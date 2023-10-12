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Долги с разводами бензина

Нефтетрейдеру в Тамбовской области грозит банкротство

Тамбовский нефтетрейдер «Транссервис» с оборотом более 8 млрд руб. по решению суда попал на первую стадию банкротства. Компания накопила в сумме до 800 млн руб. задолженности перед банком «Россия», Сбербанком, ЛУКОЙЛом, а также несколькими другими банками и участниками топливного рынка. На фоне финансовых сложностей глава нефтетрейдера Павел Корчагин попал под уголовное дело об уклонении от налогов. Эксперты отмечают, что процедура затруднит сделки и платежи торговой компании, пока сохраняющей возможность продолжения работы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Тамбовской области накануне открыл процедуру наблюдения в отношении крупного по меркам региона независимого нефтетрейдера ООО «Торговый дом “Транссервис”». Начавшаяся процедура представляет собой первую стадию банкротства, в рамках которой компания может продолжать производственную деятельность, но при условии соблюдения ряда запретов на распределение прибыли и дробление бизнеса. О введении процедуры сообщается в картотеке суда. Его определение по делу пока не опубликовано.

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Тамбовский арбитражный суд удовлетворил иск банка «Россия», который обратился с заявлением о признании «Транссервиса» несостоятельным в феврале этого года. Банк, кредитовавший проекты компании, заявил о просроченных долгах нефтетрейдера в сумме на 91,8 млн руб. Временным управляющим «Транссервиса», с которым менеджмент компании будет обязан согласовывать решения, утвержден член СРО «Достояние». На сегодняшний день операции по счетам компании, по данным Kartoteka.ru, приостановлены по требованию ФНС.

К юрлицу есть претензии и у других банков. В частности, Сбербанк с начала 2023 года подал иски о взыскании с него в сумме 83,3 млн руб. Требования на 10,9 млн руб. в пользу Банка Казани рассматривает татарстанский арбитраж. Эти две финорганизации пока не присоединялись к делу о банкротстве, однако ходатайство о включении в него как третье лицо уже подало российское подразделение чешского J&T Bank. Сумма его требований не раскрывается.

Однако основными кредиторами «Транссервиса» могут стать не банки, а другие участники рынка топлива. В конце сентября арбитражный суд Тамбовщины по иску структуры ЛУКОЙЛа ООО «ЛЛК-интернешнл» взыскал с нефтетрейдера долги и неустойки в сумме на 324,3 млн руб. (первоначально истец требовал взыскать 451,1 млн руб., но суд согласился не со всеми его аргументами). Соответствующие требования в дело о банкротстве структура ЛУКОЙЛа пока не заявляла.

Также взыскания с «Транссервиса» другого крупного долга в 262,9 млн руб. в арбитражном суде Москвы добивается независимый нефтетрейдер ООО «Импэкснефтехим».

По данным Kartoteka.ru, ООО «ТД “Транссервис”» зарегистрировано в Котовске в 2010 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Уставный капитал — 90 млн руб. Гендиректор и мажоритарный акционер (81,25%) — Павел Корчагин. Остальные доли по 6,5% принадлежат Дарье, Раисе и Сергею Осмоловским. Все четыре учредителя также контролируют тамбовские ООО «Фирма “Транссервис”», ООО «Транском», ООО «Ресурс-трейдинвест» (также торгуют топливом) и ООО «Фирма “Агроком”» (реализует химические продукты). Выручка «Транссервиса» в 2022 году сократилась до 4,9 млрд руб. (8,4 млрд руб. по итогам 2021-го). Чистая прибыль также уменьшилась почти вдвое — 30,8 млн руб. вместо 61,9 млн руб. годом ранее.

Связаться с Павлом Корчагиным вчера не удалось. В сентябре региональное управление СКР сообщало о возбуждении в отношении гендиректора «Транссервиса» уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). По данным следственного комитета, топ-менеджер якобы включил «ложные сведения» в налоговые декларации за 2018-2020 годы, за счет чего компания избежала платежей на 323 млн руб. Указанный в ЕГРЮЛ телефон «Транссервиса» вчера был недоступен.

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Эксперт по вопросам банкротства Игорь Вышегородцев полагает, что крупные кредиторы «Транссервиса», вероятно, будут включаться в процедуру уже после начала наблюдения. «Банк “Россия” как первоначальный истец на этом этапе не получает никаких преимуществ, кроме возможности выбрать временного управляющего, с которым торговой компании придется согласовывать крупные сделки и платежи. Но других серьезных полномочий, кроме финансового анализа и проведения первого собрания кредиторов, у управляющего нет. Контрагенты, которые еще не подключились к банкротству, вполне успеют сделать это во время процедуры наблюдения без серьезных рисков для удовлетворения своих требований»,— считает господин Вышегородцев.

Сергей Калашников

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