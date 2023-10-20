ФАС не торгуется

Как стало известно «Ъ-Черноземье» , торги по продаже имущества курского ООО «Тепличный комплекс “Агропарк”» во второй раз отменила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) из-за нарушений конкурсного управляющего Кристины Пономаренко. Ей же недовольно курское УФНС, обратившееся в суд с заявлением об ее отстранении. Претензии стали следствием конфликта вокруг актива: его собственники, продолжающие бороться за теплицы, считают, что управляющий при поддержке Россельхозбанка (у него комплекс в залоге) создает условия для покупки объекта арендатором — агрохолдингом «Эко-культура». В банке это отрицают. Эксперты считают, что у менеджера есть шансы «отбиться» от всех предъявленных нарушений, как только имущество будет продано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комиссия ФАС России признала обоснованной жалобу потенциального участника повторных торгов по продаже имущества «Агропарка» индивидуального предпринимателя Андрея Костикова (одновременно является инвестором, ранее вложившим в строительство этих теплиц 450 млн руб.) на действия конкурсного управляющего ООО 25-летней Кристины Пономаренко. Параллельно курское управление Росреестра по аналогичным доводам господина Костикова возбудило дело о неисполнении госпожой Пономаренко своих обязанностей (ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ). Копии документов есть у «Ъ-Черноземье».

В заявлениях Андрея Костикова говорится, что 15 августа управляющий как организатор торгов опубликовала в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) сообщение о проведении очередного аукциона по продаже имущества «Агропарка» с начальной ценой 1,78 млрд руб. Заявки принимались до 25 сентября. 7 сентября господин Костиков по согласованию с организатором прибыл для ознакомления с имуществом, но его не пустили в производственные блоки теплиц, следует из жалобы.

Представители управляющего в ходе заседания комиссии ФАС этого не отрицали. Они заявили, что ограничения доступа «установлены действующим арендатором» — ООО ТК «Курский» (структура «Эко-культуры») «в связи с тем, что на территории комплекса ведутся непрерывные работы по выращиванию плодоовощной продукции»: «Допуск посторонних в производственный блок допустим только после прохождения карантинных мероприятий… Минимальный срок карантина составляет пять дней, в условиях которого лицо полностью изолируется». Представители залогового кредитора — Россельхозбанка на заседании комиссии поддержали решение арендатора.

Комиссия ФАС отметила, что в сообщении о торгах нет указания на необходимость карантина. Невозможность ознакомления с имуществом привела к нарушению конкуренции и положений закона о банкротстве, посчитали в ведомстве. 28 сентября госпоже Пономаренко выдали предписание о назначении нового срока подачи заявок и допуске интересантов к осмотру.

Пока жалоба рассматривалась, спорные торги успели завершиться: не было подано ни одной заявки. 5 октября на ЕФРСБ появилось новое сообщение — о проведении аукциона 17 ноября с приемом заявок до 14 ноября и начальной ценой 1,6 млрд руб. О карантине вновь упоминаний нет. Это плановые торги: предписание ФАС пока не исполнено, пояснили «Ъ-Черноземье» представители собственников.

Если по предписанию будут объявлены новые торги, они станут уже пятыми по продаже имущества «Агропарка». Одну процедуру ФАС уже отменяла из-за нарушений со стороны управляющего. Первый аукцион с начальной ценой 1,78 млрд руб. был назначен на 7 июля, но заявок не поступило. Второй (1,6 млрд руб.) был запланирован на 17 августа, но был отменен на основании решения ФАС. Тогда жалобу на действия управляющего подавало ООО «Ростагро», которому разрешили ознакомиться с имуществом лишь после завершения срока подачи заявок. Третьи торги, по которым ФАС предписала установить новые сроки подачи заявок, завершены. Четвертые стартовали в октябре.

