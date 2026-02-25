Состояние несостояния

По данным «Федресурса», в 2025 году число банкротств компаний сократилось во всех областях Черноземья. Больше всего — в Курской области (на 57,8%). При этом количество несостоятельных граждан в макрорегионе выросло, наиболее заметно — в Воронежской области (на 77,5%). Динамика по внесудебным банкротствам оказалась более сдержанной: в большинстве областей макрорегиона рост в пределах 20%. Эксперты отмечают, что на сокращение корпоративных банкротств повлияли господдержка и усложнение процедуры.

Потребительское банкротство в Черноземье продолжает пользоваться спросом

По итогам 2025 года во всех регионах Черноземья сократилось число банкротств компаний и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), которые относятся к категории «корпоративных», свидетельствуют данные «Федресурса». Наиболее заметно, как и по итогам первого полугодия 2025-го, динамика прослеживается в Курской области, где сокращение по сравнению с 2024 годом составило 57,8% — с 45 до 19 юрлиц и КФХ. В Липецкой области компании стали банкротиться реже на 48,9% (сокращение с 45 до 23 фирм). В Белгородской области — на 30% (с 50 до 35), в Орловской — на 28,6% (с 14 до 10), в Воронежской — на 25% (с 82 до 61), а в Тамбовской — на 21,2% (с 33 до 26).

На этом фоне во всех областях макрорегиона продолжился рост числа судебных банкротств частных лиц и индивидуальных предпринимателей (и те, и те, учитываются в статистике «потребительских», а не корпоративных банкротств). Больше всего — в Воронежской области, где показатель увеличился на 77,5% — с 4,5 тыс. до 7,9 тыс. случаев. В Тамбовской области число банкротств физлиц и ИП выросло на 68% — с 3,2 тыс. до 5,3 тыс. В Орловской области — на 61%, с 2,1 тыс. до 3,5 тыс. В Белгородской — на 53,8%, с 5,3 тыс. до 8,2 тыс. При этом в Курской и Липецкой областях показатели практически не изменились. Если в первой рост составил 4,4% (с 3,5 тыс. до 3,7 тыс.), то в последней — 1% (с 4,9 тыс. до 5 тыс.).

Спрос на внесудебные банкротства умеренно вырос в большинстве регионов Черноземья. Лидером стала Воронежская область, где интерес к процедуре увеличился на 21,4% — с 1,2 тыс. до 1,4 тыс. В соседней Липецкой области рост составил 18,1% (с 618 до 730), в Орловской — 16,6% (с 199 до 232), а в Белгородской — 1,7% (с 637 до 648). В то же время в Тамбовской и Курской областях спрос на внесудебные банкротства, напротив, сократился — на 8,2 и 4,7% соответственно (с 426 до 391 и с 661 до 630 случаев).

В России в целом число процедур банкротства компаний в 2025 году снизилось до исторического минимума — до 6,4 тыс., что на 24,3% меньше, чем в 2024-м. Больше всего динамика прослеживается среди компаний, связанных с недвижимостью (на 39,8%), а также с финансами и страхованием (на 35,2%). Судебные банкротства граждан и ИП при этом выросли на 31,5% (до 568 тыс.), а внесудебные — на 22,9% (до 68,3 тыс.).

Финансовый эксперт Тимур Хлебников отмечает, что сокращение банкротств компаний в Черноземье по итогам 2025-го «было вполне ожидаемым»:

«Судебные процедуры банкротства становятся более сложными и дорогостоящими, что снижает интерес как кредиторов, так и должников к инициированию подобных дел»

«Стороны предпочитают путем переговоров искать альтернативные пути решения вопросов задолженности, такие как реструктуризация. Также показали свою эффективность антикризисные меры, принимаемые с 2022 года правительством РФ и Банком России»,— сказал эксперт. По его мнению, наиболее заметное снижение числа банкротств юрлиц и КФХ в Курской области является «следствием тех трагических событий, которые произошли в ходе СВО в 2024-2025 годах»: «Для преодоления последствий этих событий был принят ряд специальных мер по поддержке бизнеса и населения. Знаю точно, что часть банков очень широко использовали собственные программы реструктуризации».

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников считает, что банкротства граждан и ИП в макрорегионе продолжают расти на фоне «экономического спада и высокой закредитованности». «Также на динамику влияют высокие процентные ставки по кредитам, снижение уровня благосостояния. В Воронеже большее количество трудоспособного населения и высокая осведомленность о процедуре — с этим может быть связано большее число банкротств»,— сказал юрист.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков предполагает, что в 2026 году высокая активность судебных банкротств граждан в макрорегионе сохранится, но с замедлением темпов. «По корпоративному сегменту вероятность продолжения тренда на низкие значения выше, чем вероятность резкого разворота. Для бизнеса риски все же сохранятся, так как, если у компаний ухудшится доступность рефинансирования и вырастет стоимость обслуживания долга, часть отложенных проблем может вернуться в статистику уже через процедуры наблюдения и конкурс».

Руководитель антикризисной защиты бизнеса «Юрэнергоконсалт» Виктория Бардаева добавляет, что динамика банкротств в Черноземье в этом году будет зависеть от решений государства «в части сохранения мер поддержки бизнеса, в первую очередь в приграничье»:

«До тех пор, пока государство будет продолжать стимулировать экономический рост за счет доступных субсидий, грантов и госзаказа, думаю, что хоть сколько-нибудь ощутимого роста количества банкротств в корпоративном секторе мы не увидим»

