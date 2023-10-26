Кредиторы начинают отжим

Суд рассмотрит иск о банкротстве основанного 126 лет назад маслозавода в Новохоперске Воронежской области с оборотом до 1 млрд руб. в год. Контрагенты добиваются взыскания с предприятия порядка 220 млн руб. Истцом в банкротстве выступила малоизвестная московская фирма, выкупившая долги у реального поставщика. Эксперты отмечают, что рыночная конъюнктура благоприятна для развития предприятий по переработке подсолнечника, поэтому независимые заводы стали «привлекательным активом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: zrm.su Фото: zrm.su

В арбитражный суд Воронежской области поступил иск о банкротстве одного из старейших в регионе заводов по производству растительных масел ООО «ЗРМ “Новохоперский”». Как сообщается в картотеке арбитражного суда региона, заявление подало московское ООО «Аспект», занимающееся управлением недвижимостью. Иск пока не был принят к производству, поэтому сумма требований не раскрывается.

Судя по предыдущей судебной практике компаний, «Аспект» по договору цессии выкупил у воронежского ООО «Хлебоприемное предприятие Елань-Колено» долги маслозавода за поставку сырья в общей сложности на 34,9 млн руб., подтвержденные решениями арбитражных судов двух инстанций. Переуступка требований, вероятно, и стала основанием для подачи иска о банкротстве. «Аспект» был зарегистрирован в апреле этого года — незадолго до вступления в споры с маслозаводом.

С начала года новохоперское предприятие получило от контрагентов еще 12 исков о взыскании задолженности в сумме на 183,5 млн руб. Их рассматривают арбитражные суды Воронежской, Саратовской и Ростовской областей. Крупнейшим взыскателем является саратовское агропредприятие АО «Ульяновский». Оно заявило о долгах маслозавода на 60 млн руб., однако стороны в суде пришли к мировому соглашению о рассрочке платежей до 2025 года. Среди истцов есть Сбербанк и ОАО «РЖД», но их требования не превышают 100 тыс. руб. В Сбербанке также заложены доли учредителей в уставном капитале предприятия.

Маслозавод, по собственным данным, ведет историю от производства, основанного в Новохоперске в 1897 году. С этого момента оно неоднократно модернизировалось. Сегодня завод может перерабатывать 200 т подсолнечника в сутки. Производственная мощность по прессовке составляет 70 т масла и 50 т жмыха в сутки, по рафинации и дезодорации — 60 т в сутки. Склады завода предусматривают единовременное хранение 12 тыс. т сырья, 1 тыс. т нерафинированного масла и 300 т — рафинированного. Предприятие выпускает несколько сортов подсолнечного и подсолнечно-амарантового масла под брендами «Новохоперское» и «Завод растительных масел “Новохоперский”», реализует его оптом, на маркетплейсах, в собственном магазине и торговых сетях.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ЗРМ “Новохоперский”» зарегистрировано в Воронежской области в 2016 году как правопреемник одноименного ЗАО. Уставный капитал — 4,9 млн руб. Основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Гендиректор и владелец 48% — Сергей Маркин, еще 52% — у Алексея Никонова. Выручка в 2022 году составила 623,5 млн руб. (977,8 млн руб. годом ранее), убыток — 150,4 млн руб. (3,2 млн руб. чистой прибыли в 2021-м).

Летом и осенью 2023 года на «Авито» от лица агентства недвижимости как минимум трижды публиковались объявления о продаже маслозавода, идентичного новохоперскому по параметрам, но без указания названия и юрлица. Сейчас все они удалены, у «Ъ-Черноземье» остались копии. Актив оценивали в 1,2 млрд руб., исходя из возможности производить 50 тыс. т масла в сезон и наличия договоренностей об экспортных поставках в Китай, Белоруссию, Джибути, а также Южную Осетию и Донецкую Народную Республику. По мнению продавца, вложения в приобретение актива могут окупиться за семь лет.

Гендиректор и совладелец маслозавода бизнесмен из Саратовской области Сергей Маркин заявил «Ъ-Черноземье», что эти объявления «не имеют отношения к компании». «Мы тоже их видели, пытались звонить и разобраться в ситуации, но указанные телефоны не отвечали»,— сказал господин Маркин. Он сообщил, что завод продолжает работу и его продажа «не планируется». Комментировать иск о банкротстве бизнесмен не стал, сказав лишь, что «в курсе этого». Гендиректор и бенефициар «Аспекта» московский предприниматель Никита Чащин не ответил на звонки «Ъ-Черноземье».

Директор «Совэкона» (онлайн-издание об аграрных рынках России и мира) Андрей Сизов отмечает, что сложившаяся рыночная конъюнктура выгодна для независимых производителей растительного масла. «У небольших переработчиков все в целом хорошо, для них есть свои ниши, а проблема конкуренции с крупными холдингами не особо актуальна. Предприятие, при условии наличия современного оборудования, вполне могло иметь высокую рентабельность. Банкротство в такой ситуации на рынке, возможно, говорит о том, что на актив появился интересант и его решили таким образом забрать»,— заключил господин Сизов.

Источник «Ъ-Черноземье» в юридическом сообществе региона отметил, что публикация «подложных объявлений о продаже» является популярным инструментом для «прощупывания спроса на актив» в случае «планов по получению контроля над ним для дальнейшей перепродажи».

Сергей Калашников