольную кредиторскую задолженность. Однако суд счел, что это не является основанием для отказа во включении в реестр кредиторов. Затем, в феврале, «Мясокомбинат Богдановский» выкупил долг общества перед Россельхозбанком в 2,2 млрд руб. Сумма сделки при этом не приводится.
Кроме того, в январе предприятие обратилось в арбитражный суд Воронежской области с заявлениями о процессуальном правопреемстве и замене кредитора в реестре требований по еще двум банкротящимся юрлицам группы компаний — ООО «Модекс» и ООО «Компания “Модекс-импорт”».
Из открытых источников прямой связи между «Мясокомбинатом Богдановский» и «Сырным домом» не прослеживается. Однако из данных Rusprofile следует, что одно из юрлиц группы ООО «Молочный комбинат Богдановский» (в 2022-м вошло в состав «Ровеньки-маслосырзавода») было зарегистрировано в Рамонском районе Воронежской области на одной улице с предприятием — деревня Богданово, Почтовая улица.
Как считается, ГК «Сырный дом» подконтрольна бизнесмену Сергею Лыбаню. По данным kartoteka.ru, ему, в частности, принадлежит 100% долей ООО «Компания “Модекс-импорт”», ООО «Сырный дом – Черноземье», ООО РТК «Сырный дом», ООО «Модекс» и ООО «Ровеньки-маслосырзавод». В 2023 году только ООО «Ровеньки-маслосырзавод» сработало с выручкой в 8 млрд руб. и чистой прибылью в 9,9 млн руб.
По данным Rusprofile, ООО «Мясокомбинат Богдановский» зарегистрировано в 2013 году в Воронежской области для переработки и консервирования мяса. Уставный капитал — 1 млн руб. Директор — Александр Письменский. Владелец — Алексей Савельев. В 2024 году выручка предприятия составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб.
В пресс-службе ГК «Сырный дом» предпочли не комментировать «действия третьих лиц», но отметили, что «Ровеньки-маслосырзавод» было признано градообразующей организацией для поселка Ровеньки со стороны арбитражного суда Белгородской области: «Данное определение свидетельствует о том, что региональные власти понимают значимость предприятия для Белгородской области». В правительстве Белгородской области пояснили, что «заинтересованы в стабильной работе предприятия и сохранении рабочих мест».
В Россельхозбанке отметили, что в декабре 2024 года банк уступил права по обязательствам ГК «Модекс» в полном объеме, однако обстоятельства и условия сделки предпочли не комментировать. В пресс-службе ВТБ также отказались от комментариев. В Сбербанке, Юникредит банке и «Мясокомбинате Богдановском» не ответили на запросы «Ъ-Черноземье».
Во всех юрлицах группы, к долгам которых проявляет интерес воронежское предприятие, сейчас введены процедуры наблюдения. Одним из первых под процедуру попал «Ровеньки-маслосырзавод» — в ноябре 2023 года суд включил в реестр требований кредиторов 287 млн руб. долга перед ВТБ. В «Модексе» наблюдение ввели в том же месяце, включив в реестр 11,2 млн руб. задолженности перед ВТБ. В феврале 2024 года под процедуру попало «РТК-Сырный дом» с включенным перед Сбербанком долгом в 201,4 млн руб. Позже остальных, в июне 2024-го, наблюдение ввели в «Модекс-Импорте», включив в реестр задолженность в 48,7 млн руб. перед Сбербанком.
В январе 2024 года сообщалось, что ГК «Сырный дом» не удалось заключить мировое соглашение с банками. Ранее планировалось, что долги группы по кредитам будут реструктурированы, а предприятие сможет продать часть «неиспользуемых» активов. Собеседники «Ъ-Черноземье» на профильном рынке сообщали, что банки консолидированно кредитовали инвестпроекты ГК «Сырный дом» на площадке маслосырзавода в Ровеньках. С начала 2022 года кредиторы стали подавать заявления о признании нескольких компаний «Сырного дома» банкротами.
Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин считает, что независимый статус «Мясокомбината Богдановского» в данных процедурах «представляется маловероятным»: «Предположу, что полученный существенный дисконт по уступленным правам банков прямо пропорционален ликвидности имеющегося обеспечения. В этих условиях длительная заморозка инвестиций, не обеспечивающая большинства в реестре требований кредиторов в надежде получить удовлетворение от продажи имущества должника, стоимость которого, по самой оптимистической оценке, в 4–5 раз ниже общего объема предъявленных требований, вызывает сомнения».
Эксперт добавил, что в среднесрочной перспективе «создаваемое должником напряжение и затягивание процедур может существенным образом повлиять» на цену выкупа прав требований у мажоритарных кредиторов или условия возможного мирового соглашения.
Руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-Проект» Виктор Панченко полагает, что «Мясокомбинат Богдановский» может выступать как в роли независимого инвестора, заинтересованного в приобретении активов ГК «Сырный дом», так и в роли «спасателя бизнеса» группы: «Так как суммы требований являются существенными, не исключено, что компания может стать одним из мажоритарных кредиторов в процедурах. Это, в свою очередь, позволит влиять на дальнейшее развитие дел о банкротстве в отношении компаний, входящих в структуру. К примеру, мясокомбинат сможет голосовать на первом собрании кредиторов по вопросу выбора следующей процедуры банкротства. Не исключено и заключение мирового соглашения в ходе любой процедуры»,— отметил юрист.