Связанные одним кегом

Первый открытый в России завод пивных кегов «Янберг контейнер системс», расположенный в Воронеже, заявил о самобанкротстве. Компания накопила 60 млн руб. долгов перед производителем нержавеющей стали из Южной Кореи и пытается таким образом защитить от его требований заложенные станки. Эксперты видят в деле хорошие шансы в пользу воронежского предприятия, но предупреждают о сложной конъюнктуре на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области в августе планирует изучить заявление о банкротстве производителя пивных кегов из нержавейки ООО «Янберг контейнер системс». Компания местного бизнесмена Яна Белоглазова сама обратилась в арбитраж с этим иском из-за накопленных долгов перед кредиторами. Общая сумма требований в материалах дела пока не фигурирует, поскольку иск еще не принят к производству, в «Янберге» ее также не раскрывают.

ООО «Янберг контейнер системс» По данным Kartoteka.ru, ООО «Янберг контейнер системс» было зарегистрировано в Воронеже в 2013 году. Основной вид деятельности — производство металлических бочек и «аналогичных емкостей». Уставный капитал — 300 тыс. руб. Учредитель и гендиректор — Ян Белоглазов. Выручка компании в 2022 году составила 67,6 млн руб. (в 2021-м — 106,2 млн руб.), чистая прибыль — 1,9 млн руб. (в 2021-м — 207 тыс. руб.). «Янберг» с 2016 года производит пивные кеги и фитинги для них на заводе площадью 2 тыс. кв. м в пригородном поселке Бабяково. По собственной оценке, в год на нем возможно выпускать более 100 тыс. кег, но фактические объемы производства не раскрываются.

Перед подачей заявления о самобанкротстве «Янберг» опубликовал на «Федресурсе» обязательное «сообщение о намерении». В нем сказано, что у предприятия есть такие кредиторы, как госкорпорация «ВЭБ.РФ», российское представительство крупнейшего в Южной Корее производителя стали (в том числе нержавеющей) POSCO ООО «Поско ру» и сопровождавшая сделки по покупке сырья корейская государственная корпорация страхования экспортных кредитов K-Sure. Среди других контрагентов — белгородские ООО «Пивстар» и ООО «Брокер31».

Судя по судебной практике «Янберга», самобанкротство связано именно с действиями поставлявшей на завод нержавейку компании POSCO. У предприятия есть параллельный судебный спор с ООО «Поско ру», в рамках которого производитель кегов пытается «прекратить» решение кредитора об «обращении взыскания на предмет залога во внесудебном порядке». Дело рассматривает арбитражный суд Москвы, который пока не выносил по нему принципиальных решений.

Спорный договор залога, как следует из данных Федеральной нотариальной палаты, стороны заключили в декабре 2021 года, предполагалось, что он будет действовать до 2032-го. В рамках сделки корейская компания получила в залог большую часть итальянского и немецкого оборудования «Янберга», без которого производство кегов станет невозможным: штампующий заготовки емкостей 200-тонный пресс, гидравлическую листогибочную машину, аппарат поперечной резки, круговой листорезный станок, туннельную моечную машину и несколько видов штампов для вытяжки кег, вырубки и расширения в них опорных колец и отверстий.

Представители «Янберга» вчера подтвердили «Ъ-Черноземье», что подача иска о самобанкротстве стала «попыткой защитить свое имущество, находящееся в залоге у кредиторов из Кореи». У производителя кегов, по собственной оценке, есть задолженность перед POSCO на 60 млн руб. Кредитор якобы требует выплатить ее единовременно, а в противном случае угрожает изъятием оборудования.

«Янберг» планирует бороться с этим, добившись введения в отношении компании процедуры наблюдения — первой стадии банкротства, в рамках которой должник еще может продолжать производственную деятельность, но его активы временно будет запрещено отчуждать. В POSCO пока не ответили на запрос «Ъ-Черноземье».

В «Янберге» оценивают свое финансовое состояние как «стабильное»: «Из-за санкций растет количество заказов и выручка. В России кеги производить больше некому, из Европы приходит старая и пошарпанная продукция, а из Китая новые емкости ждать долго». В «Янберге» напомнили, что в 2020 году компании «с помощью аналогичного обращения в арбитражный суд» удалось урегулировать порядка 50 млн руб. спорной задолженности перед лизинговой компанией «Сименс Финанс», которая участвовала в сделках по поставкам оборудования. Лизинговые платежи тогда были сокращены в сумме на 10 млн руб.

Эксперт по вопросам банкротства Игорь Вышегородцев считает, что «Янберг» выбрал «наиболее цивилизованный способ защиты от кредиторов, принятый в западной практике».

«Поданный иск пока кажется грамотным ходом со стороны владельца. Речь не идет о потере имущества и контроля над бизнесом. Напротив, иск позволит затормозить изъятие активов или истребование денег кредиторами. В ходе процедуры наблюдения, о которой ходатайствует компания, нельзя изъять у банкрота имущество или списать средства с его счетов. А у сторон будет время договориться о прекращении банкротства или мировом соглашении»,— считает господин Вышегородцев.

В случае если договориться не удастся, имущество также не достанется кредитору напрямую, а будет продаваться на публичных торгах, напоминает эксперт. «Собственник сможет выкупить его, например, взяв кредит на другую свою компанию. К тому же риски выставления оборудования на торги — аргумент в переговорах с корейцами. Оно может быть продано сильно ниже рынка, в итоге контрагент не получит ни денег, ни предмета залога. Но для грамотной реализации этого механизма “Янбергу” потребуется либо дружественный управляющий, либо крупная кредиторская задолженность перед близкой компанией»,— заключил Игорь Вышегородцев.

Существенные риски для «Янберга» он видит лишь «при наличии других реальных крупных кредиторов»: «В этом случае иск может вызвать вал заявлений в суд от других контрагентов, и из-под этого завала собственнику будет выкарабкаться непросто».

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз предупреждает, что на пивном рынке РФ в перспективе ожидается новое серьезное сокращение числа операторов разливного сегмента, который обслуживают производители кегов. Сегодня на разливное приходится 10–12% от объема российского рынка пива всех видов.

«Тенденция связана с ужесточением административного давления на отрасль. С 2023 года началась маркировка алкоголя в кегах, позднее планируется маркировка всей продукции, а также своего рода лицензирование продажи пива, чего ранее не требовалось. Это приведет к тому, что на рынке станет меньше как малых производителей пива, так и точек разливной продажи, покупающих кеги,— предполагает господин Дробиз.— Сегмент разливного пива уже прошел период очень активного развития. Объемного роста рынка нет, произошло насыщение».

«Янберг» позиционирует себя как первый в РФ производитель кег из нержавейки, но на сегодняшний день у него уже есть конкуренты на внутреннем рынке, отмечает редактор портала пивного рынка Profibeer.ru Дмитрий Дробышевский. «Одновременно на рынок есть давление со стороны ПЭТ-кегов. Они одноразовые, поэтому цена тары в литре выше, но их не нужно возвращать на пивоварни, поэтому логистика серьезно упрощается. Их выбирают крафтовые бары и другие заведения с небольшими объемами, но большим количеством сортов, в результате многие мелкие пивоварни разливают только в ПЭТ,— рассказал господин Дробышевский.— Крупные участники рынка используют нержавейку, поскольку это сильно дешевле. Но, так как ключевым остается вопрос цены тары, многие продолжают работать на бывших в употреблении кегах, выкупленных в Европе».

Сергей Калашников, Алина Морозова