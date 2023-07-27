Машинная возня

В судах нескольких уровней завершился спор между воронежскими структурами дилеров Fresh Auto и «Модус». Ранее специализировавшийся на подержанных авто Fresh Auto добился покупки остатков Hyundai 2019 года без пробега из закрытого салона обанкротившегося «Модуса», некогда одного из крупнейших участников российского рынка. Сделка началась два года назад, но затянулась из-за конфликта с конкурсным управляющим компании об условиях продажи. За это время машины серьезно подорожали из-за дефицита на рынке, но покупатель смог забрать их по старым ценам. Эксперты считают, что к спору привела неосмотрительность обеих сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Воронеже перепродаются последние активы некогда крупной дилерской сети «Модус»

Фото: Сергей Пенкин, пресс-служба В Воронеже перепродаются последние активы некогда крупной дилерской сети «Модус»

Фото: Сергей Пенкин, пресс-служба

Арбитражный суд Воронежской области в рамках дела о банкротстве ООО «Модус-ВН» накануне вынес определение, фактически завершившее спор между структурой разорившегося дилера и местным автосалоном группы Fresh Auto. Арбитраж снял арест, мешавший распределять между кредиторами доходы от сделки по продаже 18 автомобилей, которая стала предметом конфликта между дилерами, начавшегося два года назад.

В мае 2021-го региональный директор дилерской группы Fresh Auto в Воронеже Андрей Скрипский выкупил с банкротных торгов «Модуса-ВН» машины, оставшиеся на складах разорившегося дилера — 17 авто Hyundai (Tucson, Solaris, Elantra, Creta, Santa Fе, i30) и один Ssang Young Rexton. Их общая стоимость на тот момент составила 25,2 млн руб., почти все машины были 2019 года выпуска, без пробега, имели либо одно, либо ни одного регистрационного действия. Господин Скрипский формально действовал на торгах как индивидуальный предприниматель, но оплату товара проводила как третье лицо столичная структура группы ООО «Мб-авто», а товар предназначался для дальнейшей перепродажи в воронежских салонах Fresh Auto.

Однако затем сделка затянулась еще как минимум на год из-за конфликта с конкурсным управляющим «Модуса-ВН» Людмилой Сожигаевой. По ее ходатайству арбитраж арестовал автомобили и запретил передавать их покупателю. Согласно позиции госпожи Сожигаевой, которую поддержал суд, на бывших машинах «Модуса» были установлены «дополнительные запчасти» и аксессуары оценочной стоимостью 320 тыс. руб. Их якобы было необходимо «изъять из конкурсной массы» и продавать отдельно. Для Hyundai Santa Fe это, к примеру, комплект ковриков, сигнализация, поисковая система и сетка защиты радиатора, для Hyundai Elantra — защита картера и механический блокиратор АКПП.

Представители Fresh Auto весь 2021 год и половину 2022-го оспаривали действия госпожи Сожигаевой в воронежском и московском арбитражах: в рамках дела о банкротстве и в обособленных спорах. Конкурсный управляющий пыталась отменить договор купли-продажи в принципе, но арбитражи трех инстанций отказали ей. Представители покупателя точно так же безуспешно пытались через суд принудить управляющего исполнить первоначальные договоренности и истребовать с нее более 300 тыс. руб. компенсации.

В итоге в рамках одного из продолжающихся судебных процессов стороны договорились о передаче автомобилей во Fresh Auto — но на условиях продавца. С машин были демонтированы все аксессуары и допы, в том числе нештатная сигнализация, следует из материалов дела.

В пресс-службе Fresh Auto подтвердили «Ъ-Черноземье», что получили автомобили с демонтированным спорным оборудованием: «Компания была согласна на это изначально, до инициации всех споров. На данный момент претензий не имеем». Связаться с госпожой Сожигаевой вчера не удалось.

За время спора автомобили, выкупленные до начала спецоперации за 25 млн руб., существенно выросли в цене. По оценкам источников «Ъ-Черноземье» на профильном рынке региона, эти 18 машин «при условии состояния новых» сейчас могут в сумме стоить до 35-37 млн руб. Однако один из собеседников «Ъ-Черноземье», знакомый с лотами, предположил, что не все они могут быть одинаково привлекательными: «Продавались в основном демонстрационные образцы и подменные автомобили, у которых были и следы эксплуатации, и определенный пробег. К тому же вряд ли после разорения “Модуса” они три года хранились в тепле и сухости».

Как следует из данных баз ГИБДД и страховых компаний (VIN-коды спорных автомобилей опубликованы в материалах дела), Fresh Auto к лету 2023 года уже успел перепродать практические все выкупленные автомобили «Модуса». В условиях острого дефицита новых некитайских автомобилей беспробежные Hyundai 2018-2019 годов были реализованы преимущественно жителям Воронежской и Липецкой областей.

После передачи автомобилей спорная ситуация продолжила развиваться уже в рамках дела о банкротстве «Модуса-ВН». 18 купленных Fresh Auto машин находились в залоге и у банка «Возрождение» (сейчас БМ-банк, структура ВТБ), и у «Сбербанк-капитала». В результате между двумя кредиторами возникли разногласия насчет того, кто из них должен получить возмещение первым. Накануне воронежский арбитраж счел, что приоритет у Сбербанка, и разрешил перечислить ему деньги от сделки.

Эксперт по вопросам банкротства Игорь Вышегородцев считает, что Fresh Auto мог бы избежать продолжительного конфликта, «вытянувшего из оборота 25 млн руб.», при условии «предварительных договоренностей с конкурсным управляющим».

«Разукомплектация транспортных средств — достаточно распространенная в российской практике проблема. Я еще 15 лет назад писал об этом. Но традиционно автомобили и спецтехнику разбирают до объявления торгов, чтобы искусственно занизить цену. Ситуация, с которой столкнулись дилеры, кажется странной, поскольку попытки разукомплектации произошли уже после заключения сделки,— отметил господин Вышегородцев.— Раз дополнительное оборудование осталось частью автомобиля, то оценщик должен был просто учесть его в стоимости лота. Если же этого не было сделано, то спорные детали нужно было снять до продажи и реализовывать отдельно без каких-либо конфликтов».

Господин Вышегородцев напомнил, что покупатели имущества с банкротных торгов могут страховаться от похожих спорных ситуаций только «путем тщательного личного осмотра лотов»: «Нужно было фотографировать машины, проверять комплектации и фиксировать в актах осмотра, что товар продается именно “как есть”, со всеми допами».

Дополнительное оборудование, не предусмотренное с завода комплектацией автомобиля, может быть выведено из состава предмета сделки, но этот нюанс было необходимо заранее зафиксировать в договоре, чтобы избежать сложностей, согласен управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин.

«Тот факт, что сделка происходила в рамках банкротных торгов, не меняет главного. Если в договоре было зафиксировано условие продажи и автомобилей, и аксессуаров к ним, то сторона покупателя вправе требовать сохранения комплектности. Если же речь шла только об автомобилях в заводской комплектации, то дополнительное оборудование вполне могли снять»,— заключил эксперт.

Сергей Калашников