Процесс банкротства «Агропарка» заинтересовал и УФНС. Налоговики направили в суд два документа — заявление об отстранении конкурсного управляющего (детали пока не раскрываются) и жалобу на ее действия. В жалобе (копия есть у «Ъ») утверждается, что управляющая якобы нарушает очередность платежей и порядок страхования ответственности за причинение убытков, не взыскивала почти 56 млн руб. по давнему договору аренды с ООО «Томат групп» (ныне ликвидировано) и затянула срок конкурсного производства из-за нарушений на торгах. Россельхозбанк в рамках банкротства пытается доказать аффилированность «Томат Групп» с собственниками «Агропарка», но суд пока это не подтвердил.

Пожаловались на управляющую и кредиторы — в частности, Василий Киреев (77 млн руб. требований). Он предъявил претензии к оплате услуг по хранению при неуплаченных страховых взносах и налогах (как и УФНС), а также к финансированию услуг сторонних организаций при наличии в штате компетентных сотрудников. Вторая жалоба находится на рассмотрении курского управления Росреестра, а первую управление перенаправило в полицию, посчитав, что в действиях управляющего «усматриваются признаки» неправомерного удовлетворения требований кредиторов (ч. 2 ст. 195 УК РФ, до года лишения свободы; для арбитражных управляющих — до четырех лет). В курском УМВД переадресованную жалобу приняли, но еще изучают.

Мобильный телефон госпожи Пономаренко, указанный в объявлениях о торгах, не отвечал. Ранее она не стала общаться с «Ъ-Черноземье».

По мнению собственников, Кристина Пономаренко и представители Россельхозбанка якобы заинтересованы в том, чтобы новым владельцем теплиц стала «Эко-культура». Алексей Пахомов заявлял «Ъ-Черноземье», что «была реализована идеальная схема изъятия предприятия у собственника» при том, что стоимость имущества (по данным бухучета на октябрь 2022-го — 3,14 млрд руб.) превышает требования кредиторов. Собственники заинтересованы в продолжении работы на предприятии вместе с неким партнером.

В банке напомнили, что «в связи с угрозой порчи имущества» вместе с руководством Курской области искали арендатора: «Комплекс арендовал один из крупнейших профильных агрохолдингов. Была обеспечена сохранность объекта, сохранение рабочих мест (198 человек), бесперебойный цикл выращивания плодовоовощных культур». В «Эко-культуре» ранее говорили «Ъ-Черноземье», что ее структуры не планируют заявляться на торги. Иных кандидатов на покупку теплиц «Агропарка» пока нет. В облправительстве публично подчеркивали, что устойчивую работу теплиц после перебоев смогла обеспечить именно «Эко-культура».

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников отмечает, что ситуация, когда ФАС дважды подряд отменяет торги в рамках одного банкротства, «случается нечасто», при этом само вмешательство ведомства может быть неоправданным: «У ФАС есть позиция, что она может выносить решения и предписания по банкротным торгам, но этот вопрос очень спорный. Существует авторитетное мнение Верховного суда: судебная коллегия по экономическим спорам в 2022 году в отдельных определениях дважды высказалась о недопустимости такого вмешательства. Верховный суд указал, что целью антимонопольного контроля за торгами является защита публичного интереса в торгах применительно к 44-ФЗ и 223-ФЗ. Контроль же за торгами в процедурах банкротства преследует защиту частного интереса — самого должника и его конкурсных кредиторов. Кроме того, за банкротными торгами осуществляется судебный контроль и контроль кредиторов. Не совсем понятно, зачем в эти торги лезет антимонопольный орган».

Господин Валежников подчеркивает, что признание действий управляющего незаконными само по себе не приводит к его отстранению, но может наряду с прочими нарушениями повлечь это в дальнейшем: «На мой взгляд, по каждому из предъявленных нарушений у управляющего есть основания “отбиться”. А в условиях, когда еще будут приходить деньги от продажи имущества — и текущие требования налоговой будут погашены,— привлечение к уголовной ответственности невозможно».

Олег Мухин