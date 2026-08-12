Кредиторы не догнали «Воронеж»

Как стало известно «Ъ-Черноземье», за восемь лет конкурсного производства в отношении лишенного лицензии банка «Воронеж» ни одному из его кредиторов не выплатили ничего из долгов на более 4 млрд руб. В то же время расходы юристов на саму процедуру банкротства и сопутствующие расходы составили 355 млн руб. На балансе банка остается имущество номинальной стоимостью 6 млрд руб., но конкурсный управляющий реально рассчитывает получить от него лишь 34 млн руб. В АСВ поясняют, что отсутствие выплат кредиторам связано с «низким качеством активов». Эксперты также указывают на «сомнительность» многих сделок и активов банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имущество банка «Воронеж» ушло на то, чтобы оплатить последние годы его банкротного существования

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Имущество банка «Воронеж» ушло на то, чтобы оплатить последние годы его банкротного существования

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С момента введения в отношении обанкротившегося банка «Воронеж» конкурсного производства в 2018 году ни одному из 237 кредиторов, чьи требования включены в реестр, не поступили выплаты по долгам. Это следует из отчета о ходе процедуры конкурсного управляющего должника — «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ). Требования кредиторов «Воронежа» составляют 4,38 млрд руб., из них 4,26 млрд руб. включены в соответствующий реестр. Согласно отчету АСВ, на проведение конкурсного производства было потрачено 354,6 млн руб.

При этом состав наиболее крупной статьи расходов — «другие расходы» на 145,1 млн руб.— в тексте документа не раскрывается.

Еще 74,5 млн руб. были потрачены на зарплаты и компенсации сотрудникам, 53,6 млн руб.— на услуги адвокатов, 30,8 млн руб.— на экспертизу и хранение архивов, 31,2 млн руб.— на услуги юристов и бухгалтеров. На остальные статьи расходов пришлось 19,4 млн руб. По данным на 1 июля 2026 года, у банка осталось 23,1 млн руб.

В то же время на балансе «Воронежа» остается имущество номинальной стоимостью 6 млрд руб., в том числе ценные бумаги и права требования по выданным клиентам кредитам. Однако АСВ к дате завершения конкурсного производства должника рассчитывает получить от реализации этих активов лишь 34 млн руб. По данным картотеки арбитражных дел, срок конкурсного производства истекает 28 августа 2026 года. АСВ подало ходатайство о его продлении.

Также в документе отмечается, что во втором квартале 2026 года не было выявлено новых активов банка, а его имущество не продавалось. С баланса «Воронежа» было списано 146,5 млн руб. нереальных ко взысканию кредитов.

В АСВ пояснили «Ъ-Черноземье», что расчеты с кредиторами банка, чьи требования включены в реестр, не проводились в связи с «низким качеством активов банка, а также с действиями его собственников и менеджмента, повлекшими банкротство».

В агентстве также отметили, что на оплату требований ФНС по налогам, возникшим после отзыва у «Воронежа» лицензии ЦБ, было направлено 123,2 млн руб. Оставшиеся средства направили на оплату «текущих расходов банка», в том числе госпошлин и услуг нотариуса.

«Мероприятия по формированию конкурсной массы банка не завершены. Банк проводит работу по взысканию задолженности, на рассмотрении в судах находятся исковые заявления на сумму 9 млрд руб. Однако, по информации агентства, имущества должников недостаточно для исполнения судебных актов о взыскании в полном объеме»,— добавили в пресс-службе АСВ.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», АСВ с июня 2021 года требовало взыскать с экс-президента банка Олега Кисляка, бывшего первого зампреда правления Татьяны Зюзюковой и экс-члена правления Светланы Струковой, а также с их экс-коллег Александра Хапирова и Рафиса Яхина 6,54 млрд руб. убытков. В октябре 2021-го суд наложил арест на квартиры и счета бенефициаров обанкротившегося банка, который те не смогли отменить.

Конкурсный управляющий банка полагает, что топ-менеджеры «Воронежа» выводили его активы, перечисляя деньги фиктивным компаниям, выдавая безнадежные ссуды физлицам и приобретая ценные бумаги по завышенной стоимости.

Однако в сентябре 2025 года воронежский арбитраж не согласился с этими выводами и отказался взыскивать часть убытков банка «Воронеж» с его бывших топ-менеджеров. АСВ пыталось обжаловать решение в апелляции, а затем в кассации, но безуспешно.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года, указав на «схемные» операции с активами, их вывод и признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций. С октября 2018-го продолжается уголовное дело о предполагаемом хищении имущества, злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом, но предварительное следствие до сих пор не завершено.

Старший юрист банкротной практики в компании «Центральный округ» Дарья Рягузова считает основной причиной отсутствия выплат кредиторам «Воронежа» большое количество выведенных активов, которые до сих пор не были возвращены и реализованы. При этом отсутствие даже частичных выплат за восемь лет, по мнению юриста, требует от АСВ «отдельного объяснения».

«Еще при отзыве лицензии Банк России сообщил о значительном объеме сомнительных активов, "схемных" операциях и сделках по выводу имущества.

Временная администрация оценивала объем таких операций более чем в 2,4 млрд руб. и указывала на непередачу кредитной документации на сумму свыше 1,2 млрд руб.»,— поясняет госпожа Рягузова.

Ведущий юрисконсульт компании «Юрэнергоконсалт» Данил Чендемеров указывает, что номинальная стоимость активов должника, как правило, «не имеет ничего общего с рыночной». «То есть это разного рода обязательства связанных и аффилированных лиц и прекративших свое существование организаций, не обеспеченные залогом и поручительством. По факту взыскание такой задолженности маловероятно, на рынке цессии она стоит чуть больше, чем ничего, и может быть реализована исключительно, если включена в один лот с требованиями, которые хотя бы гипотетически можно взыскать»,— полагает юрист.

Старший юрист компании Forward Legal Александр Мингазов добавляет, что значительные расходы на сопровождение процедур банкротства «являются давней темой в обсуждении работы АСВ», однако, по мнению господина Мингазова, оценивать такие расходы необходимо индивидуально.

Егор Якимов