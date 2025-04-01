Долг мясом красен

Воронежский «Мясокомбинат Богдановский» выкупает задолженности ГК «Сырный дом» перед банками, следует из картотеки арбитражных дел. Компания уже заплатила 700 млн руб. за долги «Ровеньки-маслосырзавода» в 2,2 млрд руб. и 329,3 млн руб. перед Россельхозбанком и Юникредит банком. Также предприятие приобрело долги другого юрлица группы и добивается замены кредитора в еще двух компаниях. Стороны предпочитают не комментировать процессы. Эксперты считают, что самостоятельный статус мясокомбината в процедурах «маловероятен» и может свидетельствовать о попытках «спасти бизнес» группы.



Долги «Сырного дома» выкупают по частям

Фото: TheVoda

В арбитражных судах регионов Черноземья продолжают рассматриваться дела о банкротстве нескольких юрлиц ГК «Сырный дом». В конце марта арбитражный суд Белгородской области удовлетворил заявление воронежского ООО «Мясокомбинат Богдановский» о замене кредитора в реестре требований ООО «Ровеньки-маслосырзавод», управляющего основным активом группы — маслосырзаводом в Белгородской области. Согласно документам суда, в декабре 2024 года предприятие выкупило долг общества перед Россельхозбанком в 2,2 млрд руб. Стоимость сделки составила 450 млн руб. Также в ноябре 2024 года «Мясокомбинат Богдановский» приобрел долг компании перед Юникредит банком в 329,3 млн руб. за 250 млн руб.

Отметим, что предприятие выкупает долги и других юрлиц «Сырного дома» перед банками. Так, в конце января «Мясокомбинат Богдановский» приобрел задолженность ООО РТК «Сырный дом» перед Юникредит банком в 1 млрд руб. за 250 млн руб., следует из решения арбитражного суда Воронежской области. Ряд участников спора (их имена и названия не раскрываются) заявили об аффилированности предприятия с должником и попытке создать формальную, подконтрольную кредиторскую задолженность. Однако суд счел, что это не является основанием для отказа во включении в реестр кредиторов. Затем, в феврале, «Мясокомбинат Богдановский» выкупил долг общества перед Россельхозбанком в 2,2 млрд руб. Сумма сделки при этом не приводится.

Кроме того, в январе предприятие обратилось в арбитражный суд Воронежской области с заявлениями о процессуальном правопреемстве и замене кредитора в реестре требований по еще двум банкротящимся юрлицам группы компаний — ООО «Модекс» и ООО «Компания “Модекс-импорт”».

Из открытых источников прямой связи между «Мясокомбинатом Богдановский» и «Сырным домом» не прослеживается. Однако из данных Rusprofile следует, что одно из юрлиц группы ООО «Молочный комбинат Богдановский» (в 2022-м вошло в состав «Ровеньки-маслосырзавода») было зарегистрировано в Рамонском районе Воронежской области на одной улице с предприятием — деревня Богданово, Почтовая улица.

Как считается, ГК «Сырный дом» подконтрольна бизнесмену Сергею Лыбаню. По данным kartoteka.ru, ему, в частности, принадлежит 100% долей ООО «Компания “Модекс-импорт”», ООО «Сырный дом – Черноземье», ООО РТК «Сырный дом», ООО «Модекс» и ООО «Ровеньки-маслосырзавод». В 2023 году только ООО «Ровеньки-маслосырзавод» сработало с выручкой в 8 млрд руб. и чистой прибылью в 9,9 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Мясокомбинат Богдановский» зарегистрировано в 2013 году в Воронежской области для переработки и консервирования мяса. Уставный капитал — 1 млн руб. Директор — Александр Письменский. Владелец — Алексей Савельев. В 2024 году выручка предприятия составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб.

В пресс-службе ГК «Сырный дом» предпочли не комментировать «действия третьих лиц», но отметили, что «Ровеньки-маслосырзавод» было признано градообразующей организацией для поселка Ровеньки со стороны арбитражного суда Белгородской области: «Данное определение свидетельствует о том, что региональные власти понимают значимость предприятия для Белгородской области». В правительстве Белгородской области пояснили, что «заинтересованы в стабильной работе предприятия и сохранении рабочих мест».

В Россельхозбанке отметили, что в декабре 2024 года банк уступил права по обязательствам ГК «Модекс» в полном объеме, однако обстоятельства и условия сделки предпочли не комментировать. В пресс-службе ВТБ также отказались от комментариев. В Сбербанке, Юникредит банке и «Мясокомбинате Богдановском» не ответили на запросы «Ъ-Черноземье».

Во всех юрлицах группы, к долгам которых проявляет интерес воронежское предприятие, сейчас введены процедуры наблюдения. Одним из первых под процедуру попал «Ровеньки-маслосырзавод» — в ноябре 2023 года суд включил в реестр требований кредиторов 287 млн руб. долга перед ВТБ. В «Модексе» наблюдение ввели в том же месяце, включив в реестр 11,2 млн руб. задолженности перед ВТБ. В феврале 2024 года под процедуру попало «РТК-Сырный дом» с включенным перед Сбербанком долгом в 201,4 млн руб. Позже остальных, в июне 2024-го, наблюдение ввели в «Модекс-Импорте», включив в реестр задолженность в 48,7 млн руб. перед Сбербанком.

В январе 2024 года сообщалось, что ГК «Сырный дом» не удалось заключить мировое соглашение с банками. Ранее планировалось, что долги группы по кредитам будут реструктурированы, а предприятие сможет продать часть «неиспользуемых» активов. Собеседники «Ъ-Черноземье» на профильном рынке сообщали, что банки консолидированно кредитовали инвестпроекты ГК «Сырный дом» на площадке маслосырзавода в Ровеньках. С начала 2022 года кредиторы стали подавать заявления о признании нескольких компаний «Сырного дома» банкротами.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин считает, что независимый статус «Мясокомбината Богдановского» в данных процедурах «представляется маловероятным»: «Предположу, что полученный существенный дисконт по уступленным правам банков прямо пропорционален ликвидности имеющегося обеспечения. В этих условиях длительная заморозка инвестиций, не обеспечивающая большинства в реестре требований кредиторов в надежде получить удовлетворение от продажи имущества должника, стоимость которого, по самой оптимистической оценке, в 4–5 раз ниже общего объема предъявленных требований, вызывает сомнения».

Эксперт добавил, что в среднесрочной перспективе «создаваемое должником напряжение и затягивание процедур может существенным образом повлиять» на цену выкупа прав требований у мажоритарных кредиторов или условия возможного мирового соглашения.

Руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-Проект» Виктор Панченко полагает, что «Мясокомбинат Богдановский» может выступать как в роли независимого инвестора, заинтересованного в приобретении активов ГК «Сырный дом», так и в роли «спасателя бизнеса» группы: «Так как суммы требований являются существенными, не исключено, что компания может стать одним из мажоритарных кредиторов в процедурах. Это, в свою очередь, позволит влиять на дальнейшее развитие дел о банкротстве в отношении компаний, входящих в структуру. К примеру, мясокомбинат сможет голосовать на первом собрании кредиторов по вопросу выбора следующей процедуры банкротства. Не исключено и заключение мирового соглашения в ходе любой процедуры»,— отметил юрист.

Егор Якимов