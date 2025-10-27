Агрохолдинг взял на себя иски

Арбитражный суд (АС) Воронежской области начал производство по банкротному иску Сбербанка к основному юрлицу агрохолдинга CBS Commodities с активами в Черноземье и Ленинградской области. Головное юрлицо ГК зарегистрировано в Воронеже и здесь же, вероятно, будет развиваться процесс. Требования банка к структурам холдинга составляют как минимум 394 млн руб. В Сбербанке заявили «Ъ-Черноземье», что все еще готовы ко «взаимовыгодному урегулированию». В CBS иск не комментируют. Эксперты отмечают, что иск стал кульминацией «глубокого финансового кризиса» ГК.

Арбитраж в Воронеже будет разбирать спор между Сбербанком и агрохолдингом с активами в Черноземье и Ленобласти

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

АС Воронежской области принял к производству заявление Сбербанка о признании банкротом местного ООО «Сибиэс КМ» (входит в ГК CBS Commodities Ильи Чурина). Об этом сообщается в картотеке суда. Сумма требований и их суть не раскрываются. Однако с июня в АС продолжают рассматриваться два иска Сбербанка к нескольким юрлицам агрохолдинга. Общая сумма требований по ним составляет 394,3 млн руб.

Первый иск на 157,4 млн руб. был подан в июне 2025-го и тогда же принят к производству. Он затрагивает девять юрлиц группы: ООО «Сибиэс КМ», ООО «Элеватор "Коммодити Колодезное"», ООО «Сибиэс коммодитиз апстрим», ООО «Колодезянский элеватор», ООО «Сибиэс Волосово», ООО «Капитал Инвест», ООО «Дубрава», ООО «Волосовский ККЗ» и ООО «Сибиэс агро поставка». Также в заявлении фигурирует аффилированное с агрохолдингом ООО «Белактив». Ближайшее заседание назначено на 22 ноября.

В рамках иска Сбербанк просил АС принять обеспечительные меры в отношении компаний-должников — наложить арест на их счета и имущество. Суд не нашел для этого оснований и вынес отказ. Банк попытался обжаловать решение в апелляции, но безуспешно.

В июле Сбербанк подал второй иск к тем же девяти юрлицам агрохолдинга на 238,9 млн руб. Решений по нему пока не принималось. Судебное заседание назначено на 27 ноября.

В конце прошлой недели воронежский арбитраж признал банкротом местную структуру ГК ООО «Элеватор Коммодити Колодезное» и ввел в ее отношении конкурсное производство. Иск был подан самой компанией в середине августа. К банкротству присоединились три кредитора — Сбербанк, банк «Россия» и калининградское ООО ТД «Содружество». Общая сумма неоспариваемой задолженности составляет 4,5 млрд руб., из них 126 млн руб. подтверждены судебными решениями. Суть ее возникновения не раскрывается.

В пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка пояснили «Ъ-Черноземье», что задолженность ООО «Сибиэс КМ» связана с тем, что «компания является поручителем ГК "Сибиэс" по кредитным обязательствам»: «Действительно, в данный момент в суд предъявлен иск. Вместе с тем Сбербанк всегда готов к взаимовыгодному урегулированию ситуации со всеми заинтересованными сторонами». В банке не смогли уточнить «Ъ-Черноземье», исчерпывается ли вся задолженность ГК заявленными ранее требованими в 394,3 млн руб.

Совладелец «Сибиэс КМ», административный директор ГК Елена Волкова прочла вопросы корреспондента «Ъ-Черноземье» в Telegram и не стала отвечать. Телефон основного бенефициара агрохолдинга Ильи Чурина был недоступен. На запрос «Ъ-Черноземье» в ГК не ответили, но через несколько дней после его отправки сайт CBS перестал быть доступен. Все указанные на нем телефоны отключены.

По собственным данным, CBS Commodities управляет двумя элеваторами в Белгородской и Воронежской областях совокупной мощностью 95 тыс. т, мукомольным заводом в Белгороде, а также Русско-Высоцкой птицефабрикой и комбикормовым заводом в Ленинградской области. По данным Rusprofile, в ГК входят десять юрлиц, зарегистрированных в Воронежской, Белгородской и Ленинградской областях. Их контролирует Илья Чурин, в том числе через ООО «Сибиэс КМ». Совокупная выручка юрлиц холдинга в 2024 году составила 13 млрд руб., а чистая прибыль — 51 млн руб. ООО «Сибиэс КМ» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году с уставным капиталом в 300 тыс. руб. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Гендиректор — Илья Чурин, ему принадлежит 99%. Еще 1% владеет Елена Волкова.

Арбитражный управляющий, член СРО «ЦФОП АПК» Виталий Нерезов поясняет, что иск Сбербанка является «переломным моментом, сигнализирующим о глубоком финансовом кризисе в рамках всего агрохолдинга». «Высока вероятность того, что дело перейдет к процедуре банкротства. Основа требований Сбербанка кроется в роли компании в структуре холдинга, где она, вероятно, несет ответственность за совокупный долг группы. Разворачивающаяся ситуация отражает общие вызовы для российского агробизнеса, включая снижение спроса, усиление конкуренции и высокую стоимость кредитов. Исход этого дела станет ключевым индикатором устойчивости других средних сельскохозяйственных холдингов, сталкивающихся с аналогичным экономическим давлением»,— считает эксперт.

Адвокат бюро «Акцент» Андрей Котляров допускает, что «Сибиэс КМ» может избежать «негативного сценария»: «Аффилированные с должником лица, при условии отсутствия у него активов, достаточных для оперативного погашения задолженности, могут предоставить заем или сделать взнос в капитал. Осложняется это наличием требований непосредственно к ним, но в любом случае сама возможность избежать банкротства на текущий момент есть. С другой стороны, факт наличия требований к аффилированным лицам, входящим в холдинг, может указывать на наличие финансовых затруднений и у них, а это может указывать на риски реализации того самого эффекта домино».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков отмечает, что иски Сбербанка могут привести к инициированию субсидиарной ответственности бенефициаров группы. «Переход к конкурсному производству будет зависеть от дальнейшей платежеспособности должника и его готовности к реструктуризации. Вероятнее всего ситуация, при которой Сбербанк полностью удовлетворит свои требования, так как задействованные конструкции множественности должников направлены на максимальную защиту интересов кредитора»,— сказал юрист.

Егор Якимов