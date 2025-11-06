Налоги сожгли мосты

В ходе исковой кампании в Тамбовской области ФНС потребовала обанкротить местного подрядчика ООО СП «Мостострой». Сумма претензий налоговиков составляет 542 млн руб. В компании считают банкротное заявление «преждевременным, так как истинные налоговые обязательства еще не определены». Параллельно «Мостострой» пытается отменить решения УФНС о привлечении к ответственности за неуплату налогов. Эксперты считают высокими риски признания подрядчика банкротом из-за внушительности требований и распространенности судебной практики.

Тамбовский господрядчик попытается не обанкротиться из-за крупных налоговых долгов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) и ее регионального управления о признании банкротом местного ООО «Строительное предприятие "Мостострой"». Размер требований составляет 542 млн руб. Суть их возникновения не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Гендиректор «Мостостроя» Григорий Назаров рассказал «Ъ-Черноземье», что в компании считают «преждевременным» банкротный иск ФНС: «В настоящее время в арбитражном суде Тамбовской области рассматривается спор о признании недействительным и отмене решения УФНС о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. Решением сформирована сумма доначислений, из которой и вытекают заявленные ФНС требования.

«Мы оспариваем данную сумму, так как истинные налоговые обязательства еще не определены вступившим в законную силу судебным актом»,— рассказал господин Назаров.

Господин Назаров добавил, что «Мостострой» планирует ходатайствовать в суде о приостановке производства до разрешения налогового спора. «Компания продолжает нормальную финансово-хозяйственную деятельность и намерена исполнять обязательства в объеме, который будет установлен судом по итогам рассмотрения налогового спора»,— сказал руководитель фирмы.

«Ъ-Черноземье» также направил запрос в ФНС, чтобы выяснить позицию налогового органа.

Согласно картотеке, с июля 2024 года подрядчик пытается отменить решение УФНС по Тамбовской области о приостановке операций по счетам компании в банке на 461,6 млн руб. за неуплату налогов. Тамбовский арбитраж приостановил решение налоговиков, а Девятнадцатый апелляционный суд согласился с предыдущей инстанцией. Однако арбитражный суд Центрального округа удовлетворил кассационную жалобу ФНС и отменил обеспечительные меры. Ближайшее заседание по делу назначено на 10 ноября.

В апреле 2025-го компания подала новый иск к тамбовскому управлению ФНС. «Мостострой» просил приостановить другое решение налоговой, которое обязывает подрядчика выплатить недоимку по налогам в 33,4 млн руб. В компании указали, что в случае выплаты штрафов она не сможет «осуществлять свою деятельность», в том числе исполнить госконтракты. Также «Мостострой» предоставил в суд договор поручительства ООО «Строительная компания "Тамбов-Бетон"», в котором фирма обязалась возместить налоговой убытки в период приостановки решения. Суд принял встречное обеспечение до 31 декабря 2026-го. Заседание по делу назначено на 27 ноября.

По данным Rusprofile, ООО СП «Мостострой» зарегистрировано в Тамбове 2018 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. Владеет и руководит компанией Григорий Назаров. В 2024 году выручка компании составила 2,6 млн руб., чистая прибыль — 532 тыс. руб. Годом ранее общество продемонстрировало нулевую выручку и чистую прибыль в 1,1 млн руб. С 2019 года с компанией было заключено 11 госконтрактов на общую сумму 1,7 млрд руб.

Параллельно ФНС и региональное управление налоговой подали еще три иска к местным компаниям: ООО «Энергоспецремонт» Андрея Ковынева, специализирующемуся на ремонте машин и оборудования, ООО «Кама» Максима Мукменева (торговля зерном) и строительному ООО «Спецстроймонтаж» Павла Пирогова. Суммы требований варьируются от 54 млн до 101 млн руб. Их суть не раскрывалась, все три заявления пока не приняты к производству.

Руководитель антикризисной защиты бизнеса «Юрэнергоконсалт» Виктория Бардаева считает «достаточно высокими» риски начала процедуры банкротства «Мостостроя»: «Размер задолженности выглядит очень внушительно даже для крупной компании. Компания пытается отменить решение УФНС о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. Это дает возможность отсрочить решение о признании компании банкротом как минимум до завершения связанного спора.

Даже несмотря на то, что компании вряд ли удастся отменить в суде решение УФНС, есть вероятность, что суд снизит размер подлежащих удовлетворению требований, например, за счет пересчета пени. Хотя сумма вряд ли критически снизится».

По мнению госпожи Бардаевой, должник может выиграть время, чтобы найти необходимые средства для погашения долга. «Также компания может исполнить свои обязательства по действующим контрактам перед заказчиками, что имеет репутационное значение для его руководства и бенефициаров, не говоря уже о снижении рисков привлечения их к ответственности по обязательствам компании»,— пояснила эксперт.

Партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня полагает, что суд может признать «Мостострой» банкротом в двух случаях — если общество не погасит налоговую недоимку либо если суд откажет компании в признании решения налогового органа недействительным. «Подобные ситуации являются распространенными в судебной практике: налоговый орган выносит решение о доначислении налогов и сборов и через небольшой промежуток времени подает заявление на банкротство этого общество. При этом общество пытается приостановить банкротное дело до окончания рассмотрения дела об оспаривании решения налогового органа»,— сказал юрист.

Егор Якимов