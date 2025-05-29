«Главмяспром» не пускает в реестр

Структуре ГК «Агроэко» Владимира Маслова не удается включить в реестр требований кредиторов обанкротившегося воронежского переработчика свинины ООО «Главмяспром» долг в 144,1 млн руб. за поставку свиней. Банкрот настаивает, что свиньи погибли в процессе доставки, а значит, платить за них он не должен. Суд назначил повторную экспертизу документов, которые, по мнению «Главмяспрома», обосновывают отказ «Агроэко». В «Агроэко» считают эти документы поддельными и указывают на аффилированность главного кредитора с должником, который якобы не заинтересован в признании этого долга. Эксперты отмечают, что мажоритарный кредитор не может «существенно повлиять» на удовлетворение требований «Агроэко».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Один из кредиторов воронежского переработчика свинины ООО «Главмяспром», ООО «Агроэко-переработка» (структура ГК «Агроэко»), снова не смог включить в реестр требований долг в 144,1 млн руб., образовавшийся в результате неоплаты поставки свиней на убой. Арбитражный суд Воронежской области, который с 2023 года рассматривает дело о банкротстве «Главмяспрома», назначил повторную экспертизу документов, которые якобы опровергают наличие этой задолженности. Их предоставил «Главмяспром». Они касаются числа якобы больных и умерших в пути свиней, поставленных ГК «Агроэко», и опровергают доводы ГК о наличии долга перед ней.

В ответ структура группы заявила ходатайство о фальсификации доказательств. «На животных выписывался ветеринарный сопроводительный документ, который подтверждает, что свиньи были здоровы»,— пояснили в «Агроэко».

Пока в реестр требований кредиторов включен лишь один долг перед «Агроэко» — в 917 тыс. руб., он был выкуплен у «Архбума» в самом начале процесса. В случае включения 144,1 млн руб. требований «Агроэко» в реестр компания может получить большинство голосов в собрании кредиторов и перехватить контроль над банкротством у нынешнего мажоритарного кредитора — петербургского торговца морепродуктами ООО «Прайм» Олега Шишигина. Однако этому может помешать включение в реестр еще одного значительного долга перед «Праймом» на 309,2 млн руб. По данным источника «Ъ-Черноземье», близкого к «Агроэко», «Прайм» пытается затянуть рассмотрение требований группы, якобы являясь аффилированным с самим банкротящимся переработчиком свинины.

В «Агроэко» обеспокоены, что их «законные права требования возврата долга могут быть ущемлены».

В компании рассказали, что задолженность возникла из-за просрочки оплаты по договору, заключенному в 2020 году на поставку свиней на убой.

Продукция поставлялась с отсрочкой платежа, а для обеспечения оплаты были подписаны договоры залога. Как считают в «Агроэко», «Главмяспром» представил поддельные документы на залоговое оборудование, а с 2022 года перестал платить за поставки. После этого «Агроэко» обратилось в арбитражный суд региона с иском к переработчику мяса о взыскании задолженности. «“Главмяспром” необоснованно затягивал судебный процесс, представляя не относящиеся к делу документы, достоверность которых вызывает сомнения»,— отмечают в компании.

Кроме того, ГК обратилась в полицию и прокуратуру региона с заявлением о привлечении «Главмяспрома» и его директора Валерия Гуглева к уголовной ответственности за подделку документов и причинение «Агроэко» особо крупного ущерба. В ООО «Прайм», ООО «Главмяспром», региональной прокуратуре не ответили на запросы «Ъ-Черноземье».

В полиции также не предоставили информацию, подчеркнув, что не могут предать огласке данные предварительного расследования.

Конкурсный управляющий «Главмяспрома» Алексей Окулов рассказал, что реестр требований кредиторов окончательно не сформировался и требования «Агроэко», а также других компаний продолжают рассматриваться. Он воздержался от более подробных комментариев «во избежание ситуации, когда отдельному участнику дела о банкротстве будет оказано предпочтение». Отметим, что из открытых источников явной аффилированности ООО «Прайм» и ООО «Главмяспром» не прослеживается.

С иском о банкротстве ООО «Главмяспром» в январе 2023-го обратился производитель гофрокартона АО «Архбум». Затем заявитель был заменен на ООО «Агроэко-переработка».

В мае 2023-го в отношении «Главмяспрома» было введено наблюдение. Стоимость активов компании (включая дебиторскую задолженность) на тот момент оценивалась в 550,9 млн руб. В феврале 2025 года арбитражный суд Воронежской области признал ООО «Главмяспром» банкротом. Учтены требования на 149,8 млн руб., из них 136,5 млн руб. перед ООО «Прайм». Остальную часть включенных в реестр требований составляют долги предприятия перед еще десятью кредиторами, в том числе 917 тыс. руб. перед ООО «Агроэко-переработка».

В январе 2023-го ООО «Прайм» выкупило долги «Главмяспрома» перед ПАО «ТНС-энерго Воронеж» на 2,5 млн руб., затем в мае 2024-го приобрело долг предприятия перед Сбербанком на 133,9 млн руб. и таким образом стало мажоритарным кредитором в деле (93,3% голосов в собрании кредиторов). Долг в 309,2 млн руб., который «Прайм» сейчас пытается включить в реестр, был приобретен в 2023-м у ИП Романа Бурлака, который в свою очередь выкупил его у ООО «ТД “Главмясторг”».

Юрист банкротной практики юридической компании «Центральный округ» Яна Алымова не исключает аффилированности «Прайма» с должником. «В деле множество факторов свидетельствуют о получении компанией контроля над банкротством, среди которых тот факт, что все обязательства приобретались на основании договоров цессии. Собственных долгов перед “Праймом” у “Главмяспрома” нет. Соответственно, это может означать, что петербургская компания действует в интересах должника. Данная практика является допустимой за исключением случаев, когда долги скупаются до процедуры банкротства. Тогда, если суд устанавливает аффилированность, требования “скупщика” могут удовлетворить не вместе с остальными кредиторами, а только после них»,— пояснила юрист.

Эксперт отметила, что «Прайм», даже будучи мажоритарным кредитором, не способен «существенно повлиять на удовлетворение требований других кредиторов». «Если бы “Прайм” не скупил долги, другие кредиторы все равно пошли бы в реестр и так же получили удовлетворение своих требований. Влиять на “установление” “Прайм” может, потому что у него, как у любого кредитора, есть право возражать на требования»,— рассказала госпожа Алымова.

Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина указывает, что суд при включении требований «Прайма» в реестр кредиторов «не установил признаков фактической заинтересованности». «Помимо значительного долга “Главмяспрома” перед кредитором, существуют не включенные в реестр требования в размере более 300 млн руб. Поэтому высокая активность кредитора в процедуре объясняется как минимум заинтересованностью в максимальном удовлетворении требований в общем объеме около 500 млн руб.»,— пояснила юрист.

Она добавила, что решение суда о включении требований «Агроэко» в реестр кредиторов будет зависеть от выводов экспертов относительно подлинности документов должника, опровергающих доводы компании.

Егор Якимов